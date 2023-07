"Святые года" и его последствия

Получено от старшего коллеги генерал-полковника О.Н. Ефремова. Читать всем! И думать!

«УЖАСАЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ ЕЛЬЦИНСКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Ельцин Борис Николаевич

1 февраля 1931 г. - 23 апреля 2007 г.

Советский и российский, партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял правительство. С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.

"Борис Николаевич Ельцин восстановил российскую государственность и построил ее заново. Он построил реальное разделение властей и обеспечил свободу слова и печати. Без него невозможно было бы построение рыночной экономики. Три задачи, каждая из которых даже поодиночке кажется невозможной для политика. За их решение была заплачена очень большая цена. Страна прошла через угрозу распада, падение экономики, снижение уровня жизни, криминализацию, неплатежи, неспособность государства исполнить свои функции даже по оплате военнослужащих и пенсионеров".

Чубайс А.Б.

"Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили сырьевой придаток".

Президент Соединенных Штатов Бил Клинтон о России

"Суммарные потери от разрушения экономики страны за один только, один! 1996-ой год, в два с половиной раза превысили потери в Великой Отечественной войне.

Под гильотину приватизации по Указу Ельцина сразу пошли ключевые для оборонной промышленности: Смоленский авиационный завод, Рыбинский моторостроительный завод, Рыбинское КБ моторостроения, Самарский "Старт", Уфимское моторостроительное объединение, Уралмашзавод, ЛНПО "Пролетарский завод", объединение "Знамя Октября", ЦНИИ "Румб", Балтийский завод, НТК "Союз", машиностроительное КБ "Гранит", Московский вертолетный завод им. Миля, Нижегородский "Гидромаш", Московский машиностроительный завод "Знамя", Таганрогское авиационно-производственное предприятие, Воронежский завод "Электроприбор", Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот"… 261 оборонное предприятие, самые уникальные, самые лучшие - элита оборонки! Только одна из сотен американских фирм-хищников, слетевшихся на расклев российских богатств, компания "Ник энд Си Корпорейшн" скупила пакеты акций "Курского прибора", "Авионики", "Тушинского машиностроительного завода, МПО им. Румянцева, АО "Рубин"… 19 (девятнадцать!) военных заводов оказались в руках одной лишь этой "Ник энд Си Корпорейшн"!

Внутренний продукт страны при Ельцине сократился на 28%. Такого падения национального производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны, когда производство сократилось на 25%, ни в годы Гражданской войны (на 23%), ни в годы Великой Отечественной войны (на 21%).

Может, Ельцин не понимал, что творил? Понимал. О развале и уничтожении промышленного остова страны ему письменно докладывали председатель Правительства Е. М. Примаков, Государственная дума, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, Счетная палата.

"В частных руках иностранных компаний и криминальных структур оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт, объекты связи. Более 90% акций предприятий цветной металлургии отныне принадлежат западным компаниям. Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с целью подрыва обороноспособности и экономики страны" - докладывал Ельцину заместитель председателя Правительства В. П. Полеванов, за что и был немедля Ельциным уволен.

Не мешай грабить страну! Все обращавшиеся к Ельцину настаивали пересмотреть механизм приватизации. Тщетно! Ельцин знал, что делал. Ельцин предавал и разрушал страну осознанно. Крупнейший в Европе Самарский металлургический завод спустили за 2,2 млн долларов, автомобильный завод имени Лихачева - за четыре миллиона, "Уралмаш" с 34 тыс. рабочих - за 3 млн. 720 тыс., Челябинский металлургический завод с 35 тыс. рабочих - за 3 млн 730 тыс.»

«Ковровский механический завод, обеспечивавший оружием всю армию, милицию, спецслужбы, - за 2 млн 700 тыс., Челябинский тракторный завод, где 54 тыс. 300 рабочих мест, - за 2 млн 200 тыс...

От "распродажи" крупнейших российских предприятий, стоимость которых по минимальной цене превышала триллион долларов, в казну поступило 7 млрд 200 млн долларов. Ни один враг так открыто, нагло, всеохватно не грабил нашу страну. Напомню самую грандиозную в мире аферу времен "царя Бориса", когда консорциум коммерческих банков выдал Правительству Российской Федерации кредит в 650 млн долларов, получив в залог нефть, газ, крупнейшие, сверхприбыльные предприятия, но перед тем, как банки "выдали" государству кредит, Министерство финансов разместило в этих банках почти ту же самую сумму так называемых "свободных валютных средств федерального бюджета". "Банки "кредитовали" государство государственными деньгами", - заключили аудиторы Счетной палаты.

