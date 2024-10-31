Территория Героев...(151)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Гранатометчик-разведчик по имени Владислав перенёс три ранения, но каждый раз после лечения возвращался в строй: «Лучше прожить жизнь максимально, отдав себя полностью во благо своей страны, принести максимальную пользу, а не просто сидеть дома на диване», — уверен он.

После первого ранения, на лечении в госпитале, он написал стихотворение, которое читает в этом видео. А планы на будущее у Владислава далеко идущие: он хочет стать мэром Воронежа, а потом, может быть, даже губернатором. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1246 Младший сержант Алексей Орлов — повар в подразделении связи. Но он прекрасно знает, что его задача — поддержание боевой готовности личного состава.

Недавно Алексей был награждён медалью Жукова за выполнение задач в зоне СВО. Вручение наград состоялось в знаковом месте — на мемориале Саур-Могила. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1249 «Я домой приеду — обязательно дуб посажу себе!» — говорит Юрий Бахтенов, доброволец, боец зенитно-ракетной батареи. Однажды дуб закрыл собой от обстрела Юру и его товарищей. Теперь он видит перед собой цель: победить фашистов, создать семью, родить детей — и вырастить дерево в память о своём спасении.

На фронте Юрий уже повидал немало. Охотился за вражеским вертолётом с ПЗРК «Верба» и «Игла». Встречался со снайпером. Перенёс осколочное ранение — каска защитила от попадания в голову. Новые фронтовые истории сегодня на нашем канале. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1256

Прапорщик Лавриков Андрей Расчет автоматического гранатомета под управлением прапорщика Андрея Лаврикова получил задачу выдвинутся к линии боевого соприкосновения и обеспечить огневую поддержку действий штурмовой группы.

Оценив обстановку, расчет АГС оперативно занял огневую позицию на местности. Прапорщик Лавриков обнаружил вражескую пулеметную точку, с которой велся обстрел наступающих российских штурмовиков. Расчет АГС точным огнем подавил позиции пулеметчика и позволил продолжить движение штурмовикам. Противник ввел в бой резервы. Две группы пехоты на автомобилях, приближающиеся к месту ведения боя, были обнаружены Андреем на подъезде. Дождавшись входа в сектор обстрела машин, расчет точными накрытиями обездвижил машины, а затем уничтожил личный состав украинских боевиков.

Не получив подкрепления, противник под натиском российских штурмовиков был вынужден оставить занимаемые позиции.

Смелые и решительные действия прапорщика Андрея Лаврикова, а также профессионализм его подчиненных позволили обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника и занять более выгодные рубежи для развития наступления.

https://t.me/rabotaembrat/8967

Гвардии рядовой Чертищев Сергей Действуя в составе штурмовой группы Сергей Чертищев получил боевую задачу по взятию опорного пункта на важном тактическом направлении.

Гвардии рядовой Чертищев, учитывая условия местности, выбрал и оборудовал огневую позицию и определил сектора обстрела.

Затем Сергей сумел скрытно подобраться к укрепленным позициям врага и закинул в окоп несколько гранат Ф-1, в результате чего 3 украинских боевика погибли.

Быстро вернувшись на оборудованную позицию, Сергей Чертищев огнем из личного стрелкового оружия подавил огневую точку врага. Противник, обнаружив позицию Сергея, сосредоточил свой огонь на нем, что позволило остальной группе российских штурмовиков обойти опорник и атаковать врага с тыла.

Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, противник отступил, оставив в опорном пункте раненых и тела погибших.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму гвардии рядового Сергея Чертищева штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу по захвату опорного пункта без потерь и закрепилась на нем.

https://t.me/rabotaembrat/8958

Гвардии младший сержант Доренский Находясь на боевом дежурстве на одном из участков фронта в должности командира самоходного артиллерийского орудия, вел огонь по противнику, поддерживая наступление российских войск.

Во время выполнения одной из задач, начался обстрел позиции противником. Гвардии младший сержант Доренский, оперативно отреагировал на изменение обстановки и увел весь расчет в укрытие. Точно рассчитал интервалы между прилетами снарядов, после очередного разрыва, незамедлительно выдвинулся к орудию, запустил двигатель и успел вывести его из-под обстрела, при этом не допустив уничтожение вверенной ему техники.

Благодаря смелым и своевременным действиям гвардии младшего сержанта Доренского, наши войска продолжили наступление, сохранена техника, жизнь и здоровье личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/8996

Ефрейтор Стащищак Андрей Подразделение, в котором выполняет задачи ефрейтор Андрей Стащищак, успешно провело штурм и продвигалось в глубину обороны противника в районе одного из населенных пунктов.

Андрей получил задачу занять позицию с хорошим обзором и вести наблюдение за действиями противника.

Выбрав высокое заброшенное здание, Андрей скрытно выдвинулся в его направлении. Быстро заняв позицию, ефрейтор Стащищак начал вести наблюдение. Российская штурмовая группа продвигалась в глубину населенного пункта. Противник, стараясь отбить утраченные позиции, выполнил налет группой FPV-дронов.

Стащищак, занимая выгодную позицию, обнаружил дроны в небе и немедленно оповестил группу. При приближении БпЛА Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнем уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/8968

Рядовой Ашрапов Ильнур Рядовой Ильнур Ашрапов получил боевую задачу по оборудованию минно-взрывных заграждений на одном из вероятных направлений наступления противника. Группа по минированию в составе трех военнослужащих инженерно-саперной роты выдвинулась для выполнения боевой задачи.

На пути следования саперы попали под минометный обстрел противника, в результате которого один из военнослужащих группы получил осколочные ранения ноги и руки. Оттащив раненого в укрытие, Ильнур оказал ему первую помощь и, передав координаты его местоположения эвакуационной группе, продолжил движение в район для выполнения боевой задачи.

Несмотря на минометные и артиллерийские обстрелы противника, Ильнур Ашрапов вместе со своим товарищем успешно заминировали заданный район и вернулись в расположение части.

