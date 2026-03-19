Как умер Петр I, и почему его могли отравить

Считается, что монарха свела в могилу тяжелая болезнь, но смерти Петра I к началу 1725 года могли желать многие люди из его окружения.
Существует версия, что Петра I отравили люди из его ближайшего окружения. Так они отреагировали на потерю царской милости. Попробуем попытаться разобраться в подозрительных обстоятельствах смерти Петра I, который скончался 8 февраля (по н.
Подозреваемый номер 1: милая жена, немилый враг
Неизвестный камер-юнкер Виллим Монс даже предположить не мог, что его нелепая жизнь и смерть повлияют на судьбу Российской империи. За несколько месяцев до кончины Петра I отношения императора с женой Екатериной окончательно разладились: причина — тот самый камер-юнкер, с которым императрица изменила Петру.
Роман начался в августе 1723 года. Открылась интрижка в ноябре 1724-го. 8 ноября Монса арестовали. Вернувшись с допроса, царь был невменяем. Приближенный царя вице-адмирал Франц Вильбуа так описывал в своих записках его состояние:
«Он имел такой ужасный, такой угрожающий вид, был настолько вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом».
Царь захотел учинить над Екатериной суд в Сенате и устроить ее публичную казнь. Но, по словам того же Вильбуа, его отговорили советник Андрей Остерман и дипломат Петр Толстой, резонно заметив, что в случае казни императрицы дочки Петра и Екатерины останутся без иностранных женихов. 26 ноября Монсу отрубили голову. Его осудили за взяточничество, но всем было понятно, в чем истинная причина гибели камер-юнкера. Голову казненного Петр велел заспиртовать и поставить на ночной столик императрицы.
Екатерина прекрасно понимала, что лучшее, на что ей можно теперь рассчитывать, — печальная старость в монастыре. Если только… Если только супруг скоропостижно, не оставив завещания, не скончается. В этом случае она как коронованная в 1724 году императрица займет престол по закону.
А слыла она, по словам Вильбуа, «женщиной достаточно ловкой и смелой для того, чтобы попытаться быстро и любым способом отделаться от оскорбленного и беспощадного мужа». Лучше всего для этого подходил яд. Поэтому не исключено, что, подписав смертный приговор Монсу, царь подписал его и себе.Широко бытует легенда, будто бы 5 ноября, возвращаясь на яхте из поездки на Ладожский канал, у деревни Лахты Петр обнаружил севший в штормовую погоду на мель бот с женщинами и детьми и начал их спасать. В ледяной воде он простудился и затем проболел вплоть до своей кончины. Это миф: Петр уже 27 октября был в Петербурге.
Правда, прямых доказательств, что Петр был отравлен, нет: симптомы его болезни можно толковать по-разному. Поэтому большинство историков придерживаются точки зрения, высказанной еще в XIX веке Владимиром Соловьевым: Петр умер от задержки мочи, и стараются лишний раз не превращать ближайших соратников императора в его убийц. Но ряд странных обстоятельств, сопровождавших последние дни императора, заставляет предполагать, что дело здесь не совсем ясное.
НАРОДНАЯ САТИРА
Мыши Кота погребают
Жил-был Мурлыка, кот сибирский, рост богатырский,
Сизая шкурка, усы как у Турка,
На краже помешан,
За то и повешен,
Радуйся наше подполье!Лубок «Мыши Кота погребают» — пародия на похороны Петра I. Лубок вышел из среды старообрядцев. Кот здесь — татарский хан, враг Христа (Петр для староверов был Антихристом), а мыши — его вороватые министры. Это не просто похороны, а кутеж: пиво везут, на свирельках играют. Все шиворот-навыворот — как у бусурман.
Подозреваемый номер 2: взяточник и изменник
Известный казнокрад Александр Данилович Меншиков больше десяти лет находился под следствием. Контрольная комиссия обнаружила, что он прибрал к рукам более миллиона государственных рублей, так что, как отмечал в записках прусский посланник Аксель фон Мардефельд:
«Князь… от страха и в ожидании исхода дела совсем осунулся и даже заболел».
