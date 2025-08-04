Бактерии. Тринадцать самых опасных

Бактерии бывают разные — как полезные, так и смертельно опасные. Ученые пришли к выводу, что в нашем будущем смертность от бактерий намного превзойдет число жертв от заболеваний в области онкологии. Так что купите микроскоп и смотрите, что вы там варите. Наверняка, пара миллиончиков бактерий в суп попадет!

1. Палочка Коха (Mycobacterium tuberculosis)

Палочка Коха - это бактерия, которая вызывает туберкулез. Смертность от нее чрезвычайно высока даже в наши дни. Это заболевание входит в десятку ведущих причин человеческой гибели.

Примерно четверть населения планеты имеет латентный туберкулез. Другими словами, заболевание может проявить себя в любой момент, стоит иммунитету лишь «дать слабину».

Например, в России туберкулез уносит около 20 000 жизней ежегодно. Причина такого размаха в том, что палочка Коха легко передается воздушно-капельным путем. Для профилактики туберкулеза врачи советуют проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в год.

МБТ очень устойчива в окружающей среде и выдерживает даже температуру жидкого воздуха (-180°C) в течение нескольких недель. Высушенные в вакууме могут сохранять патогенные свойства до 18 лет. В тёмном и сухом месте (при высыхании мокроты больного или в пыли) МБТ сохраняется до 10-12 месяцев, в уличной пыли (то есть в сухом и светлом месте) палочка Коха сохраняется до 2 месяцев, на страницах книг - до 3 месяцев, в воде - до 5 месяцев.

На сегодняшний день считают, что микобактерии туберкулёза, находящиеся в высохшей мокроте, остаются жизнеспособными при открытом кипячении последней в пределах 25 минут.

Микобактерии чувствительны к средствам, содержащим хлор (хлорная известь, хлорамин и др.) и третичные амины, а также к перекиси водорода. В 20%-м растворе хлорной извести культура МБТ гибнет в течение 3-5 часов.

2. Кишечная палочка (Escherichia coli)

Кишечная палочка — вид палочковидных бактерий. Безвредные штаммы встречаются в организме человека и животных. Но существуют сотни патогенных серотипов, ответственных за сотни тысяч смертей по всему миру ежегодно.

Безвредные штаммы являются частью нормальной флоры кишечника человека и животных. Кишечная палочка приносит пользу организму хозяина, например, синтезируя витамин K, а также предотвращая развитие патогенных микроорганизмов в кишечнике.

Чтобы минимизировать риски развития кишечной инфекции, стоит придерживаться нескольких правил: избегайте контакта с грязной водой, внимательно относитесь к прожарке мясных блюд, тщательно мойте овощи и фрукты.

E. coli не всегда обитают только в желудочно-кишечном тракте. Способность некоторое время выживать в окружающей среде делает их важным индикатором для исследования образцов на наличие фекальных загрязнений. Бактерии легко могут быть выращены в лабораторных условиях, поэтому кишечная палочка играет важную роль в генетических исследованиях.

Кишечная палочка является одним из самых изученных прокариотических микроорганизмов и одним из самых важных объектов биотехнологии и микробиологии.

3. Сальмонелла тифозная (Salmonella typhi)

Этот вид сальмонеллы провоцирует брюшной тиф. Его симптомы - лихорадка, высокая температура, сильные боли в животе, мигрень и общее состояние слабости. Способна паразитировать только в организме человека.

В окружающей среде, водоёмах бактерия сохраняет жизнеспособность несколько месяцев, на фруктах и овощах — до 10 дней. Пути передачи — пищевой и водный, реже контактно-бытовой. Проникновение инфекции в организм происходит при употреблении загрязнённой воды, пищи, через рукопожатие, бытовую технику и предметы, столовые приборы.

Источник и резервуар инфекции — человек, в кишечнике которого находятся Salmonella typhi. Для окружающих одинаково опасен больной, как с явными признаками заболевания, так и с бессимптомной стертой формой.

Например, знаменитая Тифозная Мэри в течение своей жизни заразила 53 человека. Многие погибли. В конце концов сама женщина умерла от пневмонии в возрасте 69 лет.

4. Холерный вибрион (Vibrio cholerae)

Вызывает смертоносную и мучительную холеру. Это острозаразное желудочно-кишечное заболевание проще всего «подхватить» через загрязненную воду. Болезнь проявляет симптомы хронической диареи.

Более того, холера приводит к обезвоживанию, рвоте, судороге мышц. То есть значительная потеря воды и солей в организме оказывается фатальной. Если человек заражен холерой, а лечение отсутствует, то вероятность гибели равна 50%.

Заражение происходит, главным образом, при питье необеззараженной воды, заглатывании воды при купании в загрязнённых водоёмах, во время умывания, а также при мытье посуды заражённой водой. Вторым по значимости является пищевой путь: через мясо, морепродукты, молоко, овощи и фрукты, не подвергшиеся адекватной термической обработке. Кроме того, холерные вибрионы могут переноситься мухами.

