Великий русский изобретатель Прокудин — Горский

Русский народ всегда был чертовски крут и офигенно изобретателен. Не смею утверждать, что сей редкий ген вживается только в тело русского человека и только с ним он гармонирует и уживается. Мы также много знаем об Эйнштейнах, Коперниках, Галиллеях и других выдающихся личностей, которыми несомненно нужно и должно восхищаться… Но живу я в России и я все больше хочу знать о самых крутых парнях Родины моей, о тех, кто прославлял Россию своими блестящими умственными способностями, авантюрными идеями, талантами и гениальными решениями.
Кто из российских ученых, изобретателей, химиков и других научных деятелей был самым дотошным, гениальность которого была непостижима тогда и кажется нереально "крутой" сегодня. То есть то, во что сегодня очень сложно поверить, и надо признаться — то, что сделал этот человек — вызывает лишь чувство восхищения, даже тогда, когда в тебе закрадывается очередная волна сомнений в возможностях сделать такое именно в то время, когда технически это кажется сделать было невозможным.
Голь на выдумки хитра — это точно о нем. Знакомьтесь, Сергей Михайлович Прокудин-Горский — объект моего восхищения сегодня, и я предлагаю вам окунуться в красоту его гения, прочувствовать силу его фантазии вместе со мной.
Прокудин — Горский изначально не простой персонаж, не такой как все, и речь даже не в том насколько сильно ласкают слух редко встречающиеся двойные фамилии в России. Этот человек поразил меня другим — это настоящий пионер в цветной фотографии. Тот, кто уже в 1903 году начал фотографировать достопримечательности Российской империи в цвете. И еще, радует, что смекалка и дальновидность не подвела — всё запатентовал, чтобы ничего не украли, или не приписали как личные заслуги и достижения…
Как и большинство гениальных людей, Сергей Михайлович был разносторонним человеком — обожал точные науки, был талантливым химиком и учеником самого Менделеева. Русский фотограф, изобретатель, общественный деятель, педагог, член Русского Императорского географического, технического и фотографического обществ — а Вам слабо). А самое главное — создатель удивительной коллекции достопримечательностей Российской империи — одна из первых в мире коллекций цветных фотографий, представляющая собой уникальный объект культурного наследия как для народов бывшей Российской империи, так и для всего человечества.
КАК ОН ЭТО СДЕЛАЛ
Секрет его метода был в передаче цветного изображения, основанный на разделении цветов на три составляющие. Он снимал объекты 3 раза через 3 фильтра — красный, зеленый и синий. Получалось 3 черно-белых позитивных пластины. Для последующего воспроизведения изображения он использовал трёхсекционный диапроектор с синим, красным и зелёным светом. Все три изображения с трёх пластин проецировались на экран одновременно, в результате чего присутствующие имели возможность видеть полноцветные изображения. Вот так вот просто — заморочился, пораскинул своими огромными мозгами, и сделал то, на что западные умы были в то время неспособны. А чтобы укрепиться основательно еще и коллекцию "забабахал" — более 3500 снимков. И не просто коллекцию достопримечательностей Российской империи, но еще и Дании, Италии, Франции, Швейцарии и Австро-Венгрии…
Точная дата начала цветных съемок Прокудиным-Горским в Российской империи до сих пор не установлена. Наиболее вероятным является, что первая серия цветных снимков была сделана в ходе поездки по Финляндии в сентябре-октябре 1903 года
Самое нелепое, почему более 2600 снимков находятся в Библиотеке Конгресса США и именно там — в штатах в 2000 году негативы были оцифрованы и выложены на сервере Библиотеки в сети Интернет. Но об этом позже…
С апреля по сентябрь 1906 года Прокудин-Горский проводил много времени в Европе, участвуя в научных конгрессах и фотовыставках в Риме, Милане, Париже и Берлине. Он получил золотую медаль на Международной выставке в Антверпене и медаль за «Лучшую работу» в области цветной фотографии от фотоклуба в Ницце.