Спустя несколько дней противник предпринял попытку штурма позиций ВС РФ, однако, потеряв часть людей и несколько единиц техники, вернулся на исходные рубежи.

Смелые и решительные действия рядового Ильнура Ашрапова позволили защитить позиции российских подразделений от прорыва вражеской тяжелой техники и пехоты, а также спасти жизнь своевременно эвакуированному раненому товарищу.

https://t.me/rabotaembrat/8959

Гвардии младший сержант Курило Павел Командир отделения беспилотных летательных аппаратов штурмового подразделения морской пехоты гвардии младший сержант Павел Курило вел поиск целей, корректировал огонь артиллерийских, минометных, танковых расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники ВСУ.

В ходе ведения воздушной разведки, Курило при помощи дрона обнаружил замаскированный взводный опорный пункт с позицией минометного расчета ВСУ. Гвардии младший сержант своевременно передал на командный пункт координаты цели и корректировал огонь артиллерии. В ходе точного удара российских артиллеристов огневая точка и четыре военнослужащих ВСУ были уничтожены.

При передислокации на новую позицию ударом FPV-дрона противника был поврежден автомобиль УАЗ с тремя военнослужащими. Несмотря на угрозу повторного удара дронами, гвардии младший сержант Курило бросился на помощь раненым товарищам, эвакуировал их из горящего автомобиля в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас им жизнь.

https://t.me/rabotaembrat/9011

Рядовой Смирнов Данила Подразделение в составе, которого действовал рядовой Данила Смирнов, выполняло задачу по обороне одного из наиболее вероятных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту, рядовой Смирнов обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Данила получил задачу уничтожить дрон противника. Рядовой Смирнов открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству рядового Данилы Смирнова вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8980

Младший лейтенант Павлов Данила Младший лейтенант Данила Павлов получил боевую задачу по оборудованию лесополосы минно-взрывными заграждениями с целью предотвращения прорыва линии обороны со стороны противника.

Павлов разработал схему передвижения и проинструктировав группу саперов, выдвинулся на исходную точку для выполнения поставленной задачи. Во время выполнения задачи группа саперов обнаружила разведывательный дрон противника. Младший лейтенант Павлов не растерявшись, прицельным огнем из штатного оружия уничтожил в воздухе FPV-дрон врага. В это время осколками от разорвавшегося второго дрона получил ранение один военнослужащий группы. Несмотря на смертельную опасность, Данила оказал раненому первую помощь и эвакуировал в безопасное место, после чего продолжил выполнять боевую задачу.

Благодаря быстрым и решительным действиям, младшего лейтенанта Данилы Павлова удалось спасти жизнь боевому товарищу и выполнить задачу по оборудованию лесополосы минно-взрывными заграждениями.

https://t.me/rabotaembrat/9000

Гвардии рядовой Гоппе Сергей Фельдшер медицинского взвода гвардии рядовой Сергей Гоппе выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым военнослужащим в ходе ведения батальоном оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов.

Противник силами штурмовой группы, усиленной танком и тремя бронемашинами, после проведения массированного артиллерийского обстрела предпринял попытку прорвать оборону российских войск.

Гвардии рядовой Сергей Гоппе, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, эвакуировал семь тяжелораненых военнослужащих, в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

С наступлением темного времени суток в условиях применения противников дронов и систематического минометного огня Сергей лично вынес на себе в район эвакуации двух тяжелораненых военнослужащих.

Смелые и решительные действия гвардии рядового Сергея Гоппе позволили спасти жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8969

Ефрейтор Брагин Николай Ефрейтор Николай Брагин, в составе штурмовой группы выполнял боевые задачи по взятию опорного пункта противника в заданном районе.

В ходе штурма группа попала под плотный огонь пулеметного расчета боевиков, прикрывающего опорный пункт. Брагин рассчитал координаты и оперативно передал их артиллерийскому расчету. В результате прямого попадания артиллерийского снаряда пулемётная точка была уничтожена, что позволило штурмовой группе атаковать опорный пункт.

Николай Брагин в числе первых ворвался на позиции противника и ведя прицельный огонь уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Проведя зачистку опорного пункта Николай вместе с сослуживцами быстро оборудовали позиции для стрельбы в направлении обороны противника, что позволило использовать захваченный опорный пункт как плацдарм для последующих атак.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Николая Брагина, удалось выполнить поставленную задачу по взятию опорного пункта противника без потерь среди личного состава, что поспособствовало дальнейшему продвижению наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/9001

Младший сержант Куданов Владислав Младший сержант Владислав Куданов в должности стрелка штурмовой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады с первых дней участия в специальной военной операции выполняет боевые задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Штурмовая группа Владислава получила приказ завладеть одним из зданий в одном из освобождаемых населенных пунктов. Несмотря на удары вражеской артиллерии, младший сержант Куданов вместе со своими сослуживцами овладели улицей и несколькими зданиями. Под непрерывным огневым воздействием наших бойцов украинским боевикам пришлось отступить, бросив свои позиции, раненых и вооружение.

ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий на протяжении 14-и дней до подхода основных сил.

Благодаря мужеству, отваге и самоотверженности младшего сержанта Владислава Куданова подразделения российских войск смогли зайти в населенный пункт и отбить у врага несколько улиц посёлка, что в дальнейшем способствовало полному освобождению населенного пункта от боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9005

Гвардии сержант Конищев Алексей В ходе боевых действий на одном из стратегически важных направлений противник сосредоточил танки, бронированные машины, значительное количество штурмовых групп пехоты и предпринял попытку перейти в наступление с целью прорыва.

Находясь на подготовленной позиции расчет самоходной гаубицы Мста-С под командованием гвардии сержанта Евгения Конищева точным огнем уничтожал артиллерийские орудия, бронированную технику и живую силу украинских боевиков.

В ходе контрбатарейной борьбы противнику удалось обнаружить позицию российской самоходной гаубицы и сосредоточить огонь на ее подавление.

Гвардии сержант Конищев в кратчайшие сроки принял решение о смене позиции и продолжил выполнение огневых задач.

