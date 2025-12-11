Московские прогулки, ч. 75

Дом с рыцарями. Один из самых ярких домов-Доходный дом Анны Филатовой. Он предназначался для состоятельных жильцов, а потому на отделку купец не скупился. В Советское время в этом доме был знаменитый магазин Самоцветы. В доходном доме было 4 подъезда, то есть 4 парадных входа. Посмотрите на эти красавицы лестницы-улитки, уходящие вверх, с чудесными подлинными витражами и дубовыми перилами.

Отличительная особенность Дубовского – фонари у подножия лестницы. С 1992 года в здании располагается Дом Актера.

Московское Политехническое общество

Над Малым Харитоньевским переулком возносятся башенки дома Московского Политехнического общества, построенного в 1906 году. Оно объединяло выпускников Высшего технического училища – нынешний МГТУ им. Баумана. На втором этаже располагались столовая, библиотека и шикарный зал собраний общества. Здесь читали доклады такие учёные, как Иван Павлов и Константин Циолковский. А уже в советское время выступал Ленин и прошел самый первый съезд комсомола. Помещения на верхних этажах здания сдавали в аренду как в доходных домах. Двор представляет собой замкнутый колодец, как в петербургских доходных домах, но фасады со двора имеют богатое декоративное оформление. После революции помещения заполонили парткомиссии и инспекции. В 1938 году был образован Институт машиноведения при Академии наук. Посетить здание можно с экскурсией в День музеев. М. Харитоньевский пер., д. 4

Какая площадь в Москве самая маленькая?

Самая маленькая площадь города, московский аналог петербургских Пяти углов — Лялина площадь. Впрочем, название связано совсем не с небольшими размерами, как можно подумать.

Название появилось в 18 веке, и связано с Лялиным переулком, который, в свою очередь, назвали по фамилии одного из домовладельцев — ротмистра Пимена Лялина, приближенного к императрице Елизавете Петровне.

Где же находится Лялина площадь? Ее легко не заметить даже проходя мимо. Это перекрёсток между четырьмя переулками — Лялина, Барашевского, Большого и Малого Казённых.

Строительство Шуховской башни на Шаболовке, 1921г. Этот снимок сделан самим инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым, автором проекта телерадиовышки.

Шуховская башня В 1919 году по указу Ленина было принято решение о необходимости новой радиостанции для Москвы из-за перегрузки старой Ходынской радиостанции.

Строительство Шуховской башни началось в 1914 году по проекту архитектора и инженера Владимира Шухова. Возведение башни продолжалось два года и было связано с проблемами, включая обрушение двух секций. Проблемы были вызваны усталостью металла, а не проектными ошибками.Башня была завершена к 28 февраля 1922 года.

19 марта 1922 года на башню установили передатчики радиовещания и началась трансляция радиопередач московской радиотелеграфной станции.

По первоначальному проекту башня на Шаболовке должна была состоять из девяти гиперболических пространственных секций, скреплённых в систему высотой 350 метров, то есть на 50 метров выше Эйфелевой башни. Чтобы её возвести, требовалось 2,5 тысячи тонн металлических прокатных профилей. Но проект пришлось пересмотреть – не хватало металла и средств. 240 тонн металла выделили из запасов военного ведомства. 29 июня 1921 года во время подъёма четвёртой секции произошёл серьёзный инцидент. Конструкция упала с 75-метровой высоты на пятую и шестую секции, которые собирали на земле. Из-за аварии Шухова даже приговорили к «условному расстрелу» с отсрочкой исполнения приговора до окончания строительства. 19 марта 1922 года радиопередающую башню сдали в эксплуатацию, после этого инженера помиловали. В результате башню возвели высотой 148,5 метра. Вместе с флагштоком высота достигла 160 м.

