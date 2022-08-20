Советская технология производства значков, которую никто в мире не повторил

Значки – всеобщая страсть советских людей независимо от их возраста. Взрослые и дети их носили сами, дарили друзьям и знакомым, собирали целые коллекции. Младшие школьники обязательно на своей форме носили звездочку октябренка с изображением Ленина. Ученики постарше, пионеры, имели уже другой значок – «Всегда готов», ну а в старших классах, после вступления в комсомол, значок менялся на «ВЛКСМ». Именно значки выступали в качестве награды, когда за ряд заслуг и достижений награждали солдат, отличников и ударников на производствах и в других сферах деятельности.

Значки были очень популярны в СССР, их коллекционировали, дарили, награждали, носили школьники

Но это не единственная продукция такого типа, выпускаемая в СССР. Были еще и ситалловые значки. Их изготовлением могли заниматься только в Союзе. Технология так и не была никем повторена.

Производство ситалловых значков не смогли повторить ни в одной стране / Фото: znachki-sitall2

1. Как появился ситалл Материал ситалл был создан в Советском Союзе и отличался большой плотностью / Фото: favoritmarket.com Фото: crafta.ua

В середине двадцатого века, в пятидесятых годах, Исаак Китайгородский, ученый из СССР, создал уникальный материал – стеклокристаллический.

Назвали его ситалл. Он отличался небольшой плотностью, повышенными показателями термостойкости и твердости. По последней характеристике он был почти как Кварц (6,5-7 по Моосу). На практике ситаллы используются во многих сферах, в частности в производстве оптической продукции, в военно-промышленной отрасли (при создании ракетных обтекателей).

2. Выпуск обычных значков: где их изготавливали Обычные значки выпускались на многих заводах СССР / Фото: habartorg.ru

Много советских заводов, кроме производства основного типа товаров, должны были выпускать в соответствии с планом и так называемый ширпотреб. На производство из Министерства приходило распоряжение на выпуск определенного количества той или иной продукции, среди которой были и значки. Выпуск крашеных значков осуществляли заводы в Зеленограде / Фото: ay.by

Выпуском их занимались такие заводы, как «Ангстрем» и «Компонент», функционирующие в Зеленограде. По началу делали только крашеные продукты, которые по истечении небольшого промежутка времени выгорали под воздействием солнечных лучей.

3. Первый значок из ситалла Первым ситалловым значком был «Ильич» / Фото: auction.ru

После того, как на должность технолога на «Ангстреме» была назначена В. Бахтиярова, разработали и запустили новую технологию производства этих продуктов. Значки стали делать по методу напыления вакуумным способом на подложку из ситалла. Первым инновационным значком был «Ильич». Его параметры составляли 9х9. В скором будущем эта же технология стала применяться и на другом производстве – на «Компоненте». Объемы производства ситалловых значков стремительно росли / Фото: youla.ru Фото: zelenograd.ru

Что касается «Компонента», то на этом заводе каждый месяц запускали в производство около двадцати четырех серий новых различных значков. За год тираж достигал 4 000 000 экземпляров. Стоит отметить, что по изготовлению этого вида продукции в Советском Союзе за период с 1970 г. по 1980 г. этот завод вышел на лидирующую позицию. Завод особенно гордился коллекцией Космос / Фото: auction.conros.ru

Особенно завод гордился значками, тема которых была «Космос». Автором их дизайна являлся художник Б. Бурдыкин, который выступил и в роли разработчика клише бортового журнала знаменитого космического судна «Восток». Нам этот корабль известен в комплексе с именем первого космонавта Юрия Гагарина, который улетел в космос 12.04.1961 г.

«Компонент» и «Звездный городок» сотрудничали между собой. В период с 1975 г. по 1982 г. лаборатория этого художника занималась дополнительно и разработкой значков с космической тематикой в рамках программы «Интеркосмос».

4. Почему другие страны не производили ситалловые значки Производство ситалловых значков обходилось дорого, поэтому в других странах не стали развивать это направление / Фото: coins.lave.ru

Если рассматривать вопрос более детально, то сам процесс создания ситалловых значков являлся достаточно дорогим. В связи с этим в других странах технологию и не рискнули использовать. Хотя патенты на использование технологии и были получены Японией, Италией, Францией, США, затратное производство в этих странах налаживать не рискнули. В течение многих лет значки этого вида в Советском Союзе заказывали страны соцлагеря, в частности Румыния, Польша, ГДР, Куба, Венгрия. Значки с подложкой из ситалла отличались от вариантов из другого материала / Фото: krsk.au.ru Фото: krsk.au.ru

Значки с подложкой из ситалла достаточно легко можно отличить от остальных. Их поверхность зеркальная с разноцветным металлическим напылением. Оправа выполнена из цамака (это сплав, в который входят алюминий и цинк, медь и магний) или же пластмассы. В основном с обратной стороны значков выбивалась исключительно цена. Но есть и такие экземпляры, на которых указывается еще и производитель.

https://novate.ru/blogs/310820/55838/