И тут, как на грех, в ноябре 1724-го вскрылись новые финансовые махинации Меншикова — поставки провианта в армию по завышенным ценам (ну ничего со временем не меняется - прим.).Василий Суриков. «Меншиков в Берёзове». 1883
Сами по себе они были не так уж велики (по сравнению с прежними годами), но прибыль от них Меншиков перевел в банк Амстердама. «Ага, за границу удумал бежать!» — решил царь. Снарядили особое следствие, которое поручили одному из самых доверенных лиц императора — генерал-фискалу Алексею Мякинину. Да еще некстати всплыли бумаги Монса, с которым Меншиков состоял в переписке, ища заступничества Екатерины.
В письмах светлейший заверял немца «в вечной дружбе и преданности», что привело царя в негодование. В итоге Петр Меншикова отлучил от себя: запретил ему являться во дворец, лишил президентства в Военной коллегии. Фактически тот оказался под домашним арестом в своем дворце. Близкие к нему люди, обвиненные даже в менее значительных махинациях, уже были жестоко наказаны.
«Скорее всего, — считает доктор исторических наук Николай Павленко, — Меншиков разделил бы участь всех казнокрадов, тем более что главная его заступница Екатерина из-за своей супружеской неверности утратила влияние на царя».
Так что Меншиков становился невольным союзником Екатерины Алексеевны — скорейшая смерть Петра была спасением и для него.
Ложный след: «подарок» генеральши
При гигантском для своего времени росте — два метра четыре сантиметра, хотя сегодня некоторые историки сомневаются, что царь был настолько высок — Петр не отличался богатырским здоровьем: у него был нервный тик, судороги, склонность к простудам. Но о болезни, которая, как считается, свела царя в могилу, историки до сих пор не могут прийти к единому мнению.Дмитрий Золотухин в роли царя в фильме «Юность Петра» (1980), снятом по роману Алексея Толстого «Петр I»
Обычно называют цистит (воспаление мочевого пузыря и мочеиспускательного канала), пиелонефрит (воспаление почек), мочекаменную болезнь или рак предстательной железы. В свою очередь, специалисты Ленинградской военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, изучавшие материалы болезни Петра I, считают, что воспаление и язвы в мочеиспускательном канале, доставлявшие царю столько страданий, были следствием хронической гонореи.
В своих записках французский посланник де Кампредон пишет, что царь болел ею последние четыре года своей жизни. Недуг император получил от генеральши Евдокии Чернышевой, отличавшейся фривольным поведением, как и сам Петр.
При соблюдении диеты, половом воздержании и отказе от спиртного болезнь отступала, хотя покалывание в нижней части живота и мочевом пузыре сопровождали Петра неотступно. Но, по свидетельству современников, он не обращал на это внимания. Несколько раз в год у царя случались обострения, сопровождаемые болями и задержкой мочи, однако через неделю он уже приходил в норму.
Так было и в 1724 году: согласно донесению де Кампредона во Францию, царь легко перенес сентябрьский приступ и больше болезнь его особо не беспокоила.
Петр в последние месяцы жизни вел себя как человек, который вовсе не собирался умирать.
«Царь не хочет и слушать ни о чем, кроме развлечений и прогулок», — сообщал в донесении в Париж де Кампредон. Однако, как пишет историк Андрей Островский, проведя несколько часов на холодном ветру в легком мундире полковника Преображенского полка, царь простудился.
У него поднялась температура и началось жжение в области брюшины. Но на следующий день жар спал, боли утихли и Петр снова включился в активную жизнь. Он побывал на свадьбе слуги денщика Василия Поспелова Мишки, посетил ассамблеи графа Петра Толстого и адмирала Корнелия Крейца, а 15 января 1725-го заехал в гости к капитан-командору Науму Сенявину. На 17-е император наметил поездку в Ригу.
Сообщники подозреваемых: медицина бессильна
Но тут случилось непредвиденное: Петру резко и без видимой причины стало хуже. Как сообщает де Кампредон, у царя поднялась температура, начались задержки мочи, сопровождаемые мучительными болями, царь бредил. Это резкое обострение болезни — первая странность в истории последних дней императора. Она заставляет предположить, что пароксизм был чем-то спровоцирован.Старшая дочь Петра Анна была одной из самых вероятных претенденток на русский престол, что беспокоило Екатерину, и та торопилась выдать дочь замуж за иностранного принца. В этом случае Анна отрекалась от прав наследования русской короны.
Есть любопытное свидетельство, которое приводит в интервью «Медицинской газете» доктор исторических наук Нина Молева. Она говорит, что накануне Петру дали попробовать новый сорт конфет (большинство историков, впрочем, считают этот факт легендой), спустя несколько часов у царя началась рвота, жжение внизу живота, онемели руки и посинели ногти — типичные симптомы отравления ртутью или мышьяком.
