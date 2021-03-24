Наконец-то свои подшипники! Россия строит первый завод

В России наконец-то дошло дело и до импортозамещения важнейшего направления – подшипников железнодорожных вагонов. Как это связано с запретом украинского импорта и с Казахстаном, расскажем в сегодняшнем выпуске. А также объясним, зачем Россия скупает европейские заводы, порекомендуем пару интересных каналов и покажем настоящего героя. Поехали!

Чьи колёса?

В феврале Россия полностью запретила ввоз на территорию страны железнодорожных комплектующих украинского производства – осей, колёсных пар, боковых литых рам и надрессорных балок. Ограничивать такие поставки мы начали ещё в 2018 году, когда ввели санкции против украинской компании «Интерпайп», однако её продукция всё равно поступала в Россию через третьи страны, и мы смотрели на это сквозь пальцы, так как в тот момент на нашем рынке из-за взрывного роста выпуска грузовых вагонов сложился дефицит колёсных пар для них. Мы хорошо помним, что это стало причиной широкой информационной кампании, в которой наши украинские соседи стыдили Россию за неумение делать свои колёса. Правда тот факт, что в 2019 году наша страна выпустила 80 тыс. грузовых вагонов, побив рекорд и США, и Китая, и даже СССР в его лучший период, во внимание не принимался. А ведь именно он стал главной причиной временной нехватки комплектующих. Впрочем, совсем скоро соседям стало не до смеха.

За несколько последних лет Россия нарастила выпуск собственных комплектующих, и необходимость в украинской продукции отпала – потому и введён на неё полный запрет. Более того, если раньше украинская продукция была дешевле российской, то теперь всё стало наоборот. И вот уже украинский «Крюковский вагоностроительный завод» закупает у нас колёса, оси и пневмооборудование, оправдываясь перед своей прессой, что так значительно дешевле.

В это время Россия начала строительство нового мощного колёсного завода на Урале и заканчивает строительство производства подшипников на Волге.

Подробности после сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз 2.1б» успешно стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту спутник «Арктика-М».

На судоверфи «Звезда» заложен новый танкер типа «Афрамакс», на «Зеленодольском заводе» ещё два скоростных «Метеора», а в Самаре – два промерочных судна.

В Москве запущена в производство новая линейка источников электропитания космического назначения и участок производства ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

В Татарстане – линия производства комплектующих автодвигателей.

В Санкт-Петербурге – фармацевтическое производство .

В Челябинске – производство синтетического волокна из вторсырья.

Во Владивостоке открыт центр разработки и производства робототехники.

В Курской области – производство мебельных панелей.

В Белгороде – вторая очередь производства обоев.

В Новосибирске крупный логистический центр «Почты России», который даст 1300 новых рабочих мест.

В Подмосковье и Комсомольске-на-Амуре пищевые производства, в Саратовской области – первая роботизированная молочная ферма .

Делаем сами

В городе Верхняя Салда Свердловской области в конце января началось строительство нового завода железнодорожных колёс мощностью до 300 тыс. единиц продукции в год. Таким образом, учитывая возможности уже существующих предприятий, дефицита колёс в обозримом будущем не предвидится.

Однако есть ещё один очень важный компонент – это подшипники. И их производство сосредоточено… нет, не на Украине, а в Казахстане, который обеспечивает 97% потребности российского рынка. К счастью, никаких взаимных санкций в российско-казахстанских отношениях нет, но такая зависимость в современном мире, конечно, уже недопустима. Парк вагонов в России составляет 1 200 000 штук, и мы не может полагаться на одного иностранного поставщика, даже самого надёжного. Поэтому российское Правительство решило развивать своё производство подшипников. А если уж строить отрасль с нуля, то есть смысл сразу закладывать в неё самое современное и технологичное решение. Таким на сегодняшний день являются кассетные подшипники, которые требуют меньшего ремонта и снижают количество аварий на транспорте. Китай перевёл на них весь свой железнодорожный транспорт три года назад. Теперь решили и мы.

На опережение

Казахстан производит не кассетные, а роликовые подшипники, так что он нам в этом деле не помощник. В России же кассетные подшипники выпускаются «отвёрточным» методом в относительно небольших количествах на двух заводах – шведском и американском. Передавать достаточно ценные технологии производства России эти структуры не хотят, их, вообще, мало кто в мире кому-то передаёт. Но есть у нас и ещё одно предприятие «ЕПК-Бренко», которое смогло перевести из США в Россию искомые технологии и начало строительство производства кассетных подшипников в Саратове на базе собственного завода. Новое предприятие будет открыто уже к лету, в данный момент ведётся наладка оборудования. Его мощность составит 300 тыс. подшипников в год, что обеспечит 70% наших потребностей. Если учесть, что это скачок с нуля, то результат внушительный и явно не окончательный. Россия будет переходить на кассетные подшипники поэтапно, но вслед за ней этот переход будут вынуждены сделать и другие страны СНГ, железнодорожное хозяйство которых тесно связано с нашим, так как досталось в наследство от единой страны.

