Петров и Боширов спасли Россию от кибервойны. Финиш испытаний "Циркона" - это конец гегемонии США

Стало известно, что госипытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" пройдут уже в июне этого года. Возможно, еще до встречи Путина и Байдена. Чтобы на встрече Путин мог спокойно перечислить Байдену список своих пожеланий от США. Ведь ракета "Циркон" полностью меняет расклад сил на планете. И после принятия ее на вооружение гегемоном станет Россия.

Что делало Америку гегемоном

Основа любой гегемонии - военная сила. Без военной силы американские сказки о демократии не каждый захотел бы слушать. Иногда находились и те, кому не хотелось. Но туда практически немедленно выдвигались "ковчеги демократии" - ударные авианосные группы ВМС США.

Авианосцы США метко прозвали в народе "демократией с доставкой". Это был главный геополитический инструмент США по уничтожению неугодных президентов, правительств и целых стран. А порой авианосцы даже не приходилось куда-то подгонять. Само их существование давало понять, что лучше делать так, как говорит Америка. И не выделываться.

Почему "Циркон" - угроза демократии

Все было хорошо у "длинной руки Вашингтона" - как еще назвали ударную авианосную группу ВМС США, пока Путин не заявил о появлении у России гиперзвуковой ракеты "Циркон". Чем же она так напугала гегемона?

Дело в том, что у штурмовиков, которые взлетают с американских авианосцев и несут бомбы демократии и ракеты свободы непокорным народам, радиус действия демократии ограничен. Не более 800 км.

А дальность полета Циркона составляет 1000 км. Ракета может использоваться как на кораблях, так и подводных лодках. Выходит, что корабль с "цирконами" просто не подпустит авианосцы к своему побережью. И сможет потопить их раньше, чем они его.

Циркон делает Арктику нашей

Сейчас основная борьба великих держав разворачивается за Арктику. Не от хорошей жизни. А из-за исчерпания ресурсов в более теплых регионах планеты. Добывать ресурсы в Арктике гораздо сложнее, но они там хотя бы есть. И в огромных количествах. Поэтому у кого Арктика - тот и на коне.

Арктика весьма богата нефтью, газом и другими полезными ископаемыми. На российском Крайнем Севере сосредоточено 80% всей арктической нефти и практически весь газ. Arctic.ru

По словам наших адмиралов, России вполне хватит десяти кораблей с цирконами, чтобы защитить свои интересы в Арктике, и северные рубежи страны заодно. А также Северный Морской путь и его транзитные доходы. И как бы не мечтали США о контроле над Арктикой, но их желания не совпадают с возможностями. У нас "цирконы" и ледоколы, у США ничего.

У кого "Циркон", тот и гегемон

Ракета Циркон не только способна защитить нашу страну от авианосцев демократии, но и может саму Россию превратить в гегемона вместо США. Только у нас проекцией силы и "длинной рукой Кремля" послужит не авианосная группа, а подводные лодки с ракетами "Циркон" на борту.

Подводные лодки способны подобраться почти вплотную к побережью бывшего гегемона. И запросто стрельнуть "цирконами" прямо в форточку Байдену. Перехватывать гиперзвук США пока не умеют. Тем более что данная ракета движется по непредсказуемой траектории.

Сверхзвук и движение по случайно задаваемым промежуточным координатам делает "цирконы" оружием, которое пока невозможно перехватить. А как мы знаем из толкового словаря - гегемон это тот, у кого есть такое оружие, с которым ничего нельзя сделать. Лишь подчиниться.

Итак, Россия своими "цирконами" полностью меняет расклад сил на планете. И способна не только защитить себя от агрессии, не только наложить лапу на ресурсы Арктики, но и сама способна диктовать свою волю бывшему гегемону, который против Циркона абсолютно беззащитен.

Сколько может продлиться наша гегемония? По оценкам экспертов, США отстают от России в области гиперзвука как минимум на пять лет. Но за это время наши специалисты, как метко заметил Путин, "еще что-нибудь придумают". Так что закат гегемонии США намечен на июнь этого года.

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