Человек, находясь в одном помещении с другими людьми, напрямую не может их заразить. Опасны только выделения больного (кал и рвотные массы), если они попадают в рот здорового человека, например, при купании с больным при выделении им фекалий в воду.

5. Столбнячная палочка (Clostridium tetani)

Бактерия столбнячной палочки обитает в безвоздушной среде. В иных условиях образует защитные споры. Палочка в ранах развивается очень активно. В результате и происходит заражение столбняком.

Столбнячный токсин поражает нервную систему человека. Вызывает длинные и мучительные судороги. Потому как в ране образовался токсин, человек может испытывать страх и сильную боль во всем теле.

По причине выработки токсина может происходить затруднение в открывании рта. В конце концов может наступить голодание и обезвоживанию. В результате смертность от столбняка даже при лечении колеблется от 40 до 70%.

6. Аспергилл дымящий (Aspergillus fumigatus)

Аспергилл дымящий - вид плесневых грибов. Является патогеном для организма человека. Процветает в окружающей среде, особенно в почве, гниющей растительности и компосте. Его споры, невероятно легкие и живучие,

моментально распространяются по воздуху и попадают в дома, больницы и на наши рабочие места. Большинство людей ежедневно вдыхают сотни, если не тысячи этих спор, но иммунная система здорового человека эффективно справляется с ними, не допуская развития инфекции.

Однако, когда защитные силы организма ослаблены, споры аспергилла могут прорасти в легких или других органах, вызывая инвазивный аспергиллез — потенциально смертельное заболевание. В результате в группу риска часто попадают пациенты, которые страдают астмой и иммунодефицитом, а также те, которые перенесли курс химиотерапии или трансплантацию органов.

Аспергилл поражает внутренние органы. В конце концов вызывает лихорадку, развитие шока, нарушение дыхания, кашель с кровохарканьем.

7. Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)

Золотистый стафилококк или Staphylococcus aureus – это бактерия шарообразной формы, представитель условно-патогенной микрофлоры. Ее колонии под микроскопом выглядят как ягоды оранжевого или желтого цвета.

Золотистый стафилококк способен вырабатывать устойчивость к антибиотикам и антисептикам и «ускользать» от иммунного ответа. Особенно опасными считаются метициллин-резистентные штаммы золотистого стафилококка, их обозначают аббревиатурой MRSA. Они нечувствительны ко многим современным антибиотиком и поэтому часто становятся причиной тяжелых инфекций.

Золотистый стафилококк способен поражать дыхательные пути, суставы, кости и сосуды, может стать причиной менингита, эндокардита, абсцесса легких, сепсиса и других заболеваний, которые угрожают жизни человека. Особенно опасен S. аureus для новорожденных и грудных детей – у них он может вызвать болезнь Риттера («синдром ошпаренной кожи»), пищевые токсикоинфекции, токсический шок и другие тяжелые осложнения.

Помимо маленьких детей золотистый стафилококк представляет особую опасность для людей из группы риска. Это пациенты с иммунодефицитом, сахарным диабетом, эндокринными и хроническими заболеваниями легких и бронхов, такими как бронхиальная астма. К группе риска также относятся курильщики, беременные женщины, пациенты на диализе и с имплантированными протезами, пациенты, которые проходят лечение стероидными гормонами или иммунодепрессантами.

Импетиго, фурункулы и карбункулы – самые распространенные инфекции, которые может вызвать золотистый стафилококк на коже. Они проявляют себя гнойничковыми высыпаниями, пустулами, узелками, и выглядят как болезненные очаги с гнойным содержимым.

8. Бледная трепонема (Treponema pallidum)

Бактерия, вызывающая сифилис. Когда-то это заболевание, безусловно, было весьма трудно диагностировать. Его называли «великим подражателем». Тем не менее, в наши дни сифилис довольно просто можно вылечить на первом и втором этапах.

Третичная стадия, тем не менее, по прежнему является смертельно опасной. Как правило, в этот период происходят необратимые изменения во всем организме. Развивается слепота, глухота, паралич, умственные расстройства и галлюцинации.

Сифилис «интересным» образом меняет психику человека. Приступы ярости сменяют минуты эйфории, а депрессия может резко обернуться творческим озарением. Некоторые исследователи считают, что третичным сифилисом страдали Гитлер, Ван Гог и Оскар Уайльд.

9. Стрептококк пиогенес (Streptococcus pyogenes)

Распространён повсеместно. В организме человека бактерия паразитирует на коже и слизистых оболочках, в частности обнаруживается в глотке, прямой кишке. Заражение инфекцией может происходить тремя путями: воздушно-капельным,

пищевым, контактным.

Streptococcus pyogenes — возбудитель большого количества инфекций, которые преимущественно поражают детей, подростков и молодых людей.

Некоторые заболевания, которые вызывает бактерия: тонзиллит, фарингит, тонзиллофарингит (ангина), отит, острая ревматическая лихорадка, ревматическая болезнь сердца, пневмония, острый гломерулонефрит, миокардит, эндокардит, рожистое воспаление, скарлатина, стрептодермия, остеомиелит, целлюлит, сепсис, септический артрит.