С 1930-х годов башня использовалась для испытательных работ, а в 1939 году на неё установили телевизионные передатчики. До 2002 года башня служила радиотелевизионным целям, после чего её функции были ограничены только техническим обслуживанием сотовой связи. C 2002 года башню не используют для теле и радиовещания, но она находится в пользовании (на балансе, в собственности) Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), также на ней размещены передатчики сотовой связи. В настоящее время башня является объектом культурного наследия регионального значения, несмотря на обсуждения о её возможном сносе из-за состояния конструкции. ул. Шухова, 10, стр. 1, Москва

Якиманская набережная Протяжённость ее составляет ~ 500 метров, из них более половины занимает пешеходная зона, закрытая для движения автомобилей.

На набережной сохранилось несколько исторических зданий: Голутвинская мануфактура с рабочими казармами и пара городских усадеб, остальные были перестроены или заменены новоделом.

Голутвинская мануфактура. Новый ткацкий двор. Основанная в 1846 г. М. Я. Рябушинским небольшая ткацкая фабрика на пересечении 1-го и 3-го Голутвинских переулков переходит к новым владельцам, московским купцам Истоминым, которые в 1874 г. учреждают Товарищество Московской Голутвинской ткацкой мануфактуры среднеазиатских и внутренних изделий и начинают активное новое производственное строительство.

Истомиными намечались кардинальные изменения в застройке и планировке всей южной части территории и возведение ткацкого корпуса на вновь приобретенном участке на Якиманской набережной Водоотводного канала, застроенной деревянными домами обывателей. В период с 1897 по 1899 г. фабрикой были приобретены четыре земельных участка, и участок в 325 кв. саженей, до 1881 г. находившийся во владении воскресенской купчихи Л. С. Булычевой, отдается под застройку ими «каменного пятиэтажного, частью с нежилым подвалом, строения для ручного ткацкого производства, кладовых и спален для рабочих». Постройка нового корпуса (Якиманская наб., д. 4, стр. 1) закрепила красные линии прибрежной трассы и Безымянного (ныне ‒ 4-го Голутвинского) переулка. Художественное решение фасадов здания соответствовало важности его местоположения в непосредственной близости к Кремлю. Углы промышленного здания были декорированы башенками, создающими сложный силуэт объема в панораме набережной, а фасады выполнены в кирпичном стиле, что достаточно типично для фабричных построек данного периода.

После закрытия фабрики в 1990-х гг. оба квартала индустриальной застройки прошли процесс комплексной реконструкции с сохранением историко-архитектурного облика и стали бизнес-парком «Голутвинская слобода». Этот первый в Москве успешный пример вывода производства и приспособления промышленной территории под офисы класса А с фрагментарным новым строительством осуществила группа компаний «Голутвинская слобода» при поддержке правительства Москвы. Сохранение историко-культурного контекста было отмечено дипломом Международного конгресса по сохранению индустриального наследия (TICCIH).

Адрес: Якиманская наб., дом 4/4, строение 2

Отсюда открываются любопытные виды на памятник Петру I работы Зураба Церетели.

Дом Патриарх Архитекторы клубного дома «Патриарх» — специалисты бюро Сергея Ткаченко. Дом построен в стиле постмодернизм, фасад оформлен жёлтой штукатуркой и лепниной. На вершине дома расположилась смотровая площадка с винтовой лестницей и необычная круглая крыша с волнами.

Дом был спроектирован и строился с 1997 по 2002 год мастерской Сергея Ткаченко при участии архитекторов Олега Дубровского, Ильи Вознесенского, Алексея Кононенко и других. Здание располагается у Патриаршего пруда, на углу Малой Бронной и Ермолаевского переулка. Его знаменитое завершение, как многие считают, напоминает стилизованную башню Татлина и, кстати, дом жилой. Из окон верхних этажей дома «Патриарх» открываются виды на Патриаршие пруды и исторический центр Москвы.

Для жителей дома оборудованы сигарная, бар и конференц-зал для переговоров, а также комната для хранения шуб.

Территория дома находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Малая Бронная ул., 44, Москва

Палаты Левашовых Палаты Левашовых — памятник архитектуры XVII–XIX веков в Москве, выявленный объект культурного наследия.

В основе здания обнаружена кирпичная кладка конца XVII века. Достоверно история здания прослеживается лишь с середины XVIII века. С 1738 года усадьба принадлежала генерал-аншефу В. Я. Левашову, а позже его потомкам — сыну и четырём внучкам (до 1828 года).

