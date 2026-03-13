Территория Героев...(201)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Военнослужащий Ярашев Сергей В 21 год Сергей Ярашев стал Героем России

Один, 68 дней держал позицию в районе Гришино, под огнем артиллерии. Один – против украинских штурмовиков, дронов. Он лишился ног – но задачу выполнил.

Герой – из Самары. Пошел на срочную службу, прошел ее успешно.

Но решил подписать контракт – и пойти воевать за Родину, на передовую.

Так Сергей Ярашев стал простым штурмовиком.

Участвовал в освобождениях, в том числе и штурмовых операциях, возглавлял штурмовые группы на красноармейском направлении, в районе населённого пункта Гришино.

Сергея снабжали с помощью транспортных дронов - патронами, минами, консервами, водой.

Противника выбили. И, наконец, Сергея удалось эвакуировать. Тут же – в госпиталь.

Врачи сделали все возможное. Но 68 дней боев посреди зимы дали о себе знать. Парню ампутировали обе ступни.

https://www.kp.ru/daily/27764/5220745/

Лейтенант Калиновский Николай Лейтенант Николай Калиновский, командир взвода, выполнял боевую задачу по обороне важного опорного пункта.

Грамотно используя рельеф местности и боевой опыт, он организовал укрепление позиций и оборудование замаскированных огневых точек.

Противник начал штурм с применением артиллерии, миномётов и ударных беспилотников. Несмотря на несколько атак, подразделение под командованием Калиновского удерживало позиции. Во время артиллерийского обстрела Николай получил контузию, но продолжил руководить взводом.

Понеся большие потери, противник не смог добиться успеха. К обороняющимся подошло подкрепление, после чего украинские подразделения были вынуждены отступить.

Благодаря мужеству и профессионализму лейтенанта Калиновского опорный пункт был удержан, а российские войска, используя выгодную позицию, продолжили продвижение в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11179

Ефрейтор Монкеевич Максим Старший наводчик гаубичного артиллерийского дивизиона ефрейтор Максим Монкеевич в составе батареи получил задачу подавить вражескую артиллерию, замедлявшую продвижение российских штурмовых групп.

При выдвижении на огневую позицию расчет был обнаружен противником и атакован ударными беспилотниками. Монкеевич точным огнем сбил один из дронов, остальные были уничтожены военнослужащими расчета. После отражения атаки он оперативно ввел координаты, переданные разведывательным БПЛА, и расчет открыл огонь по позициям противника. Подавив вражескую артиллерию, Монкеевич получил данные о местоположении расчета БПЛА противника. Точным ударом замаскированная позиция была уничтожена. Продолжая огневую поддержку, расчет обеспечил продвижение штурмовых групп и выполнение задачи по захвату важного опорного пункта. Благодаря профессионализму Монкеевича и слаженной работе расчета продвижение было обеспечено без потерь среди личного состава. https://t.me/rabotaembrat/11180

Рядовой Севостьянов Владимир Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Владимир под плотным огнем боевиков, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону.

В результате проявленной смелости, решительности и профессионализму рядового Владимира Севостьянова общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских вооруженных формирований.

https://t.me/rabotaembrat/11167

Рядовой Смирнов Андрей Рядовой Андрей Смирнов в составе группы выполнял задачу по восстановлению связи между штурмовыми подразделениями вблизи линии боевого соприкосновения на одном из важных тактических направлений.

В ходе движения он обнаружил приближение двух FPV-дронов противника и своевременно предупредил группу об опасности. Точными выстрелами Смирнов уничтожил беспилотники, предотвратив потери среди личного состава и повреждение оборудования.

Преодолев опасный участок, группа прибыла на назначенную позицию и успешно развернула средства связи.

Благодаря своевременным и решительным действиям рядового Андрея Смирнова в кратчайшие сроки была восстановлена устойчивая связь между наступающими российскими подразделениями.

https://t.me/rabotaembrat/11174

Сержант Анисомов Мингаян Начальник аппаратной сержант Мингаян Анисомов выполнял боевую задачу по организации бесперебойной устойчивой проводной связи командования дивизии с подчиненными подразделениями.

В результате артиллерийской атаки ВСУ оборудование связи было выведено из строя.

Находясь на пункте управления, Анисомов при потере связи без промедлений выдвинулся к месту повреждения.

Скрытно продвигаясь на местности и наблюдая за воздушной обстановкой, он быстро обнаружил повреждение и приступил к устранению неисправностей. Во время проведения ремонта Мингаян был обнаружен противником и подвергся атаке с воздуха вражескими БПЛА.

Проявляя хладнокровие, сержант Мингаян Анисомов сбил два вражеских fpv-дрона и закончив ремонт, своевременно восстановил связь между подразделениями.

Благодаря грамотным действиям и решительности военнослужащего была восстановлена устойчивая бесперебойная связь, сохранена возможность оперативного управления подразделениями на линии боевого соприкосновения.

https://t.me/rabotaembrat/11154

Капитан Углянский Даниил Капитан Даниил Углянский выполняет задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности командира мотострелкового батальона.

