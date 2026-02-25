Александр Колпакиди: «Запад разыгрывает какой-то гигантский спектакль. Население специально озлобляли, чтобы принять вариант средневекового общества»

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США мир очевидно вошел в новую эпоху, черты которой только формируются. Военные корреспонденты и аналитики справедливо отмечают, что все заявления американского лидера пока носят больше пиар-характер и не приводят к реальным изменениям на земле. Александр Колпакиди

Но на самом деле изменения есть. Они, можно сказать, не материалистические, а идеалистические, программные. Западные ракеты как летели, так и летят. Байден. Объяснить суть происходящих в западном мире процессов нам попытался историк и писатель Александр Колпакиди.

«ВН»: – Александр Иванович, раньше мы считали, что антироссийские настроения в Европе навеяны именно Штатами. Но теперь Трамп отучает Америку от идей Демпартии. А кто же сейчас на Западе испускает эти эманации под названием «Россия – империя зла»? Или русофобская истерия теперь сойдет на нет?

– Тут всё будет зависеть от тех договоренностей, которые будут у Трампа с Россией в ближайшее время. Сейчас это всё никуда в Америке не делось. Это перешло в Демократическую партию, в эту социал-фашистскую часть их истеблишмента. И они не у власти, но они тоже могут многое. Там огромные деньги, возможности и ресурсы. Джордж Сорос. Фото: Imago/TASS

Кроме того, казалось бы, все сторонники Трампа должны его поддержать в его действиях. Но нет же, посмотрите – проводили там правые консерваторы мероприятие. И там один зиганул. Ну идиот. Но как испугались все европейские крайне правые.

И сейчас вот будет такой момент, что Европа перехватила это знамя – она сумела мобилизовать общественное мнение против России. Смотрите, что происходит реально. Ни в одной стране там нет более-менее серьезной оппозиции вот этой политики антироссийской.

Просто перепугались. А они даже не в общем культурном поле.

Ну «Альтернатива для Германии» увеличила свою поддержку. Но к власти они не придут. Это недостаточное количество мест у них. И понятно, что в ближайшее время они не придут к власти. Сара Вагенкнехт / Википедия

Сару Вагенкнехт вообще выкинули из бундестага. И причем самое поразительное, что наша власть вообще молчит по этому поводу. Это поразительно. И шансов никаких нет на то, что в Германии партия мира и партия сотрудничества с Россией, которая не за расчеловечивание России, придет к власти. Просто нет шансов сейчас. Это очевидно.

В Румынии что произошло – это вообще беспрецедентно. В Америке демократы тоже никуда не денутся.

И сейчас те, кто уволен, обижены, распущены, бешено начнут работать против Трампа. Сейчас всё будет происходить внутри Америки. Кто победит в этой схватке? Всё время говорят, что его убьют. Да, за ним Республиканская партия, но насколько Республиканская партия дальше будет полностью поддерживать Трампа – непонятно.

Там разные направления, разные группы влияния, разные центры финансовые и так далее. Поэтому сейчас очень неопределенная ситуация связана с тем, какой курс будет проводить Трамп. Такой же радикальный? Или его заставят пойти на какие-то попятные и так далее. Тут может быть что угодно с такого рода людьми.

США. Айова. Оттумва. Экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Фото: AP/TASS

«ВН»: – То есть даже решительный политик не всегда может всё поменять?

– Ну вот Муссолини же не хотел сначала трогать евреев. Наоборот, у него евреи были в руководстве партии, в правительстве. Огромное количество евреев входило в фашистскую партию. Были евреи – участники марша на Рим, мученики, убитые во время этого. Но потом Гитлер надавил…

Так что тут всё зависит от устойчивости. Муссолини даже оказался слабым и подверженным влиянию человеком, которого удалось заставить. Поэтому весь вопрос, насколько Трамп устойчив, насколько он не поддаётся влиянию?

Насколько устойчив и не поддается влиянию Маск? Видно же, что он нервничает из-за поджогов, из-за травли «Теслы» и так далее.

И тут самый важный фактор – а не пристрелят ли их, не взорвут ли их? Мало ли что может быть… И поэтому я думаю, что с ними будут пытаться сделать то же, что сделали с Ле Пен, с Мелони. То есть их будут пытаться приручить, поставить в стойло, заставить отказаться от их радикализма.

США. Вашингтон. Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления на параде по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. Фото: Zuma\TASS

Удастся это? Непонятно абсолютно. Да и потом еще непонятно вот что. Меня всё-таки мучает мысль, что глобальный Запад разыгрывает какой-то гигантский спектакль. Что специально с помощью либерального фашизма население доводилось до такого состояния. С помощью мигрантов, гей-повесток* и так далее. Население специально озлобляли, чтобы принять какой-то вариант такого крайне правого средневекового общества.

Не знаю, это, может, конспирология. Но слишком уж откровенно раздражалось население в последние годы. Как будто специально хотели, чтобы крайне правые получили побольше голосов.

Причем смотрите, вот интересно, я обращаю внимание: Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Но ведь вступили-то с прямо противоположными силами у власти. Финляндия вступила, имея либерал-фашистскую, даже социал-демократическую повестку. А Швеция – как раз после того, как крайне правые вошли в правительство. И тут получилось без разницы – они обе всё равно вступили в НАТО и они всё равно против России. Вот что интересно. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: EPA/ТАСС

Насколько Трамп контролирует вот это мировое крайне правое движение? Насколько оно вообще потенциально является сильным? Вот вопрос.