В проект федерального бюджета выкуп залога не закладывался! Так государство потеряло свою экономическую крепь. Чего стоит один "Норильский никель" - производитель более 40% платиновой группы в объеме всего мирового рынка, более 90% никеля и 60% меди в России, золота, серебра, с обеспеченностью рудами на 95-100 лет, с годовой прибылью полтора миллиарда долларов. После этой ельцинской аферы кучке частных лиц достается 85% природно-ресурсной ренты, хотя во всех нефтедобывающих странах доля государства в доходах от продажи нефти составляет минимум 60%, доходит до 90. Да за такую ельцинскую щедрость они должны были сами "Ельцин-Центр" отгрохать, ан нет!, с обобранного Ельциным народа еще 7 млрд содрали на его помин!

Гиганты индустрии, действительно возведенные всей страной, - Красноярский, Братский, Новокузнецкий, Саянский алюминиевые заводы, Ачинский, Николаевский глиноземные комбинаты - в одночасье оказались в частной собственности никому доселе неизвестного Олега Дерипаски. Но Дерипаска – бутафорный хозяин, лакей, играющий роль господина, за этим тщедушным господином стоят реальные хозяева российского добра - иностранные компании Dilkor International, Galinton Investment LTD, Runiсom Fort LTD, Paimtex Limited LTD – владельцы 65,5 процента акций БрАЗа, 55,42% акций КрАЗа.., все это уже собственность иностранных государств.

Страшно долог список того, что составляло основу мощи России, а из-за предательской политики Ельцина стало зарубежной собственностью: Западно-Сибирский металлургический комбинат, Ковдорский горнообогатительный комбинат, Волжский трубный завод, Нижнетагильский металлургический комбинат, объединение "Прокопьевскуголь", Качканарский горнообогатительный комбинат, Кузнецкий металлургический комбинат, объединение "Кузнецкуголь", объединение "Междуреченскуголь", Орско-Халиловский металлургический комбинат…

Американцы взяли под свой контроль лидеров отечественного двигателестроения - конструкторское бюро "Авиадвигатель" и завод "Пермские моторы". Фирма "Brunsvocek" владеет акциями Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО), производителя "Сушек". У иностранцев блокирующие пакеты акций ОАО "АНТК им. Туполева", Саратовского ОАО "Сигнал", ЗАО "Евромиль"... Американские и английские фирмы владельцы контрольных пакетов акций МАПО "МиГ", ОКБ "Сухой", ОКБ им. Яковлева, авиакомплекса им. Илюшина, ОКБ им. Антонова. Германская фирма "Siemens" прихватила более 20% акций Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок. По заключению Счетной палаты "Приватизация способствовала "установлению контроля со стороны иностранных лиц над стратегически важными и экономически значимыми предприятиями оборонного комплекса" ("Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за 1993 – 2003 годы").

От распродажи 145 тыс. общенародных предприятий народу не досталось ничего».

«По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН "Сбережения населения Российской Федерации", в 1996-м году у 71% жителей страны оказалось лишь 3,3% денежных сбережений, зато у 5% - 72,5% сбережений, из них на долю 2% приходилось 52,9% всех сбережений населения России. Затем последовал катастрофический обвал рубля 1998-го года, обративший миллионы в нищих и озолотивший ближайший круг ельцинских прихвостней. 1 июля 1996 года Ельцин подписал "Концепцию развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации", на основе которой был создан рынок ГКО – государственных краткосрочных облигаций, приведший Россию к финансовой катастрофе. 17 августа 1998 года Россия объявила себя банкротом. Подобного позора не случалось в истории страны.

По данным Государственного комитета статистики Российской Федерации, к 2001-м году по объемам добычи угля мы скатились к 1957-му году, по производству металлорежущих станков – к 1931-му, кузнечно-прессовых машин – к 1933-му, грузовых автомобилей - к 1937-му, по выпуску тракторов – к 1931-му, зерноуборочных комбайнов – к 1933-му, по выпуску вагонов ниже некуда – к … 1910-му году, по производству телевизоров – к 1958-му, пиломатериалов – к 1930-му, кирпича строительного – к 1953-му, тканей всех видов – к 1910-му, шерстяных тканей – к … 1880-му, обуви – к 1900-му, цельномолочной продукции – к 1963-му, животного масла – к 1956-му году…

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2002-м году, в России обнаружено 17 тыс. (!) пустых деревень, - это при том, что перепись велась халтурно и во многие уголки страны переписчики даже не заглянули. Таковы масштабы развязанной Ельциным войны против России. Ни после гражданской, ни после Отечественной столько выброшенных на улицу детей не было. 4,5 млн детей до 15 лет включительно "не охвачены ни одной формой обучения" мягко констатировали беспризорность депутаты Государственной думы.

Так, может, не так уж и велик размером "Ельцин-Центр", если разместить в нем документы государственных преступлений Бориса Николаевича?