Углянский руководил операцией по штурму и овладению хорошо укрепленным районом противника в условиях активного применения вражеской артиллерии и ударных БПЛА.

В ходе выполнения задачи, используя накопленный опыт, Даниил грамотно организовал прорыв обороны противника на стратегически важном направлении, что позволило в дальнейшем значительно продвинуться вглубь обороны противника.

Благодаря мужеству и профессионализму капитана Даниила Углянского, а также отважным и решительным действиям его подчиненного личного состава, противник понёс значительные потери в живой силе и утратил тактическое преимущество на данном направлении.

Мы о нём уже писали в 57 выпуске, тогда Даниил был ещё лейтенантом.

https://t.me/rabotaembrat/11170

Младший сержант Градусов Владислав Младший сержант Владислав Градусов в должности начальника аппаратной выполняет задачи по организации бесперебойной связи в ходе проведения специальной военной операции.

В результате артиллерийского обстрела со стороны противника произошел обрыв связи между командованием батальона и мотострелковой роты. Градусову была поставлена задача оперативно обнаружить место обрыва и устранить неисправность.

Прибыв на место предполагаемого разрыва, Владислав подвергся атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Не теряя самообладания, он уничтожил три FPV-дрона противника, после чего продолжил выполнение задачи, оперативно обнаружив и восстановив место обрыва связи.

Благодаря грамотным и решительным действиям младшего сержанта Владислава Градусова задача по восстановлению связи была выполнена в кратчайшие сроки.

https://t.me/rabotaembrat/11160

Лейтенант Кочетов Николай Экипаж танка под командованием Николая Кочетова выполнял боевую задачу по огневому поражению противника. Прибыв в назначенный район и заняв подготовленную огневую позицию, Кочетов быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня танка. Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков.

При отходе с позиции танк попал под обстрел вражеских FPV-дронов. Мгновенно оценив ситуацию и возможные риски, Николай приказал механику-водителю двигаться по заранее спланированному безопасному маршруту, что позволило вывести машину из зоны поражения дронов противника.

Умелые и грамотные действия лейтенанта Николая Кочетова позволили нанести урон противнику и ослабить его оборону, а также не допустить уничтожения боевой машины и личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11161

Старший сержант Каралкин Сергей Наводчик-оператор старший сержант Сергей Каралкин в составе расчета гаубичной самоходной артиллерийской установки выполнял боевую задачу по подавлению артиллерии противника и оказанию огневой поддержки российским штурмовым подразделениям.

Несмотря на артиллерийский обстрел и активное применения противником беспилотных летательных аппаратов, Каралкин своевременно обнаружил fpv-дрон ВСУ и огнем из стрелкового оружия лично уничтожил его.

В дальнейшем, в ходе боевой работы по подавлению артиллерии противника Каралкин обеспечил непрерывное ведение огня, точно выполнял команды командира расчета и быстро проводил наведение орудия самоходной артиллерийской установки на цель.

Благодаря грамотным действиям старшего сержанта Сергея Каралкина в ходе ведения контрбатарейной борьбы, также слаженной работе всего расчета САУ было уничтожено 155 -мм артиллерийское орудие М777 производства США и штурмовая группа противника.

https://t.me/rabotaembrat/11155

Лейтенант Титов Сергей Лейтенант Сергей Титов выполняет задачи в зоне проведения СВО в должности командира мотострелкового взвода.

На одном из тактических направлений Титов командовал штурмовой группой в ходе активных наступательных действий.

Проявив личное мужество, решительность и хладнокровие, лейтенант одним из первых внезапно зашел со своим подчинённым подразделением в населённый пункт и навязал противнику бой, застав его врасплох.

В ходе войсковой операции, рискуя жизнью, Сергей вступил в противоборство с превосходящими силами противника, лично уничтожил пулемётный расчёт националистов, чем обеспечил дальнейшее продвижение своей штурмовой группы.

Решительные и тактически грамотные действия лейтенанта Сергея Титова позволили закрепиться на более выгодных рубежах, а в дальнейшем полностью освободить населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/11171

Рядовой Дунаев Владимир Старший стрелок рядовой Владимир Дунаев выполнял боевую задачу в составе расчета БПЛА, по разведке местности для обеспечения наступления штурмовых групп.

Позиция расчета была обнаружена противником и подверглась артиллерийскому обстрелу. Несмотря на близкие разрывы Владимир продолжил ведение разведки и обнаружил минометный расчет противника, который начал обстрел штурмовых групп. Дунаев оперативно организовал взаимодействие с артиллерийскими подразделениями передал координаты украинских боевиков.

Несмотря на продолжающийся обстрел Владимир Дунаев вел корректировку огня артиллерии благодаря чему минометные расчеты противника были уничтожены, а штурмовые группы успешно вышли на рубеж атаки и заняли важный опорный пункт противника.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащего уничтожен минометный расчет противника и обеспечено продвижение российских штурмовиков в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11163

Младший лейтенант Онохов Денис Расчёт зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под командованием младшего лейтенанта Дениса Онохова, действуя в окрестностях стратегически важного населенного пункта, выполнял боевую задачу по защите гражданской и военной инфраструктуры, промышленных объектов, мест размещения группировки российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.