Во второй половине XX века здание принадлежало библиотеке имени Ленина. В середине 1990-х годов в здании произошёл пожар. Здание горело ещё несколько раз, перекрытия и часть заднего фасада в крыле XVIII века обрушились. А так дом уже выглядел с начала 2000-х...

В настоящее время здание отреставрировано. Палаты XVII века, лежащие в основе здания, представляют собой необычный пример здания с разделением на женскую и мужскую половину, каждая из которых имела свои сени с выходами на передний и задние дворы. На фасадах палат под штукатуркой сохранились остатки богатых кирпичных наличников. При этом рисунок наличников на переднем и заднем фасадах различен. Сохранились следы заложенных входов в палаты, в том числе парадного входа, к которому примыкало красное крыльцо. Отреставрированная часть фасада палат Левашова и "красное крыльцо"

Входа нет

Как я поняла, с 2023 года эти исторические палаты находятся в продаже. Общая площадь 2114 кв.м. (под отделку), 3 этажа (6 уровней с подвалом и антресолями). 15 м/мест. Цена: 14 700 000 $. А вот проданы или нет - не знаю.

Староваганьковский пер., 15, стр. 3, Москва

Дом директора товарищества Эйнем с конторой В 1895 году на площадке палисадника в северо-западной части усадьбы был построен двухэтажный флигель конторы, соединённый с главным домом небольшим объёмом «зимнего сада».

Последний этап исторического существования владения связан с размещением и деятельностью здесь кондитерской фабрики товарищества «Эйнем». В 2000 году здание жилого дома было разобрано. Конторский корпус сохранился до настоящего времени. В 2017 году в доме директора товарищества «Эйнем» началась масштабная реставрация с приспособлением к современному использованию. Специалисты восстановили историческую планировку здания на период середины XIX в. и воссоздали утраченные объёмы.

Входа нет. Ну и ладно. Главное такую красоту сохранили.

Софийская наб., 6, стр. 1, Москва

Здание конторы правления суконной фабрики И.Г. Кожевникова Оно было построено в 1819–1822 годах крепостным архитектором Тимофеем Григорьевичем Простаковым. Здание оформлено в классическом стиле и украшено четырехколонными портиками. На втором ярусе располагался позывной колокол, в верхней глухой части размещались часы. Вертикальная композиция завершалась круговой обзорной площадкой и куполом, увенчанным шпилем.

Башенное здание Конторы правления – композиционный центр предприятия - является единственным сохранившимся примером такого типа сооружений на территории Москвы и Московской области. Башня была нужна для размещения часов и фабричного колокола, который отсчитывал начало и конец рабочего дня. Кроме того, известно, что здесь, возможно, впервые для русских фабрик было установлено подобие телеграфа для связи с соседними фабриками Кожевникова - Лихоборской и Леоновской. Поскольку в здании был рабочий кабинет Кожевникова, очевидно, что это здание также отмечено личным присутствием Александра I, Николая I, Александра II и императрицы Марии Феодоровны.

В 1907–1917 годах здание было надстроено вторым этажом и использовалось как жилой дом. Здание конторы правления суконной фабрики И.Г. Кожевникова — объект культурного наследия.

В начале 2020-х годов оно было тщательно реставрировано, включая восстановление колокола по оригинальным чертежам.

В процессе ремонтно-реставрационных работ специалисты воссоздали трехъярусную башню-каланчу со шпилем по сохранившимся элементам и архивным данным. Исторические стены, фундамент и перемычки здания максимально сохранили. Из-за повышения общего уровня отметки земли нижний ярус башни превратился в подвальный.

Входа нет

Сельскохозяйственная ул., 32, Москва

Корпус для машины Берта суконной фабрики И. Г. Кожевникова Двухэтажное каменное здание - образец промышленной архитектуры первой четверти XIX в. Построено в 1819–1822 гг. крепостным архитектором Т. Г. Простаковым как часть комплекса суконной фабрики И.Г. Кожевникова.

