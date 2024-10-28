Они обеспокоены

Обмудсмен Таджикистана обвинил Россию в нарушение прав и свобод мигрантов и потребовал относится к ним понежнее.

Из СМИ и социальных сетей стало известно, что на территории России в настоящее время проверяется легальность документов трудовых мигрантов. Видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях, показывают, что сотрудники полиции используют запрещённые методы обращения с мигрантами, такие как грубость, избиение и оскорбления. Новости СМИ2 Бобозоде очень не понравилось, что точикам на границе устраивают тотальный шмон и половину из них отправляют обратно на родину. Говорит, если так будет и дальше продолжаться, то Таджикистану придётся пересмотреть формат отношений с Россией, чтобы это не значило. "Избивают и оскорбляют": Омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода обеспокоен нарушением прав его сограждан в России В его запросе говорится, что из СМИ и социальных сетей ему стало известно, как проводится проверка законности документов трудовых мигрантов на территории России, а из видеоматериалов, опубликованных в соцсетях, видно, что сотрудники правоохранительных органов применяют к трудовым мигрантам запрещенные методы обращения, такие как грубость, избиения и оскорбления. В итоге Бобозода призвал свою российскую коллегу Татьяну Москалькову решить эту проблему.

А его не беспокоит, что соплеменники массово бегут из своей страны, чтобы в итоге нарушать законы России, грабя, убивая и насилуя наших граждан? Может еще и про "Крокус" забыть успел? Или вообще не слышал?

https://t.me/tsargradtv/90930

Ему следовало бы напомнить, что после теракта в Крокусе Турция ввела визовый режим с Таджикистаном, а в ОАЭ и Южную Корею таджиков просто перестали пускать. Характерно, что никто не возмущается, если и мы последуем такому пути, то и претензий за задержки на границе не будет.

Другими словами, нам как бы дают понять, что вполне справедливая озабоченность России безопасностью своих граждан и проводимые в этой связи мероприятия будто бы никак не обоснованы, а проверки мигрантов с целью выявления нелегалов и экстремистов, якобы являются «нарушением прав и свобод».

Мало того, со стороны наших южных соседей в этой связи совершаются уже даже демонстративные акции проявления недовольства. Так на днях сборная Таджикистана по футболу отказалась играть в товарищеском матче с национальной сборной России. Иначе как попыткой шантажировать нашу страну такое уже трудно назвать.

Между тем мигранты-таджики имеют в РФ особые привилегии. Граждане Таджикистана, получившие паспорт РФ, освобождаются от воинской повинности в России, если служили в армии на родине, рассказал в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

«Около 900 тысяч [паспортов РФ] было роздано гражданам Таджикистана. С республикой эксклюзивные отношения, каких нет со многими другими. Соглашение о двойном гражданстве: принимая гражданство РФ, таджикистанец может не отказываться от своего, это дает большие привилегии, в частности освобождение от воинской повинности, если он отслужил в Таджикистане», – пояснил Матвеев.

Депутат отметил, что ситуация объясняется и деятельностью Международной организации по миграции, реализовавшей в РФ с 2010 по 2021 год четыре программы по переселению из Средней Азии, в том числе из Таджикистана и Киргизии.

«Граждан этих государств [переселили] с целью снижения там бедности. К сожалению, Центробанк [России] закрыл с 2021 года информацию о количестве [денежных] переводов в различные страны Средней Азии. Но на тот период, когда эти данные были в открытом доступе, получалось, что до половины ВВП Таджикистана формируется за счет переводов из России», – объяснил зампредседателя комитета Госдумы.

Матвеев в разговоре с NEWS.ru также отметил, что Москва «закрыла глаза» на трагические события 1992–1994 годов в Таджикистане и не требует от Душанбе признать их геноцидом в отношении русских. По словам парламентария, Россия — «страна добрая, не помнящая плохого».