Украинские боевики, стремясь нанести максимальный урон объектам гражданской и военной инфраструктуры, предприняли попытку нанесения комбинированного удара с применением беспилотной авиации и снарядов РСЗО.

Находясь на боевом дежурстве, Онохов своевременно перевел зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в наивысшую степень боевой готовности, а также отдал команду подчинённым на радиолокационное обнаружение, и сопровождение средств поражения противника. Вскоре радиолокационными средствами комплекса расчет обнаружил неопознанную цель, движущийся в направлении населенного пункта.

Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель, как «чужую», Онохов выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, произвел захват и, применив ракетное вооружение, уничтожил вражеский БПЛА.

https://t.me/rabotaembrat/11166

Ефрейтор Игнатков Денис Старший наводчик ефрейтор Денис Игнатков выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по позициям противника в составе артиллерийского расчета.

Огневая позиция была обнаружена разведывательным БПЛА после чего противник атаковал ударными дронами.

Игнатков обеспечивал оборону при смене огневой позиции. Денис первым обнаружил приближающийся дрон. Заняв удобную огневую позицию, уничтожил дрон несмотря на опасность попасть под его удар.

Благодаря слаженным действиям и мужеству ефрейтора Дениса Игнаткова расчет оперативно сменил огневую позицию и продолжил выполнение задачи, поддерживая наступление российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/11162

Прапорщик Альмембетов Саяд Прапорщик Саяд Альмембетов выполнял задачу по доставке военно-технического имущества на позиции мотострелкового подразделения вблизи линии боевого соприкосновения на одном из важных тактических направлений.

В ходе движения, находясь за рулем автомобиля, он заметил вражеский дрон-камикадзе, направлявшийся в его сторону. Саяд оперативно среагировал и совершил маневр уклонения, в результате чего дрон промахнулся и сдетонировал рядом с автомобилем.

Взрыв повредил технику и временно вывел ее из строя. Альмембетов незамедлительно приступил к ремонту и в кратчайшие сроки восстановил автомобиль, после чего продолжил движение.

В дальнейшем колонна еще несколько раз подвергалась атакам вражеских БПЛА, однако благодаря профессиональному вождению ни один из них не поразил машину с грузом.

Мужество и профессионализм прапорщика Саяда Альмембетова обеспечили сохранность и доставку военно-технического имущества на позиции подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/11173

Гвардии лейтенант Симоненко Артём Их точку взлёта обнаружили. Снаряд вражеского танка пробил старую пятиэтажку с оглушительным грохотом. На голову посыпались осколки стекла, кирпича. «Тимаха» понимал, что надо бежать в укрытие: ещё пара таких попаданий – и здание может не выдержать. Но у населённого пункта его «Мавик» ждали попавшие в засаду штурмовики… Раздумывать было некогда – он рванул на крышу, чтобы запустить дрон.

Это не сцена из блокбастера. Это реальный боевой эпизод из жизни машиниста электровоза, предпринимателя, а ныне – гвардии лейтенанта Артёма Симоненко, командира взвода БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.

О пути «Тимахи» от машиниста электровоза до боевого офицера, о боях под Бахмутом и его первых наградах – в материале «Красной звезды».

https://t.me/mod_russia/61776

Гвардии младший лейтенант Линейцева Елена Военные медики – ангелы в белых халатах, которые порой работают без сна и отдыха – та самая надежда любого воина, что ему помогут, спасут во что бы то ни стало.

Одна из героинь, ежедневно оказывающая помощь нашим бойцам на передовой, – врач госпитального взвода 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии младший лейтенант Елена Линейцева.

Награды – медали Жукова и «За спасение погибавших» – говорят о ней красноречивее любых слов. Но та самоотверженность, с которой Елена отдаётся работе, имеет ещё и личный характер – на переднем крае с врагом бьются её супруг, подполковник с позывным «Амур», и родной брат, старший прапорщик с позывным «Бешеный». И она по себе знает, как сильно защитников ждут дома.

«Мне нравится то, чем я занимаюсь. Если честно, я не представляю себя на другом месте», – отмечает Елена.

Подробнее о том, почему Елена приняла решение подписать контракт и связать свою жизнь с военной медициной, читайте в материале «Красной звезды»

https://t.me/mod_russia/61791

Старший прапорщик Каткова Елена Превыше всего для старшего прапорщика Елены Катковой люди, чьи судьбы связал армейский строй. Служба продолжательницы военной династии началась в Чите, куда родители переехали, оставив позади советские военные базы в Грузии, Монголии и два гарнизона в России.

«После техникума я пошла в армию – другие варианты для себя даже не рассматривала. С двадцати лет выполняла задачи делопроизводителя в штабе округа и заочно училась в университете. Кадровые вопросы, комплектование – это всё стало моей стихией», – улыбаясь, говорит Елена.

