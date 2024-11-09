Правда о продразвестке в России

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Продразверстка– это следствие военной политики царского и временного правительства России Введении продразвёрстки.

Одним из самых страшных, по мнению наших либералов, преступлений Советской власти против своего народа, было насильственное «отбирание» излишек продовольствия у крестьян в пользу государства с помощью такого явления истории России, как продразверстка.

Продразверстка стала обязательной частью политики "военного коммунизма", за которую Советскую власть в лице большевиков яростно критиковали их оппоненты, начиная от социал-демократов и заканчивая монархистами.

Однако, что касается продразвёрстки, то она не была изобретением советской власти. Продразверстка являлась одним из способов решения продовольственной проблемы в стране, вынужденно принятым Правительством Царской России и затем поддержанным Временным Правительством после отречения от власти царя Николая второго. Продразверстка досталась большевикам, так сказать, по наследству, от предыдущих властей России.

Глянем в интернет.

Продразвёрстка, сокращение от словосочетания продовольственная развёрстка, это политика обеспечения заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом в виде зерновых («хлеб») и других продуктов в Российской Империи (РИ), Российской Республике (РР) и РСФСР проводимая в период с 1916 по 1921 год. Начало продразвёрстки было положено правительством Российской Империи в ноябре (декабре) 1916 года и продолжено Временным Правительством (в виде «хлебной монополии»), а затем и Советским правительством.

Откуда она взялась, эта самая продразвёрстка? Ответ очень и очень прост. От нехватки продуктов питания в годы войны. Ведь с началом Первой мировой войны проблема снабжения населения и армии продовольствием становилась с каждым месяцем все более и более острой.

Почему — можно понять из следующих цифр. В 1914 году Императорская армия насчитывала примерно 6,5 миллионов человек. Но к 1917 году в вооруженных силах было уже свыше 15 миллионов человек. Понятно, что большинство этих людей до войны были крестьянами, поскольку в России до революции в деревнях и селах проживало более 80 процентов населения. Соответственно, большое число мужчин, ранее занятых в сельском хозяйстве, были призваны в армию. Количество работников и посевных площадей сокращалось, возникла острая нехватка продовольствия.

Первые полтора года войны государство участвовало в снабжении населения эпизодически. Но к 1916 году стало понятно, что требуются экстренные меры. С весны 1916 года в ряде губерний вводится карточная система. А осенью того же года правительство пришло к мысли о необходимости введения продразвёрстки.

Суть ее заключалась в том, что Министерством земледелия Царской России всем губерниям определялся план по заготовке определенного количества хлеба в зависимости от урожая, норм потребления и прочих факторов. При этом государство продолжало и обычную закупку хлеба, сверх того, что должен был быть заготовлен в обязательном порядке.

Продразвёрстка царского правительства провалилась — власти губерний и уровнем ниже либо просто саботировали указания из Петрограда, либо же изначально подсчеты по заготовкам были проведены с ошибками и планы оказались нереальными для выполнения. Ну и к тому же выяснилось, что апелляция к патриотическим чувствам производителей, мягко говоря, не работает. Один раз призыв выделить некоторое количество хлеба для нужд государств мог сработать. На постоянной основе — нет.

Проблема перешла по "наследству" к Временному правительству — и оно тоже ничего толком не смогло сделать. Попытки ввести твердые цены, монополию государства на торговлю хлебом, учет излишков у населения — все они терпели крах. Цены на продовольствие и промышленные товары за несколько месяцев 1917 года выросли в пять-шесть раз по сравнению с 1916 годом. Хлеб, по сути, становился своего рода валютой. И конечно же, крестьяне просто так отдавать его не хотели. Как по, так называемым "твердым ценам", которые мало соотносились с реальным положением дел в стране, так и по рыночным ценам, точнее, по «базарно-спекулятивным».

Пробовали использовать казачьи отряды для изъятия хлебных излишков у крестьянских хозяйств, но особого успеха они не имели, так как время было военное, и зерно приходилось забирать у вооруженных крестьян, что приводило к большим взаимным кровопролитиям. То есть, по существу, начиналась настоящая гражданская война между государством и крестьянством. А сил уже ни у Царского, ни у Временного правительства для подобных операций не хватало.

Хотя и большевики первое время жестких мер не предпринимали, полагаясь на структуры, доставшиеся от прежних правительств. Но уже к весне 1918 года стало понятно, что ситуация близка к катастрофе. Если в начале речь шла о нехватке продовольствия, то сейчас реальной была перспектива голода.

При этом попытки наладить обмен излишков зерна на промышленные товары тоже терпела неудачу. В 1918 году часть губерний, где был хлеб, оказались вне контроля правительства Советской России.

Крестьяне по-прежнему отказывались сдавать государству хлеб по твердым ценам. Собственно, для них в этом не было никакого смысла. В ответ большевики начали организовывать специальные отряды, которым вменялось изымать хлеб у "кулаков и помещиков". Особого эффекта от этой меры не было — часто таким отрядам приходилось вступать в настоящие сражения с крестьянами, среди которых было много недавних фронтовиков.

Так что январский декрет Совнаркома РСФСР можно считать продолжением той политики, которая была заложена еще царским правительством. За несколько лет власти так и не нашли более-менее приемлемого способа перераспределения излишков продовольствия. Большевики в итоге пришли к выводу, что сделать это можно только насильственными методами.

Но, как показали дальнейшие события, ставка на продотряды тоже была ошибочной. В марте 1921 года продразверстка была заменена на фиксированный продналог и появился НЭП, довольно быстро решивший проблемы обеспечения продовольствием населения России.

Виталий Овчинников

https://proza.ru/2020/04/26/768