Он подчеркнул, что властям Таджикистана не стоит обижаться на «какие-то трудности, создаваемые в России их гражданам». По его словам, РФ принимает большое количество населения Таджикистана, которое не может себя прокормить на родине.

Так-то оно так, но может этой «добротой России» и пользуются наши соседи нам же во вред, создавая немалые проблемы для коренного населения РФ, о чем с постоянно растущей тревогой пишут сегодня российские СМИ? И так ли уж хорошо «не помнить плохого»? Так мы долго старались не видеть «плохого» на Украине и получили трагедию киевского майдана. Не помнили плохого после него, пытаясь не замечать явного жульничества «партнеров» с Минскими соглашениями, и оказались вынуждены в итоге проводить СВО.

https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43163817510/Vyizov-nat...

«Сотни убитых детей могли бы остаться в живых, если бы не медлительность наших властей». Полковник МВД в отставке Родин Алексей обвинил руководство страны в нерасторопности по части ужесточения миграционной политики, в результате чего страдают наши женщины и дети.

https://t.me/c/2050257270/1958

"Европейцы и американцы, которые переезжают - вот ни одного ещё не встретила, который бы хотел формировать свою диаспору. Они все приезжают, чтобы стать частью российского общества, превратиться в своих. Второе поколение иностранцев становятся русскими. Они даже по части патриотичности отношения к России часто бывают более, чем мы. Потому что они жили выбор сделали осознанно"

Депутат Госдумы Мария Бутина проговаривает капитаноочевидные вещи. То же самое касается и русских, переезжающих в Россию из той же Средней Азии. Им не нужны никакая интеграция с адаптацией, вокруг них не пляшет с бубнами ФАДН (организация, которая в будущем будет признана экстремистской), у них нет ОПГ-спрута из "культурных центров", которые помогут, поддержат, устроят. Они просто сами по себе становятся частью русского общества. Самостоятельно преодолевая все тяготы и невзгоды.

Среднеазиатов же хоть зацелуй. Они приезжают жить вместо нас и по-другому никогда не будет.

https://t.me/russkiegramoty/50586

Когда уважаемый говорят об успешной ассимиляции мигрантов в США, то не уточняется важнейший момент: успешно ассимилируются белые. Немцы, англичане, русские и тд. Негры, латиносы и азиаты в подавляющем большинстве не ассимилируются от слова "совсем". Живут своими анклавами/гетто/диаспорами. По своим законам.

Точно так же и в России. Нет никаких особых проблем с интеграцией в российское общество белорусов, украинцев, русских из Средней Азии, да хоть тех же американцев и немцев.

А с азиатами никакая интеграция в нынешних условиях не работала, не работает и никогда не будет работать. И даже в советское время эффективность русификации была весьма условной. Не в последнюю очередь потому, что шла она параллельно со всякими "коренизациями" и прочей поддержкой и лелеянием нацкультур. В итоге такая "русификация" привела по сути лишь к тому, что урусов ненавидели на чистом русском языке.

А как только получили "независимость", быстро всё это с себя стряхнули и вернулись к исконному родоплеменному феодализму. В самой же России многие всё это научились прекрасно и гармонично сочетать. И ненавидеть урусов, и прекрасно знать русский язык, и субсидии из бюджета получать, и родоплеменной этнократический феодализм невозбранно строить. Ну, точнее, и раньше умели, но теперь осознали, что это гораздо удобней, выгодней и сытней открытого сепаратизма, противостояния и конфликтов.

