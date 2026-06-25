История одного предательства: как Герой Советского Союза стал летчиком люфтваффе

Офицер советских ВВС летчик Семен Трофимович Бычков — персона, вне всякого сомнения, неприятная. Но от этого не менее интересная. Мало кто понимал, как знаменитый летчик-истребитель, Герой Советского Союза и пример для других, смог предать родину и начал служить врагу. Мы не будем заниматься анализом этой одиозной личности, а просто расскажем историю взлета и падения, а также последовавшей за ними закономерной расплаты.

23-летнего Семена Бычкова война застала в звании младшего лейтенанта и сразу же засосала в страшный круговорот. К сожалению, любитель покутить не проникся ответственностью даже на фронте и между вылетами умудрялся пропустить рюмку другую. Закономерная развязка наступила для Бычкова летом 1942 года. Пьяный Семен неудачно приземлился и серьезно повредил истребитель, едва не погибнув при этом сам.

Пьяницу отдали под трибунал и приговорили к 5 годам колонии. Но так как время было тяжелое и каждый опытный боец был на счету, имевшего почти год боевого стажа Бычкова простили и снова отправили на фронт. Провинившийся Семен делал все, чтобы искупить свою вину перед Родиной, проявляя невероятную отвагу. Статья о подвиге Семена Бычкова в газете

В боях под Сталинградом летчик показал, на что способен, и всего спустя три месяца после позорного трибунала с него сняли судимость с формулировкой «за заслуги в деле борьбы с немецко-фашистскими оккупантами». Вскоре Бычков получил капитанские погоны и был назначен командиром 482-го истребительного авиационного полка.

2 сентября 1943 года отчаянный боец с фашистскими захватчиками был удостоен высших воинских наград — получил звезду Героя Советского Союза и орден Ленина.

Проявил себя отличным летчиком-истребителем, у которого отвага сочетается с большим мастерством. В бой вступает смело и решительно, проводит его в большом темпе, навязывает свою волю врагу, используя его слабые стороны. Проявил себя отличным командиром-организатором групповых воздушных боев.

Чем не славный сын своего Отечества и пример для других? Но дело в том, что всего через несколько месяцев Герой Советского Союза Семен Трофимович Бычков предаст свою Родину и товарищей и станет служить врагу, сражаясь в небе с бывшими боевыми товарищами. Фото самых результативных летчиков-истребителей фронта. Капитан Бычков — третий справа

Страшная обида

10 декабря 1943 года звено Бычкова попало под плотный огонь вражеских зениток и прославленный советский ас был сбит. Раненый Семен попал в плен в бессознательном состоянии, но враг, узнав кто перед ним, не бросил героя умирать, а отправил в военный госпиталь. Немецкие врачи очень быстро поставили тяжело раненного Бычкова на ноги и за него сразу же взялось гестапо.

Семена отправили в концентрационный лагерь Морицфельд на территории Польши, специально созданный для пленных летчиков. Это место не было лагерем смерти — это была скорее фабрика предателей, где опытные немецкие специалисты кнута и пряника вербовали среди пленных новых солдат и офицеров для фюрера. Кстати, печально знаменитый генерал Власов также некогда был узником Морицфельда. Достоверно не известно, как увещевали в лагерных застенках советского героя Бычкова, но факт остается фактом — в феврале 1944 года в рядах люфтваффе появился новый летчик. Позднее на суде Семен доказывал, что в концлагере его зверски пытали и избивали, морили голодом и несколько раз имитировали казнь.

В числе мучителей Бычков называл еще одного предателя — старшего лейтенанта Бронислава Антилевского, также летчика, ранее начавшего сотрудничать с немцами. По словам Семена, однажды Антилевский, склоняя к измене родине, избил его до полусмерти.

Но слова мерзавца быстро опровергли, так как среди бывших узников Морицфельда нашлось немало свидетелей того, что у Бычкова и Антилевского были теплые дружеские отношения. Капитан Семен Бычков добровольно пошел на сотрудничество с врагом, так как не мог простить своей стране тот страх и унижение, которые пережил, когда попал под трибунал по статье, за которую в условиях фронта могли расстрелять.

Карьера предателя Бычкова

Увидев крайнюю лояльность пленного к Рейху, его решили полноценно использовать на фронте. Семена Бычкова направили в так называемую «русскую группу» люфтваффе, которая занималась доставкой боевых самолетов с немецких заводов на Восточный фронт. Летчик люфтваффе Семен Бычков

Увидев рвение нового летчика и его ненависть к бывшим товарищам по оружию, немецкое командование очень скоро доверило Бычкову и боевые вылеты. До июня 1944 года Семен в качестве пилота штурмовика участвовал в боевых операциях против партизан в районе Двинска, поливая огнем с воздуха бывших соотечественников.

Но эскадрилья Бычкова вскоре была расформирована и предателю пришлось объединиться с другими изгоями. Семен поступил на службу в 1-й авиационный полк Комитета освобождения народов России (КОНР), который входил в «Российскую освободительную армию» (РОА) генерала Власова.