В ходе отражения атак ВСУ, несмотря на активную работу вражеской артиллерии, личным составом расчета гвардии сержанта Конищева были уничтожены 5 единиц бронированной техники и более 20 националистов.

Грамотные действия гвардии сержанта Евгения Конищева и его подчиненных способствовали отражению атак подразделений ВСУ, позволили нанести им серьёзное поражение в личном составе и технике, а также была сорвана попытка прорыва противника на вверенном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8994

Рядовой Шупарис Константин Группа, в которой выполнял задачи рядовой Константин Шупарис, вела наступательные действия на укрепленные позиции украинских боевиков. Рядовой Шупарис прикрывал действия гранатометчика и вел наблюдение за противником.

Заняв огневую позицию вблизи укреплений врага, гранатометчик прицельным огнем уничтожал пехоту и огневые средства украинских боевиков. Противник атаковал позицию FPV-дронами, стремясь ликвидировать гранатометчика. Рядовой Шупарис вовремя обнаружил подлет дронов. Прицельным огнем Константин сбил два БпЛА и, выиграв время, дал возможность гранатометчику сменить позицию до повторного выстрела.

Продолжая бой, гранатометный расчет уничтожил три огневые позиции противника, чем обеспечил продвижение российских штурмовых групп в глубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/8972

Гвардии ефрейтор Фёдоров Максим Гвардии ефрейтор Максим Федоров во время дежурства на наблюдательном посту заметил вражеский беспилотный летательный аппарат коптерного типа, о чем незамедлительно доложил командиру, после чего занял удобную позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил вражеский дрон.

Кроме того, действуя в составе расчета РХБЗ, Максим разместил и замаскировал модули для проведения анализа проб, а также сымитировал ложный район размещения лаборатории, чем ввел противника в заблуждение. После того, как противник открыл артиллерийский огонь по ложному району размещения лаборатории, российские артиллеристы, вскрыв его позиции, оперативно подавили их.

https://t.me/rabotaembrat/8970

Рядовой Таранов Антон Оператор беспилотника рядовой Антон Таранов в ходе проведения специальной военной операции осуществлял разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата.

В ходе выполнения очередной задачи Таранов вскрыл в лесополосе группу украинских боевиков на пикапе, готовящуюся к внезапной атаке позиций российских войск. Правильно оценив обстановку и просчитав возможные варианты, Антон принял решение о немедленном ударе по противнику. Для этого он установил на дрон гранату и направил его к месту нахождения группы противника. Произведя сброс боеприпаса, рядовой Таранов убедился в том, что нанёс значительный урон живой силе врага и вывел из строя пикап. Оставшиеся в живых боевики, получив ранения, отступили.

Благодаря умелым и профессиональным действиям Рядовой Антон Таранов противник не смог осуществить план по внезапной атаке российских позиций и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/8985

Гвардии рядовой Екимов Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня, в составе которого действовал гвардии рядовой Екимов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских войск, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе выполнения огневой задачи, гвардии рядовой Екимов проводя наблюдение за воздухом заметил вражеский беспилотник, который производил разведку огневых позиций наших войск, о чем своевременно доложил на пункт управления.

Не теряя самообладание и выдержку, Екимов применил антидроновое ружье по вражескому беспилотнику.

Дрон противника потерял управление и сдетонировал во время падения, на значительном удалении от российских позиций.

Благодаря смелости, отваги и профессионализму гвардии рядового Екимова расчет боевой машины продолжил выполнять боевую задачу и уничтожил две единицы бронетехники ВСУ, а также до 10 боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9012

Гвардии старший лейтенант Коженков Антон Во время артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков в районе одного из поселков произошел обрыв линии связи батальона с командным пунктом дивизии.

Группе под командованием гвардии старшего лейтенанта Антона Коженкова была поставлена боевая задача выдвинутся в назначенный район для устранения обрыва линии связи.

В ходе движения в назначенный район Антон обнаружил две противопехотные мины иностранного производства на пути следования. Используя свои умения, приобретенные в начале специальной военной операции, старший лейтенант Кожевников обезвредил мины и в составе группы проложил безопасный путь.

Прибыв на точку обрыва связи, группа подверглась огневому воздействию со стороны противника. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, не взирая на смертельную опасность, гвардии старший лейтенант Антон Коженков лично устранил неисправность и восстановил связь с командным пунктом, что позволило обеспечить управление войсками, отбить атаку противника и перейти в контрнаступление.

https://t.me/rabotaembrat/8971

Гвардии ефрейтор Вершков Олег Гвардии ефрейтор Олег Вершков, действуя в составе артиллерийской батареи, выполнял боевые задачи по огневой поддержке действий российских штурмовых групп, ведущих наступление на одном из тактических направлений.

Украинские боевики, под прикрытием огня боевых машин пехоты и артиллерии, предприняли попытку выйти во фланг нашим наступающим подразделениям, с целью отрезать их от основных сил.

В ходе боя, гвардии ефрейтор Вершков обеспечивал непрерывное ведение огня. Именно его орудие получило задачу сорвать план противника. Благодаря грамотным и быстрым действиям гвардии ефрейтора Олега Вершкова, враг потерял три единицы бронетехники, а также большое количество живой силы, в результате чего отступил.

https://t.me/rabotaembrat/8979

Рядовой Губарев Александр Рядовой Александр Губарев действуя в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического направления, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Находясь в обороне и ведя наблюдение за прилегающей местностью в зоне своей ответственности, своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Александр Губарев доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающейся группе боевиков и оценив силы противника, первыми выстрелами поразил вражеского пулеметчика, чем существенно деморализовал диверсантов.

Продолжая вести бой, Александр сковал действия националистов, лишив их возможности дальнейшего продвижения и продолжил удерживать оборону.

В ходе стрелкового боя рядовой Губарев лично уничтожил троих диверсантов и не допустил прорыва обороны противником на вверенном участке.

https://t.me/rabotaembrat/8989

Гвардии сержант Дробуш Александр Артиллерийский расчет под командованием гвардии сержанта Александра Дробуш выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы противника, обстреливающей позиции наших подразделений.