На гигантских панно разместить фотографии исчезнувших с карты России городов, сельских поселков и деревень, многотысячные списки закрытых больниц, поликлиник, фельдшерских пунктов, школ, библиотек, снимки гигантски разросшихся кладбищ по стране, где между могилок уже не пройти, все занято... Целые залы в "Ельцин-Центре", благо их хватает, должны быть отданы документальным свидетельствам государственной измены Б. Н. Ельцина – сдачи им армии и флота. Чтоб каждый посетитель "Ельцин-Центра" впивался глазами в каждую строку этих поминальных списков нашей мощи, нашей силы, нашей гордости, нашего национального уважения, наших сил, денег, пота, ума. Вот образчик такого надгробия на примере разоренного Ельциным боевого, справного, могучего Военно-морского флота с указанием ценника за какие гроши это сдано нашим геополитическим противникам:

Сторожевой корабль "Доблестный" - 69,54 тыс. долларов

Сторожевой корабль "Зоркий" - 227,5

Сторожевой корабль "Строгий" - 316,5

Сторожевой корабль "Стерегущий" - 314,16

Сторожевой корабль "Сообразительный" - 292,56

Сторожевой корабль "Свирепый" - 97,79

Эскадренный миноносец "Упорный" - 173,9

Эскадренный миноносец "Внимательный" - 117,99

Эскадренный миноносец "Громящий" - 225

Эскадренный миноносец "Несокрушимый" - 216

Эскадренный миноносец "Гневный" - 363

Большой противолодочный корабль "Хабаровск" - 579,6

Большой противолодочный корабль "Юмашев" - 468

Большой противолодочный корабль "Макаров" - 516

Большой противолодочный корабль "Исаченков" - 514,25

Большой противолодочный корабль "Исаков" - 496,1

Большой противолодочный корабль "Смышленный" - 189,57

Большой противолодочный корабль "Чапаев" - 744

Большой противолодочный корабль "Октябрьский" - 724,8

Большой противолодочный корабль "Владивосток" - 1083,77

Ракетный крейсер "Зозуля" - 756

Ракетный крейсер "Фокин" - 543,4

Крейсер "Мурманск" - 1718,87

Тяжелый авианесущий крейсер "Минск" - 4236,7

Тяжелый авианесущий крейсер "Новороссийск" - 3832,34

Тяжелый авианесущий крейсер "Киев" - 1800

Десантные и разведывательные корабли»

«ЛДК "Муромец" - 97,28

БДК "Ильичев" - 242,5

БДК-47 - 248,9

БЗРК "Закарпатье" - 192,24

МРЗК "Ильмень" - 3180,39

ССВ "Сарычев" - 113,24

ССВ "Приморье" - 150,48

ССВ "Челюскин" - 114,59

ОСВ "Забайкалье" - 207,99

Плавбазы, плавмастерские и измерительные корабли

ПБ-27 - 252,52

ПМ-147 - 161,7

ПМ-150 - 181,22

КИК "Спасск" - 868,5

КИК "Чумикан" - 1544

КИК-357 – 205

От стенда к стенду переходя, долго еще будет тянуться этот поминальный перечень с фотографиями мускулистых красавцев-кораблей.

А дальше развернуть в "Ельцин-Центре" огромную географическую карту наших военных баз, которые подобно статуям Зигфрида по границам Третьего Рейха, определяли наше могущество в мире, и которых мы добровольно лишились. Это военная база во вьетнамской бухте Камрань, верой и правдой обеспечивавшая наше военно-морское присутствие в Индийском океане и в зоне Персидского залива. Мы ушли с военно-морской базы в Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средиземном море, покинули Свенфуэгос на Кубе в непосредственной близости от американских берегов, закрыли три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, две базы в Сомали: военно-воздушную базу в Харгейсе и военно-морскую в Бербере. Собственными руками ликвидировали разведывательные базы в Эфиопии, в Египте, в Южном Йемене, в Анголе, радиолокационные станции в городах Кабинде, Бенгеле и Лобиту, которые вели наблюдение за Атлантическим океаном, комплекс радиотехнической разведки "Рамона" в корейском городе Ансане, четыре секретные базы радиоперехвата в Никарагуа. 70 процентов развединформации наши спецслужбы получали с помощью электронного центра в Лурдесе (Куба), но и эту базу мы бросили...

Я бы еще непременно выстроил в "Ельцин-Центре" трагичную панораму "Энергия-Буран". В 1989-м году 74 союзных министерства получили каталог "Научно-технические достижения по системе "Энергия-Буран", в котором фигурировали 600 новейших технологий с расчетным экономическим эффектом в 6 млрд долларов. С приходом Ельцина к власти эту систему удушили - прекратили финансировать. Блестящие итоги 15 лет колоссальной работы оказались не нужны. Как диагностировал Николай Зеленщиков, первый заместитель Генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия": "Так началась одна из самых больших бед России – уничтожение высокотехнологичной промышленности".

