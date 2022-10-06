Человек, которому Сталин безгранично доверял

Заслужить доверие осторожного и подозрительного лидера Советского Союза было невероятно сложно. Александр Щербаков был одним из немногих, кому это удалось. Александр Щербаков и Иосиф Сталин (с) Архивное фото, Russia Beyound

Сегодня в России мало кто помнит имя этого человека. В сталинское же время руководитель советской пропаганды Александр Сергеевич Щербаков был одним из самых влиятельных людей в СССР. У него были все шансы встать когда-нибудь во главе государства. Однако сбыться этому было не суждено.

Стремительная карьера

Биография Александра Сергеевича Щербакова, одного из творцов нашей победы в Великой Отечественной войне, кажется сейчас нереальной, столько в неё вместилось исторических событий и важных дел.

Он родился 10 октября 1901 в подмосковной Рузе, рос и воспитывался в Рыбинске, в семье потомственных железнодорожников. Отец, Сергей Васильевич, участвовал в революционных событиях 1905 года, был жестоко избит жандармами и вскоре умер. Мать, Александра Петровна, чтобы содержать семью, пошла работать на железную дорогу да ещё подрабатывала стиркой. В 11 лет и Александр стал работать в типографии, а с 15 перешёл в грузчики: парень он был крепкий, вышел и ростом, и силой.

Во время революций и войн молодёжь взрослеет быстро.

15-летний Щербаков сначала сколотил молодёжную организацию на железной дороге, где работал, а потом общегородскую. В Рыбинске всё кипело и бурлило. В город прибыл Борис Савинков, чтобы с помощью местных эсеров захватить военные склады и создать опорный пункт пятой колонны иностранной интервенции. Красногвардейский отряд, в котором был и Щербаков, разгромил заговорщиков.

В 1918 году Александр вступил в большевистскую партию. Он сражался в красногвардейских отрядах, создавал российский комсомол, ездил в агитпоезде «Октябрьская революция» с председателем ВЦИК М.И. Калининым, организовывал комсомол в Туркменистане, слушал речь Ленина на 3-м съезде РКСМ и сам там выступал с критикой работы ЦК, учился в Свердловском университете, работал в Нижегородской большевистской организации, написал 70 политических и литературных статей. И всё время рвался на учёбу, к новым знаниям. Как завещал Ленин.

После победы в Гражданской войне руководство страны столкнулось с острой кадровой проблемой. В его распоряжении было много боевых прославленных командиров, но способных специалистов для мирного времени катастрофически не хватало. Прирожденный лидер и способный организатор, получивший несколько высших образований Александр Сергеевич был в тех условиях на вес золота. Александр Щербаков (крайний справа). Архивное фото

Уже в пятнадцать лет Щербаков организовал и возглавил несколько молодежных революционных организаций, а в тридцать три года дослужился до поста ответственного секретаря Союза писателей СССР.

В 1932-м году ЦК принял постановление: «Объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый Союз советских писателей с коммунистической фракцией в нём.» Руководить этой непростой работой поручили Андрею Александровичу Жданову. В помощь себе он среди прочих привлёк и Щербакова.

Подготовку учредительного съезда заняла два года. Первым председателем правления вновь созданного Союза советских писателей избрали Алексея Максимовича Горького. Ответственным секретарём он рекомендовал А.С. Щербакова, с которым познакомился ещё в Нижнем Новгороде в 1928 году.

Как все великие, Горький был весьма непростым человеком, притом импульсивным. Далеко не всех он принимал в соратники. Здоровьем Алексей Максимович похвалиться не мог, поэтому сразу после съезда уехал на лечение. В ответ на подробный отчёт Щербакова о том, как идут дела, написал: «С большой радостью отмечу: чувствуется, что в лице вашем наша беспастушная, беспризорная литература найдёт, наконец, энергичного пастыря и организатора анархически растрёпанных, но всё же социально ценных сил, которым необходимо мягкое, но умное и продуманное руководство, кое непрерывно внушало бы им, как велика ответственность, возлагаемая на литературу эпохой и страной Советов.»