«ВН»: – А может быть так, что на самом деле Демократическая партия США не питала русофобские настроения в Европе, а только подыгрывала им? Что США шли на поводу у Европы.

– Нет, если мы будем изучать холодную войну, то после Второй мировой войны США бросили огромные силы, а именно Демократическая партия, которая была тогда у власти, на Европу.

И вот эта интервенционистская политика и политика расчеловечивания Советского Союза, и подкуп политических деятелей, финансирование всяких организаций, переформатирование политической сцены – это всё шло от Америки. Огромные деньги были задействованы. Все эти люди известны, всё это известно.

Фото: EPA / TASS

Они действовали и среди политиков, и среди деятелей культуры, и среди журналистов, СМИ и так далее.

Именно Америка создавала вот эту антироссийскую, антисоветскую «демократическую» Европу. А потом, конечно, эти их элиты уже стали воспроизводиться. Насколько они вышли из-под контроля – это вопрос.

Кроме того, я бы не недооценивал еще фактор Израиля. Вот возьмем Англию.

Вот в Англии консерваторы облажались. Во главе Лейбористской партии стоял Джереми Бернард Корбин. Он не устраивал Израиль. Корбина скомпрометировали, его команду скомпрометировали, их выперли из партии, исключили, после чего к власти пришли выгодные Израилю люди. И они с триумфом победили на выборах. Как по нотам. Александр Колпакиди

И это всё в «Википедии» написано. Там есть раздел на английском языке «Антисемитизм в рядах Лейбористской партии», есть раздел об израильском лобби, которое финансирует Лейбористскую партию. Это даже не скрывается.

Почему никто не обращает внимания? Это же не американцы сделали, не ЦРУ. Это сделал Израиль. И я думаю, что раз уж они в Англии такое делают, то они не менее влиятельные и в Америке. А может быть, и гораздо более. И во Франции тоже, кстати.

Поэтому тут всё сводить только к Трампу я бы не стал. Тут достаточно сложная конфигурация. И что интересно, в самом Израиле тоже у власти сейчас оказались крайне правые. Они вошли в правительство. И в общем они идеологически близки с Трампом. И они не симулякр, как Мелони или Ле Пен. Они реальные радикалы, они это каждый день нам доказывают. Марин Ле Пен в 2022 году / Википедия

«ВН»: – Очень запутанная ситуация получается. И для Израиля сейчас тоже много опасных событий происходит.

– Израиль – маленькое государство. Но то, что оно творит последний год, это же просто ужас-ужас. И Трамп ничего такого пока не сделал. И я не хочу сказать, что Израиль руководит миром, Америкой, Трампом. Но игнорировать этот фактор – ну совершенно неправильно.

И мы даже не знаем, где Израиль остановится. Как он мыслит себе «победу»? От моря до моря, как говорится? Или что дальше?Поэтому тут очень многовекторная ситуация. Очень много игроков стали играть активно, резко, сильно.

И в этой ситуации важно быть сильным самим. Насколько мы сильные? Безусловно, радует, что у нас есть такой взлет ВПК. Вооружение, армия такая сильная. Что столько опыта получили. Россия. ЛНР. Испытание в зоне СВО экспериментальной модели багги по борьбе с дронами «Zверабой», оснащенной пулеметной турелью, противодронными ружьями, шестью спаренными автоматами. Разработали и собрали машину военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск непосредственно в полевых условиях СВО. Фото: Александр Река/ТАСС

Но не надо забывать, что еще не было примера, чтобы какое-то государство процветало только за счет успехов в армии при неуспехах в экономике и в других сферах – общественно-политической, духовной, социально-экономической. И особенно при неуспехах демографических.

Вот это самое страшное. Когда начнутся обещанные грандиозные реформы? Вот эта фраза «Россия встала с колена» – это что? Это относится только к ВПК? Но это же как-то смешно. Хотелось бы, чтобы мы были сильными, чтобы у нас была какая-то программа.

Почему, на мой взгляд, были неудачи на Украине? Потому что не было сказано четко, что мы хотим предложить украинскому народу. Что? Ротенберга, Фридмана и Дерипаску? У них свои такие есть. Олег Дерипаска. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

И что такое русский мир? Что это даст простому украинцу? Ничего не понятно. Что это означает? Большевики говорили, что дадут. И им сказали: «Да, нас устраивает. Ура-ура, мы вместе с вами». А тут что? Непонятно.

И время идёт. Год за годом идёт. Уже 11 лет после этого Майдана, а ничего по сути не предложено, не выработано.

Понятно, что обществознание – это замечательно. Но хотелось бы, чтобы какие-то смыслы вырабатывались, кроме обществознания.

«ВН»: – Во всём мире кризис идей.

– Да, во всем мире кризис идей, безусловно. Но подъем крайне правых очевиден. Подъем Трампа очевиден.

А вот этот проект, чем он страшен? Он такой же страшный, как индийский. Это создание средневекового общества, когда большинство населения будет превращено в быдло.

Александр Колпакиди

И более того, даже есть вариант, что оно будет уничтожено за ненадобностью. Я имею в виду то, что средневековые герцоги, бароны, графы, помноженные на цифровую экономику шестого технологического уклада, – это может быть страшно. Потому что люди-то будут не нужны. Миллиарды людей будут не нужны.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://vnnews.ru/aleksandr-kolpakidi-zapad-razygryv/?ysclid=m8skonc7dj474185258

.

.

.

.

.

.