Продолжатель традиций мастера Фаберже

В Петербурге можно увидеть пасхальные яйца, известные во всём мире, но это не Фаберже. Увидеть их можно в музее пасхальных яиц Ананова. Сама ювелирная мастерская открылась в 90-е годы прошлого века. Она стала первой частной мастерской в России, имеющей право работать с драгметаллами и камнями. Ювелир Андрей Ананов попытался возродить ту старую школу, которая была в Петербурге до революции.

И уже в наше время стал создавать похожие ювелирные шедевры. На фото можно увидеть особую коллекцию с храмами. Одно такое яйцо создаётся 1,5 года. И стоит 140 млн рублей! Адрес музея: ул.Мичуринская, 7

Есть сайт музея: https://ananov-museum.com/

Ананову как-то попалось старинное яичко, из золота, открывающееся. Но внутри оказалось пусто. Яичко было небольшое, около двух сантиметров длиной. Андрей увлекся и решил сделать копию этого яичка. И ему это удалось. С тех пор производство Пасхальных яичек - кулонов и медальонов, Ананов и его ученики стали изготавливать постоянно. И традиция пасхальных подарков, недорогих кулонов-яичек, стала потихоньку возрождаться в Петербурге, а тогда еще - Ленинграде. Освоив технику гильоширования, яйца стали напоминать аналоги Фаберже. Прозрачная эмаль, накладные детали, украшенные алмазами, жемчуг, а затем появились и яйца -медальоны, украшенные цветами, корзинками с фруктами, гербами городов России и гербом Российской империи. Пасхальные яйца-кулоны и медальоны превратились с легкой руки Ананова в универсальные и недорогие, но изящные подарки любимым женщинам, детям, сослуживцам. И в самом деле, золотое пасхальное яйцо-кулон стоит чуть больше, чем хороший букет цветов, но не вянет. В 1990-е годы фирма бурно развивалась. Молодые талантливые энтузиасты приходили обучаться профессии ювелира. В течении короткого времени удалось возобновить, а порой и заново изобрести технические секреты, которыми славились отечественные мастера XVIII–XIX веков и начала XX века. Выставки в столицах Европы, США, Великобритании и Бразилии сменяли одна другую. Андрей Георгиевич получил Серебряного льва во Франции и Большую Золотую Европейскую медаль в Италии, орден Почета в России. На Невском проспекте в Петербурге открылся огромный ювелирный салон «Ананов». В 2005 году было построено здание фирмы, где разместились мастерские, салон и офис кампании. Через какое-то время закрылся ювелирный салон на Невском, о бренде «Ананов» стали забывать. К 35-летию компании в Петербурге открылся небольшой музей, в котором представлены произведения, изготовленные в мастерской в разные годы и силами различных ювелиров, но всегда по эскизам и под техническим руководством Андрея Ананова. Андрей Георгиевич — заслуженный деятель искусств России, художник-ювелир, владелец крупной ювелирной кампании, автор каменного цветка, в свое время подаренного Королеве Великобритании Елизавете II. В новом музее представлены пасхальные яйца и другие ювелирные произведения его мастерской. Драгоценные пасхальные яйца - не только известные на весь мир творения мастера, но и российский бренд. Фирма Андрея Ананова продолжает эту традицию. В коллекции Пасхальных яиц фирмы есть произведения, достойные лучших музейных витрин мира.

Всегда интересно изучать историю успешных людей. И чем больше это делаешь, тем лучше понимаешь, что успех не приходит без труда и по щелчку. Годы, а то и десятки лет усилий, взлётов и падений. Андрей Георгиевич Ананов и пасхальное яйцо "Смольный Собор"

История таких людей, как Андрей Ананов, лишний раз доказывает, что упорный труд и искренняя любовь к своему делу, зачастую, являются главным секретом успеха.

Он работал юнгой на паруснике, токарем на заводе, режиссёром в театре и снимался в кино. Официально четырежды женат и каждый раз - по большой любви. Он принимал участие в гонках, после которых его собирали по частям, и профессионально играл в преферанс. Он хотел заниматься любимым делом и немного на этом зарабатывать, а в итоге его работы занимают видное место в коллекциях европейских монархов и оперных див с мировым именем. Он постигал тонкости ювелирной работы, стоя в очереди перед ювелирным магазином. Отечественные коллеги называли его коммерсантом, подделывающим Фаберже, а в Париже организовывали выставки, где его работы приобретали богатейшие люди планеты. Андрей Георгиевич родился в Ленинграде 8 августа 1945 года. У ювелира есть аристократические корни - его прадед по отцовской линии был врачом, которого Николай II возвёл в дворянство и даровал поместье под Санкт-Петербургом. А прадед по материнской линии, граф Николай Мезенцев, был действительным статским советником.