Именно он следил, чтобы в стране издавались литературные произведения, насыщенные «героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающие великую мудрость и героизм коммунистической партии». От Александра Сергеевича нередко зависело, чьи работы будут печатать, а чьи — нет. Александр Сергеевич Щербаков. Архивное фото

В 1936 году Щербаков покинул пост в Союзе писателей, но даже после этого он продолжил пристально следить за развитием советской литературы. Но и в ЦК Александр Сергеевич проработал недолго. Сталину остро не хватало кадров. Испытанных революционеров, героев Гражданской войны было более чем достаточно. Но воевать и строить первое в истории социалистическое государство рабочих и крестьян — разные вещи. Люди, соединявшие огонь большевистский в груди с хорошим образованием, знанием законов экономики и общественного развития, умеющие без нагана в руке руководить массами людей, были в 30-х годах наперечёт. Их надо было выращивать, и как можно скорее. Думаю, именно поэтому Щербакова переводят с места на место. Из ЦК — вторым секретарём Ленинградского обкома. Оттуда — первым секретарём сначала Иркутского, затем Сталинского (Донецкого) обкома партии. И всё это за три года.

«По культурному уровню, — писал в 1962 году в своем дневнике известный поэт Корней Чуковский, — это был старший дворник. Когда я написал “Одолеем Бармалея”, а художник Васильев донес на меня, будто я сказал, что напрасно он рисует рядом с Лениным — Сталина, меня вызвали в Кремль, и Щербаков, топая ногами, ругал меня матерно. Это потрясло меня. Я и не знал, что при каком бы то ни было строе всякая малограмотная сволочь имеет право кричать на седого писателя. У меня в то время оба сына были на фронте, а сын Щ-ва (это я знал наверное) был упрятан где-то в тылу». Первая шеренга: Молотов, Сталин, Ворошилов; вторая шеренга - Маленков, Берия, Щербаков. Архивное фото

После работы в Союзе писателей Щербаков занимал ряд руководящих должностей по всей стране: в Ленинграде (Санкт-Петербурге), Сталино (Донецке), Иркутске. В конце концов, в 1938 году Сталин забрал его в Москву, где Александр Сергеевич возглавил Московскую партийную организацию. «Теперь в Политбюро стариков немало набралось», — выступал на пленуме ЦК вождь: «Людей уходящих, а надо, чтобы кто-либо другой помоложе был подобран, чтобы они поручились и были, в случае чего, готовы занять их место». По протекции Сталина Щербаков стал кандидатом в члены Политбюро, почти добравшись, тем самым, до самых вершин власти. Щербаков (третий слева) среди руководства СССР. Архивное фото

Из героев и рядовых участников революции и гражданской войны, в короткий срок овладевших знаниями, получивших опыт работы на стройках пятилеток, и выросла сталинская гвардия, взявшая на свои плечи всю тяжесть военной экономики, которая обеспечила нам победу. Помните: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей»...

Глава пропаганды

Щербакову с первых дней работы на новом месте пришлось с головой погрузиться в решение городских проблем. Он умел смотреть в корень и начал с создания современной промышленности стройматериалов, перехода на новые методы строительства. Архитекторов призвал отказаться от проектирования «ублюдочных серых, мрачных коробок, от одного вида которых человек мог впасть в самую чёрную меланхолию». Вместо энергогигантов, возводившихся многими годами, предложил быстро строить средние по мощности электростанции на торфе. В Московской области развивать интенсивное сельское хозяйство, чтобы полностью обеспечить город картофелем и овощами, построить птицефабрики, новые животноводческие фермы.

Его приход ознаменовался заметным улучшением работы промышленности. Ежегодный прирост производства составил 15 процентов, в машиностроении -20.

За всеми этими заботами была у него и самая главная — роль Москвы в укреплении обороноспособности страны. Уже весной 1939 года был проведён пленум горкома партии, посвящённый этому вопросу. Тогда Щербаков произнёс: «Нельзя назвать сроки, когда война начнётся, но одно ясно, что она не за горами, и что воевать нам всё равно придётся. Война будет тяжким испытанием, потребует много жертв.»

За два года в городе многое сделали по военно-физкультурной подготовке молодёжи. Писатель Владимир Михайлович Жухрай, как и сотни других, прошёл обучение в аэроклубе и с началом войны, прибавив себе года, летал на «Петлякове».

Москва и область были центром оборонной промышленности, научно-технических военных разработок. Правительство в 1939 -1940 годах приняло постановления о развитии самолётостроения, танкостроения, об увеличении производства миномётов и мин. В сентябре-октябре 1940 года Сталин пять раз вызывал Щербакова только по работе авиационных предприятий, которые почти все находились тогда в столичном регионе. Был в Москве и танковый завод, эвакуированный потом на Урал. В марте 1941 года нарком обороны Тимошенко обратился к руководству Москвы с просьбой наладить серийное производство новых видов вооружения, которого в войсках было мало. Партийная организация столицы немедленно взялась за дело. Но времени уже не оставалось...

