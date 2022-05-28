Репортёр Руденко об угрожавшем Рамзану Кадырову расправой боевике «Азова»

В сети появляется, что называется, дозированная информация о боевиках «Азова» (*экстремистская группировка, запрещённая в России), которые на прошлой неделе сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди прочих сдавшихся был боевик, имя которого Давид Касаткин. Этот, с позволения сказать, человек сам себя сделал известным публикациями в сети, в которых угрожал расправиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и надругаться над его дочерями. После своих откровений и угроз Касаткин как ни в чём не бывало вышел, сдался, продемонстрировав в ходе осмотра множество татуировок, включая те, которые относятся к деструктивным культам.

При этом, судя по той уверенности, с которой одиозный боевик выходил с «Азовстали», он (как и многие другие) всерьёз полагал, что выходит он для «эвакуации на территорию Украины». Мало того, видимо, он не задумывался о том, что его видеоролики с угрозами помогут без труда идентифицировать его преступные заявления и деяния. А среди роликов были и те, где Касаткин вместе с другими нацистами «Азова»* прикрывается гражданскими в жилых кварталах Мариуполя.



В своём ТГ-канале репортёр Андрей Руденко сообщает о том, что поведение боевика резко изменилось, когда он оказался в следственном изоляторе.

Сообщается о том, что боевик стал демонстрировать малодушие, страх.



Из сообщения Андрея Руденко: «Говорят про этого Давида Касаткина так: «как только видит человека кавказской внешности и с бородой, его начинает трясти, как осиновый лист, а затем машинально становится на колени».

В других источниках сообщается о том, что многие боевики активно делятся информацией со следователями, в том числе и тем, кто и как руководил их боевыми действиями сначала на подступах к Мариуполю, потом в самом городе и, наконец, в «Азовстали», кто принимал решение занимать жилые дома, оборудовать огневые точки непосредственно в квартирах местных жителей. Подтверждается информация о том, что поведение боевиков кардинально поменялось после того, что они осознали угрозу военного трибунала и то, что никакой «эвакуации» не было и не будет.

https://topwar.ru/196890-reporter-rudenko-ob-ugrozhavshem-ra...