За два десятилетия в армейском строю на её долю выпало множество испытаний – подробнее в материале «Красной звезды».

https://t.me/mod_russia/61828 Медицинские эвакуационные подразделения Новороссийских десантников успешно применяют новые модернизированные НРТК на Ореховском направлении.

Разработчик медицинского эвакуационного НРТК рассказал подробности внедрения машин в подразделения ВДВ. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61836 В тыловом районе зоны СВО наградили военнослужащих Новосибирского медицинского отряда специального назначения группировки «Центр».

Старший ординатор медицинского отделения Дмитрий Романов и начальник склада отделения медицинского снабжения Александр Перепелица рассказали, за что получили госнаграды. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61849 Сержант Лев Бестаев прекрасно знает, что на фронте не бывает неважных должностей. Его задача — обеспечивать своевременный подвоз боеприпасов и оперативную эвакуацию личного состава в случае атаки врага: «Расчет на тебя рассчитывает».

Наш герой родом из Владикавказа, в Армии России служит с 2015 года. Награждён медалью Жукова за то, что во время работы на Запорожском направлении под артобстрелом успел вывести в безопасное место орудие вместе с расчетом. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZy0RE_7WzY Привет всем родным передает оренбуржец Александр Дурняк, номер расчета артиллерийского дивизиона. Он служит в Армии России с 2020 года, заключил контракт всего спустя полгода срочной службы.

Его орудие Д-20 без промаха бьет по врагу! За успешное выполнение боевых задач Александр награжден медалью Жукова. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZy8lPQsaG8 Сапер расчета БПЛА «Молния 2» Дмитрий Нефедов перешел на контрактную службу со срочной, а потом стал служить в зоне СВО. По его словам, именно здесь он может приносить пользу Родине.

Дмитрий и его боевые товарищи мечут свои «Молнии» с осколочно-фугасными снарядами точно в логова беспилотчиков ВСУ. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1981 "Здесь просто нельзя бояться. Мы работаем в режиме 24/7", — ефрейтор Татьяна Голованова рассказала о работе в зоне СВО.

До отъезда на фронт она жила и работала в Москве, но в 2023 году решилась на контракт. Родителям сообщила уже по факту, когда документ был подписан.

По образованию Татьяна — терапевтическая сестра, но на фронте пришлось мгновенно осваивать хирургию. В палаточном лагере она научилась накладывать швы и делать сложные перевязки, которые в мирной жизни медики ее профиля обычно не выполняют. См. видео по ссылке

https://t.me/rabotaembrat/11168 "На гражданке я была детской медсестрой в педиатрии, а на СВО пришлось мгновенно учиться военно-полевой хирургии. Выбора не было — шёл массовый поток раненых".

Многодетная мать и жена офицера, Наталья Синельникова отправилась на фронт вместе с мужем, но служат они на разных участках. До СВО Наталья работала в стационарах с детьми, но в "жёлтой зоне" ей пришлось освоить работу операционной сестры с нуля. См. видео по ссылке

https://t.me/rabotaembrat/11169 Санинструктор медицинской роты Анна Карпикова работала в реанимационном отделении гражданской больницы. Видела многое: серьезные травмы, сложные случаи… В зоне СВО ее опыт пригодился во время работы с тяжелоранеными бойцами и на сортировке раненых в приемном отделении полевого госпиталя.

Самым запоминающимся подарком для нее стало поздравление от командира в прошлом году. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZzNGsIzM8I Старшина Екатерина Ткаченко уже 11 лет защищает Донбасс.

Екатерина — уроженка Антрацита (ЛНР), он находится в 60 километрах от Луганска и примерно на таком же расстоянии от Дебальцево. Семья, многие знакомые и друзья нашей героини оказались тогда в самой гуще судьбоносных событий. И все те, кто был рядом, поддержали ее, когда она приняла решение: уйти служить медиком в Народную милицию ЛНР.

О долгом боевом пути Екатерине всегда будут напоминать три медали «За спасение погибавших». См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZzbtzAhZgo

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Был прекрасным мужем,отцом,другом.

Погиб в ДНР г. Лиман.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/bykov-sergej-vladimirovich/ Мотострелок

Александров Илья родился 17 ноября 2003 года в Приморском крае села Новоникольск.

С 2010 по 2020 год обучался в школе МБОУ СОШ с. Новоникольск. Илья был добрый, жизнерадостный и активный человек. Хороший друг, который всегда поможет и поддержит в беде. Всегда участвовал в школьных и внешкольных мероприятиях. Одним из первых вступил в отряд Юнармии.

После окончания школы поступил в Приморский институт железнодорожного транспорта.

В 2021 году был призван в ряды Российской армии, где проходил службу по контракту.

27 сентября 2022 года погиб при выполнении боевого задания на территории Донецкой области с.Нескучное.

https://герои-сво.рф/geroi/aleksandrov-ilya-vladimirovich/ Шоломов Николай Сергеевич родился 24 октября 1980 года в с. Орда Ординского района Пермской области.

Окончил 11 классов средней школы с. Орда.