Так что ждём открытие завода и неизбежный выход его продукции и за рамки России. Кстати, за рамки мы уже выходим и ещё одним достаточно оригинальным способом.

Обратный процесс

Ведущий производитель железнодорожной техники компания «Трансмашхолдинг» недавно объявила о том, что покупает у Rolls-Royce завод двигателей в Норвегии. Эта новость вызвала некоторое непонимание у российской аудитории – зачем вкладывать деньги в иностранную промышленность вместо своей. Но слово «вместо» здесь лишнее, и на самом деле подобные сделки можно только приветствовать – с их помощью российские компании получают не только доступ на новые рынки, но технологии, которые часто иначе получить просто невозможно.

Бергенский турбинный завод в Хордвикнесете, который покупает Трансмашхолдинг, работает с 1946 года и за это время выпустил тысячи сухопутных и морских турбодвигателей. Новость о сделке вызвала волну панических публикаций в норвежской прессе – «русские купили секретный завод, выпускающий двигатели для натовских кораблей». Другая волна паники поднимается в Германии, где русские покупают крупнейший алюминиевый завод, а раньше купили старейшую судостроительную верфь, которая теперь работает на Россию.

И это нормально. Просто времена изменились, и если раньше Россию пускали с молотка, то теперь начался обратный процесс. К этому нужно просто привыкнуть.

Теперь про одно интересное изобретение.

Шаг вперёд

Про компанию «ЭкзоАтлет» мы рассказывали уже неоднократно. Она разрабатывает и производит медицинские экзоскелеты, которые помогают людям восстановить свои двигательные функции после болезней и травм. А недавно «ЭкзоАтлет» представил первый в мире детский экзоскелет, который решает задачу восстановления детей с ДЦП, улучшения качества их жизни, ходьбы, и как следствие когнитивных функций. Он уже используется в российских больницах и, как и другая продукция компании, включён в перечень обязательного оснащения государственных клиник в России. Значит скоро станет доступен для людей по всей стране. И это большая победа, потому что до этого момента в мире таким могла похвастаться только Япония. А теперь вот ещё и мы.

«ВВ» рекомендует

Сегодня с удовольствием рекомендуем вам канал «Объединённой авиастроительной корпорации», где можно найти немало красочных роликов о развитии российского гражданского и военного авиапрома. Вообще, это редкий пример корпоративного канала, на котором видео создаются не для отчёта, а для зрителя. Поэтому и просмотры у некоторых роликов достигают сотен тысяч. Правда, вот подписчиков несправедливо мало для такого качественного контента. Поэтому есть смысл подписаться на канал ОАК и следить за его обновлениями.

И ещё один корпоративный канал , о которым вы сами очень давно просите нас рассказать – это «Территория культуры Росатома». Многие аранжировки знаменитых песен этого проекта наверняка уже встречались вам в социальных сетях. Настоящие самородки со всех концов нашей Родины исполняют номера так, что не снилось некоторым звёздам большой эстрады. Что лишний раз демонстрирует, как богата Россия талантами. И хотя этих исполнителей вы не встретите на телеэкранах, здесь, на канале Росатома, можно насладиться их творчеством в любой момент. Подписывайтесь!

Время Человека

В Нижегородской области электрик Иван Жирков возился по хозяйству во дворе своего дома, когда к нему подбежал соседский мальчик и сквозь слезы прокричал: «Помогите, у меня брат тонет!».

Иван не раздумывая бросился к реке, где увидел обездвиженного мальчика, лежащего в воде лицом вниз. Оказалось, он с братом катался на ватрушках и случайно угодил в ледяную воду, откуда не смог выбраться. Иван вытащил ребёнка, но тот был без сознания и уже не дышал. Тогда мужчина начал делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Семь долгих минут он боролся за его жизнь и вот – мальчик приоткрыл глаза. Иван отнёс его домой и вызвал «Скорую помощь». Благодаря грамотным действиям героя ребёнка удалось спасти.

Сам себя героем отец троих детей Иван Жирков не считает. Навыки первой помощи он получил на работе и думал, что они никогда ему не пригодятся.

Сотрудник полиции самостоятельно вынес из горящей квартиры двух человек в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Пожар произошел вечером 7 марта на третьем этаже жилого дома на улице Молодежной в деревне Большая Пустомержа.

53-летний майор полиции Андрей Богданов, проживающий в этом же доме, до прибытия пожарных вынес из горящей квартиры 48-летнюю женщину и 56-летнего мужчину, которые к тому моменту уже находились в бессознательном состоянии. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Богданов вместе сотрудниками ППС, с прибывшими к месту происшествия, организовали эвакуацию жителей подъезда.

Ранее сообщалось, что на пожаре в Архангельской области мужчина спас из горящего дома семерых детей до приезда пожарных.

Вот как важно не только быть готовым прийти на помощь, но и уметь её оказывать. …Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперед.рус Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта!

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