Во время выполнения огневой задачи, с поста воздушного наблюдения передали о приближении к орудию двух FPV-дронов противника.

Увидев подлетающие к орудию вражеские дроны, Дробуш незамедлительно открыл по ним огонь из личного стрелкового оружия. Точными попаданиями дроны были сбиты.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии сержанта Александра Дробуша, личный состав и орудие не пострадали и успешно выполнили поставленную боевую задачу. О доблестной работе александра мы уже писали ЗДЕСЬ

https://t.me/rabotaembrat/8995

Рядовой Хохлов Дмитрий При ведении наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, рядовой Дмитрий Хохлов обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат.

Удостоверившись, что российских БПЛА в заданном секторе нет, Дмитрий взял цель на сопровождение и при входе БПЛА противника в зону поражения из стрелкового оружия уничтожил вражеский коптер.

После того, как беспилотник был уничтожен, подразделение оперативно сменило позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны противника.

Благодаря профессиональному применению личного стрелкового оружия и умению вести стрельбу по быстро летящим воздушным целям, рядовой Дмитрий Хохлов сохранил жизни своим боевым товарищам.

https://t.me/rabotaembrat/9007

Студент Щербина Даниил Студент Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского (ЛГАКИ) Даниил Щербина.

Даниил Щербина студент факультета музыкального искусства, звукорежиссер, музыкант.

Изначально учился в Первой музыкальной школе Луганска по классу классической гитары. Заинтересовался профессией звукорежиссера.

Когда мобилизовали, он окончил только первый курс и половину второго. Служить попал в Стаханов в 208-й казачий полк на должность второго номера стрелка-гранатометчика. Вскоре напарник из-за проблем со спиной передал «трубу» Даниилу.Зимние марш-броски, ночевки в ледяных окопах вылезли острым воспалением среднего уха. Парня сразу эвакуировали, долго лечили осложнения и через четыре месяца демобилизовали. Слава Богу спасли музыканту слух. После окончания лечения в середине лета Даниил вернулся в родную альма-матер.

Его сразу перевели на третий курс учиться дальше. Наверстал легко потому, что занимался активно, работает техником сцены в Республиканской концертной бригаде, которая обслуживает концерты на Театральной площади.

Помимо учебы в Академии и работы в концертной бригаде у парня есть еще работа в музыкальном магазине и в Республиканском центре художественного творчества. Плюс своя музыкальная карьера в качестве соло-гитарист Луганской рок группы «Холи».

https://lug-info.ru/articles/geroj-nashego-vremeni.-daniil-scherbina/

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Заместитель командира 1 батальона по военно - политической работе.

Гвардии капитан.

Родился г. Хвалынске Саратовской области.

В 2000 году окончил 11 классов средней школы №3 г. Хвалынска.

С 2000 по 2005 годы учился в Вольском филиале Военной академии тыла и транспорта.

После окончания учебы был распределен в г. Рязань, в 137-й гвардейский парашютно - десантный полк 106-й гвардейской дивизии.

В 2006 году переведен в 1683-й отдельный батальон материального обеспечения 98-й гвардейской воздушно - десантной дивизии г. Иваново. Ветеран боевых действий. Участвовал в миротворческих операциях в Южной Осетии, награждён медалью "За принуждение к миру Грузия 2008". В 2009 году зачислен в запас.

Работал в отделе внутренних дел по Хвалынскому муниципальному району. В октябре 2022 года отправился на СВО.

Проходил службу в должности командира взвода, заместителя командира 1 роты, командира 1 роты.

Принимал участие в освобождении многих населенных пунктов на территории Украины и Луганской Народной Республики. С октября 2022 по август 2023 года им лично и возглавляемым им подразделением было уничтожено до 220 солдат противника, 15 единиц боевой техники, захвачен 1 автомобиль. 4 декабря 2023 года в ходе боевых действий вверенное ему подразделение попало под артобстрел со стороны противника.

Гвардии капитан Назаров Сергей Сергеевич эвакуируя раненых получил ранения, несовместимые с жизнью. За период участия в специальной военной специальной операции за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни, награждён медалью "За отвагу". За умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач, за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач награждён медалью "За боевые отличия". По совокупности совершенных героических действий, личного мужества, самопожертвования при выполнении боевых задач по защите Родины Указом Президента РФ №240 от 08.04.24 гвардии капитану Назарову Сергею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. https://vk.com/wall-214486361_109285 Командир роты.

Гвардии старший лейтенант.

Позывной: "Алмаз". Надежность и высокая самоотдача были его визитной карточкой, и никто не сомневался в его искреннем желании поддерживать коллег в любых начинаниях. Артур Алексеевич с первых дней участвовал в специальной военной операции, где зарекомендовал себя грамотным командиром и надёжным боевым товарищем. Имеет ведомственные награды: "За боевые отличия". Удостоверение к ведомственному знаку отличия МО РФ от 30.06.22 г. Указом Президента России за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За отвагу". Награждён памятным знаком 5-й гусарский Александрийский Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк номер 058. Награжден Благодарственным письмом от Президента России за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга от 25.07.2022 г. Награжден именным холодным оружием под. Разведчика "За Храбрость" от 17.10.2023 г. https://vk.com/wall-214486361_108477 Уроженец города Иркутска. Героически погиб выполняя боевую задачу. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_109090 Дажы Милан Орланович родился 07 июня 1994 года в с.Целинное Кызылского кожууна Республики Тыва в многодетной семье старшим сыном среди четверых детей. С ранних лет он был примером своим братьям и сёстрам, а также опорой для родителей.

