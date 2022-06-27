Безжалостная «Коалиция» ввела в шок Пентагон на Украине

Итак, что же самое существенное с точки зрения Пентагона сегодня происходит на российско-украинском фронте? Американцы полагают, что на Украине с обеих сторон сейчас развернулась настоящая артиллерийская баталия невиданных прежде масштабов. При этом они с глубоким прискорбием обнаружили, что сама армия США к такого рода массированной и сокрушительной вооруженной борьбе совершенно не готова. Ни технически, ни организационно.

Причина в том, что все последние десятилетия Штаты готовились к своего рода «колониальным» битвам. Таким, как в Ираке или Афганистане. Основное огневое поражение противнику там наносилось высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, самолетами тактической авиации и боевыми вертолетами. Пушки, гаубицы, реактивные системы залпового огня играли лишь вспомогательную роль.

Соответственно, именно на развитии и совершенствовании авиационной составляющей в США до последнего времени и делался упор.

К чему это привело? Американский военный аналитик Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, так впечатлен действиями российской артиллерии на Украине, что даже не сомневается: в случае реального столкновения с Вооруженными силами РФ на поле наземного боя его соотечественники просто обречены.

Вот мнение Риттера: армии стран НАТО никогда и нигде не участвовали в вооруженных конфликтах такой интенсивности. Поэтому их военнослужащие, которые привыкли оставаться в комфортных условиях даже во время реальных боевых действий, просто не выдержат, если придется, массированных обстрелов российской артиллерии. «За всю операцию „Буря в пустыне“ мы (то есть — США) выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов. Русские выпускают на Украине по 50 тысяч снарядов в день!», — ужасается американский эксперт.

Понятно, что для этого на участки прорыва наше командование со всего фронта стаскивает все, что только возможно. Понятно, что часть «стволов» вынужденно снимают с контрбатарейной борьбы даже из-под беспрерывно обстреливаемого украинцами Донецка. И отправляют на скорейшее захлопывание лисичанско-северодонецкого «котла», что стало главной задачей российской группировки в последние недели. Понятно, наконец, что невиданное массирование артогня достигается и снятием с консервации на разбросанных по всей России базах хранения все новых и новых пушек, минометов, гаубиц и систем РСЗО.

Да, среди полученного в результате огненного шквала не так уж много управляемого оружия, а на головы противника сыплется, главным образом, лишь старый, испытанный русский «чугуний». Иными словами — боеприпасы, разработанные десятилетия назад, которые высокоточными назвать никак нельзя.

Но это настоящий огненный ураган, который вражеской пехоте элементарно не дает поднять головы над бруствером. А в конечном итоге позволяет медленно, но неуклонно смешивать ее окопы со знаменитым украинским черноземом. Лишь после того, как линия обороны «чугунием» приводится к полному молчанию, вперед идут российская пехота и танки. Даже не рискуя при этом понести особых потерь. Поскольку ответный огонь вести по ним уже просто некому.

Еще страшнее для армии США, чем в изложении Риттера, ситуация на Украине выглядит с точки зрения экспертов заокеанского аналитического центра RAND Corporation, выполняющего исследования проблем стратегического характера по заказам правительства США и их вооружённых сил. Эти аналитики на диво беспощадны к самолюбию своих генералов: за последние десятилетия «американская артиллерия атрофировалась, а российская — нет».

Мало того. Авторы доклада допускают, что ослабевшая американская полевая артиллерия едва ли опережает артиллерию не только России, но и (что должно быть особенно обидно гражданам сверхдержавы!) Северной Кореи. А, стало быть, «в случае нового конфликта на Корейском полуострове у американской артиллерии возникнут проблемы с тем, чтобы справиться с огромным северокорейским арсеналом хорошо укрепленных орудий, развернутых вдоль демилитаризованной зоны».

«Возможно, американская артиллерия не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться в случае борьбы с практически равным соперником», — написали эксперты RAND. Признавая, таким образом, за таковых даже северокорейцев.

«За долгий период противоповстанческих операций теми двумя родами сухопутных войск США, которые столкнулись с особенно серьезными сокращениями, стали полевая артиллерия и противовоздушная оборона, — сообщил журналу National Interest Джон Гордон, аналитик RAND. — Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками».

Собственно, похоже, что именно этой внезапно выявленной слабостью полевой артиллерии всех без исключения стран НАТО и было вызвано нарастающее разочарование Киева уровнем его поддержки Западом в борьбе с Россией. В частности, количеством ствольной и реактивной артиллерии, присланной ему в помощь. Да просто больше нечего натовцам, как выясняется, посылать Украине! Почти пусто в их арсеналах.