С 1937 года в Москве началось создание системы противовоздушной обороны. В 1939 году руководители страны проехали по московским стройкам. Председатель Моссовета В.П. Пронин, сопровождавший их, горячо просил дать больше средств на жилищное строительство. На что Сталин ответил: «ЦК знает, что у многих москвичей тяжело с жильём. И всё же придётся потерпеть. Надо основательно заняться укреплением противовоздушной обороны». Забота об этом была вызвана трагедией Лондона после первой немецкой бомбардировки: город горел пять дней.

Секретно под землёй строились военные объекты, в том числе запасной командный пункт наркомата обороны с кабинетом Сталина под стадионом «Сталинец» в Измайлове. К нему была подведена линия метро из Кремля, имелся выход к подмосковному аэродрому. (Сталин ни разу там не был, тем не менее несколько лет назад под землёй оборудовали частный музей «Бункер Сталина».) Проложили также тоннель из Кремля до Наркомата обороны. О том, что Сталин не строил иллюзий на случай войны, лучше всего свидетельствует расположение ещё двух запасных командных пунктов: в Куйбышеве и Горьком.

Через два дня после вторжения в СССР войск нацистской Германии в стране было учреждено Советское информационное бюро, обязанное круглосуточно освещать для населения ход боевых действий. Во главе новой организации встал Александр Щербаков. В 1942 году он вдобавок к этому был назначен на должность начальника Главного политического управления Красной Армии, ответственного за правильное идеологическое воспитание солдат и моряков. Щербаков (слева) на трибуне мавзолея во время парада 7 ноября 1941 г. Архивное изображение

Самым ярким и сложным в биографии Александра Сергеевича стал октябрь 1941 года, когда немецкие армии вплотную подошли к Москве. С 15 по 17 число город был объят паникой, массовым бегством жителей, мародерством, разбоями и грабежами. Щербаков приложил немало усилий по нормализации обстановки. Он добился, чтобы под трибунал были отданы сбежавшие из города директора столичных предприятий, исключены из партии поддавшиеся страху партийные работники. По поручению Сталина Александр Сергеевич выступил по радио, успокаивая горожан словами: «Планы гитлеровцев мы должны сорвать во что бы то ни стало, — сказал он. — Товарищи, будьте бдительны! Провокаторы будут пытаться сеять панику. Не верьте слухам! Разоблачайте и задерживайте шпионов и провокаторов. Все силы — на отпор врагу! Все — на защиту Москвы! За Москву будем драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови». Щербаков выступает перед бойцами во время войны. Архивное фото

Проведённые 6 ноября торжественное заседание в честь 24-й годовщины Октябрьской революции и 7 ноября военный парад на Красной площади укрепили дух и горожан, и всего советского народа.

В кабинет Щербаков приезжал только к ночи. Дни проводил там, где решалась судьба Москвы. Был у подольских курсантов перед их героическим сражением с наступавшими фашистами. Сказал (в писательской передаче): «Дальше этого рубежа немца пускать нельзя, некуда. Если вас окружат, и тогда оставайтесь на своих позициях. Пока остаётся хоть один человек. За вами Москва. Пока есть хоть один патрон, хоть один снаряд — бейтесь!»

Усилиями Щербакова пропагандистская работа в Красной Армии стремительно набирала обороты. Задачу Главного политического управления он видел в том, чтобы «шире информировать личный состав о зверствах немецко-фашистских захватчиков, о их целях истребить советский народ, а оставшихся в живых превратить в рабов. Воспитывать на этом жгучую и беспощадную ненависть к врагу».

В Германии сразу почувствовали изменение ситуации на московском направлении. В сводках командования сухопутными силами говорилось: «Упорной обороной и мощными контратаками при поддержке танков противник сдерживает наше наступление на Москву.» Немцы усилили бомбардировки. В один день бомбы упали одна рядом с кабинетом Щербакова, контузив его, вторая в Кремле, когда он проходил мимо Оружейной палаты.

5 декабря Красная Армия перешла в контрнаступление. Целую неделю Совинформбюро ничего об этом не сообщало. В сводке говорилось: «В течение 6 декабря наши войска вели бои с противником на всех фронтах.» Только 12 декабря, когда успех ясно определился, появилось незабываемое сообщение «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы.» Фашистов отбросили на 250 километров. Радость была всенародная.

