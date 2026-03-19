Как умер Петр I, и почему его могли отравить

Считается, что монарха свела в могилу тяжелая болезнь, но смерти Петра I к началу 1725 года могли желать многие люди из его окружения.

Существует версия, что Петра I отравили люди из его ближайшего окружения. Так они отреагировали на потерю царской милости. Попробуем попытаться разобраться в подозрительных обстоятельствах смерти Петра I, который скончался 8 февраля (по н.

ст.) 1725 года.

Подозреваемый номер 1: милая жена, немилый враг

Неизвестный камер-юнкер Виллим Монс даже предположить не мог, что его нелепая жизнь и смерть повлияют на судьбу Российской империи. За несколько месяцев до кончины Петра I отношения императора с женой Екатериной окончательно разладились: причина — тот самый камер-юнкер, с которым императрица изменила Петру.

Роман начался в августе 1723 года. Открылась интрижка в ноябре 1724-го. 8 ноября Монса арестовали. Вернувшись с допроса, царь был невменяем. Приближенный царя вице-адмирал Франц Вильбуа так описывал в своих записках его состояние:

«Он имел такой ужасный, такой угрожающий вид, был настолько вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом».

Царь захотел учинить над Екатериной суд в Сенате и устроить ее публичную казнь. Но, по словам того же Вильбуа, его отговорили советник Андрей Остерман и дипломат Петр Толстой, резонно заметив, что в случае казни императрицы дочки Петра и Екатерины останутся без иностранных женихов. 26 ноября Монсу отрубили голову. Его осудили за взяточничество, но всем было понятно, в чем истинная причина гибели камер-юнкера. Голову казненного Петр велел заспиртовать и поставить на ночной столик императрицы.