В декабре 1906 года Прокудин-Горский первый раз отправился в Туркестан: для фотографирования солнечного затмения 14 января 1907 года, в горах Алаяблиз станции Черняево (ныне Хаваст) над Сулюктинскими копями. Хотя затмение не удалось запечатлеть из-за облачности, в январе 1907 года Прокудин-Горский сделал много цветных снимков Самарканда и Бухары. Часть я уже выставляла в различных темах. Но думаю, что полезно их вспомнить.В мае 1908 года отправляестя в Ясную Поляну, где делает серию снимков (более 15), в том числе несколько цветных фотографических портретов Льва Николаевича Толстого. В своих записях Прокудин-Горский отметил, что писатель «особенно живо интересовался всеми новейшими открытиями в различных областях, а равно и вопросом передачи изображения в истинных цветах».Главный въезд в усадьбу Л. Н. Толстого. Фото сделано со стороны усадебного домаНа фотографии также изображен Большой пруд. Справа — те же ели (посаженные Толстым) и тот же заборчик, что на предыдущей фотографии. В Пушкинском доме хранится черно-белый диапозитив с этой фотографии. Он озаглавлен: «Группа школьников у пруда».Кроме того, известны два сделанных Прокудиным фотопортрета Фёдора Шаляпина в сценических костюмах. По некоторым сведениям, Прокудин-Горский фотографировал также членов царской семьи, но эти фотоснимки обнаружить пока не удалось; возможно, они безвозвратно утрачены.
В 1909 году Сергей Михайлович задумал грандиозный проект: запечатлеть в цветных фотографиях современную ему Россию, её культуру, историю и модернизацию. И уже в мае 1909 года получает аудиенцию у императора Николая II, который поручил ему заснять всевозможные стороны жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю. Для этого фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. Для работы на водных путях правительство выделило небольшой пароход, способный идти по мелководью, с командой, а для реки Чусовой — моторную лодку. Для съёмок Урала и Уральского хребта в Екатеринбург был прислан автомобиль «Форд». Прокудину-Горскому были выданы царской канцелярией документы, дававшие доступ во все места империи, а чиновникам было предписано помогать Прокудину-Горскому в его путешествиях.
По одной из версий, все съёмки Сергей Михайлович проводил на свои средства, которые постепенно истощились… Так ли это, при том, что сам император Николай II распорядился во всем помогать гению цветной фотографии? Мне кажется сомнительным, что финансирование такого проекта не осуществлялось, но и обратного сказать не смею. Лишь предположение…
В последующие годы в Самарканде Прокудин-Горский испытал изобретённый им киноаппарат для цветной киносъёмки. Впрочем, качество снятого фильма оказалось неудовлетворительным. С началом Первой мировой войны Прокудин-Горский создавал фотохронику боевых действий, но впоследствии был вынужден отказаться от дальнейших фотографических опытов и занялся цензурой прибывающих из-за границы кинематографических лент, анализом фотопрепаратов и обучением экипажей самолётов аэрофотосъёмке.
Летом 1916 года Прокудин-Горский совершил свою последнюю фотоэкспедицию — сфотографировал недавно построенный южный участок Мурманской железной дороги и Соловецкие острова. Официальная поддержка проекта Прокудина-Горского по фотообзору России временно возобновилась.
КОМАНДИРОВКА, СТАВШАЯ ЭМИГРАЦИЕЙ
В августе 1918 г. Прокудин-Горский по поручению Наркомпроса отправился в командировку в Норвегию с целью закупки проекционного оборудования для низших школ. Быть может, у мастера в тот момент возникла надежда, что новая власть позволит ему осуществить мечту, так и не сбывшуюся при царском режиме – чтобы его цветные снимки увидели миллионы школьников и студентов по всей России? Но ему уже было не суждено вернуться на Родину. Начинавшаяся в стране гражданская война делала практически невозможной дальнейшую работу в области цветной фотографии и кино. Командировка превратилась в эмиграцию.
В мае 1919 г. Прокудину-Горскому удалось собрать в Норвегии группу для продолжения работы над цветным кинематографом. Однако приготовления столкнулись с огромными трудностями, т.к., как писал впоследствии сам фотограф, «Норвегия является страной, совершенно не приспособленной для научно-технических работ».
Поэтому в сентябре 1919 г. он перебрался из Норвегии в Англию, где продолжил работу по созданию цветного кино. Всю аппаратуру приходилось делать заново, буквально «на коленке», так как денег катастрофически не хватало. Привлеченные к проекту местные компаньоны не отличались ни щедростью, ни надежностью. К тому же на пятки наступали конкуренты – цветной кинематограф в Европе к началу 1920-х гг. активно осваивали уже несколько фирм, хотя до его широкого коммерческого применения оставалось всё ещё далеко.