Как правило, при заражении больной может погибнуть в течение 10 часов. Смертность в целом составляет около 30%. Среди начальных симптомов шокового синдрома — жар и боль в теле, затем возникает отек конечностей с последующим некрозом тканей.

10. Зелёнящий стрептококк (Streptococcus viridans)

Этот стрептококк очень распространен в природной среде и обычно не представляет опасности для здорового человека, однако при различных иммунодефицитных состояниях streptococcus viridans может вызывать ряд серьёзных заболеваний:

стоматит, тонзилит, нефрит, послеродовой сепсис, ревматизм, заболевания мягких тканей, многочисленные заболевания кожных покровов, инвазивных инфекций.

Он также может быть причиной более серьезных заболеваний, таких как фарингит, гайморит, тонзиллит и даже пневмония или эндокардит, но такие последствия возникают только у людей с ослабленным иммунитетом.

Один из представителей этой группы в ротовой полости выделяет белок, который связывается с гликопротеинами слюны, что вызывает разрушение зубной эмали и далее является причиной кариеса.

Инфекционный эндокардит, в основном, вызывается Streptococcus viridans (совместно со стафилококками и энтерококками). Микроорганизмы с током крови достигают сердца, далее крепятся к внутренней оболочке сердца (особенно это касается повреждённых сердечных клапанов) и провоцируют воспалительный процесс.

11. Clostridium botulinum

Эта бактерия вызывает ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее нервную систему человека. Эта палочковидная бактерия, открыта в 1895 году бельгийским микробиологом Эмилем ван Эрменгемом.

Clostridium botulinum широко распространена в природе: в почве, иле водоёмов, кишечнике животных, рыб и птиц.

Чаще всего ботулизм развивается из-за употребления продуктов, в которых ботулотоксин уже накопился или образовался в процессе хранения.

Основные источники инфекции:

домашние консервы (мясные, рыбные, грибные, овощные заготовки), особенно если они были приготовлены без соблюдения санитарных норм или недостаточно термически обработаны;

копчёные и вяленые продукты (рыба, мясо, колбасы);

продукты в вакуумной упаковке.

Больные ботулизмом погибают, как правило, от паралича дыхательной мускулатуры и последующей гипоксии. Считается, что чайной ложки ботулины достаточно, чтобы уничтожить население США, а 4 кг хватит на истребление всех жителей планеты.

12. Чумная палочка (Yersinia pestis)

Чума (чёрный мор, ‎чёрная смерть‎) — острое заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. Относится к группе особо опасных карантинных инфекций. Выделяют три основные клинические формы чумы: бубонную, лёгочную и септическую.

Все три формы без современного лечения практически всегда заканчиваются летальным исходом и ответственны за высокий уровень смертности в эпидемиях, имевших место в истории человечества, таких как «Юстинианова чума» (100 миллионов жертв) и «чёрная смерть» (75 —200 миллионов жертв), в ходе которой погибла треть населения Европы за промежуток с 1347 по 1353 годы.

Описаны случаи применения в качестве биологического оружия, например, японцами в 1939 и 1942 гг.

Чумная палочка передаётся через укус заражённой блохи или воздушно-капельным путём от уже инфицированного человека. Поражает лимфатическую систему, заставляя лимфатические узлы увеличиваться, а затем разрываться.

После заражения инфекция некоторое время никак себя не проявляет. Инкубационный период у чумы длится от 1 до 7 дней.

Проявляется болезнь резко и остро: поднимается температура до 39–40 °C, начинается озноб, головная боль, возникает ломота в теле. Человек испытывает сильную жажду, на языке образуется белый налёт. Дальнейшее развитие болезни зависит от того, в какой форме она протекает, но если инфекцию не лечить, человек умрёт за неделю от заражения крови. Выделяют три основные клинические формы чумы: бубонную, лёгочную и септическую.

Резервуар и основной источник инфекции — грызуны. Реже болеют зайцы, кролики, лисы и верблюды. Ранее эпидемии чумы вызывали миграции крыс, заражающихся в природных очагах.

13. Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa)

Синегнойная палочка — Pseudomonas aeruginosa — входит в группу самых опасных микробов для населения развитых стран и является причиной широкого круга заболеваний - от общих интоксикаций до обширных гнойно-воспалительных

процессов и даже септического шока.

Возбудитель заболевания представляет собой условно-патогенный микроорганизм, способный вызывать поражение только при отсутствии адекватного ответа иммунной системы. Источником инфекции служат больные люди и животные, бактерионосители. Преимущественная локализация микроорганизма – кожа, кишечник.

Заражение происходит воздушно-капельным и пищевым путем. Путь инфицирования при госпитальном заражении чаще контактный – через нестерильный инструментарий, руки медицинского персонала и предметы ухода за больными.

Инкубационный период может составлять от нескольких суток до десятилетий. Клинические проявления зависят от пораженного органа. У взрослых при инвазии пищеварительного тракта первыми симптомами являются лихорадка (не более 38,5° C), снижение аппетита, озноб, слабость, тошнота, реже рвота, вздутие и болезненность живота, частый кашицеобразный стул с кровью и слизью.

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