Будущий ювелир окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств) и в его режиссёрской копилке 44 спектакля. Кроме того, Андрей Георгиевич снялся в нескольких фильмах, таких, как "Сержант милиции" (1974), "Дела давно минувших дней" (1973), "Аплодисменты, аплодисменты" (1984). Да, роли далеко не первого плана, но всё же. Пасхальное яйцо "Санкт-Петербург 1" (золото, серебро сапфиры, эмаль, белый мрамор)

В середине 1970-х Ананов всерьёз увлёкся ювелирным делом. А виной всему - обычный случай.

В гостях у друга Андрей Георгиевич обратил внимание на рабочий стол с необычными инструментами. Друг пояснил, что его отец ювелир, а он сам иногда тоже подрабатывает, изготавливая простые изделия. Ананов очень заинтересовался и попросил друга дать ему пару уроков.

Вот так, в обычной коммунальной квартире и началась карьера будущего ювелира с мировым именем. Пасхальное яйцо "400 лет дома Романовых". Золото, бриллианты, алмазы в огранке "роза", рубины, изумруды, сапфиры, белый нефрит, черная яшма, мрамор, кость мамонта Знания приходилось собирать по крупицам. Как рассказывает сам Андрей Георгиевич, он занимал очередь в ювелирную мастерскую, где через стеклянный прилавок можно было краем глаза подглядывать за работой ювелиров. Когда подходила его очередь, он уходил в конец и продолжал наблюдать за тем, как трудятся профессионалы.

А чтобы развивать не только технические навыки, но и вкус, Ананов часами пропадал в Эрмитаже, разглядывая его бесценные экспонаты.

Упорная работа в совокупности с желанием дополнительного дохода дали свои плоды - к концу 1970-х Андрей Георгиевич заработал репутацию искусного ювелира. Но была одна проблема.

Пасхальное яйцо "Создателям Санкт-Петербурга" и пасхальное яйцо-ночник, которое изначально было заказано королём Марокко Хасаном II в качестве свадебного подарка для дочери.

Когда заказчик увидел изделие, он долго крутил его в руках, включал и выключал, а затем пошутил: "Боюсь, моя дочь будет играть с ним всю брачную ночь". И в итоге не купил ночник Храм Спаса на крови и пасхальное яйцо "Собор Василия Блаженного" Пасхальное яйцо "Мечеть Кул-Шариф" Работал он слегка незаконно. Вернее, совсем незаконно.

У Ананова не было лицензии на работу с драгоценными металлами и камнями. Готовые изделия он продавал по своим "каналам". Но, как признавался сам Андрей Георгиевич, он человек весьма тщеславный, стремившийся войти в историю ювелирного искусства. А сделать это, работая нелегально, было весьма и весьма затруднительно.

У ювелира-подпольщика однажды произошёл весьма неприятный случай. В конце 1980-х один из покупателей расплатился с ним не деньгами, а бриллиантами. Ананов обрадовался, камни в работе лишними не будут. Да вот только в скором времени к нему пришли с обыском. Ювелир не придумал ничего, кроме как бросить бриллианты в тарелку с недоеденным борщом. Но это сработало.

В 1988 году Андрей Георгиевич приехал в Москву на приём к председателю комитета по драгоценным металлам и камням. С собой предусмотрительно захватил чемоданчик со своими изделиями.

В одном из интервью Андрей Георгиевича рассказал, что в 1990-е годы был вынужден отправить семью во Францию, в целях безопасности:

"Люди видят, что у тебя есть деньги, ты ездишь на дорогой иномарке, и они воспринимают тебя как эдакого "нового русского", которому всё досталось нечестно и легко. Но они не видят, что ты вынужден бороться за свой бизнес, работаешь с утра до глубокой ночи, опасаешься за свою жизнь и жизнь своих близких и не выходишь из дома без оружия, потому что в те неспокойные времена такие люди, как я, были мишенью для бандитов"

Войдя в кабинет, Ананов положил на стол председателя чемодан и открыл его, предоставив тому возможность самому решать - привлечь ювелира к ответственности за нелегальную работу или помочь перспективному мастеру развивать в стране загибающееся ювелирное искусство. Показав ювелирную коллекцию председателю Комдрагмета сказал:

"Если вы - бюрократ и формалист, то снимайте телефонную трубку и вызывайте КГБ, - сказал я, - а если вы профессионал и вам не безразлична судьба русского ювелирного искусства - помогите мне получить право на изготовление этих изделий."

Андрей Георгиевич добился своего - после весьма рискованного визита к чиновнику, ювелир заключил договор с компанией, имевшей лицензию на работу с драгоценными металлами и камнями.