К тому времени царь и его семья были растреляны, а империя, которую Прокудин–Горский так тщательно запечатлел, была уничтожена. Его уникальные изображения России накануне революции – сделанные на стеклянных негативах – были куплены у его наследников Библиотекой Конгресса в 1948 году. Для данной выставки стеклянные пластинки были отсканированы, и в результате применения нового процесса цифровой хроматографии были получены яркие цветные изображения.
Работа по созданию цветного кино к 1923 г. окончательно потерпела финансовый крах. К этому моменту относится идея переезда в Соединенные Штаты для продолжения работы, но по какой-то причине она осталась нереализованной (возможно, из-за болезни Сергея Михайловича). Ученому-эмигранту оставалось только заняться со своими сыновьями привычным фоторемеслом, чтобы хоть как-то прокормиться в чужой стране.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СНИМКОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
Предлагаю насладиться некоторыми снимками, окунуться в дореволюционный мир России, ведь это были последние годы существования Великой Российской Империи. Являясь в своем роде визуальной энциклопедией России, коллекция показывает «в красках» архитектурные памятники страны, церкви, храмы, святые места, всё то, что подверглось со временем массовым разрушением. В частности, сегодня не существуют или находятся в полуразрушенном состоянии более половины храмов, которые можно увидеть на фотографиях из «Коллекции достопримечательностей».
Однако эти уникальные снимки не только сохранили память об утраченном, в последние годы они всё активнее используются реставраторами при воссоздании памятников (например, ансамбля Старо-Голутвинского монастыря в Коломне и Сретенского собора в Ялуторовске). Именно поэтому эта коллекция очень важна и ценна для каждого из нас.Портрет женщины в белой блузке и синей юбке (ориг. название: «Этюд Головки»). 1910 г. Библиотека конгресса СШАКоманда парохода «Шексна» (М.П.С.) Российская Империя, 1909 г. Библиотека конгресса СШАТуркмен с верблюдом 1905-1915 гг., Библиотека конгресса СШАДрезина на Олонецкой железной дороге, Петрозаводск, 1915г., Библиотека конгресса США«Три поколения» Златоуст, Уральские горы, 1 января 1910 г, Библиотека конгресса СШАМолодые крестьянки на фоне традиционного деревянного дома в (посёлок Кириллов, ныне Вологодская область). 1 января 1909 г. Библиотека конгресса СШАНило-Столобенская пустынь, построенная на месте отшельничества преп. Нила, 1 января 1910 г. Библиотека конгресса СШААвтопортрет Сергея Михайловича Прокудина-Горского.1 января 1912 г, Библиотека конгресса СШАПродавец дынь в Самарканде, между 1905 и 1915, Библиотека конгресса СШАКазахская семья в Сыр-Дарьинской области, 1 января 1911 г. Библиотека конгресса СШААлим-Хан (1880-1944), 1 января 1911 г. Библиотека конгресса СШАПятеро заключённых в зиндане, между 1905 и 1915, Библиотека конгресса США
• Зиндан (от персидского زندان, zindân — «тюрьма») — традиционная подземная тюрьма-темница в Средней Азии. Слово образовано от слов зина — «преступление, нарушение» и дан — «помещение, вместилище»Австрийские военнопленные перед бараком, Карелия, 1 января 1915 г. Библиотека конгресса СШАСтрелочник-башкир на Транссибирской железной дороге, 1 января 1910 г. Библиотека конгресса СШАСобор святого Николая в Можайске, между 1911 и 1912, Библиотека конгресса СШАЖелезнодорожный мост через Каму в Перми. 1910 год., между 1905 и 1915, Библиотека конгресса СШАПаровоз АБ-132 на Самаро-Златоустовской железной дороге, 1 января 1910 г. Библиотека конгресса СШАИзразцовая печь в «Княжьих теремах» Ростовского Митрополичьего двора (XVIII) в Кремле., 1 января 1911 г. Библиотека конгресса СШАЕвангелие, 1 января 1911 г., Библиотека конгресса СШАДагестанцы, 1 апреля 1904 г. Библиотека конгресса СШАПруды Новоафонского монастыря, 1 января 1904 г. Библиотека конгресса СШАФрагмент собора Воскресения Христова («Спас на крови») в Санкт-Петербурге, 1 января 1907 г. Библиотека конгресса СШАЦерковь Преображения Господня. Пидьма, 1 января 1909 г. Библиотека конгресса США
• Пи́дьма — деревня в Подпорожском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области. Упоминается в 1563 году в Важинском погосте, как деревня на усть-Пидьмы, вотчина новгородского Спасо-Хутынского монастыря.
