Безжалостная «Коалиция» ввела в шок Пентагон на Украине

Генеральные штабы всех ведущих армий мира буквально под лупами изучают ход боевых действий на Украине. Задача: как можно скорее и как можно точнее из происходящего сделать правильные выводы для развития собственных войск. В этом отношении для нас любопытнее всего подобная аналитика американцев. Потому что только с ними, надеюсь, в обозримой перспективе и предстоит равняться. Под Лисичанском и Авдеевкой наша артиллерия накрывает противника шквалом огня
Итак, что же самое существенное с точки зрения Пентагона сегодня происходит на российско-украинском фронте? Американцы полагают, что на Украине с обеих сторон сейчас развернулась настоящая артиллерийская баталия невиданных прежде масштабов. При этом они с глубоким прискорбием обнаружили, что сама армия США к такого рода массированной и сокрушительной вооруженной борьбе совершенно не готова. Ни технически, ни организационно.
Причина в том, что все последние десятилетия Штаты готовились к своего рода «колониальным» битвам. Таким, как в Ираке или Афганистане. Основное огневое поражение противнику там наносилось высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, самолетами тактической авиации и боевыми вертолетами. Пушки, гаубицы, реактивные системы залпового огня играли лишь вспомогательную роль.Соответственно, именно на развитии и совершенствовании авиационной составляющей в США до последнего времени и делался упор.
К чему это привело? Американский военный аналитик Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, так впечатлен действиями российской артиллерии на Украине, что даже не сомневается: в случае реального столкновения с Вооруженными силами РФ на поле наземного боя его соотечественники просто обречены.
Вот мнение Риттера: армии стран НАТО никогда и нигде не участвовали в вооруженных конфликтах такой интенсивности. Поэтому их военнослужащие, которые привыкли оставаться в комфортных условиях даже во время реальных боевых действий, просто не выдержат, если придется, массированных обстрелов российской артиллерии. «За всю операцию „Буря в пустыне“ мы (то есть — США) выпустили 60 тысяч артиллерийских снарядов. Русские выпускают на Украине по 50 тысяч снарядов в день!», — ужасается американский эксперт.
Понятно, что для этого на участки прорыва наше командование со всего фронта стаскивает все, что только возможно. Понятно, что часть «стволов» вынужденно снимают с контрбатарейной борьбы даже из-под беспрерывно обстреливаемого украинцами Донецка. И отправляют на скорейшее захлопывание лисичанско-северодонецкого «котла», что стало главной задачей российской группировки в последние недели. Понятно, наконец, что невиданное массирование артогня достигается и снятием с консервации на разбросанных по всей России базах хранения все новых и новых пушек, минометов, гаубиц и систем РСЗО.
Но это настоящий огненный ураган, который вражеской пехоте элементарно не дает поднять головы над бруствером. А в конечном итоге позволяет медленно, но неуклонно смешивать ее окопы со знаменитым украинским черноземом. Лишь после того, как линия обороны «чугунием» приводится к полному молчанию, вперед идут российская пехота и танки. Даже не рискуя при этом понести особых потерь. Поскольку ответный огонь вести по ним уже просто некому.
Мало того. Авторы доклада допускают, что ослабевшая американская полевая артиллерия едва ли опережает артиллерию не только России, но и (что должно быть особенно обидно гражданам сверхдержавы!) Северной Кореи. А, стало быть, «в случае нового конфликта на Корейском полуострове у американской артиллерии возникнут проблемы с тем, чтобы справиться с огромным северокорейским арсеналом хорошо укрепленных орудий, развернутых вдоль демилитаризованной зоны».
«Возможно, американская артиллерия не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться в случае борьбы с практически равным соперником», — написали эксперты RAND. Признавая, таким образом, за таковых даже северокорейцев.
«За долгий период противоповстанческих операций теми двумя родами сухопутных войск США, которые столкнулись с особенно серьезными сокращениями, стали полевая артиллерия и противовоздушная оборона, — сообщил журналу National Interest Джон Гордон, аналитик RAND. — Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками».
Собственно, похоже, что именно этой внезапно выявленной слабостью полевой артиллерии всех без исключения стран НАТО и было вызвано нарастающее разочарование Киева уровнем его поддержки Западом в борьбе с Россией. В частности, количеством ствольной и реактивной артиллерии, присланной ему в помощь. Да просто больше нечего натовцам, как выясняется, посылать Украине! Почти пусто в их арсеналах.