Известно, что в этом здании лично бывали члены императорской фамилии – Александр I, Николай I, Александр II и императрица Мария Федоровна. Они приезжали на свибловскую фабрику осматривать новейшее оборудование.

Сейчас на территории здания находится детский сад и школа танцев.

Сельскохозяйственная ул., 36, стр. 2, Москва

Главное здание Мариинского женского училища Основательный дом под номером 22, раскинувшийся на три улицы: Большую Ордынку, Большой Толмачевский переулок и Ордынский тупик, – снаружи не имеет яркого декора. Выделяются на фасаде лишь арочные окна второго этажа, вторящая им входная арка да средний и боковые ризалиты. Но стены дома хранят богатейшую историю. Здание было построено в 1756 году, но позже неоднократно перестраивалось. Первое упоминание о доме относится к 1817 году – он принадлежит титулярной советнице Ф.С. Постниковой. Затем в 1858 году здание приобретает губернский секретарь Д.Л. Александров и через десять лет продает его Давиду Ивановичу Хлудову – представителю известного купеческого рода, сооснователю Егорьевской бумагопрядильной фабрики. Давид Иванович много занимался благотворительной деятельностью, покровительствовал храмам и монастырям. Пожертвовал он и свой дом на Большой Ордынке, отдав его «Московскому епархиальному училищу иконописания и ремесел, относящихся к украшению храмов». С этих пор открылась новая страница истории дома: на долгие годы он стал служить образованию. Училище занимало здание не полностью: часть его сдавалась внаем, а вырученные деньги шли на развитие образования. В середине 1880-х гг. из-за проблем, связанных с учебным процессом, училище было переведено в Троице-Сергиеву лавру. Но дом на Большой Ордынке не долго пустовал: в него переехало Мариинское епархиальное женское училище, главной задачей которого было воспитание достойных жен священников. Под его нужды была вновь произведена перестройка здания. В 1886 году в восточной части верхнего этажа была освящена церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 1900–1901 годах по проекту архитектора В. Осипова был возведен новый каменный объем в три этажа для учебных и хозяйственных нужд училища.

После революции 1917 года в доме был открыт рабочий факультет, готовящий рабочих и крестьян в высшую школу. Домовая церковь бывшего Мариинского училища была перестроена.

А в 70-х годах XX века располагалось предприятие «МОСПРОЕКТ-2».

В 2017 году в здании училища и доме смотрителя началась масштабная реставрация с приспособлением к современному использованию. С 1991 года и до наших дней здание занимает Межгосударственный авиационный комитет, занимающийся сертификацией воздушных судов, аэродромов и авиакомпаний, расследованиями происшествий на воздушном транспорте. Реставрация началась в 2017 году, и в 2022-м комплекс получил премию «Московская реставрация». Комплекс зданий Мариинского училища в 2022 году стал лауреатом конкурса Правительства Москвы "Московская реставрация". Входа нет

Софийская набережная, 8с1, Москва

Дом преподавателей МГУ Построен в 1952–1955 годах по проекту архитекторов Я. Б. Белопольского, Е. Н. Стамо, М. М. Русановой, инженеры Г. Львов, Б. Турчанинов, В. Телесницкий.

Архитектура дома выдержана в лучших традициях сталинской архитектуры. Его отличают развитый силуэт, богатая пластика фасада, сдержанный и эффектный декор, большие и удобные квартиры, хорошая отделка. По общим принципам композиции он напоминает высотные здания. В боковых крыльях по 10 этажей, в центральной повышенной части — 14.

В доме жили психолог П. Я. Гальперин, зоолог В. Е. Флинт, океанолог Л. А. Зенкевич, учёный в области ракетно-космической техники В. П. Глушко, биолог М. В. Гусев, геофизик В. А. Магницкий, физикогеограф Ю. К. Ефремов, философы Л. Н. Суворов и В. В. Богатов, химики В. А. Кабанов, И. Ф. Луценко, философ С. Т. Мелюхин.