С 1998 по 2000 г.г проходил срочную службу в армии войсковая часть № 34424, войсковая часть № 52941.

Николай Сергеевич заключил контракт с Министерством обороны РФ в 2023 году, войсковая часть № 95378 Самарская обл., пгт Рощинский. Воинское звание – старший сержант. Должность – оператор отделения 1437 мотострелкового полка (штурмовой) 15 гвардейской отдельной мотострелковой бригады (на БТР) 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Погиб 5 ноября 2024 года при выполнении задач специальной военной операции в Донецкой Народной Республике населенный пункт Селидово.

Николаю Сергеевичу было 44 года.

У него остались отец, сестра и 2 сына.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Гарибзянов Булат Янбулатович родился 7 июня 1983 года в с. Малый Ашап Ординского района Пермской области.

Окончил 9 классов школы в с. Ашап.

27 января 2025 года Булат Янбулатович заключил контракт с Министерством обороны РФ, войсковая часть № 41885 Самарская обл., пгт Рощинский. Звание - рядовой. Должность – стрелок 1 отделения мотострелкового (штурмовое) мотострелкового взвода (штурмовой) (в роте – 1) мотострелковой роты (штурмовая) (в батальоне – 1) мотострелкового батальона (штурмовой).

Погиб 24 февраля 2025 года в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики при выполнении задач в ходе специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ЛНР, ДНР и Украины, в период прохождения военной службы.

Булату Янбулатовичу был 41 год.

У него остались родители.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Шляпников Юрий Александрович родился 12 сентября 1991 года в с Грызаны Ординского района Пермской области.

Окончил школу в с. Ашап.

В 2025 году заключил контракт, войсковая часть – полевая почта № 11050. Воинское звание – рядовой. Должность – старший оператор отделения (огневой поддержки) взвода (штурмовой) роты (штурмовая «В).

2 апреля 2025 года, проявив мужество в боях, верный присяге, братьям по оружию, погиб в ходе выполнения боевой задачи в населенном пункте Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики в период прохождения военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы.

Юрию Александровичу было 33 года.

У него остались мама, 3 брата, 2 сестры.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Токарев Максим Вячеславович родился 10 сентября 1991 года в п. Филипповка Кунгурского района Пермской области.

Окончил школу в с. Ашап. Проживал и работал в г. Чайковский.

16 декабря 2024 года заключил контракт, войсковая часть – полевая почта № 95394 Республика Тыва. Воинское звание – рядовой. Должность – разведчик-наводчик разведывательного отделения.

Погиб 9 января 2025 года в период прохождения военной службы при выполнении боевых задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Максиму Вячеславовичу было 33 года.

У него осталась мама, сестра, дочь.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Винокуров Антон Николаевич родился 4 октября 1989 года в с. Ашап Ординского района Пермской области.

В 2005 году окончил 9 классов Ашапской средней школы. В 2007 году закончил Кунгурское профессиональное училище по специальности «мастер общестроительных работ».

С 2018 года жил в Краснодарском крае, Тихорецкий район, станица Алексеевская. Работал в строительной сфере.

Заключил контракт в Краснодарском крае, ветеран боевых действий. Воинское звание – рядовой. Должность – ЗКБМ-НО (заместитель командира боевой машины - наводчик - оператор), войсковая часть №32515, д. Черёха Псковский район Псковская область.

Погиб 13 апреля 2025 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Курской области в период прохождения военной службы.

Антону Николаевичу было 35 лет.

У него остались мама, сестра, брат, супруга и 2 детей.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Мизёв Юрий Владимирович родился 21 января 1999 года в с. Орда Ординского района Пермской области. Жил в с. Сосновка. Вместе с родным братом Леонидом воспитывался в приёмной семье.

В 2018 году окончил Ашапскую среднюю школу, работал в ООО «Здоровая ферма» г. Челябинск оператором.

С декабря 2018 года по декабрь 2019 года проходил срочную службу в армии, войсковая часть № 52545. Был водителем.

В марте 2022 года заключил первый контракт на участие в специальной военной операции на 3 месяца. Имел статус ветерана боевых действий.

29 сентября 2022 года Юрий Владимирович был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации по Указу Президента Российской Федерации № 647 от 21.09.2022. Воинское звание – рядовой. Должность – стрелок радиотелефонист роты (штурмовая «В») 51 гвардейского парашютно – десантного полка 106 гвардейской воздушно – десантной дивизии, войсковая часть 33842, г. Тула.

Погиб 10 февраля 2025 года при выполнении задач специальной военной операции на территории Курской области в период прохождения военной службы.

Юрию Владимировичу было 26 лет.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Затюкин Никита Михайлович родился 17 марта 1984 года в с. Орда Ординского района Пермской области.

Окончил 11 классов средней школы с. Орда.

В 2010 году закончил Пермский политехнический колледж. В 2013 году закончил Уральский государственный экономический университет, специальность «Управление качеством инженер-менеджер».

Жил в г. Пермь, работал в АО «ЛКАМ – нефтемаш» слесарем нефтяного оборудования.

