Бывает ли такое, чтобы враг сам себе казался чрезвычайно хитрым и коварным, но со стороны выглядел откровенным дурачком? Раньше я думал, что не бывает такого везения, но в последнее время склонен пересмотреть свои предыдущие представления. Нынешний конфликт между США, Великобританией и Францией (пока больше никто явно не вступил в западную коалицию) с одной стороны и Россией, Китаем, Ираном, Венесуэлой и Сирией с другой войдёт в историю как Первая виртуальная война.

Не потому, что в этой войне не гибнут и не будут гибнуть люди (к сожалению, гибнут), а потому, что сама по себе эта гибель имеет вторичное значение. Реальность лишь создаёт поводы и обслуживает разворачивающиеся в виртуальности информационного пространства битвы.

Как учил один из моих преподавателей «Если ты не можешь выиграть на чужой шахматной доске – создай свою».

Или дорисуй к уже существующей дополнительные клеточки (оппоненту об их существовании сообщать не обязательно). Правда, нужно быть готовым, что в результате вам шахматную доску наденут на голову и прищемят «ухи»(с). Проблема в том, что этих парней уже очень долго никто не бил. Слишком долго. И они успели забыть манеры, приличествующие жизни в культурном обществе.

Но вернёмся к войнам в виртуальности. Поскольку в реале дела у США идут, мягко говоря, не очень (военное доминирование утрачено, рынки проиграны Китаю и ЕС, экономика стагнирует, госдолг растёт, политикум в кризисе и так далее), то они вынуждены нарисовать новую, виртуальную шахматную доску.

Где они пока уверенно «побеждают» (или лучше и точнее сказать «перемогают»?). То придумают «сотни уничтоженных американцами российских наёмников», то сообщают «все наши ракеты поразили цели, ни одной не перехватили».

Мне вот интересно, в какую онлайн-стратегию играет Трамп, когда рассказывает о своих «перемогах»? Я бы зарегился, сугубо чтобы надрать ему там задницу.

Если он утверждает, что американские «мужчины и женщины из US Army» такие крутые, то давайте устроим соревнования между их спецназом и нашим. Можно по страйкболу, можно по рукопашному бою, можно хоть в шашки. И тогда мы и поглядим, так ли это на самом деле (или виртуалам уже окончательно всё равно?).

Что мне действительно интересно, так это ответ на вопрос, насколько западные элиты вообще сохраняют связь с реальностью? Ведь на сегодня они уже празднуют перемоги в «непровалившихся» ракетных атаках, произведённых в ответ на выдуманные «химические атаки». И при этом оповещают весь мир о том, что «недавно мы убили несколько сотен русских».

Где для них грань между вымыслом и реальностью? Осознают ли они её? Понимают ли вообще, что она существует?

Я вот вчера играл в «Фар Край-5». За вечер убил пару сотен американцев. Все они какие-то заросшие, нечесаные, грязные и плохо вооружённые оборванцы. Сегодня вечерком планирую убить ещё несколько десятков американцев.

Вот только я осознаю разницу между реальностью и виртуальностью. А Дональд Трамп? А Тереза Мэй?

Сегодня российский посол в Великобритании озвучил доказательства фальсификации химической атаки в Думе со стороны «белых касок». Мальчик, которого европейские СМИ несколько дней показывали в качестве «жертвы режима Асада», рассказал, как участвовал в постановочных съёмках за печеньки и конфеты.

И дальше что?

Я каждый раз задаю вопрос: чего они хотят добиться подобными «информационными войнами» против России? Ну дадут очередной «пруф» кучке майданутых дебилов, которые регулярно ноют про «власти скрывают». А толку? Их же больше не становится!

Чего они хотят добиться своими вбросами про «бесчеловечных и кровожадных русских» и про «бедных сирийских детей»? Чтобы западные обыватели бросили свою комфортную жизнь и массово побежали воевать против России? Серьёзно? Ведь на самом деле 99% американских и европейских обывателей на этих сирийских детей наплевать с Эйфелевой башни. Американцы даже не смогут показать, где эта Сирия находится на карте.

Как я понимаю, задачей инфовойны является перетянуть на свою сторону значительную часть населения страны-противника, с целью осуществления там захвата власти подконтрольными «оппозиционными» группировками. Но в данном случае результат не достигается. Даже близко!

Наоборот, они в своих собственных странах доводят даже своих верных сторонников до белого каления. Как это несколько дней назад произошло с Алексом Джонсом, который до последнего был одним из самых яростных сторонников Дональда Трампа, но тут и он уже не выдержал.

Аналогично, и Тереза Мэй своими фейками и действиями только ещё больше подставляется для жёсткой критики со стороны Джереми Корбина, что каждый раз приближает её к отставке.

Если так будет и дальше продолжаться, то Первую виртуальную мы выиграем, посиживая в шезлонге с попкорном и лишь периодически кидая в сторону врага факты, факты и факты. Типа демонстрации неразорвавшихся ракет «Томагавк», которые России передала сирийская сторона.

Бывает ли такое, чтобы враг сам себе казался чрезвычайно хитрым и коварным, но со стороны выглядел откровенным дурачком? Раньше я думал, что не бывает такого везения, но в последнее время склонен пересмотреть свои предыдущие представления.

Мы, безусловно, победим. Всего лишь надо сохранять спокойствие и любить Россию.

Александр Роджерс, специально для News Front