Жилой дом

Дом Якоби В 1795–1797 годах купцы Осип и Антон Якоби возвели здание, чей облик почти не изменился с тех пор.Здание изначально функционировало как доходный дом. Якоби сдавал квартиры профессорам расположенного рядом Московского университета, сдачу квартир внаем продолжил и архитектор Рихтер, который купил дом.

После пожара 1812 года фасады оформили в стиле ампир.

В середине XIX века владелец — архитектор Фёдор Рихтер — обновил здание: ротонду у угла упростили, заменив колонны на пилястры.

С 1907 года дом в ведении МГУ, в советское время изменили входы и окна, частично заложили парадный вход.

Здание состоит из двух прямоугольных объёмов, объединённых ротондой; в подвалах сохранились своды XVIII века с элементами XVII века и есть предположение, что дом построен частично на основании ранее существовавшего дома, принадлежавшего боярам Романовым.

Интерьеры частично сохранили XIX-вековые декоративные детали — карнизы, кронштейны.

Сегодня здесь располагается факультет искусств Московского университета.

Большая Никитская ул., 3, стр. 1, Москва

Доходный дом И. Е. Пономарева - Е. Н. Вейхельт - Н. Ф. Грибова Прогуливаясь по Большому Харитоньевскому переулку, столь богатому архитектурными памятниками разных эпох – от палат XVII-го века до доходных домов начала XX-го и конструктивистских жилищных кооперативов советской эпохи – невозможно не обратить внимание на массивное здание, фасадом выходящее на Большой Харитоньевский, но при этом занимающее все пространство между улицами Жуковского и Чаплыгина. Доходный дом в Большом Харитоньевском, 10, был построен в очень модном в конце XIX века стиле неоренессанса в сочетании с эклектикой. Каждый этаж дома декорирован по-своему: первый этаж отделан рустом, над окнами расположены замковые камни, на втором этаже окна увенчаны треугольными наличниками-фронтонами и обрамлены пилястрами, а на третьем окна оформлены более строго - прямоугольными широкими пилястрами и небольшими лепными украшениями под оконными проёмами. Окна эркеров нарочито узкие и создают впечатление средневекового бастиона, башенки над эркерами становятся логичным продолжением этой ассоциации. Дом не раз менял владельцев. В разные годы он принадлежал владельцу мануфактур И. Е. Пономареву, фабриканту Н. Ф. Грибову, одной из домовладелиц дома значится Е.Н. Вейхельт. Купеческое семейство Грибовых было хорошо известно в Москве рубежа XIX-XX веков. Основатель династии – Назар Фёдорович - открыл фабрику бумажных, шёлковых и суконных товаров и торговый дом «Н.Ф. Грибов и сыновья». Пять сыновей пошли по его стопам и успешно преумножали семейный капитал. Все они были крупными домовладельцами, строительство и содержание доходных домов было одним из направлений их бизнеса. Ставку они сделали как раз на район бывшей Огородной слободы, здесь находится несколько доходных домов Грибовых, а также особняки, которые братья строили для себя и своих семей. После революции 1917 года в здании некоторое время располагалась Московская комиссия по улучшению быта учёных, затем квартиры на многое десятилетия стали типичным для советского времени коммунальным жильем.

В доме сохранились чугунная лестница, кованные балкончики, выходящие во двор, тяжёлые двери.

В 2020-х прошёл реставрацию, вернувшую исторический облик.

Большой Харитоньевский переулок, 10/1, Москва

Старый Москворецкий мост и новый Большой Москворецкий мост 1932 год наши дни

Как же быстро меняется Москва!

Городская усадьба Д.Ф. Новикова - А.Н. Давыдова

Главный деревянный дом усадьбы был сооружён в 1830-е годы по заказу коллежского асессора Д. Ф. Новикова на основе более старых палат конца XVIII века. Во второй половине XIX века дом перешёл к купцу А.Н. Давыдову. Он перестроил усадьбу в стиле эклектика в 1878–1881 годах.

Фасад одноэтажного здания обильно декорирован с использованием элементов таких архитектурных стилей, как барокко, рококо, а также классицизм и ампир. В конце XIX — начале XX века в доме были устроены квартиры, которые сдавались внаём.