Все родственники, учителя и друзья отзываются о Милане, как о скромном и спокойном человеке, который никогда не отказывал в помощи. С 2001 по 2012 годы учился в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», где проявил себя прилежным и активным учеником, с ранних лет он выделялся среди друзей и сверстников мужественностью, целеустремлённостью и стойкой позицией в жизни. После успешного окончания школы сразу же поступил на срочную службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, исполнив свою детскую мечту. В 2013 году после демобилизации для получения специальности поступил в ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум». После окончания техникума заключил контракт на 3 года в в/ч 100915 города Нижнеудинск Иркутской области в должности стрелка мотострелковой роты. После окончания контракта в 2018 году заключил новый контракт на 5 лет в в/ч 55115 в звании «младший сержант», в должности стрелка мотострелковой роты. В 2019 году Милан связал свою жизнь со своей будущей женой, в 2021 году после рождения единственной дочери молодожёны зарегистрировали брак. В своей короткой жизни Милан проявил себя заботливым и любящим отцом и мужем, несмотря на загруженность в несении службы он успевал участвовать в активной жизни большой семьи. 4 марта 2022 года с началом специальной военной операции был направлен в командировку для исполнения воинского долга. При освобождении населённого пункта с.Лоскутовка Луганской области, продвигаясь вглубь обороны противника, его группа попала в засаду. Милан, прикрывая наступательные действия сослуживцев, открыл огонь на поражение. В результате продолжительного боя один из выпущенных снарядов по позициям бойцов был смертельным для Милана. Младший сержант Милан Дажы погиб 26 июня 2022 года. Был похоронен в Кызыле на Аллее Славы со всеми воинскими почестями. Указом Президента РФ за проявленную смелость и отвагу награждён орденом Мужества, посмертно. 15 декабря 2022 года в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» состоялось памятное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски и Парты Героя в честь выпускника Дажы Милана. https://vk.com/wall-222921857_22415 Гвардии ефрейтор.

Позывной: " Гиза".

80-й гвардейский Краснознаменный танковый полк 90-ой танковой дивизии Центрального военного округа.

Республика Башкортостан. г. Сибай.

Являлся стрелком мотострелковой роты 80 Танкового полка "Штурмового отряда". 23 января 2024 г. вступив в "Штурмовой отряд", гвардии ефрейтор Салаватов Айгиз Анисович добросовестно выполнял возложенные на него обязанности. В ходе осуществления задачи в составе штурмовых групп Айгиз Анисович успешно занял укреплённый район противника в населённом пункте Каменка.

Этот стратегически завоеванный участок стал надёжной опорой для дальнейшего продвижения к Авдеевке, содействуя переходу территории под контроль ВС РФ. В ходе ожесточённых боёв в Авдеевке Айгиз Анисович вновь проявил свои выдающиеся качества, выполняя боевую задачу по освобождению населённого пункта Тоненькое. В этом противостоянии он явил себя как истинный "штурмовик", мастерски лавируя между позициями противника с удивительной быстротой и невидимостью. 15.03.2024 года. В окрестностях населённого пункта Тоненькое штурмовая группа без колебаний овладела укреплённым районом противника. Несмотря на непрекращающийся натиск вражеских беспилотных летательных аппаратов, стойкость и мужество бойцов не позволили им уступить свои позиции. После долгих боевых действий территория н. п. Тоненькое перешла под контроль ВС РФ. 22.03. 2024 г. в н. п. Тоненькое, участвуя в эвакуационной группы, вытаскивал раненых и погибших товарищей. Благодаря верности и долгу спас не менее 3 -х тяжело раненых товарищей, а после доставили их ближайший госпиталь. 23.05.2024г. гвардии ефрейтор Салаватов выполнял задачу по освобождению н.п. Соловьево от националистов.

Не отступая, ни шагу назад! Продолжал двигаться со своими товарищами. Рискуя жизнью, на своих плечах эвакуировал 2-х тяжело раненых военнослужащих. Айгиз Анисович Героически погиб, спасая раненого командира взвода. Указом Президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой Награждён медалью Суворова посмертно. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_109695 Младший лейтенант Сорокин Андрей Сорокин Андрей Юрьевич родился 21 октября 1992 года в с. Сосновка Кваркенского района Оренбургской области.

Андрей рос активным ребёнком, был добрым и ответственным. В школе учился хорошо, увлекался спортом. Занимался бегом, каждое утро начиналось с пробежки: от дома до выезда из деревни, оттуда до речки и снова домой.

В старом гараже отца юноша соорудил целый спортуголок: вместо боксёрской груши — мешок с песком, гантели и штанги. Подросток не только сам занимался спортом, но и привлекал друзей. Андрей любил технику, часами мог ремонтировать мотоциклы и машины. Работы не боялся, был очень трудолюбивым, всегда помогал всем.

В школе был первым на всех спортивных соревнованиях, любил ходить в походы: ставил палатку, разжигал костер, ловил рыбу. После школы Андрей поступил в Баймакский сельскохозяйственный техникум на специальность «механик».

В 2012 году пришла повестка в армию. Андрей мечтал о службе в армии, хотел попасть в элитные войска. Срочную службу проходил в г. Владивосток в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, в десантно-штурмовом батальоне. Андрей был участником масштабных учений Чукотка-2013, совершил 7 прыжков с парашютом. В армии у Андрея появилось много друзей, с которыми он поддерживал связь и после службы.

В 2013 году, после возвращения из армии, у Андрея завязываются романтические отношения с девушкой, которая в будущем станет его женой.

В 2015 году Сорокин А. Ю. заключает контракт с Министерством Обороны. Службу проходил в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (на тот момент миротворческая бригада), место дислокации пгт. Рощинский Самарской области.

За время службы Сорокин А. Ю. принимал участие в учениях и командировках. Участвовал в военной операции в Сирии. Андрей всегда был отличником боевой и спортивной подготовки. Пользовался авторитетом среди сослуживцев и уважением со стороны командиров. Ко всем рабочим задачам относился ответственно и добросовестно.

В 2017 году Андрей женился. В 2019 году в семье родилась дочка. Андрей был образцовым семьянином, он всегда стремился проводить время с семьёй, любил играть с дочкой, помогал жене.

