Не стоим на месте

В России появится свой спутниковый интернет — аналог Starlink Илона Маска Проект будет полностью коммерческим, реализацией занимается одна из отечественных IT-компаний. Там считают, на первом этапе к 2027 году потребуется запустить около 250 спутников, для глобального покрытия к 2030 году будет запущено 700 аппаратов.

В целом же развитие проекта будет зависеть от скорости подключения новых абонентов. В России число пользователей спутниковой связи сейчас оценивается в 1,5 млн человек. При этом, использовать технологию будут не только физические лица, но и государственные органы.

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В Подмосковье запустили производство стекла для гражданских самолетов На заводе в Обнинске будут выпускать силикатное стекло с ионообменным упрочнением, которое устанавливается в кабинах гражданских лайнеров. Такие стекла в 6-8 раз прочнее обычных, так как на кабины самолетов приходится наибольшая нагрузка во время полетов.

Отдельно стоит сказать, что на производстве установлено отечественное оборудование. Выпуск прочного стекла — часть общего плана по существенному наращиванию производства самолетов в России. Президент Владимир Путин сообщил, что до 2030 года будет собрано около 1000 новых самолетов.

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В Нижегородской области открыли крупнейшее химическое производство Предприятие в Дзержинске будет выпускать метилдиэтаноламин и диметилэтаноламин — сорбенты, которые применяются для очистки газа от примесей и при очистке воды. Инвестиции в проект составили 2,8 миллиарда рублей.

Запуск нового предприятия поможет увеличить объем производства среднетоннажной химической продукции в стране к 2030 году на 70% по сравнению с 2020. Доля России на мировом рынке этой группы сорбентов вырастет до 10%.

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Впервые в России начали серийное производство лазерных станков для микроэлектроники Производство запустили в Москве. С помощью ультрафиолетового лазера можно делать полимерные пленки, печатные платы и полупроводники.

В год компания-производитель готова выпускать по 50 станков, четыре устройства уже готовы. Ранее здесь же выпустили около 800 других лазерных машин для промышленности, которые работают на предприятиях в России и Белоруссии. Производство локализовано более чем на 90%.

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Производство транспортных карт «Тройка» стало на 100% российским В Москве на заводе «Микрон» наладили производство отечественных чипов — ключевой детали транспортных карт. У нового чипа объем памяти в 3 раза больше, чем у предыдущей модели — это позволило расширить функционал карты. Уже изготовлена первая тысяча «Троек» с российским чипом, партия передана в метрополитен для тестирования. Массовое внедрение должно начаться в следующем году.

https://t.me/blackponed/782

В Подмосковье построят новый завод по производству оптических приборов, фото- и кинооборудования Новый собственник получил в аренду более гектара земли под строительство по цене 1 рубль в год в рамках проекта по импортозамещению.

Инвестиции в проект составят около 1 миллиарда рублей. Планируется, что предприятие начнет работу в следующем году, будет создано более 200 рабочих мест.

https://t.me/blackponed/783

Четыре новых завода по производству асфальтобетонной смеси (АБС) мощностью до 70-80 тонн в сутки каждый запущены в этом году в Калмыкии. Это поможет быстрее чинить дороги в республике, сообщил глава региона Бату Хасиков.

"Производительность каждого из предприятий - 70-80 тонн асфальтобетонной смеси в сутки. Помимо того, что созданы новые рабочие места, запуск заводов поможет приведению дорог в нормативное состояние", - сказал он.

В этом году в республике полностью отремонтировали более 160 км автодорог, в том числе 20 км в городской агломерации. Впервые за последние десятилетия в нормативное состояние привели восемь мостов, общая протяженность которых - свыше 360 м. В 2024 году планируется отремонтировать еще 122 км автодорог, в том числе 16 км в городской агломерации и девять мостов общей протяженностью 734 м, отметил глава республики.

https://riakalm.ru/news/41572-v-kalmykii-zapustili-chetyre-a...

Московский завод «Микрон» будет выпускать микрочипы для интернета вещей Основные операторы связи уже получили сим-карты с отечественными чипами для тестирования. Массовые поставки «Микрон» должен начать в следующем году, речь идет про поставки сотен тысяч чипов.

Делать корпуса сим-карт будут либо на самом «Микроне», либо будет привлечена другая российская компания. Такие симки нужны для использования в устройствах «умного дома», промышленном оборудовании, банкоматах.

Напомним, на днях «‎Микрон»‎ на 100% локализовал производство чипов для транспортных карт «‎Тройка»‎.

https://t.me/blackponed/788

Началась эксплуатация новейшего российского грузового электровоза «Малахит» Поезд начал работу на железных дорогах Петербурга и Ленинградской области. «Малахит» построен с использованием отечественных комплектующих, в том числе на нем установлен российский асинхронный тяговый привод, который не уступает иностранным аналогам.