Яд, очевидно, усилил воспалительные процессы в мочевом пузыре, что и привело к беспричинному, на первый взгляд, обострению болезни, выгодному Меншикову и Екатерине.
Больной промучился сутки и почувствовал облегчение — 18 января он уже принимал министров. Петр явно не собирался расставаться с жизнью: он обсуждал массу государственных дел, давал распоряжения, а с герцогом Голштинским, женихом старшей дочери Анны, проговорил почти час. И ни слова о завещании.
Однако «в ночь с 20 на 21-е, — сообщает в записках де Кампредон, — с ним сделался жестокий припадок задержания мочи… Призвали на совет нескольких врачей и между прочим некоего весьма сведущего итальянца по имени Азарини… он признал [болезнь царя] излечимой, если последуют предлагаемому им способу лечения. А именно: извлекут из мочевого пузыря заключенную и гниющую в нем урину, чем предупредится воспаление, а затем примутся за лечение язвочек, покрывающих, по общему мнению врачей, шейку мочевого пузыря.
Иоганн и Лаврентий Блументросты [придворные врачи] отвергли сначала совет, поданный не ими, и продолжили свое пальятивное лечение [травами], так что до субботы положение царя нисколько не улучшилось.
К вечеру этого дня ему сделалось хуже, а ночью с ним сделались такие судороги, что все думали, что он не перенесет их. За судорогами последовал сильный понос, а в воскресенье утром заметили, что урина издает сильный гнилостный запах. Итальянский врач снова обратил на это внимание прочих врачей и снова стал настаивать на необходимости извлечь урину из мочевого пузыря [с помощью катетера]. Тем не менее это отложили до следующего дня; и только в десять часов утра хирург, англичанин по имени Уильям Горн, удачно сделал эту операцию. Извлечено было до четырех фунтов урины, но уже страшно вонючей и с примесью частичек сгнившего мяса и оболочки пузыря. Царь же почувствовал облегчение».
Здесь бросается в глаза вторая странность: поразительная нерасторопность придворных медиков. Если бы не сторонний специалист Азарини, Петра так и лечили бы травами, хотя раньше ему не раз делали катетеризацию. Что это? Непрофессионализм или сознательное затягивание лечения в интересах Екатерины и Меншикова?
Орудие: роковая каша
24-го января (4 февраля по н. ст.) Петру стало легче: лихорадка спала, боли утихли, а урина стала чище. Азарини считал, что жизнь императора уже находится вне опасности, а де Кампредон даже выражал уверенность, что через шесть дней царь сможет вернуться к государственным делам.Муж дочери Петра Анны, Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский, был племянником Карла XII и имел права на шведский престол, что было выгодно для России.
Это не могло не волновать Екатерину и Меншикова.
«Царица и ее друзья, — писал в донесении де Кампредон, — опасались, как бы слабость духа, подавленного бременем страшных страданий, не побудила его изменить как-нибудь свои прежние намерения».
То есть как бы Петр не написал завещания, отказав Екатерине от престола.
26-го января (6 февраля по н. ст.) Петр почувствовал в себе силы заняться делами. Он потребовал письменный прибор, но вначале изъявил желание подкрепиться.
По словам историка-медика Георгия Абсавы, ему подали разварную осетрину с гречневой кашей, сваренной на воде и заправленной гусиным салом. После приема пищи у императора начались судороги и он потерял сознание. Очнувшись, он не мог говорить и двигать правой рукой и ногой. Все попытки что-то сказать оказались неудачными, утомленный больной впал в полузабытье, издавая только глухие стоны от возобновившихся болей.
Что же такое было в кушанье? Это третья загадка в истории: уж больно вовремя еда была подана, как раз когда Петр собирался (или недоброжелатели считали, что собирался) продиктовать свою последнюю волю.
Вскоре у больного началась горячка и бред. Сознание лишь изредка возвращалось к нему. Возможно, новая порция яда (если таковая была) усугубила течение болезни, усилив воспалительные процессы в организме. Моча задерживалась в мочевыводящем канале, что привело к уремии — отравлению организма токсическими продуктами азотистого обмена.
Подозреваемые 1 и 2: завещания и не надо!