С 24 февраля 2022 года младший сержант Сорокин А.Ю. в составе разведывательного батальона принимал участие в Специальной военной операции на территории Украины.

Участвовал в боевых действиях на Киевском, Луганском, Сватовском и других направлениях.

27 февраля 2022 года колонна отделения, в котором проходил службу младший сержант Сорокин, попала под обстрел из РПГ. Один из снарядов попал в бронемашину Андрея, машина загорелась, бойцы экипажа получили ожоги, ранения. У Андрея была контузия средней тяжести. Медицинский работник сказал, что необходима эвакуация. Но Андрей отказался от эвакуации в госпиталь, сказав: «У меня здесь брат, я без него не уеду!» Братом Андрей называл своего лучшего друга, боевого товарища Ивана, который на тот момент считался пропавшим.

Позже, когда друзья встретились и вместе отправились на выполнение боевой задачи, Андрей, будучи наводчиком БТР, обстреливал врага точными выстрелами, прикрывая отход экипажа машины своего товарища, которая загорелась из-за попавшего в неё снаряда.

Неоднократно Сорокин Андрей проявил себя как отважный солдат, надёжный боевой товарищ. Был назначен командиром отделения. Также Андрею пригодилась его профессия, он занимался ремонтом вышедших из строя боевых машин.

25 апреля 2022 года, при выполнении задания, Андрей получил осколочное ранение в ногу. Раненый, помогал сослуживцам отбиваться от противника. После боя был эвакуирован.

После лечения и реабилитации Андрей принимает решение вернуться на СВО. В августе 2022 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач Сорокин Андрей награжден медалью Суворова.

В ноябре 2022 года высшим командованием Сорокин А.Ю. представлен к офицерскому званию — младший лейтенант. Андрей продолжает службу на должности командира взвода. В феврале 2023 года был назначен заместителем командира роты по воспитательной работе. Несмотря на штабную должность, Андрей работал наравне с солдатами: копал окопы, обустраивал блиндажи, выезжал на боевые задачи.

В конце апреля 2023 года у Андрея родился сын. На две недели Андрей приехал домой в отпуск.

После возвращения на СВО, Андрей Юрьевич вновь получает назначение на должность заместителя командира батальона — начальника инженерной службы. Каждый день Андрей работал в условиях высочайшего напряжения и риска, занимался минированием и разминированием территорий.

24 июля 2023 года сапёрная группа под командованием младшего лейтенанта Сорокина отправилась на боевое задание. Необходимо было разминировать территорию для обеспечения беспрепятственного наступления российских войск. Это задание оказалось последним для командира сапёров, Андрей подорвался на мине, получив ранение, несовместимое с жизнью, погиб мгновенно. Место гибели — с. Ковалёвка, Сватовский район, ЛНР.

У Андрея остались родители, жена и двое детей.

Сорокин Андрей награждён орденом Мужества, посмертно. Имеет награды: медаль Суворова, медаль участнику военной операции в Сирии, медаль за укрепление боевого содружества, памятную медаль 15 лет 15-й отдельной мотострелковой бригаде.

24 января 2024 года на территории сельского клуба с. Сосновка состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти гвардии младшего лейтенанта Сорокина Андрея Юрьевича.

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Капитан Ашихмин Марк Ашихмин Марк Игоревич родился 16 ноября 1989 года в г. Воткинск Удмуртской Республики в один день с братом - близнецом.

В 1996 году Марк пошёл в 1 класс МБОУ «СОШ №5». В 2001 году в городе открыли кадетскую школу и в 5-ом классе братья успешно прошли вступительные испытания и были зачислены в кадеты. С этого момента началась военная карьера Марка. Ещё в кадетской школе он, проявляя лидерские качества, вёл за собой ровесников. Марк всегда увлекался спортом. Освоил самбо, рукопашный бой и бокс. Начиная с учёбы в кадетском корпусе, мечтой Марка было служение в войсках ВДВ.

По окончании кадетского корпуса (первый выпуск) поступил учиться в филиал Ижевского государственного технического университета в городе Воткинске по специальности «Машиностроение» на вечернее отделение. Устроился работать в ОАО «Воткинский машиностроительный завод». Марк хотел сразу применять теорию на практике.

В декабре 2007 года вместе с братом ушёл служить в армию - войска ВДВ, 242-й учебный центр подготовки младших специалистов города Омска. 03 февраля 2008 года Марк принял Военную присягу и до конца своих дней оставался верен ей. В дальнейшем прошёл обучение на механика - водителя БМД-1.

После 6 месяцев срочной службы братья подписали контракт в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии города Пскова. В 2008 году в составе 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка участвовали в грузино-осетинском конфликте, освобождая город Цхинвал. После этих событий Марк утвердился в своём решении - он будет продолжать службу и станет офицером.

01 августа 2009 года Марк поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ). За время прохождения учёбы зарекомендовал себя как ответственный, исполнительный и отзывчивый курсант.

В 2013 году за особые отличия в учёбе Марк был удостоен стать участником Парада Победы в честь 9 Мая на Красной площади в Москве.

В 2014 году, закончив учёбу, был направлен в 217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября командиром парашютно-десантного взвода.

В 2017 году был переведён на должность командира разведывательного взвода разведывательной роты и в составе дивизии неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе (3 боевые командировки) уже в должности командира парашютно-десантного батальона.

За всё время службы Марк продолжал учиться и повышал свой профессиональный и боевой уровень, очень много читал технической литературы, активно изучал способы и приёмы радиоэлектронной разведки. И с июня 2020 года был назначен командиром взвода радиоэлектронной разведки роты. А уже в июле 2022 года получил должность офицера разведывательного отделения штаба.

В 2021 году, как лучший офицер части, Ашихмин Марк был приглашён на съёмки художественного фильма «Небо» о жизни и подвиге российского офицера-лётчика Героя РФ Пешкова Олега. Фильм снимался режиссёром-постановщиком кинокомпании «Триикс Медиа» Игорем Копыловым при поддержке Министерства Обороны РФ.