Грузоподъемность нового поезда на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. «Малахит» может вести поезда массой свыше 7000 тонн и длиной до 1 км.

https://t.me/blackponed/790

Влияние СВО на экономику России.

Дождались. Крупнейший в мире алюминиевый завод — Красноярский — вступает в кардинальную реконструкцию сроком на 10 лет Часть зданий на территории предприятия будут снесены, вместо них построят новые современные корпуса, на освободившейся земле разобьют парк для сотрудников.

Но самое главное во всем этом — завод сократит объёмы выбросов вредных веществ более чем в 10 раз, а выбросы, например, бензапирена и вовсе прекратятся. Инвестиции в перестройку оцениваются в 100 миллиардов рублей.

https://t.me/dozornyinadsharom/13778

Начались испытания первого отечественного турбинного двигателя для газопроводов Ранее подобные двигатели для «Газпрома» заказывались в Германии. Отечественный АЛ-41СТ ничем не уступает иностранным аналогам, а в чем-то и превосходит, например, по экологическим показателям.

Это первый российский двигатель пятого поколения, созданный для промышленного применения. В нем использованы самые современные материалы и технологии, в том числе те, которые применяются в авиационных двигателях пятого поколения.

Это позволяет получить существенно более высокие характеристики в плане КПД — на 10% лучше относительно предыдущего поколения, в части снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и расхода ресурсов. Уже решено, что первый двигатель будет установлен на компрессорной станции «Газпрома» в Казани.

https://t.me/blackponed/792

В Саратове запустили крупное производство корма для рыб Новый завод открылся буквально на днях, сейчас идет настройка оборудования. Мощность предприятия составит 20 000 тонн продукции в год.

Поставляться корма будут на специализированные предприятия, занимающиеся выращиванием ценных пород рыб.

Новый завод позволит уменьшить дефицит кормов, который возник после прекращения поставок из других стран.

https://t.me/blackponed/793

В России разработаны беспилотники для сопровождения судов по Северному морскому пути Первый тип дронов с названием «Шершень» будет заниматься маркированием айсбергов, второй с названием «Аист» — для ледовой проводки кораблей. «Шершни» смогут проводить в воздухе до 3 часов подряд, «Аисты» — до 5 часов.

Создание беспилотников — еще один шаг к полной независимости использования Северного морского пути. Раньше использовались данные с иностранных спутников, однако к концу 2023 года Россия создала собственные группировки спутников для отслеживания погоды на всем протяжении маршрута. А беспилотники будут делать движение еще более удобным и безопасным.

https://t.me/blackponed/794

Российские ученые создали новый метод получения до 85% алюминия и скандия из угольной золы - отходов тепловых электростанций. Технология даст возможность снизить расходы и использовать более простое оборудование для обработки, сообщили в отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета.

Угольная зола - это отходы, которые образуются после сжигания угля на тепловых электростанциях. Большая часть полезных компонентов - алюминия и редкоземельных металлов - содержится в упорной муллитовой фазе золы. Технология позволит извлекать из золы полезные металлы и редкоземельные элементы.

https://t.me/ssigny/83111

Новосибирский эксперимент: последствия — только хорошие. Губернатор Новосибирской области отвечает лично. Новосибирская область стала первым регионом в нашей стране, где решили возрождать малоэтажное строительство. Губернатор Андрей Травников заявляет: скоро там появятся два совершенно новых посёлка недалеко от крупных городов. И застройка в них не будет иметь ничего общего с «человейниками» — только частные дома.

https://tsargrad.tv/preview/novosibirskij-jeksperiment-posle...

Во Владимирской области запустили производство конвекторов, водонагревателей, инфракрасных обогревателей, электрических и дизельных тепловых пушек Для предприятия были закуплены 14 промышленных роботов-манипуляторов, станок лазерной резки металла, оборудование для автоматической сварки, что позволит отказаться от части ручного труда на заводе. Новое предприятие стало первым крупным в России подобным проектом роботизации в машиностроении. Автоматизация труда позволит в 2 раза увеличить производительность завода — до 1,8 млн изделий в год. Кроме того, на производстве используются преимущественно российские комплектующие — локализация составляет 85%.

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В Ульяновске построят новое производство полупроводников. Запуск уже в этом году Новые линии на заводе «Искра» будут предназначены для серебрения и наращивания мощностей инструментально-штамповочного производства.

В 2023 году завод, входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», из-за возросшего спроса на продукцию работал в 3 смены. На текущий год планы ещё амбициознее.

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