Первый в СССР мандат частному лицу на изготовление ювелирных украшений был выдан именно Андрею Георгиевичу. Уже позже за ним последуют и другие, приоткрывая наглухо заколоченную дверь ювелирного искусства в России.

А затем был контракт с фирмой "Фаберже" и громкая выставка работ Ананова в Париже. Его яйца в стиле Карла Фаберже пользовались огромной популярностью в Европе. А всё благодаря супруге тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, которой ювелир подарил подвеску в форме маленького яйца. Именно это украшение Людмила Нарусова показала представителям французского ювелирного дома, а те предложили Ананову контракт.

Среди ценителей его творчества - княжеский дом Монако, королева Великобритании Елизавета II, королевские дома Швеции и Испании, оперные певцы Монтсеррат Кабалье и Пласидо Доминго. Андрей Ананов и королева Великобритании Елизавета II Андрей Ананов и тогда ещё принц Монако Альбер II. С княжеской семьёй Монако Ананова связывает личная история. Андрей Георгиевич занимался изготовлением главного приза бала Красного Креста в Монте-Карло. Внутри яйца должны были находится миниатюры портретов княжеской семьи, и Ренье III настоял, чтобы ювелир прилетел в Монако и показал портреты заранее. В это время в Петербурге у Андрея Георгиевича тяжело болела дочь. Князь Монако остался доволен работой и в конце встречи спросил Ананова, может ли он быть ему чем-то полезен. Андрей Георгиевич рассказал о дочери и через несколько дней консилиум врачей в Ницце спас дочь ювелира

Сейчас Андрей Георгиевич живёт и трудится в том самом поместье, некогда дарованном его деду Николаем II. Конечно, его территория не такая обширная, как прежде, да и само здание пришлось восстанавливать с нуля. Построенный замок Андрея Георгиевича. Сейчас известный ювелирный салон Ананова, его alma mater

- "Я никогда не жаловался на жизнь и всё время много работал. Я не стремился к огромному богатству, но и нищим тоже не был. Я никогда не завидовал тем, кому легко достаются деньги, ведь также легко они и уходят. Каждый раз, когда я сомневался, я говорил себе - я делаю то, что приносит пользу людям и я это люблю. А значит я - счастливый человек."

Почему именно Фаберже?

Такой вопрос задавали талантливому ювелиру ни один раз. Мне понравились его слова об этой эпохе:

- Я любил этот стиль, совершенный в манящем блеске тонко оправленных бриллиантов и зеркально отполированной эмали, напоминающий о безвозвратно ушедшей эпохе дворцов, светских приемов, мужественных подтянутых офицеров и изящных декольтированных дам, меня манила красивая иллюзия прошлого некогда богатой и могущественной державы."

Потратив 25 лет своей жизни, Андрей Георгиевич не только приблизился и продолжил ювелирный стиль Карла Густавовича Фаберже, но и превзошел его в техническом и ювелирном отношении. Высокая планка "возрождения" традиций ювелирного искусства была взята с большим преимуществом.

Сара Фаберже, внучка Карла Фаберже, основавшая затем современную одноименную компанию, не могла поверить своим глазам, увидев тончайшее мастерство и возрождение традиций своего деда. Однажды Андрей Георгиевич приобрел несколько остатков от шкатулки Фаберже. Мастер восстановил работу, и теперь у шкатулки два клейма - Фаберже и Ананова. В этой шкатулке соединился талант двух гениев. Нефрит, жемчуг, сапфир, бриллианты, золото, гильошированная эмаль.

Посетив музей, получаешь чувство эйфории и умиротворения. Так всегда бывает, когда смотришь на возрождение великих традиций давно ушедших мастеров, и понимаешь, что нет столетней эпохи, разделяющей Карла Фаберже и Андрея Ананова. Кажется, что все секреты мастерства перешли от учителя к ученику, в заботливые руки.

Пасхальное яйцо "300 лет Санкт-Петербургу". Гильошированная эмаль, алмазы в огранке "роза", бриллианты, гранаты, серебро, позолота, кость. Сюрприз яйца - двойная рамка для памятных фотографий В процессе многочасовой кропотливой работы Символы российской монархии в исполнении Андрея Георгиевича Ананова. Веточка нежнейших ландышей. Нефритовые листья, жемчужно-бриллиантовые цветки Ювелирная работа "Васильки и овес": бадахшанский лазурит, горный хрусталь, алмазы в огранке "роза", золото, серебро, позолота Ювелирное произведение "Весы" с белым попугаем. В шкатулках из нефрита хранятся маленькие грузики 5,10 граммов для взвешивания

