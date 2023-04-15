Поздравляю со светлым праздником Пасхи!

От всей души хочу поздравить со светлым, прекрасным христианским праздником — Пасхой! Желаю, чтобы Господь дал Вам всего, о чем просите. Пусть сердце наполняется любовью, добротой, милосердием и смирением. Желаю с крепкой верой переносить все невзгоды, радоваться тому, что имеете, и быть довольным своей жизнью!
Христос Воскрес!
И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.
Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!
Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное, очистит сердце от всего того, что тяготит.
В светлый праздник хочу пожелать оставить все глупые помыслы и нерадивые поступки в прошлом, открыть свою душу только для счастья и доброты, позволить сердцу вести тебя по праведному пути милосердия и великодушия, окружить своих близких любовью, протянуть руку помощи нуждающимся, наполнить свою жизнь яркими красками и светлыми надеждами.
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