Вплоть до 1984 года здание было жилым, а затем использовалось для административных целей.

В 2016–2018 годах была проведена реставрация дома. Специалисты воссоздали фальцевую кровлю, печные трубы, слуховые окна, дымники. Укрепили стены деревянного сруба, кирпичный фундамент, своды Монье. В 2018 году усадьба Новикова — Давыдова стала лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация». Главный дом городской усадьбы Новикова — Давыдова является выявленным объектом культурного наследия.

ул. Большая Ордынка, 61, стр. 1, Москва

Флигель городской усадьбы Д.Ф.Новикова - А.Н.Давыдова Флигель городской усадьбы Д. Ф. Новикова — А. Н. Давыдова был построен в XIX веке.

В 1821 году по приказу Дмитрия Федоровича Новикова, хозяина владений, был построен новый деревянный главный дом, сформирована усадебная планировка с парадным двором, раскрытым в сторону улицы Большая Ордынка, жилым флигелем и хозяйственной зоной.

Усадьба, впервые упомянутая в 1806–1808 годах, была разрушена во время войны 1812 года.

В 1821 году Дмитрий Федорович Новиков построил новый деревянный главный дом и организовал усадебный комплекс с парадным двором, жилым флигелем и хозяйственными постройками.

В 1881 году архитектор Петр Алексеевич Виноградов добавил каменную ограду с воротами и калитками, перестроил флигель для сдачи в аренду, а также построил парадный вход и углубил подвал. В 1914 году усадьбу приобрела Ольга Жемчужникова, дочь одного из авторов «Кузьмы Пруткова».

После революции главный дом усадьбы приспособили под коммунальное жильё. В 1930-х такая же участь постигла и флигель здания.

В 1970-х все жильцы дома были выселены, а здание было переведено в нежилой фонд и находилось в аварийном состоянии.

Реставрация флигеля в последние годы вернула его исторический вид и адаптировала для использования как фэмили-офис.

Флигель является выявленным объектом культурного наследия.

улица Большая Ордынка, 61с2, Москва

Усадьба Е.Н. Офросимовой — Викторовых — И.А. Воронцова История усадьбы начинается с 1750-х годов, когда она была частью усадьбы князя Фёдора Барятинского. В это время здесь располагались каменные палаты, деревянные службы и сад.

В 1819 году хозяйкой усадьбы стала Елизавета Нарановичева, в замужестве Офросимова. При ней был выстроен двухэтажный особняк с первым каменным этажом, который стал основой современного здания.

В 1875 году усадьба перешла к московскому купцу А. Е. Викторову, который заменил деревянные усадебные постройки каменными, сильно изменив облик усадьбы.

В 1900 году младшая дочь Викторова продала владение сыну тульского купца Ивану Воронцову. Он существенно перестроил особняк по проекту архитектора И. П. Машкова.

После национализации усадьбы в ней было устроено коммунальное жильё. С 1976 года строения занимал психоневрологический диспансер.

В 2018 году началась реставрация старинной усадьбы, в ходе которой были сохранены основные архитектурные элементы, укреплён фундамент, а также восстановлены кирпичные и деревянные конструкции. В 2022 году она стала лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация».

ул. Малая Полянка, 9, стр. 1, Москва

Особняк Патрикеева в Космодемьянском В начале XX века владельцем усадьбы был член Московской городской думы Сергей Павлович Патрикеев. В 1905 году господский дом сгорел, и в 1907 году на его месте по проекту Фёдора Шехтеля было построено новое здание в стиле модерн. Патрикеев хотел открыть в этом особняке загородный ресторан, однако из-за близости к церкви Святейший Синод не дал на это разрешение.