Как итог: на днях советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью германскому изданию признал, что пока его страна получила от союзников всего 150 гаубиц калибра 155 миллиметров. Из которых часть была уничтожена русской авиацией и ракетами по дороге к линии фронта. А часть уже стала жертвами контрбатарейной борьбы в Донбассе. То, что осталось в строю, ни на какой перелом в развернувшихся сражениях рассчитывать не позволяет.

Словом, все выглядит настолько угрожающе для НАТО и Пентагона в частности, что в середине мая на специальное заседание комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по вооружённым силам были приглашены министр армии США Кристин Вормут и начальник штаба армии генерал Джеймс Макконвилл.

По данным издания Military Watc главный вопрос, который был им задан, звучал так: «Какие системы помогут вам в будущем выиграть битву, подобную той, что сейчас разыгрывается на Украине? Особенно на фоне того, что Россия уже вложила значительные средства в разработку новейших 152-мм самоходных орудий нового поколения 2С35 „Коалиция-СВ“. В то время, как американские планы по значительному увеличению дальности действия своих стареющих орудий еще не реализованы?».

Что парламентариям ответили Вормут и Макконвилл — в силу понятной каждому особой деликатности оборонной темы доподлинно неизвестно. Наверняка просили еще и еще денег на новые оборонные заказы. Возможно, каялись в недостатке стратегического предвидения и обещали все в кратчайший срок поправить.

Возможно — сетовали на то, что уже поставляемые Украине Соединенными Штатами 155-миллиметровые гаубицы М777, в отличие от русской «Коалиции-СВ», не являются самозарядными. И, кроме того, лишены бронезащиты для экипажей. А потому, скорее всего, просто обречены в дуэльной ситуации с российской САУ «Коалиция-СВ».

Однако не исключено и вот еще что. Вормут и Макконвилл вполне могли попытаться вдохнуть в строгих комитетчиков Палаты представителей и толику оптимизма. Поведав им, к примеру, что и у русских со ствольной артиллерией не без проблем. С той же «Коалицией-СВ», к примеру.

Да, российские конструкторы создали просто отличную боевую машину, которая идет на смену тоже достаточно неплохой САУ «Мста-С». Способна поражать цели на удалении до 80 километров. Это на 10 километров больше, чем у еще только разрабатываемой в США по программе Tactical Fires новой 155-мм гаубицы. Которой, по признанию куратора этого проекта генерала Стива Мариана, требуется еще несколько лет на тестирование.

Кроме того, наша превосходная «Коалиция-СВ» возит с собой очень приличный боезапас (до 70 выстрелов) и готова палить им с просто сокрушительной для таких калибров скорострельностью — до 16 выстрелов в минуту. Иными словами — по залпу каждые 3,5 секунды! Что значительно лучше, чему у любых современных образцов НАТО.

Гусеничный вариант 2С35 базируется на доработанном шасси основного танка Т-90. В результате эта самоходка с немалой боевой массой 48 тонн сохраняет подвижность и проходимость на уровне танка. Рабочие места всех трех членов экипажа размещены внутри корпуса; боевое отделение выполнено полностью необитаемым (как на перспективном танке Т-14 «Армата») и работает автоматически по командам экипажа.

В колесном варианте названная САУ отличается от гусеничной большей простотой. Может использоваться на дорогах общего назначения, показывает лучшую мобильность и имеет увеличенный ресурс. Но главное — конструкторам удалось несколько сократить ее общую массу. Поэтому такая «Коалиция» способна быстро перебрасываться в любой район самолетами военно-транспортной авиации.

Плохо единственное: слишком уж долго наша «Коалиция-СВ» добирается до войск. Ее разработка началась два десятилетия назад, в 2002 году. Еще 11 лет понадобилось Уральскому заводу транспортного машиностроения, чтобы склепать первые два опытных образца новой САУ. И лишь в мае 2020-го опытно-промышленную партию из восьми «Коалиций-СВ» получили, наконец, артиллеристы Центрального военного округа.

Что имеем в результате? Есть сведения, что новые самоходки в количестве (по данным зарубежных источников, свои на сей счет молчат) до сотни единиц отлично воюют на Украине. Но погоды на фронте не делают, в силу незначительности своей численности.

Поэтому в начавшейся гонке вооружений с США в области полевой артиллерии мы пока впереди как минимум на корпус. Но быстро растеряем это преимущество, если будем, как прежде, поразительно долго «чесаться» с развертыванием производства этих орудий.

Сергей Ищенко

Родился в 1953 году. Капитан 1 ранга запаса. Закончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. Первая офицерская должность — командир группы управления ракетным оружием на большом противолодочном корабле «Комсомолец Украины» (Черноморский флот). Потом была флотская газета «Флаг Родины», редакторское отделение Военно-политической академии имени Ленина, газета «Красная звезда», Северный флот.

https://svpressa.ru/war21/article/337481/