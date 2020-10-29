Великий русский изобретатель Прокудин — Горский

Русский народ всегда был чертовски крут и офигенно изобретателен. Не смею утверждать, что сей редкий ген вживается только в тело русского человека и только с ним он гармонирует и уживается. Мы также много знаем об Эйнштейнах, Коперниках, Галиллеях и других выдающихся личностей, которыми несомненно нужно и должно восхищаться… Но живу я в России и я все больше хочу знать о самых крутых парнях Родины моей, о тех, кто прославлял Россию своими блестящими умственными способностями, авантюрными идеями, талантами и гениальными решениями.

Правда, умер как большинство великих ученых России далеко за пределами Родины и несмотря на всю свою гениальность — буквально боролся за свое существование, чтобы прокормить свою семью.

Кто из российских ученых, изобретателей, химиков и других научных деятелей был самым дотошным, гениальность которого была непостижима тогда и кажется нереально "крутой" сегодня. То есть то, во что сегодня очень сложно поверить, и надо признаться — то, что сделал этот человек — вызывает лишь чувство восхищения, даже тогда, когда в тебе закрадывается очередная волна сомнений в возможностях сделать такое именно в то время, когда технически это кажется сделать было невозможным.

Голь на выдумки хитра — это точно о нем. Знакомьтесь, Сергей Михайлович Прокудин-Горский — объект моего восхищения сегодня, и я предлагаю вам окунуться в красоту его гения, прочувствовать силу его фантазии вместе со мной.

Прокудин — Горский изначально не простой персонаж, не такой как все, и речь даже не в том насколько сильно ласкают слух редко встречающиеся двойные фамилии в России. Этот человек поразил меня другим — это настоящий пионер в цветной фотографии. Тот, кто уже в 1903 году начал фотографировать достопримечательности Российской империи в цвете. И еще, радует, что смекалка и дальновидность не подвела — всё запатентовал, чтобы ничего не украли, или не приписали как личные заслуги и достижения…

Как и большинство гениальных людей, Сергей Михайлович был разносторонним человеком — обожал точные науки, был талантливым химиком и учеником самого Менделеева. Русский фотограф, изобретатель, общественный деятель, педагог, член Русского Императорского географического, технического и фотографического обществ — а Вам слабо). А самое главное — создатель удивительной коллекции достопримечательностей Российской империи — одна из первых в мире коллекций цветных фотографий, представляющая собой уникальный объект культурного наследия как для народов бывшей Российской империи, так и для всего человечества.

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Спрашивается, отчего мы так мало знаем о тех выдающихся людях, кто уже в самом начале 20 века создавали невозможное? (вопрос риторический)

КАК ОН ЭТО СДЕЛАЛ

Секрет его метода был в передаче цветного изображения, основанный на разделении цветов на три составляющие. Он снимал объекты 3 раза через 3 фильтра — красный, зеленый и синий. Получалось 3 черно-белых позитивных пластины. Для последующего воспроизведения изображения он использовал трёхсекционный диапроектор с синим, красным и зелёным светом. Все три изображения с трёх пластин проецировались на экран одновременно, в результате чего присутствующие имели возможность видеть полноцветные изображения. Вот так вот просто — заморочился, пораскинул своими огромными мозгами, и сделал то, на что западные умы были в то время неспособны. А чтобы укрепиться основательно еще и коллекцию "забабахал" — более 3500 снимков. И не просто коллекцию достопримечательностей Российской империи, но еще и Дании, Италии, Франции, Швейцарии и Австро-Венгрии…

Точная дата начала цветных съемок Прокудиным-Горским в Российской империи до сих пор не установлена. Наиболее вероятным является, что первая серия цветных снимков была сделана в ходе поездки по Финляндии в сентябре-октябре 1903 года

Самое нелепое, почему более 2600 снимков находятся в Библиотеке Конгресса США и именно там — в штатах в 2000 году негативы были оцифрованы и выложены на сервере Библиотеки в сети Интернет. Но об этом позже…

С апреля по сентябрь 1906 года Прокудин-Горский проводил много времени в Европе, участвуя в научных конгрессах и фотовыставках в Риме, Милане, Париже и Берлине. Он получил золотую медаль на Международной выставке в Антверпене и медаль за «Лучшую работу» в области цветной фотографии от фотоклуба в Ницце.

В декабре 1906 года Прокудин-Горский первый раз отправился в Туркестан: для фотографирования солнечного затмения 14 января 1907 года, в горах Алаяблиз станции Черняево (ныне Хаваст) над Сулюктинскими копями. Хотя затмение не удалось запечатлеть из-за облачности, в январе 1907 года Прокудин-Горский сделал много цветных снимков Самарканда и Бухары. Часть я уже выставляла в различных темах. Но думаю, что полезно их вспомнить. В мае 1908 года отправляестя в Ясную Поляну, где делает серию снимков (более 15), в том числе несколько цветных фотографических портретов Льва Николаевича Толстого. В своих записях Прокудин-Горский отметил, что писатель «особенно живо интересовался всеми новейшими открытиями в различных областях, а равно и вопросом передачи изображения в истинных цветах». Главный въезд в усадьбу Л. Н. Толстого. Фото сделано со стороны усадебного дома На фотографии также изображен Большой пруд. Справа — те же ели (посаженные Толстым) и тот же заборчик, что на предыдущей фотографии. В Пушкинском доме хранится черно-белый диапозитив с этой фотографии. Он озаглавлен: «Группа школьников у пруда». Кроме того, известны два сделанных Прокудиным фотопортрета Фёдора Шаляпина в сценических костюмах. По некоторым сведениям, Прокудин-Горский фотографировал также членов царской семьи, но эти фотоснимки обнаружить пока не удалось; возможно, они безвозвратно утрачены.