ПИДЬМА — село при реке Свири, число дворов — 128, число жителей: 386 м. п., 422 ж. п.; Церквей православных 3. Часовен православных 2. Мукомольное заведение. Мельниц 2. (1873 год). В 1997 году в деревне проживали 42 человека, в 2007 году — 32 человека.Женщина в парандже. Самарканд, между 1905 и 1915, Библиотека конгресса СШАЧасовня времён Петра Великого. Близ водопада Кивач, 1 января 1915 г. Библиотека конгресса СШАСоловецкий монастырь, 1 января 1915 г. Библиотека конгресса СШАВетряные мельницы на сибирской равнине, 1 января 1912 г., Библиотека конгресса СШАКонтролёр на Мариинском канале, 1909 год, Библиотека конгресса СШАКострома. Вход в церковь воскресения., 1 января 1910 г., Библиотека конгресса СШААнсамбль мавзолеев Шахи Зинда в Самарканде, между 1905 и 1915, Библиотека конгресса СШАТоржок. Спасо-Преображенский собор (справа) и Входоиерусалимская церковь., 1 января 1910 г. Библиотека конгресса СШАСплав леса по каналу Петра I на Ладожском озере, 1 января 1909 г., Библиотека конгресса СШАРусские дети на склоне холма в Белозёрске, 1 января 1909 г.Библиотека конгресса СШАЗаготовка сена в центральной России, Перерыв на сенокосе, 1 января 1909 г. Библиотека конгресса СШАГорные работы на Бакальском руднике на Урале. 1910, Библиотека конгресса СШАВид на Тобольск с севера, с колокольни Преображенской церкви, 1 января 1912 г.Библиотека конгресса СШАДеревня Колчедан в Уральских горах, 1 января 1912 г.Библиотека конгресса СШАТифлис, между 1905 и 1915, Библиотека конгресса СШАКострома. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ипатьевском монастыре (зимний), 1 января 1910 г., Библиотека конгресса СШАПлотина на Оке в районе Белоомута, Московская губерния. Рабочие и руководители позируют на фоне подготовки к заливке фундамента плотинного шлюза. 1 января 1912 г.Библиотека конгресса СШАВид на Суздаль с реки Каменка к северо-востоку от Москвы, 1 января 1912 г.Библиотека конгресса СШАРусский паровоз AА-76 на Пермской железной дороге, 1 января 1910 г.Библиотека конгресса СШАОбщий вид Кремля с колокольни Всесвятской церкви. Ростов Великий, 1911 г.Крестьянка мнёт лён. Пермская губерния. 1910 г.Вид на Кафедральный Успенский собор с Казанской горы. Смоленск, между 1911 и 1912Общий вид города Старица с Волгой, 1910 Библиотека конгресса СШАРанняя цветная фотография Сергея Прокудина-Горского. Город Ржев на Волге, 1910, Библиотека конгресса СШАБорисоглебский монастырь с моста. 1910 год, Торжок
«В 1920-х годах Прокудин-Горский проживал в Ницце, и местная русская община получила драгоценную возможность просмотра его картин в виде цветных слайдов. Сергей Михайлович был горд тем, что его труд помогал молодому русскому поколению на иноземной почве понять и запомнить, как выглядела их утраченная родина, — в своем наиболее реальном виде, с сохранением не только цвета, но и духа ее».
До середины 1930-х годов фотограф занимался просветительской деятельностью во Франции и даже собирался сделать новую серию фотографий художественных памятников Франции и её колоний. Эта идея частично была реализована его сыном Михаилом Прокудиным-Горским.
Скончался Сергей Михайлович Прокудин-Горский в Париже спустя несколько недель после освобождения города от немцев войсками союзников. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Сергей Михайлович Прокудин-Горский принадлежал к одному из старейших дворянских родов России, представители которого более пяти столетий верно служили своей стране.
Прокудин-Горский с детьми : Дмитрий (1892), Екатерина (1893) и Михаил (1895).
https://moiarussia.ru/velikij-russkij-izobretatel-prokudin-gorskij/
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