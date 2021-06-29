Лавров вскрыл главную проблему мировой политики

Статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том беспределе, который нынче творится в мировой политике, называется «О праве, правах и правилах», но ей не в меньше степени подошло бы и более полемическое название – «Либерализм или демократия?».

Сергей Викторович, безусловно, уравновешенный человек, но все мы помним его знаменитое высказывание из двух слов, которое ушло в народ и стало новым фразеологизмом. В этот раз, чтобы не быть уж настолько лапидарным, Лавров написал солидный текст, в котором разъясняет ненормальность того дрейфа, в который впали все мировые принципы международных отношений.

Суть, вкратце, такова: сложившаяся после Второй Мировой войны система международных институций типа ООН и связанных с ней принципов урегулирования проблемных вопросов активно замещается чем-то уже совершенно иным. Чем именно – «правилами» вместо права и государствами, желающими заново колонизировать весь остальной «отсталый» мир, не желающий принимать эти новые «правила».

Основная идейная дилемма – почему «правила» хуже, чем право или, шире, чем отличаются либерализм и демократия?

Тут всё просто: у всех субъектов правовых отношений есть равные права, право голоса и вето, а также, что подразумевается, возможности выбирать свой путь развития и выстраивать отношения с другими странами в консультативном, диалогическом ключе. Это – демократия. Международная демократия, которую создали в своё время США и СССР после Второй Мировой войны. Самым большим достижением стала ООН, в которой все страны мира, богатые и бедные, передовые и развивающиеся, почувствовали равенство и взаимное уважение.

Однако! Однако ООН активно списывают в «утиль истории» именно за несоответствие этого демократического духа новым требованиям: «Новая хартия не содержит упоминаний ООН или ОБСЕ, жестко фиксируя приверженность коллективного Запада обязательствам в рамках НАТО в качестве по сути «единственно легитимного центра принятия решений» (именно так еще в 2014 г. бывший Генсек НАТО А. Фог Расмуссен охарактеризовал значение Североатлантического Альянса)».

Вот просто пусть каждый человек сам для себя ответит на вопрос: может ли «единственно легитимным центром принятия решений» для всех стран мира, по всему диапазону вопросов, быть ВОЕННЫЙ блок??!! Военный блок, стоящий над интересами всех стран мира, кроме кучки избранных! А знаете… ведь это – военная диктатура. Хунта. Ага, в прямом смысле слова: военные, захватившие власть и упразднившие правовые институты.

Но в том-то и главный смысл, что у этой военной диктатуры есть идейное наполнение, есть «линейка», которой они всех измеряют и выставляют оценки соответственно. И тут на сцену выходит обобщённый либерализм, который успешно подменяет собой устаревшую демократию. Потому что демократия – она ведь и неправильной может быть! Она может быть «несертифицированной»: «В политологический оборот постепенно вводится тема сравнения инструментария, которым располагают «либеральные демократии» и «автократические режимы» (характерно, что пока робко, но пробрасывается термин «автократические демократии»)».

Ну, вы поняли, да – избрало неправильное, «тёмное» большинство какого-то народа себе президента, а он будет стоять на пути прогресса, на пути интересов «людей со светлыми лицами», которых может быть процентов 5, но именно они имеют право избирать и быть избранными, а не Лукашенки всякие. И получается, что формально – демократия, а под ней прячется самый лютый всенародно-избранный авторитаризм! И такое терпеть нельзя, не-е-е-ет!

«Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем».

Может ли колониализм быть либеральным? Разумеется! Колониальными методами управления и давления могут продвигаться любые системы ценностей – тут даже лучше, если между формой и содержанием есть вопиющее противоречие, дополнительный удар «на разрыв шаблона».

Но самое интересное тут – то, что из полноправных членов мирового сообщества большинство стран превратились в неуспевающих учеников-двоечников, которым читают нотации, ставят в угол и выгоняют из класса. Крайне удобная позиция! А делает это всё клуб стран, которые «первыми надели белый халат», как в анекдоте про психиатра.

«Схема такая: участники «призывов» и «партнерств» решают в своем тесном кругу, кто нарушает их требования в той или иной области, а Евросоюз уже накладывает на провинившихся санкции. Удобно: сам обвиняешь, сам наказываешь, и в Совбез ООН ходить не надо. И объяснение придумано: у нас ведь «альянс самых эффективных мультилатералистов», вот мы и учим других осваивать передовой опыт. А насчет того, что это не демократично и противоречит принципам подлинной многосторонности, президент Франции Э.Макрон все объяснил, выступая 11 мая 2021 г.: мультилатерализм не означает необходимости добиваться единогласия и позиция «отстающих» не должна становиться препятствием для «амбициозного авангарда» мирового сообщества».

Решил «авангард», что весь остальной мир должен сворачивать промышленное производство, отказываться от атомной энергетики, перестать добывать и использовать уголь – и всё, куда вы все денетесь, отстающие. Заставим! Принудим!

Это всё теперь тоже входит в расширенное понятие современного либерализма, который очень далеко ушёл от своего первичного значения. Теперь это и экология, и права меньшинств, и защита «сорока гендеров», и много чего ещё. Лавров верно упоминает, что единый свод правил не прописан – всему миру надо просто копировать, повторять за «авангардом», бездумно и покорно. «Завести» у себя ЛГБТ, найти пару геев и всучить им перед камерами на усыновление ребёнка, проложить велодорожку поперёк промышленного района… Вы там делайте и на нас смотрите – ловите реакцию.

По сути дела, это старая добрая модель отношения монарха и придворных, где все копируют королевский стиль, моду и повадки. Какая уж тут демократия… «Проповедуя равенство и демократию внутри государств, требуя от других следовать своему примеру, Запад, как упоминалось выше, категорически не хочет обсуждать задачи обеспечения равенства и демократии в международных делах».

Увы, можно даже не сомневаться, что все усилия Лаврова донести до мира ненормальность и контрпродуктивность такого подхода – тщетны. Ибо дебилы…