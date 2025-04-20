Лучшие военные песни последних лет

Последние песни

Ворота рая



Подвиг танка "Алеша"

Спасибо людям (На стихи Тани Витязь, Белгород)

Маргарита Адясова - Небесная рать

А на разгрузке Чебурашка (А.Митрофанов на стихи А.Ярынчина)

Я вернусь. Авторы: стихи Юрия Резаева, музыка Андрея Гукалова. Исполняет Андрей Гукалов

И еще одна песня этих же авторов.

Портреты в граните

Автор музыки: Андрей Гукалов

Автор слов: Юрий Резаев

В съемках принял участие полковник Извеков Пётр Александрович, участник чеченской кампании и СВО, имеющий два Ордена Мужества.

Брат за брата | Третий год плечом к плечу.

Клип, снятый парнями 116 стрелкового полка, на песню, написанную ими же.

Автор слов Татьяна Рогозина поделилась новой песней и рассказала о создании клипа: "С любовью и трепетом представляю вам мой новый клип на песню "Красотуленька"

Мы хотели, чтобы вы улыбнулись, чтобы на несколько минут окунулись в атмосферу деревенской избы, где девица ждёт своего любимого « с далёкой войны», и она обязательно его дождётся, не позволяя себе грустить и горевать!

Она печет пироги, наряжается, зная, что любимый можно вернуться в любую минуту и назовет её «красотуленькой, как тогда, в наши первые дни».

Спасибо Р.Гурциеву за музыку, спасибо А.Харченко за аранжировку." К сожалению, в рутубе песня на фоне статичной картинки.

Вячеслав Онвард. "Честь"

Георгий Лепс. Родина-мать

Народный артист России Олег Газманов продолжает поддерживать наших бойцов. В этот раз он выпустил клип на свою патриотическую песню «Танки», в котором снялись офицеры и курсанты Казанского высшего танкового командного училища.

ПИСЬМО ДОЧЕНЬКЕ С ФРОНТА

Автор слов — член Союза писателей России Оксана Москаленко

Автор музыки — член Союза композиторов России Владимир Купцов

Исполнитель — поэт, композитор, продюсер, вокалист ГБУК г. Москвы «Москонцерт» Илья Ушуллу

Художник — Татьяна Маторина

В январе 2025 погиб поэт, доброволец Олег Гегельский. © Фото : Страница Олега Гегельского во ВКонтакте

Упокой Господи душу раба Божьего Олега...

песня на его стихи

А вот еще совершенно новая песня за 2025 год. Музыка, аранжировка, исполнение Александр Батеньков

Стихи Олег Прусаков (позывной "Дырокол")

Новая песня Юты «Русские». Именно эту песню вырезал Первый канал из эфира. На рутубе ее опубликовало Министерство Обороны.

Мы все говорим про народ, но знаем ли мы его? Кого мы понимаем под этим распространённым термином? У каждого из нас россиянин свой. У москвичей он пахнет лавандовым рафом, тагильчане видят его за соседним станком, а профессора общаются с ним в просторных аудиториях. Вот и оппозиционеры утверждают, что знают русский народ, и у них есть план по улучшению его жизни.

Фигня это все, я вам скажу. Я тоже думал, что знаю все о русском народе. Читал умные книжки, ездил по самым отдаленным уголкам нашей страны, но постичь его мне было не суждено. Только на войне в момент крайней опасности с человека, как с осеннего клёна облетает все напускное и перед нами предстаёт тот стержень, который и держит всю эту конструкцию.

И когда ты всматриваешься в тысячи лиц, слушаешь сотни речей, то тебе становится очевидно, что русский - это не статный имперский блондин и не пламенный интернационалист. Это вообще не имеет никакого отношения к сущности русского человека. Настоящий - это мужичок невысокого роста, с опухшими от усталости глазами, сигаретой в зубах, грубый, немногословный. Весь этот профессиональный патриотизм и высокопарные лозунги вызывают у него лишь отвращение. Власти он ругает, не верит в счастливое завтра и понимает, что рассчитывать он может только на себя.

Он вечно ворчит, но обязательно махнём на все рукой, зашнурует китайскую "лову" и с отборнейшим матом побежит брать очередную безымянную лесопосадку. Не потому что его убедил замполит, не потому что накажут, а просто потому что так надо. Это его страна, его люди, и он должен быть с ними в эпицентре ада. Так считает Александр Харченко и Комиссар Яррик

Наиболее точно глубинного русского человека удалось описать группе "Русский строй" в песне "Рать "