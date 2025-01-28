Бурлак со спиннингом или случай на рыбалке

Однажды певца-акына спросили: «Как ты слагаешь свои песни?» «Что вижу, о том и пою», - ответил он. Побывав в разных местах Советского Союза в детском или взрослом возрасте, я тоже «пою» о том, что видел там интересного и что со мной приключилось.

Я уже рассказывал про экспедиции в Киргизию, про змей под подушкой и прочие интересности, теперь расскажу про путешествие в Казахстан, которое я совершил в составе экспедиции вместе со своим отцом.

Казахстан - это страна не только степей, но и озер, в которых во времена СССР водилось несметное количество рыбы. Естественно, что почти все выходные дни мы проводили на рыбалке. Что случилось на одной из них вы узнаете из рассказа.

Знойное лето, жара под сорок, степь, укрыться от солнца негде, пот ручьем, а работать геодезистам надо. И так всю неделю. Старались работать или рано утром с первыми лучами солнца или ближе к вечеру, когда и температура воздуха снижается, и рябь воздуха не так сильно сказывается на показаниях оптических приборов.

В выходные все были предоставлены сами себе и это время проводили, кто как хотел. Кто-то ездил вечером за 10 км. в ближайшее село в кино или на танцы, кто-то оставался дома и играл в волейбол, а кто-то просто ничего не делал и валялся на койке в палатке, потея от жары.

И вот в субботу народ решил отправиться на ближайшее озеро на рыбалку. Решили ехать почти все, так как работа в поле очень выматывает, а тут хоть какое-то разнообразие, да и помыться не помешало бы. Заправили бензином ЗИЛ-130, загрузились в кузов и поехали. Я не помню, сколько мы ехали, но помню, что было пыльно и жарко. Приехав, я обалдел от вида озера, и плохое настроение тут же улетучилось: вода до горизонта, волны, как на море, берега в камышах или в высокой траве - красота.

Народ высыпал из кузова машины и устремился к воде напиться и смыть с себя дорожную пыль. Мы с отцом тоже присоединились к этой братии. Я даже искупался, хотя погода была не ахти.

Рыбалка

Придя в себя после дороги, одни стали собирать сухие ветки для костра, надеясь на будущую уху, другие, у кого были удочки, спиннинги и другие рыболовные снасти, рассыпались по берегу, предвкушая хорошую рыбалку, а некоторые просто сели у берега, отдыхая и смотря на волны озера.

У отца был спиннинг, и он сразу отделился от меня и полез в траву на берегу озера. У меня же была обыкновенная удочка, и я стал бродить по берегу, выискивая место чистое от травы. Бродя таким образом по берегу, я нашел припрятанную в траве лодку. Вот с этой лодки я и рыбачил.

Как говорил киноартист Николай Крючков в фильме «Свинарка и пастух» про лошадей на выставке ВДНХ в Москве, так и я скажу про рыбу в озерах Казахстана: «Рыба была представлена в озерах в большом количестве, и рыба была разная». Плотвичка, ёршики, окуньки еще какая-то мелочь… Это ловил я со своей лодки. Плотву, ершей, окуней и еще какую-то крупную рыбу ловили другие члены экспедиции.

Бурлак

Короче, ловлю я, ловлю и тут мне кричат, чтобы возвращался назад. Действительно, время уже к обеду, пора приставать к берегу. Причалив к берегу со своим убогим уловом, я стал озираться в поисках отца. Увидел его в прогалине в траве в 10 метрах от берега. Он зашел в озеро за линию травы и там, на чистой воде, забрасывал свой спиннинг.

Я подошел очень вовремя, так как у него что-то случилось. Он вдруг завозился, стал дергать спиннинг и крутить катушку. Потом стал потихоньку пятиться назад, осторожно наматывая леску. По его действиям было видно, что эта работа по вытаскиванию того, что попалось на крючок, дается ему с трудом. И тут отец поворачивается к берегу лицом, перекидывает спиннинг через плечо, таким образом, что спиннинг спереди, а леска сзади, и как бурлак тащит «это» к берегу.

И выволок он на берег здоровенную щуку. Странно, но она никак не сопротивлялась. Наверное, очумела от такой наглости, не знаю. Когда отец приподнял ее за жабры, то ее голова приходилась на уровне плеча, а хвост доставал до земли. Размеры ее, примерно, можно оценить по фотографии. Дааааа, были щуки в Казахстане в наше время, а теперь не знаю, давно там не был..

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