24 февраля 2022 года, в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии, был направлен на СВО на территорию Украины. Работал в составе управления дивизии на должности офицера разведывательного отделения штаба, осуществлял разведку с применением стационарной специализированной аппаратуры.

Благодаря грамотным действиям Ашихмина М.И., о замыслах противника становилось известно заранее. За время его работы, полученные им сведения о планах противника обеспечили сохранность личного состава и успешность выполнения поставленных задач.

В ходе проведения СВО гвардии капитану Ашихмину М.И. была поставлена задача на проведение радиоразведки в определённом районе, который был легко доступен противнику. Артиллерийский обстрел этого района со стороны противника начался намного раньше, что помешало развёртыванию комплекса радиоразведки. Проявив смекалку, Ашихмин М.И. произвёл развёртывание комплекса в более короткие сроки. Приступив к работе в составе расчёта комплекса, несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел, продолжал работу до получения исчерпывающих разведывательных данных, которые в дальнейшем обеспечили выполнение задач и сохранность личного состава.

В боевых условиях, жертвуя своим временем отдыха, принимал участие в разработке специализированного программного обеспечения, в доработке имеющегося в распоряжении оборудования. В ходе ведения разведывательно-поисковых действий, при возникновении кризисной ситуации, связанной с попаданием одного из подразделений в огневой мешок, лично выдвинулся в составе подразделения для деблокирования и эвакуации.

Грамотно руководя подразделением, не обращая внимание на полученную контузию из-за ударной и звуковой волны от разорвавшегося вблизи снаряда, обеспечил вывод подразделения с минимальными потерями, смог организовать эвакуацию раненых. По возвращении отказался от обращения в медчасть и остался в районе боевых действий. Благодаря мужеству и самоотверженности Ашихмина М.И., не раз были спасены жизни военнослужащих, обеспечена сохранность оборудования, своевременная передача разведывательных данных.

19 сентября 2023 года, при выполнении своих должностных обязанностей в зоне СВО, Марк Ашихмин погиб в селе Скелетово Запорожской области.

Награждён орденами и медалями:

- орденом Мужества, посмертно;

- медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени;

- медалью Жукова;

- медалью «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов»;

- медалью «Ветерана боевых действий»;

- медалью «За особые заслуги. Генерал А.П. Ермолов»;

- медалью «За ратную доблесть»;

- медалью «Участнику контртеррористической операции»;

- медалью «За отличие в военной службе» III степени;

- медалью «За участие в военном параде в день Победы»;

- медалью «200 лет Георгиевскому Кресту».

https://vk.com/wall-222921857_21894 Младший лейтенант.

Позывной: "Крот".

Свою доблесть Михаил Алексеевич проявил в рядах ЧВК Вагнер, где заслужил внутренние награды за свою храбрость и преданность.

Позже подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, получив звание младшего лейтенанта.

Михаил Алексеевич зарекомендовал себя дисциплинированным военнослужащим, добросовестно и профессионально относившегося к выполнению воинского долга и поставленных задач.

Михаил Алексеевич Героически погиб при выполнении боевого задания.

За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За отвагу" посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_109586 Старший вычислитель взвода.

Гвардии рядовой.

Денис Владимирович героически погиб в ходе выполнения задачи СВО.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_109714

Военнослужащий Трушкин Андрей Трушкин Андрей Александрович

родился 29 августа 1985 года в городе Алма-Ата республики Казахстан.

В 1992 году вместе с родителями переехал в Россию и пошел учиться в первый класс Бельковской средней общеобразовательной школы. Окончив школу, получил среднее образование. Вскоре семья переехала жить в город Почеп.

Андрей закончил курсы водителя от военкомата и 10 ноября 2003 года был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Службу проходил в городе Ростове-на-Дону в автомобильной роте. За добросовестную службу Андрею было присвоено звание младшего сержанта. Также он был награжден знаком отличия военнослужащих Северо-Кавказского военного округа «За службу на Кавказе».

10 ноября 2005 года демобилизовался и вернулся домой в город Почеп. 4 года работал индивидуальным предпринимателем, а после уехал в город Брянск и устроился работать в автомобильный сервис. На работе Андрея уважали, ценили и как специалиста, и как доброго, отзывчивого человека.

Андрей Александрович был женат, у него растут 2 замечательных сына.

С 23 октября 2022 года Трушкин Андрей являлся участником специальной военной операции. Служил в городе Курске, затем службу проходил в Луганской части № 40463, в 123 бригаде второй батальон 5 рота. Был наводчиком-оператором штурмовиком.

Трушкин Андрей погиб 15 июня 2023 года на территории Донецкой народной республики, выполняя боевые задачи в ходе Специальной Военной операции.

Посмертно награжден орденом Мужества. Ему открыта мемориальная доска в Бельковской СОШ.

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Доброволец Протопопов Александр Протопопов Александр Николаевич

родился 16 мая 1975 года в Ижевске, но его детство прошло в Воткинске. Здесь Александр учился с 1 по 9 классы в Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, затем поступил в БОУ НПО УР «Профессиональное училище №14», которое расположено в селе Кварса Воткинского района. В училище Александр получил сразу две специальности: тракторист-машинист широкого профиля и слесарь-ремонтник. После окончания учёбы в 1992 году он уехал в Ижевск и устроился работать на завод «Ижмаш» по специальности, а через год его призвали на службу в армию.

Вернувшись домой через два года, Саша вновь пришёл на завод. Но вскоре понял, что ему неинтересно на «гражданке». Он привык к суровой армейской жизни, поэтому в 1996 году принял решение пойти служить по контракту. Его направили в 201-ю мотострелковую Гатчинскую дважды Краснознамённую дивизию, которая находилась в далёкой Республике Таджикистан. Российские военные выполняли задачи по обеспечению общественного порядка, охране важнейших военных и государственных объектов в Таджикистане в борьбе с бандформированиями.

Известно, что в 90-е годы он также принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в 1997 году был награждён орденом Мужества. В Вооружённых Силах РФ он служил до 2004 года.