С мая 2002 года по май 2004 года проходил срочную службу в армии войсковая часть № 5134 и № 3219. Был мастером технических средств, военно-учетная специальность – стрелок.

С 27.02.2003 года по 22.04.2004 года проходил военную службу в составе по распределению контртеррористической операции на территории Северного Кавказского региона. В течении 10 дней принимал фактическое участие в контртеррористической операции. Имел награды «За отличие военной службы 2 степени» и «За службу на Кавказе».

27 сентября 2022 года Никита Михайлович был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации по Указу Президента Российской Федерации № 647 от 21.09.2022, войсковая часть – полевая почта № 95397 Республика Северная Осетия - Алания станица Архонская. Воинское звание – рядовой. Должность – стрелок мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

Погиб 29 мая 2024 года при выполнении задач специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в период прохождения военной службы.

Никите Михайловичу было 40 лет.

У него остались мама, сестра и сын.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Бердников Александр Игоревич родился 17 декабря 1992 года в д. Паньково Ординского района Пермской области.

Окончил 9 классов школы в с. Ашап.

В 2024 году заключил контракт, войсковая часть № 13140 г. Севастополь, звание – гвардии рядовой, должность – старший стрелок.

В период с 29.05.2023 – 23.12.2023 года участвовал в группе ЧВК «Вагнер», отряд ТИГР. Имел статус ветерана боевых действий.

Выполняя боевое задание, верный военной присяге, погиб 21 декабря 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции в период прохождения военной службы в Курской области.

Александру Игоревичу было 32 года. У него осталась мама, 4 сестры и 3 брата.

Также в январе 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб его брат Бердников Андрей Игоревич.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Лапшин Юрий Михайлович

Рядовой

Механик-водитель БМП

Саранск, Республика Мордовия

16.04.1963 - 28.09.2022

Юрий Михайлович заключил контракт на воинскую службу 20 июня 2022 года и был направлен в зону специальной военной операции. Лапшин проявил себя как мужественный боец, эвакуируя десятки раненных солдат на боевой машине пехоты. Во время выполнения одной из боевых задач его БМП была уничтожена, и Юрий отправился на передовую в составе пехотного подразделения.

28 сентября 2022 года в населённом пункте Першотравневое Харьковской области он погиб от минометного обстрела.

За своё мужество Юрий Михайлович посмертно награждён орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/lapshin-jurij-mihajlovich/

Рядовой Доценко Владимир Доценко Владимир Васильевич

Стрелок

село Александровка, Краснодарский край

29.09.1981 - 06.11.2024

Погиб: Донецкая народная республика, Красноармейский район

Погиб 5 ноября 2024 г

Орден Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/docenko-vladimir-vasilevich/

Рядовой Сергеев Вячеслав Сергеев Вячеслав Витальевич

Водитель-медик

24.09.1974 - 28.05.2024

Погиб: Курдюмовка

Мужество, героизм и бесстрашие! Он мог достать любого раненого и с любого места, насколько б там не было опасно.

https://герои-сво.рф/geroi/sergeev-vyacheslav-vitalevich/

Рядовой Тарабан Александр Тарабан Александром Игоревичем. Позывной «Монгол»

Александр Игоревич Тарабан родился 15.05.1992 в п. Первомайском, Оренбургского района.

Окончил Лицей №1 поселка Первомайский.

Весной 2022 года добровольцем отправился в зону проведения СВО.

Погиб 26 сентября 2022 года при выполнении боевой задачи в Харьковской области.

Награждён орденом мужества посмертно

https://vk.com/wall-157274059_565405

Старший сержант Керефов Рустам Керефов Рустам Русланович

Командир танка

Терек, Кабардино-Балкарская Республика

26.09.1980 - 21.04.2022

Орден Мужества (2014г.)

Орден Мужества (2022г.) - посмертно

https://герои-сво.рф/geroi/kerefov-rustam-ruslanovich/

Доброволец Ишков Александр Александр Иванович Ишков родился 24 сентября 1963 года в городе Часов Яр, Донецкая область. Его детство прошло в большой и дружной семье, где он был младшим из шести детей. Выросший в окружении близких людей, Александр с ранних лет проявлял активность, целеустремлённость и неравнодушие к происходящему вокруг.

Получив профессию водителя, Александр продолжил работать и строить свою жизнь, переехав в Абакан, Хакасия, в 2006 году вместе со своей семьёй. Там он встретил и провёл свою взрослую жизнь, воспитывая двух дочерей.Он активно занимался спортом, вел здоровый образ жизни, и всегда старался участвовать в жизни своих детей, несмотря на частые командировки.

Сильные патриотические убеждения, заложенные ещё в детстве, побудили Александра отправиться на защиту своей родины, когда начались боевые действия в Донецкой Народной Республике. Его связь с родной землёй была настолько крепкой, что он не мог оставаться в стороне. В 2023 году, за несколько дней до своего дня рождения, Александр принял решение отправиться на СВО, отказавшись от запланированного отдыха в санатории. Он считал своим долгом защищать Донецк и Часов Яр, где прошло его детство.