В годы Первой мировой войны в Главном доме усадьбы Патрикеевых был организован госпиталь, а после Октябрьской революции там был устроен санаторий «Химки» для красноармейцев. В 1918 и 1920 годах этот санаторий посещал В. И. Ленин. Считается, что усадьба Патрикеева стала прообразом клиники профессора Стравинского из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». До 2017 года в особняке находилась Городская больница №1. На данный момент здание пустует и ветшает, но оформлено как объект культурного наследия регионального значения. Правобережная ул., 6А, стр. 1, Москва

Доходный дом М.Г. Коровина До 1980-х гг. на углу Брюсова переулка и Большой Никитской улицы стоял трехэтажный дом, который в плане был г-образный. И вот решили небольшое крыло по Брюсову переулку подремонтировать и выяснили, что это палаты XVII в. И началась совершенно другая история дома. Оказалось, что первый владелец этого участка с конца XVII в. был «провинциальный фискал» Г. К. Арасланов. Фискалов назначал Петр, чтобы пресекать злоупотребления чиновников во всех сферах государственного управления. Возглавлял ведомство обер- или генерал-фискал, а на местах были провинциал-фискалы. Неизвестно, сколько этим столичным участком владел провинциальный фискал, но в 1729 г. владение свое он продал за 1300 рублей лейб-гвардии капитан-лейтенанту князю Ф. П. Сонцову-Засекину. Через 30 лет вдова князя Мария Федоровна, урожденная Пушкина, продала палаты с несколько большим земельным участком вдове титулярного советника М. И. Степановой за 1400 рублей.

А вот уже в начале XIX в. владение с палатами переходит в купеческие руки. Покупает его купец И. П. Шнур. Дом ему был мал, и он к торцу пристраивает большое трехэтажное владение, которое выходило своей трехэтажной частью на Большую Никитскую улицу. В пожар 1812 г. владение сильно пострадало, и купец за два года привел его в порядок. Фасад со стороны Никитской улицы был украшен широким ионическим портиком на арках. В 1860-х гг. от прежнего декора дома остались лишь арки на первом этаже. Новая хозяйка – вдова поручика Е. Д. Федорова – застеклила арки и устроила магазины на первом этаже.

Уже перед Первой мировой войной последний до революции хозяин – знаменитый в Москве домовладелец М. Г. Коровин – хотел все сломать и выстроить большой шестиэтажный жилой дом (проект И. Г. Кондратенко), но из-за войны так ничего и не было сделано. В доме находились меблированные комнаты «Северный полюс», в которых останавливался художник Н. Н. Сапунов. В 1912 г. знаменитым архитектором Л. Н. Кекушевым была нанята квартира 6 в этом доме для своей мастерской и своего архитектурного бюро. И это был его последний рабочий адрес. Все следующие годы до своей смерти он уже постоянно находился в больницах. В советское время дом был жилой. В 1980-е гг. его расселили и сделали административным, а потом офисным. Интерьеры его утрачены. А вот свой фасадный декор дом сохранил. На втором и третьем этажах он украшен рустованными лопатками. Подоконные ниши третьего этажа имеют лепной орнамент, а окна – лепные наличники и замковые камни.

Большая Никитская ул., 16, Москва

Городская усадьба В.И. Константиновой На Николоямской, 48, стр. 1 стоит главный дом городской усадьбы В. И. Константиновой — кирпичный особняк конца XIX века, который в 1891 году получил современный вид по проекту архитектора К. Дуванова. Это не просто красивый фасад — это цельный городской ансамбль со служебными флигелями, с историей хозяев и сменой функций, типичная «микро-история» московской буржуазии и интеллигенции.

Купеческая жена В. И. Константиновна задумывала новый фасад здания с рустовкой, подоконными кронштейнами на втором этаже, замковыми камнями и лепниной над окнами первого этажа и т. д.

В начале XX в. современное строение 1 было доходным, в строении 2 находилась квартира домовладельца М. Ф. Залечникова и также сдавались квартиры внаём. Николоямская в целом кладезь московских усадеб XVIII–XIX вв., и усадьба Константиновой — типичный пример переноса усадебной жизни в «городской формат»: парадный главный дом лицом к улице и хозяйственные постройки во дворе. Такие владения иллюстрируют, как в столице крепла городская буржуазия и как менялся городской ландшафт.Усадьба — часть строившейся вдоль Николоямской цепочки домов и флигелей: есть и пара служебных корпусов (стр. 2 и др.), которые формируют внутренний двор и ансамбль.