После этого в его судьбе начался новый этап. Он резко поменял сферу деятельности и в течение 10 лет работал охранником вахтовым методом на Крайнем Севере, в городе Новый Уренгой. В ноябре 2014 года перешёл на работу в АО «Тандер» — в распределительный центр «Магнит» в Ижевске.

Все эти годы его надёжным тылом была семья — жена и две дочери.

После начала спецоперации на Украине, когда Россия встала на защиту жителей Донбасса, Александр стал внимательно следить за происходящими событиями. Он постоянно слушал новости, читал информацию в интернете о том, что происходило в зоне СВО. В какой-то момент он понял, что не может оставаться в стороне и в ноябре 2022 года решил поехать добровольцем на Украину.

1 ноября он был зачислен в воинскую часть 22316 на должность командира миномёта. После небольшого курса обучения Сашу вместе с другими бойцами отправили на передовую.

Александр в составе мотострелкового полка находился в самом пекле военных действий под городом Кременной, который расположен в 30 км от границы с Харьковской областью. В апреле 2022 года этот город перешёл под контроль луганских военных. Но ВСУ постоянно обстреливали город и пытались завладеть этим стратегически важным населённым пунктом. Именно там осенью 2022 года шли интенсивные бои. Тогда российские военные дали жёсткий отпор украинским националистам, пытавшимся прорвать оборонительные сооружения в районе Кременной.

В одном из таких боёв 2 декабря 2022 года погиб Александр Николаевич Протопопов.

Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, Александр Николаевич Протопопов награждён орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_22135 Булыгин Алексей Сергеевич

родился 26 сентября 1987 года в селе Тёсово Новодугинского района Смоленской области. Здесь ходил в детский сад и школу, после окончания которой уехал в Москву. В Москве он встретил свою будущую жену.

Об Алексее друзья и братья всегда отзывались очень хорошо. Он был верным мужем, сыном, братом и другом. Всегда выручал их в трудную минуту и никогда не оставлял в беде.

С начала СВО он не мог оставаться равнодушным к беде мирных жителей и, не раздумывая, записался в добровольцы.

Алексей был всегда в первых рядах, не прятался за спины товарищей. Когда шли бои за Артёмовск, он получил ранение, но не покинул поле боя, а продолжал сражаться, где и получил смертельное огнестрельное пулевое ранение шеи с большой потерей крови. Сослуживцы, выносившие его с поля боя, были поражены его мужеству и отваге. За это он был удостоен государственными наградами РФ.

27 августа 2022 года Алексей героически погиб, защищая Родину, мирных жителей.

Источник Кузнецов Николай Николаевич

родился 16 сентября 1998 года в селе Моховое Залегощенского района Орловской области. Посещал МБОУ «Моховской детский сад», затем обучался в МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области с 2005 по 2014 годы, во время учёбы в школе дополнительно обучался в детской школе искусств в пгт Залегощь с 2010 по 2014 годы, прошёл полный курс по классу «гитара» на «отлично».

С детства увлекался спортом, не раз защищал честь школы в соревнованиях по волейболу, футболу, легкоатлетическому кроссу, активно принимал участие в военно-патриотической игре «Зарница». Среди педагогов, одноклассников и учеников школы пользовался авторитетом и уважением.

После окончания 9-ти классов поступил в БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» г.Орла на специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», водитель категорий В,С, обучался с 2014 по 2018 годы. Во время учёбы в техникуме также активно занимался спортом, имел медали, получил первый спортивный разряд по армрестлингу от ДЮСШ «Атлант», принимал участие в открытой военно-спортивной игре «ЗВЕЗДА-2016» в команде «Будущий воин» в Калужской области, занявшей 2 место.

После окончания техникума поступил в ФГБОУ ВО «Орловский аграрный университет им. Н.В. Парахина» на бюджетную основу по направлению «Агроинженерия», но был сразу призван на срочную службу, в связи с чем взял академический отпуск и вступил в ряды 1 Отдельного стрелкового Семёновского полка г.Москвы, в/ч 75384, рота 1 МСР рядовым, водителем бронеавтомобиля. Образцово выполнял свой воинский долг, проявлял старание и профессионализм в ходе боевой учёбы, показывал мастерство в показательных выступлениях по рукопашному бою с применением оружия, неоднократно получал грамоты и благодарности за инициативу, старание и активное участие на занятиях, спортивной жизни роты и показательных выступлениях.

После окончания срочной службы работал автомехаником в автосервисе, в связи с сокращением перешёл в МУП «Спецавтобаза» водителем, где также зарекомендовал себя с положительной стороны и был принят на новый транспортно-уборочный автомобиль.

19 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации военным комиссариатом Орловской области и направлен в г.Смоленск, часть 11096 (разведчик), где проходил обучение до 28 ноября 2022 года.

29 ноября 2022 года убыл из части и 30 ноября 2022 года прибыл в п.Валуйки Белгородской области, где был зачислен в часть 34670 гранатомётчиком. 01 декабря 2022 года убыл из части на территорию ЛНР. Был назначен командиром 1-го отделения 3 взвода мотострелковой роты отряда разведки, освобождал п.Сватово, затем п.Макеевку, ЛНР. Участвуя в специальной военной операции, рядовой Кузнецов Николай Николаевич стал примером решительного и бесстрашного воина, верного, преданного друга и товарища.

Николай погиб 08 февраля 2023 года в п.Макеевка, ЛНР. Награждён орденом Мужества, посмертно. 22 сентября 2023 года на фасаде Моховской школы, которую окончил Николай Кузнецов, открыли памятную доску в его честь.

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/kuzneczov-nikolaj-nikolaevich/ https://vk.com/public222921857?w=wall-222921857_22011 Сержант.

Позывной: "СМС".

За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Награждён медалью "За боевые отличия".

Михаил Сергеевич Героически погиб выполняя боевую задачу.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён двумя Орденами Мужества.

Вторым посмертно.

https://vk.com/wall-214486361_109320

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ЗВЕРОБОЙ - "Добрый Знак"

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