Пока Петр страдал во дворце, как пишет Андрей Островский, Меншиков покинул место домашнего заточения и начал действовать. Он перевез государственную казну в Петропавловскую крепость, комендант которой был ему предан, отдал приказы о закрытии выездов и въездов в город, выставил гвардейские караулы у императорского дворца и убедил гвардейских офицеров в случае чего встать на сторону Екатерины. Мог ли он решиться на такое, не будучи уверен, что царь уже не придет в себя? За подобные действия его казнили бы без суда и следствия.
28 января 1725 года (8 февраля по н. ст.) в 5 часов 15 минут утра Петра не стало. Монарх скончался в возрасте 52 лет.
Как пишет историк Александр Вейдемейер в книге «Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны» (1836):
«В соседней зале уже собрались сенаторы и высшие чиновники для обсуждения дальнейшего образа действий. Когда к собравшимся вышел кабинет-секретарь Алексей Макаров и объявил, что завещание царем так и не было составлено, многие пришли в замешательство. Послышались даже предложения спросить воли народа».Тело Петра не вскрывали, а сразу выставили в зале дворца для прощания. Это тоже аргумент в пользу того, что царь был отравлен, и следы действия яда проявили бы себя на внутренних органах умершего, чего боялись заговорщики. Лицо царя припухло — след плохой работы почек
Но Меншиков не растерялся и вытолкнул на середину комнаты псковского архиепископа Феофана Прокоповича. Тот знал, что сказать. С присущим ему красноречием он спросил собравшихся, помнят ли они слова Петра во время коронации Екатерины, что он возводит ее на престол, дабы та царствовала после его смерти? Забывчивых не оказалось.
«Господа! — вскричал тогда Меншиков, — теперь мне не нужно никакого духовного завещания! Свидетельство ваше слишком достаточно. Да здравствует наша государыня императрица Екатерина!»
Эти слова были встречены всеобщим одобрением (правда, в зале было много гвардейских офицеров, которые обещались размозжить голову всякому, кому Екатерина покажется неугодной). Завершив славословия в адрес императрицы, Меншиков, со слов Вейдемейера, «пошел к вдове Петра и сказал ей:
«Мы признаем тебя на шею всемилостивейшей государыней и посвящаем тебе и имущество, и жизнь нашу!»
Организаторы преступления: британский провокатор
А может, был еще кто-то, заинтересованный в смерти Петра I? Роман Екатерины и Виллима Монса длился не один месяц, да и деньги в голландский банк Меншиков перевел задолго до того, как афера открылась. Доносы на императрицу и светлейшего князя легли на стол генерал-прокурора Сената Павла Ягужинского до странности вдруг и одновременно?!Напрашивается предположение, что кому-то было выгодно поставить приближенных Петра в безвыходное положение, чтобы их руками попробовать убрать императора. Например, не исключено, что какой-то иностранной державе было выгодно устранение Петра.Даниель Дефо (1660-1731)
Кое-что косвенно указывает на Англию. Во-первых, Петр задумал большой персидский поход, который, в случае успеха и присоединения хотя бы части Ирана к России, давал Петербургу выход в Индийский океан — зону влияния Британии.
Во-вторых, российский император собирался выдать дочь Анну за герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, которому принадлежал незамерзающий порт Киль, где можно было бы держать военный флот, контролируя всю Балтику. Кроме того, Карл Фридрих был одним из главных претендентов на шведский престол.
Если бы он получил шведскую корону, возникла бы возможность унии Швеции и России, Петр получил бы выход в Атлантику и смог бы контролировать северные моря.
И наконец, в-третьих, Петр проявлял интерес к Америке. Его, скажем, волновало, существует ли сухопутный маршрут из Азии в Америку, стоит ли строить северный флот или можно отправиться на восток пешком. Все это беспокоило Лондон, где видели в планах Петра угрозу своим интересам в том регионе. Если бы эти планы осуществились, Россия окружила бы Британскую империю со всех сторон.
Возможно, эти соображения и заставили шефа английской секретной службы, знаменитого писателя Даниеля Дефо, подкинуть Петру компромат на Екатерину и Меншикова. Так ли это было на самом деле, увы, неизвестно.
Но если Англия и ни при чем, факт в том, что Петр сошел в могилу при загадочных обстоятельствах, а Екатерина и Меншиков избежали неприятностей и стали совместно править. И при этом они отказались от грандиозных планов первого российского императора, угрожавших Великобритании.
Автор текста:Павел Доброхотов