Александр Иванович Ишков погиб на полях сражений в Донецкой Народной Республике, отдав свою жизнь за родные места.

https://герои-сво.рф/geroi/ishkov-aleksandr-ivanovich/

Ефрейтор Горшков Алексей Горшков Алексей Владимирович

Разведчик

Тольятти, Самарская область

Родился 31.03.1993

Алексей героически погиб 29.09.23 в ходе выполнения боевого задания на СВО.

При жизни получил две медали за Отвагу и За боевые отличия.

У него остались любящая жена и совсем ещё маленький сыночек, а также, мама и братья.

https://герои-сво.рф/geroi/gorshkov-aleksej-vladimirovich/

Рядовой Болотин Олег Болотин Олег Валерьевич

Штурмовик

Саратов

24.09.1983 - 13.05.2023

Погиб: Артёмовск (Бахмут)

ЧВК Вагнер, пошел добровольцем.

https://герои-сво.рф/geroi/bolotin-oleg-valerevich/

Рядовой Силантьев Михаил Силантьев Михаил Александрович

посёлок городского типа Кугеси, Чувашия

25.06.1980 - 28.09.2022

Водитель миномётного взвода мотострелкового батальона погиб на войне с Украиной.

Участник боевых действий на Северном Кавказе.

Орден Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/silantev-mihail-aleksandrovich/

Рядовой Клевцов Алексей Мотострелок

Донецк

22 сентября с 23-00 до 00 часов ночи, в районе н.п. Александровка украинский снайпер убил нашего солдата Клевцова Алексея Евгеньевича, 12.01.1976 г.р. Пуля попала в левую подмышечную впадину. Расстояние между украинскими позициями и местом гибели солдата около 200 метров.

https://герои-сво.рф/geroi/klevcov-aleksej/

Ефрейтор Саидов Саид Саидов Саид Магомедович родился 27 сентября 1992 года в селе Кошлаково Шебекинского горокруга, Белгородская область.

Выпускник Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната 2010 года, Саид был известен как открытый, целеустремленный, любознательный и отзывчивый человек с хорошим чувством юмора. В лицее он учился в классе с углубленным изучением биологии, географии и химии.

После окончания лицея Саид продолжил свое обучение в Белгородском государственном университете и в 2015 году получил диплом о высшем образовании. В том же году он был призван в ряды Российской армии и проходил службу в селе Алакуртти Мурманской области, в 80-й арктической отдельной мотострелковой бригаде, где и продолжил служить Отечеству.

В ходе специальной военной операции на Украине, Саид, будучи старшим снайпером стрелковой роты, проявил себя как отважный и самоотверженный боец.

Он погиб в бою с противником 27 мая 2022 года в районе села Большие Проходы Харьковской области.

Награждён Орденом Мужества (посмертно)

Память о Саиде увековечена в его родном городе Шебекино: в военно-патриотическом сквере «Айсберг» установлена мемориальная стела в честь его подвига, а на фасаде учебного корпуса Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната, где он учился, была установлена памятная доска.

https://герои-сво.рф/geroi/saidov-said-magomedovich/

Военнослужащий Галкин Михаил посёлок Троицкий, Свердловская область

Галкин Михаил Алексеевич, исполняя воинский долг, героически погиб 26 сентября 2024 года.

https://герои-сво.рф/geroi/galkin-mihail-alekseevich/

Доброволец Заводчиков Валерий На фронте погиб поэт, сапёр, наш друг Валерий Заводчиков

03.09.1964 – 28.02.2026

Он ушёл на СВО добровольцем в 61 год.

В молодости отслужил в Советской Армии, затем боролся с преступностью, будучи оперуполномоченным уголовного розыска в милиции. Участник вокально-инструментального ансамбля "Контингент" в городе Оренбурге.

....Ищу себя под Меловой горой,

и звезды отражению не рады

в моих зрачках. Обычный рядовой,

прикрывший фланг Великого Парада.

© Валерий Заводчиков, участник СВО

https://t.me/Z_Poeziya/10116

Младший сержант Петухов Виталий Петухов Виталий Иванович

Стрелок помощник гранатомётчика

Алчевск, Луганская Народная Республика

08.03.1971 - 02.07.2024

С начала Специальной военной операции в 2022, пошёл на защиту Родины. Служил в 40318 части стрелком-помощником гранатометчика в звании младший сержант.

В 2024 году прибыл на боевое задание в Донецкую Народную Республику, село Клещеевка,

где был ранен и погиб на поле боя 02.07.2024 года.

Был награждён Орденом Мужества (посмертно)

https://t.me/geroisvorf/3554

Военнослужащий Раджабов Руслан село Солдато-Александровское, Ставропольский край

Раджабов Руслан Айдемирович родился 29 сентября 1990 года, в с. Солдато-Александровском.

Окончил 9 классов.

В марте 2024 г. Руслан заключил контракт и отправился в зону СВО.