Особого героизма в воздухе изменник не проявлял, зато отличился на пропагандистском поприще. Бычков начал разъезжать с коллективом таких же предателей по лагерям военнопленных, где уговаривал советских летчиков изменить родине и примкнуть к «освободителям». Бойцы «Российской свободительной армии» (РОА)

Немцы считали, что Герой Советского Союза, изменивший своей стране и присяге, будет выглядеть максимально убедительно. Но Бычков не оправдал надежд новых хозяев, так как вербовка продвигалась очень вяло. Пленные летчики с презрением относились к упитанному немецкому холую с нашивками РОА.

Не способствовало пропагандистскому успеху и то, что немцы начали постепенно проигрывать войну и отступали практически по всем фронтам. Даже человек, замысливший предательство, десять раз подумает над тем, стоит ли связываться с врагом, дни которого сочтены.

Но сам Семен Бычков беззаветно верил в успех немецкого оружия, несмотря на следовавшие одно за другим поражения.

— Смотрите, Гитлер дошел до Москвы, сталинские войска не пали духом, и сейчас ситуация поменялась, — говорил он.

— Так снова случится, будьте уверены. Дойдем до Германии, и потом погонят нас обратно. Немец совсем не дурак, лучше с ним дружить.

Так увещевал предатель советских пленных, пытаясь их убедить воевать на стороне гитлеровцев и, что интересно, сам в это верил. В феврале 1945 года негодяя повысили, присвоив ему звание майора РОА и вручив знак отличия 3-го класса «За заслуги». Бычков очень гордился своим повышением и еще с большим рвением выполнял свою безнадежную миссию. Летчики авиационной группы «Остланд» — «русской» части люфтваффе

Всего за три месяца до окончания войны, Бычков был уверен в победе немецкого оружия и доказывал всем вокруг, что вот-вот все изменится и немецкая армия снова начнет одерживать одну победу за другой. Закончилась карьера майора РОА Семена Бычкова вполне естественным образом — в плену. Только на этот раз в американском.

Закономерная развязка

В конце апреля 1945 года, когда история отсчитывала последние часы Третьего Рейха, Бычков, наконец, понял, что ошибся, делая ставки, и начал лихорадочно искать пути спасения. Зная, что в СССР его ждет неминуемый суд и смертная казнь, он решил перейти к союзникам. Семен добровольно сдался в плен бойцам 12-го корпуса 3-й американской армии и с ходу предложил свои услуги.

Бычков почему-то был уверен, что Герой Советского Союза, имеющий при этом высокие награды германского командования, будет на вес золота в армии США. Но его надежды не оправдались и американцы, без энтузиазма выслушав лепет предателя, отправили его в концентрационный лагерь во французском Шербуре.

Именно оттуда в сентябре 1945 года бывшего советского и немецкого летчика выдали представителям Советского Союза в числе других власовских офицеров. На первых же допросах Бычков начал старательно изворачиваться, пытаясь выгородить себя и доказать, что у него не было иного выхода, кроме измены. Пленные солдаты вермахта и американский солдат

В голове предателя даже родилась фантастическая история о том, что он специально пошел на предательство, чтобы втереться в доверие к врагу и убить генерала Власова или даже самого Гитлера. Но следователи военной прокуратуры слышали еще и не такие истории из уст негодяев разных мастей и детективно-шпионская история Семена их не впечатлила.

24 августа 1946 года Военный трибунал Московского военного округа вынес окончательный вердикт относительно Семена Трофимовича Бычкова — расстрел. В то время с предателями не церемонились и приговоры приводили в исполнение очень быстро, но предатель успел настрочить целую стопку прошений о помиловании, пока его не поставили к стенке.

4 ноября 1946 года отвратительная история жизни экс-капитана РККА Семена Бычкова подошла к финалу: его расстреляли, даже не лишив звания Героя Советского Союза. Указ о лишении предателя звания и всех воинских наград был подписан Верховным Советом только 21 марта 1947 года, когда тело «героя» уже гнило в безымянной могиле вместе с трупами его сослуживцев по РОА. Немецкие военнопленные

Другой предатель, также Герой Советского Союза Бронислав Антилевский, которого так старательно «топил» на допросах Бычков, пережил своего товарища всего на три недели. Его расстреляли как предателя родины 26 ноября 1946 года. Так же как и Семен, предатель изо всех сил старался избежать заслуженной расплаты.

Антилевский избрал другую тактику — он пытался скрыться там, где его меньше всего могли искать — на территории СССР. Он купил фальшивые документы на имя некоего Березовского и попытался выехать из советской зоны оккупации Германии в Союз.

Погубили предателя алчность и честолюбие — на одном из контрольных постов во время тщательного обыска подозрительного типа в штатском, в каблуке его сапога была найдена Звезда Героя, по номеру которой быстро определили владельца. Антилевского идентифицировали и, так как свидетелей его сотрудничества с немцами хватало, он решил не отпираться как Семен Бычков, а сразу покаялся. Но в его случае раскаяние уже не играло никакой роли.

Бычкова и Антилевского расплата настигла быстро, но бывает и так, что военные преступники и предатели умудрялись прожить долгую жизнь и уйти в мир иной, так и не понеся наказания.