СССР давал треть мировых изобретений. Россия растеряла эти позиции. На мировом рынке высоких технологий доля США составляет 60%, Сингапура – 6%, России – 0,5 - 0,8%. По индексу человеческого развития, включающему уровень образования, науки и технологий, заболеваемости и долголетия, ВВП на душу населения, Россия с 52 места в 1992 году уже к 1997 году скатилась на 119 место в мире. По интеллектуальному потенциалу молодежи - с 3-го места на 47-е. Зато в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency International Россия занимает 147-е место из 180. Рядом - Кения, Бангладеш, Камерун, Эквадор, Сьерра-Леоне, Восточный Тимор, Зимбабве. Для сравнения: Грузия - на 61-м месте. 43 место по коррумпированности судебной системы. Подобные показатели у Конго, Марокко и Сенегала. Но это уже забегая вперед.

Российской коррупции в "Ельцин-Центре" должен быть посвящен не один выставочный этаж с показаниями Андрея Илларионова, экс-помощника президента Российской Федерации: "За год было продано государственных активов в электроэнергетике на 30 млрд долларов. Какая часть из этих 30 млрд поступила в государственный бюджет? Ноль. Ни одной копейки, ни одного рубля, ни одного доллара!", со свидетельствами председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, что из полученных от продажи вооружения 3,7 млрд долларов в государственный бюджет поступило лишь 7 тыс. долларов...

Максим Горький призывал писать историю заводов и фабрик, с Борисом Ельциным пришло время писать некрологи заводам и фабрикам и самое место для них в "Ельцин-Центре". Начнем с "Русского дизеля", основанного в Петербурге в 1862-м году и почти полтора века остававшегося символом мощи России, флагманом мирового дизелестроения».

«Дизели для боевых кораблей и торговых судов, дизель-генераторы для метро, для всех энергоблоков атомных станций страны... По требованию Международного валютного фонда "Русский дизель" исключен Ельциным из списка особо важных оборонных предприятий, а дальше людям со слабым сердцем лучше фото не смотреть, как с "мясом" срывают с фундаментов на металлолом редчайшие станки по обработке коленчатых валов, уникальные центры для обработки корпусов... Новейшие испытательные стенды даже демонтировать не стали – взорвали на месте… Ни забастовки, ни мольбы многотысячного коллектива к президенту спасти предприятие результатов не дали.

Схожая судьба у "Конструкторского бюро "Аметист" - разработчика радиолокационных и оптико-электронных систем управления, корабельных артиллерийских комплексов пятого (!) поколения, которые по своим техническим характеристикам втрое-впятеро превосходили зарубежные аналоги. У завода "Респиратор" точно такая же кончина, единственного в России производителя кислородно-дыхательной аппаратуры, 90% которой шли летчикам, космонавтам, подводникам, спасателям, врачам. В хлам сокрушили завод, несколько корпусов снесли до земли. Подобная участь при Ельцине постигла десятки тысяч заводов, фабрик, НИИ, КБ…

И не забыть бы разместить в "Ельцин-Центре" - музее предательства и позора Первого президента России - документы о продаже Соединенным Штатам 500 тонн оружейного урана за ничтожные 12 млрд долларов. Как пишет журнал "Шпигель", цена оружейного урана на "черном" рынке – 60 млрд долларов за тонну. Пусть "светлый", "белый" рынок вполовину дешевле, пусть в десять раз дешевле, все равно получается шесть миллиардов за тонну, а Ельцин 500 тонн продал за 12 млрд! По соседству лягут документы о преступном вывозе 786 тонн российского золота в 1994-1995 годах в банки Англии, Латинской Америки, Австралии, Румынии.

Из многочисленных таблиц, что будут размещены в "Ельцин-Центре", обратим внимание на всемирный рейтинг уровня смертности, где Россия по соседству с Нигерией, Зимбабве, Чадом, Сомали. По продолжительности жизни позади Папуа-Новой Гвинеи и Гондураса. По уровню расходов на здравоохранение рядом с Марокко и Эквадором…

И еще одна должна быть карта России в "Ельцин-Центре" с потерянными морскими пространствами в Беринговом и Чукотском морях, это отданные США "щедрым" Ельциным 200 российских миль экономической зоны, 7,7 тыс. квадратных километров водной поверхности и 46,3 тыс. квадратных километров континентального шельфа. Китаю отошли остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский в русле реки Амур (174 кв. км). Норвегии достались 86 тыс. квадратных километров российской территории в экономической зоне Баренцева моря, где наши рыбаки добывали 50% северной рыбы...

Общественный и политический деятель, экс-министр печати и информации РФ (при Ельцине) Борис Миронов»

https://t.me/nationaldef/3847