Побед на фронтах после Московского сражения у нас не было, случилось и несколько военных катастроф с гибелью массы людей. Виновник Керченской Мехлис был смещён с поста начальника Главного политического управления Красной Армии. 12 июня на эту должность, третью после наркома обороны и начальника Генштаба по значению, назначили Щербакова. Вскоре он выехал в действующую армию, чтобы воочию увидеть, как ведётся партийно-политическая работа. Вернувшись, взялся за перестройку деятельности Главпура. 28 июля Сталин подписал знаменитый приказ №227 «Ни шагу назад». Щербаков распорядился: «Не должно быть ни одного военнослужащего, который не знал бы его». Он пропагандировался в прессе, по радио. Статью Ильи Эренбурга, посвящённую приказу, напечатали все фронтовые, армейские и дивизионные газеты. Главпур обязал свои органы «шире информировать личный состав о зверствах немецко-фашистских захватчиков, о их целях истребить советский народ, а оставшихся в живых превратить в рабов. Воспитывать на этом жгучую и беспощадную ненависть к врагу». На Сталинградский фронт направили основные силы Главпура и 200 политработников.

Александр Сергеевич увеличил количество политработников, направляя их на самые сложные участки советско-германского фронта. Пропагандистскую работу стали вести среди красноармейцев из национальных республик, многие из которых вообще не говорили по-русски. Для них издавали газеты на национальных языках. Щербаков и Буденный на фронте. Архивное фото

Были организованы десятки фронтовых театров, сотни концертных бригад, регулярно снимали агитационные фильмы (один из них, «Разгром немецких войск под Москвой» получил в 1943 году премию Оскар). Авиации дальнего действия поручили разбрасывание листовок над оккупированными районами. К пропагандистской работе привлекли силы крупнейших писателей страны и даже Русской православной церкви.

Вот краткая хроника работы Александра Сергеевича на новом месте.

С августа трижды в месяц начат выпуск «Блокнота агитатора Красной Армии».

В сентябре Щербаков подписывает директиву о воспитательной работе с красноармейцами нерусской национальности, как всегда у него, отличающуюся остротой и конкретностью. Для них начинают выпускать газеты на родном языке.

К работе Главпура привлекаются крупнейшие писатели страны.

Проводятся всеармейское совещание руководящих политработников, затем начальников отделов политуправлений фронтов.

Создаются 20 фронтовых театров, сотни концертных бригад.

Александр Сергеевич дважды выезжает на Калининский фронт. Второй раз — по поручению Сталина, получившего информацию о плохом питании бойцов. Она подтвердилась. Государственный Комитет Обороны снял виновных с должностей, приказал направить их в штрафные батальоны и роты. Главпур обязал всех политработников повседневно следить за обспечением войск.

Затем Щербаков направляется в составе Чрезвычайной Комиссии для проверки деятельности штаба Западного фронта, не добившегося успеха ни в одной операции, допустившего большие потери. Выводы были суровые, меры приняты соответствующие.

Авиации дальнего действия поручается и разбрасывание листовок над оккупированными районами.

К работе привлекается глава Русской православной церкви Сергий.

Развёртывается контрпропаганда среди оккупантов.

Всё сделанное не перечислишь.

Сталин часто вызывал Щербакова. Во время подготовки и проведения операций в Сталинграде, на Курской дуге, под Берлином Александр Сергеевич был в кабинете Верховного Главнокомандующего более ста раз. По свидетельству А.М.Василевского подготовленные им документы Сталин подписывал сразу: «Ему можно доверять». В 1942 году Щербакову присваивается звание генерал-лейтенанта, в 1943-м генерал-полковника. В 1944 году он награждён двумя орденами Ленина, орденами Суворова и Кутузова первой степени, орденом Отечественной войны первой степени.

Неожиданный уход

Щербаков (второй справа) принимает новую станцию московского метро «Электрозаводская», 1944 г. Архивное фото

Работавшие с Щербаковым давали ему следующую характеристику: «Обладая огромной трудоспособностью, незаурядной памятью, он мог быстро анализировать обстановку и принимать решения. Умел внимательно выслушать товарища и с большим тактом, если надо, поправить и подсказать правильное решение».

«От Щербакова как бы исходили постоянные творческие импульсы, Александр Сергеевич умел замечать людей способных, решительных действий, ценил их, берёг, не давал в обиду. Не было случая, чтобы Щербаков не выслушал сотрудника или напрасно оборвал его. Никогда не слышали от него ни окрика, ни грубости».