Всё это прекрасно понимают и мигранты - из тех, кто постарше и поумнее. Они сразу соображают, где их свежеприехавшая молодёжь будет максимально полезна растущей как на дрожжах диаспоре. Конечно же, в полиции/прокуратуре/судах. И поэтому отдают джигитов в соответствующие вузы и колледжи. Просто особо горячие головы по дурости решают, что лучше не тянуть и начинать вырезать кафиров прямо сейчас. Как это было в Челябинске. У тех же таджикских авторитетов и аксакалов от такого наверняка руки опускаются. Но не потому что им жалко избитых, убитых, ограбленных или изнасилованных их соплеменниками, а потому что всё это лишь мешает спокойной, методичной и целенаправленной инфильтрации в органы власти и силовые структуры. Где можно развернуться уже по кайфу. Без всякой адаптации-шмадаптации.

https://t.me/russkiegramoty/50587

Ау нас все по прежнему. Как сообщил посол РФ в Таджикистане, с 2013 г. Россия за свой счёт отремонтировала и оснастила новым кухонным оборудованием 55 школ в Таджикистане.

Благодаря России таджикские школьники лучше питаются и потому лучше усваивают учебный материал - в частности, "Историю таджикского народа", в которой рассказывается о русском колониализме и оккупации.

https://t.me/historiographe/15696

Или вот: Где поесть в вилайете Орёл.

https://t.me/russkiegramoty/50524

Крым, вилайет Симферополь. Что тут делают замоташки?

https://t.me/russkiegramoty/50579

На такую статистику мало кто из региональзщиков обращает внимание:

Запрет мигрантам работать в сфере пассажирских перевозок привёл к увеличению безопасности на дорогах Магаданской области

Указ вступил в силу 1 января 2024 года. В итоге в Магаданской области снизилось количество ДТП.

• На 50% снизилось количество ДТП с участием автобусов.

• На 77,8% снизилось количество пострадавших в ДТП.

• До нуля снизилось количество ДТП с участием такси.

А зря. Ведь ответ лежит на поверхности.

https://t.me/tsargradtv/90740

Кстати, поучиться можно не только у Израиля (https://t.me/kazachiydozor/4770), но и у Ирана. И я сейчас не про то, как подсанкционные персы сумели создать беспилотники, которые в значительной степени помогли нам стабилизировать фронт осенью 2022-го.

Есть такое заблуждение, что чем беднее страна, тем проще там получить гражданство. Это неправда. В Иране огромное количество мигрантов из того же Афганистана (до трех миллионов), но паспорта им никто не раздает.

Человек может родиться в Иране, не говорить ни на каком языке, кроме фарси, исповедовать ислам шиитского толка (как афганские хазарейцы, которых в Иране до полутора миллионов), и всё равно ему будет очень трудно получить иранское гражданство.

Почему? Потому что есть такие понятия, как экономическая целесообразность и защита интересов коренного населения. Любой мигрант или беженец прежде всего рассматривается с точки зрения его пользы государству, даже если это человек из очень близкой с цивилизационной точки зрения среды.

А еще есть поправка, что легальные иностранцы, включая женщин и детей, могут составлять не более 3% от числа жителей конкретного населенного пункта.

Причем поправка — свежая. То есть, еще раз, даже система, при которой получить паспорт невероятно сложно, а бонусов — с гулькин нос, воспринимается иранцами как недостаточно жесткая.

Сравнивать с тем, что просходит у нас, даже не имеет смысла.

https://t.me/kazachiydozor/4775

В декабре 2000 года выдающийся русский философ Александр Зиновьев сказал: «Мы, россияне, должны отбросить всякие иллюзии насчет XXI века. Он будет не веком благополучия, праздников и развлечений, а веком ожесточенной борьбы одних – за выживание, других – за господство над первыми, одних – за национальные интересы России, других – за закабаление ее глобальным западнистским сверхобществом. Рассчитывать на то, что произойдет какое-то чудо, что кто-то нам поможет, кто-то нас спасет, бессмысленно. Все зависит от нас самих, от того, сможет наш народ выдвинуть из своей среды достаточное число мужественных, честных и умных людей или нет, сможет народ поддержать борьбу этих людей за его же интересы или нет, окажется власть и интеллектуальная элита на стороне своего народа или нет. Это – все азбучные истины социальной борьбы. Их следует принять не просто как общие фразы, а как практически действующие принципы поведения».