Как итог: на днях советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью германскому изданию признал, что пока его страна получила от союзников всего 150 гаубиц калибра 155 миллиметров. Из которых часть была уничтожена русской авиацией и ракетами по дороге к линии фронта. А часть уже стала жертвами контрбатарейной борьбы в Донбассе. То, что осталось в строю, ни на какой перелом в развернувшихся сражениях рассчитывать не позволяет.
Словом, все выглядит настолько угрожающе для НАТО и Пентагона в частности, что в середине мая на специальное заседание комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по вооружённым силам были приглашены министр армии США Кристин Вормут и начальник штаба армии генерал Джеймс Макконвилл.
По данным издания Military Watc главный вопрос, который был им задан, звучал так: «Какие системы помогут вам в будущем выиграть битву, подобную той, что сейчас разыгрывается на Украине? Особенно на фоне того, что Россия уже вложила значительные средства в разработку новейших 152-мм самоходных орудий нового поколения 2С35 „Коалиция-СВ“. В то время, как американские планы по значительному увеличению дальности действия своих стареющих орудий еще не реализованы?».
Что парламентариям ответили Вормут и Макконвилл — в силу понятной каждому особой деликатности оборонной темы доподлинно неизвестно. Наверняка просили еще и еще денег на новые оборонные заказы. Возможно, каялись в недостатке стратегического предвидения и обещали все в кратчайший срок поправить.
Возможно — сетовали на то, что уже поставляемые Украине Соединенными Штатами 155-миллиметровые гаубицы М777, в отличие от русской «Коалиции-СВ», не являются самозарядными. И, кроме того, лишены бронезащиты для экипажей. А потому, скорее всего, просто обречены в дуэльной ситуации с российской САУ «Коалиция-СВ».
Однако не исключено и вот еще что. Вормут и Макконвилл вполне могли попытаться вдохнуть в строгих комитетчиков Палаты представителей и толику оптимизма. Поведав им, к примеру, что и у русских со ствольной артиллерией не без проблем. С той же «Коалицией-СВ», к примеру.
Да, российские конструкторы создали просто отличную боевую машину, которая идет на смену тоже достаточно неплохой САУ «Мста-С». Способна поражать цели на удалении до 80 километров. Это на 10 километров больше, чем у еще только разрабатываемой в США по программе Tactical Fires новой 155-мм гаубицы. Которой, по признанию куратора этого проекта генерала Стива Мариана, требуется еще несколько лет на тестирование.
Кроме того, наша превосходная «Коалиция-СВ» возит с собой очень приличный боезапас (до 70 выстрелов) и готова палить им с просто сокрушительной для таких калибров скорострельностью — до 16 выстрелов в минуту. Иными словами — по залпу каждые 3,5 секунды! Что значительно лучше, чему у любых современных образцов НАТО.
Гусеничный вариант 2С35 базируется на доработанном шасси основного танка Т-90. В результате эта самоходка с немалой боевой массой 48 тонн сохраняет подвижность и проходимость на уровне танка. Рабочие места всех трех членов экипажа размещены внутри корпуса; боевое отделение выполнено полностью необитаемым (как на перспективном танке Т-14 «Армата») и работает автоматически по командам экипажа.
В колесном варианте названная САУ отличается от гусеничной большей простотой. Может использоваться на дорогах общего назначения, показывает лучшую мобильность и имеет увеличенный ресурс. Но главное — конструкторам удалось несколько сократить ее общую массу. Поэтому такая «Коалиция» способна быстро перебрасываться в любой район самолетами военно-транспортной авиации.
Плохо единственное: слишком уж долго наша «Коалиция-СВ» добирается до войск. Ее разработка началась два десятилетия назад, в 2002 году. Еще 11 лет понадобилось Уральскому заводу транспортного машиностроения, чтобы склепать первые два опытных образца новой САУ. И лишь в мае 2020-го опытно-промышленную партию из восьми «Коалиций-СВ» получили, наконец, артиллеристы Центрального военного округа.
Что имеем в результате? Есть сведения, что новые самоходки в количестве (по данным зарубежных источников, свои на сей счет молчат) до сотни единиц отлично воюют на Украине. Но погоды на фронте не делают, в силу незначительности своей численности.
Поэтому в начавшейся гонке вооружений с США в области полевой артиллерии мы пока впереди как минимум на корпус. Но быстро растеряем это преимущество, если будем, как прежде, поразительно долго «чесаться» с развертыванием производства этих орудий.
Родился в 1953 году. Капитан 1 ранга запаса. Закончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. Первая офицерская должность — командир группы управления ракетным оружием на большом противолодочном корабле «Комсомолец Украины» (Черноморский флот). Потом была флотская газета «Флаг Родины», редакторское отделение Военно-политической академии имени Ленина, газета «Красная звезда», Северный флот.
Свежие комментарии