Во время подготовки к крупнейшим войсковым операциям лидер страны часто обращался за советом к своему протеже. «И.В. Сталин очень доверял А.С. Щербакову», — писал в своих мемуарах «Дело всей жизни» маршал Александр Василевский: «Материалы, согласованные с Александром Сергеевичем или завизированные им, он подписывал без задержки».

За всеми этими непосильными, кажется, одному человеку нагрузками Александр Сергеевич попрежнему занимался Москвой со всеми её огромными проблемами. В 1942 году он поддержал переход производства на поток, что давало прекрасные результаты. Боеприпасов, например, стали выпускать в полтора раза больше. К концу 1943 года были частично восстановлены Сталиногорская ГРЭС, Сталиногорский химический комбинат, 800 километров железнодорожных путей. На шахты Мосбасса направили 16 тысяч рабочих-москвичей, он восстановил довоенный уровень добычи угля. В самой Москве возобновилось строительство метро, в 1943 году начали работать станции «Завод имени Сталина», «Павелецкая», «Новокузнецкая», в 1944-м «Бауманская», «Электрозаводская», «Сталинская», «Измайловская». Началось строительство четвёртой очереди. И чрезвычайно важного для города газопровода Саратов-Москва.

Война усилила преступный мир. Грабители раздевали и обирали прохожих, взламывали квартиры во время тревог, совершали налёты на продовольственные склады, магазины. Бюро горкома партии и Моссовету пришлось принимать специальное постановление о борьбе с преступностью. Такие проблемы не решаются в одночасье, но постепенно разгул криминала удалось остановить.

Горком и Мосовет приняли решение о развитии огородничества. 205 тысяч семей получили землю под это. В 44-м, когда начался массовый возврат эвакуированных, огороды имели уже 1,3 миллиона горожан.

Снабжение по карточкам наладилось, каждый получал что положено. Москве выделили какое-то количество американской муки, из которой в ближайшей пекарне на углу Спиридоньевского и Южинского переулков выпекали хлеб невиданной белизны.

На улицах тогда стоял непрерывный стук. Весь нормальный обувной товар шёл на армейские сапоги, а для гражданских делали обувь с верхом из обрезков шинельного сукна и подошвами из дерева. Ничего, носили. И тёплые жилеты из крафт-бумаги с ватой внутри тоже носили. И перешитую из старых взрослых вещей одежду тоже. Никто не придавал этому никакого значения. Всё для фронта, всё для победы. А мы как-нибудь обойдёмся.

В 41-42-м годах школы не работали: из-за бомбёжек боялись собирать детей в одном месте. Но по домоуправлениям занятия велись. 1 сентября 1943 года школы открылись. Теперь их разделили на мужские и женские.

17-летний старший сын Щербакова Александр учился в Военном институте иностранных языков. Отец настоял на переходе его в военное училище. Он после ускоренного курса обучения стал лётчиком-истребителем, служил в Московском ПВО. В 44-м опять же по настоянию отца его перевели на 1-й Белорусский фронт. (так что писатель соврамши в своем дневнике).

В последний год войны, когда спало великое напряжение, Александр Сергеевич стал сдавать. Непроходящая усталость от огромной ответственности, непомерных нагрузок, краткого, по 4-5 часов сна разрушила его здоровье. В декабре 44-го случился обширный инфаркт. Щербаков и в этом состоянии занимался делами Москвы, просматривал сводки Совинформбюро. В апреле ходатайствовал перед Сталиным о награждении столицы орденом Ленина.

9 мая Сталин позвонил Щербакову на дачу, где он лежал, поздравил с победой, пожелал скорого выздоровления. Александр Сергеевич после этого почувствовал прилив сил и поехал в Москву — вместе со всеми быть на великом празднике, прошёл по улицам и площадям, запруженным ликующими людьми, ощутил великую радость и великое облегчение. 10 мая вернулся на дачу и в 18 часов 15 минут скончался.

Он отдал для победы всего себя без остатка.

Молодой, амбициозный, жесткий (а подчас и жестокий), глубоко преданный Сталину Александр Щербаков имел хорошие шансы вступить в политическую борьбу за власть в стране после смерти вождя. Однако слабое здоровье не дали ему возможности дожить до этого момента. Похороны Щербакова. Архивное фото

Он скончался от обширного инфаркта на следующий день после празднования Дня Победы 10 мая 1945 года в возрасте всего лишь сорока трех лет.

http://izyumov.ru/XX%20vek/Sherbakov.htm

https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/chelovek-kotoromu-stal...