После технической реконструкции с приспособлением здания под учреждение банка была произведена внутренняя перепланировка с укреплением фундаментов, повлекшая утрату исторических интерьеров.

Памятник не «заморожен» — вокруг работают учреждения, иногда здания приспосабливаются под офисы и представительства, но охранный статус требует сохранять фасады и характерные элементы.

Адрес: Николоямская ул., дом 48, строение 1

Дом, в котором жил декабрист М.Ф. Орлов В конце XVIII века на этом месте находилась обширная усадьба егермейстера С. А. Лопухина. После пожара 1812 года усадьба была разделена на несколько небольших участков, на одном из которых располагался не пострадавший в пожаре усадебный дом.

Владельцем усадьбы с 1815 года был князь, камер-юнкер императорского двора, надворный советник А. А. Щербатов. Его дети были дружны с А.С. Пушкиным. В 1834 году усадьбу унаследовал сын Щербатова — Николай Александрович, отставной генерал-майор, статский советник. При нем во второй половине 1830-х годов непродолжительное время дом снимал герой войны 1812 года, декабрист Михаил Федорович Орлов, живший в Москве под надзором полиции.

В круг общения Орлова входили П. Чаадаев, А. Герцен, Н. Огарёв, Я. Полонский. Во время приездов в Москву его посещал А. С. Пушкин.

Квартиры в главном доме сдавались внаем. Здесь проживала дочь А.С. Пушкина Мария Александровна Гартунг. С 1916 года и до отъезда за границу в 1920 году в квартире на первом этаже жил поэт Константин Бальмонт. Здесь у него часто бывали В. Брюсов, М. Цветаева, М. Волошин, С. Прокофьев. Доходный дом предназначался для жильцов со средним достатком, на каждом этаже было по одной пятикомнатной квартире. В советское время здесь было коммунальное жилье.

В 1990-е дом доходный дом расселили и после реконструкции приспособили под административное использование.

Сегодня главный дом занимает режиссёрский факультет театрального училища имени Щукина.

Большой Николопесковский переулок, 15с1, Москва

Особняк Я.М. Шлоссберга Особняк Я. М. Шлосберга был построен в 1910–1911 годах на углу Поварской и Скарятинского переулка гражданским инженером А. Н. Зелигсоном для главы конторы по продаже мануфактурного товара, купца первой гильдии Якова Шлосберга.

Внешний вид особняка уникален для Москвы, в нём сочетаются элементы ренессанса и модерна. Здание в стиле ренессанса украшено лепниной, гирляндами из цветов и фруктов, а декоративная тяга между этажами содержит маски львов в честь архитектора Льва Кекушева.

Он контрастирует своим мелким лепным декором и достаточно простой объемной композицией с крупными монументальными объемами и декоративными формами построенного ранее соседнего особняка Миндовского.

Внутри — высокий холл с деревянной лестницей, ампирная гостиная и зимний сад в стиле модерн.

После революции 1917 года хозяева были вынуждены покинуть Россию, и здание было национализировано.

В 1920-х особняк передали торговому представительству Великобритании, затем в нём разместилась Британская дипмиссия.

С 1956 года и по настоящее время в доме располагается резиденция посла ФРГ в России.

В 2000-х годах посольством Германии был проведён капитальный ремонт здания.

В 2004 году особняк Я.М. Шлоссберга, его хозяйственные постройки и ограда были приняты под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

Входа нет

Поварская ул., 46, стр. 1, Москва

Самая высокая арка в Москве Самая высокая арка находится в жилом доме Москвы на Земляном валу, 48. Ее высота составляет 20 метров — 7 этажей. Сам дом тоже довольно любопытный: в нем нет однокомнатных и двухкомнатных квартир, только 3-,4- и 5-комнатные с потолками высотой 3,2 метра.

По первоначальным планам дом должен был доходить до самой набережной, а со временем планировалось возвести в аналогичном стиле второй комплекс, но уже вдоль Яузы. Планам помешала война.

Дом достраивали уже после войны. Довоенная часть существует по адресу Земляной вал, 48А, а послевоенная – 48Б.

И на сегодня все.