Героически погиб, участвуя в боях в Донецком направлении.

https://герои-сво.рф/geroi/radzhabov-ruslan-ajdemirovich/

Рядовой Слободчиков Евгений Слободчиков Евгений Юрьевич

В посёлке Муезерский, Республика Карелия, состоялось прощание с Евгением Юрьевичем Слободчиковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Евгений родился в 1997 году и в возрасте 27 лет отдал свою жизнь, выполняя боевые задачи.

Он погиб 28 сентября 2023 года.

Служил в рядах контрактной армии Российской Федерации в должности стрелка, проявляя мужество и преданность своей стране.

https://герои-сво.рф/geroi/slobodchikov-evgenij-jurevich/

Военнослужащий Карлов Виктор Карлов Виктор Викторович проходил службу в 155-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации.

Родился Виктор Викторович в п. Плесецк, Архангельской области в 1988 году.

В 2006 году закончил ПУ-11 (НЖК) г. Няндома.

Погиб Виктор Викторович 29 сентября 2024 года при выполнении боевого задания на территории Курской области Российской Федерации.

За проявленный героизм и мужество Виктор Викторович награжден Орденом Мужества (посмертно).

У Виктора Викторовича остались двое детей и жена.

https://герои-сво.рф/geroi/karlov-viktor-viktorovich/

Младший сержант Фетисов Александр Фетисов Александр родился и вырос в городе Стрежевом Томской области.

В августе 2023 года он подписал контракт с Вооружёнными силами России и принял участие в спецоперации.

Александр занимал должность заместителя командира боевой машины и был наводчиком-оператором в парашютно-десантном батальоне.

За время службы Фетисов не раз участвовал в боях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛДНР).

29 сентября 2024 года, при выполнении очередного задания, он погиб.

Ему было 36 лет.

https://герои-сво.рф/geroi/fetisov-aleksandr/

Рядовой Кононов Юрий Кононов Юрий Леонидович

Штурмовик

Илгышево, Чувашия

29.03.1984 - 29.09.2024

Погиб: Авдеевское направление

Служил в морском флоте в Севастополе, в 2024 году решил пойти защищать родину, попал в мотострелковый батальон.

https://герои-сво.рф/geroi/kononov-jurij-leonidovich/

Старший прапорщик Сухов Алексей Алексей Сухов родился 22 февраля 1977 года в селе Архангельское.

В 1992 году Алексей окончил 9 классов, поступил в Махалинское СПТУ, где получил специальности каменщика и электрика третьих разрядов, водителя категории «С».

В 1999 году Алексей поступил на военную службу по контракту в городе Кузнецк-12.

В 2021 году был уволен в запас в звании старшего прапорщика.

Старший прапорщик погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины 28 сентября 2022 года. Посмертно награждён Орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/suhov-aleksej/

Ефрейтор Тарасов Евгений Тарасов Евгений Анатольевич (позывной «СТАРЫЙ»)

Связист

1444 мотострелковый полк

Самарская область, село Сосновый солонец

Тарасов Евгений родился в г. Тольятти, после с семьей переехали в Республику Татарстан село Три Озера, учился в сельской школе, работал водителем на КАМАЗе и ЗИЛе, участвовал в посевных и уборочных, там же из села в ноябре 2001 года призвался в армию, по воли судьбы попал на первую войну в своей жизни, это была вторая чеченская война. С середины 2002 по 2003 год участвовал в боевых действиях, был неоднократно ранен, имеет благодарственное письмо от командования.

После срочной службы вернулся в родное село, продолжил работать водителем.

Примерно в 2010 году решил уехать в Тольятти, устроился работать водителем КАМАЗа, там же познакомился со своей будущей женой, а 31 декабря 2012 у них родилась дочка.

24 февраля 2022 года началась Специальная Военная Операция по освобождению Луганской Донецкой Народных Республик от укро-фашистов на территории Украины.

21 сентября 2022 года началась частичная мобилизация, и 27 сентября Женька получил повестку прямо в свой 40 день рождения, он просто сказал, раз надо так надо.

В ночь с 31 декабря 2022 на 01 января 2023 года Тарасов Евгений погиб, весь полк в котором Женя находился и который базировался в здании Макеевского ПТУ разбомбили укро-фашисты из РСЗО HIMARS. Указом Президента Российской Федерации Тарасов Евгений Анатольевич награжден орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/tarasov-evgenij/ Рядовой

Минометчик

посёлок городского типа Мурмаши, Мурманская область

23.09.1981 - 21.01.2023

Принимал участие в СВО в период с 02.11.2022 г. по 21.01.2023 г. как боец в составе добровольческого формирования ЧВК "Вагнер" для содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

В ходе боев за г. Артемовск ДНР геройски погиб.

Награжден государственной наградой — Медаль За Отвагу.

https://герои-сво.рф/geroi/tihonov-aleksej-borisovich/ Ратушный Василий Валерьевич

Бронницы, Московская область

23.09.1968 - 16.11.2023

Погиб

https://герои-сво.рф/geroi/ratushnyj-vasilij-valerevich/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Россия