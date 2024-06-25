Потери Питера, ч.3

Купол магазина «Эсдерс и Схейфальс» Купол универмага «Эсдерс и Схейфальс» неподлинный. Оригинал разобрали в советские времена, когда в здании находилась швейная фабрика имени революционера Володарского. По одной из версий, шпиль мешал прохождению телевизионного сигнала, по другой — постоянно протекал, и его сложно было обслуживать.

Вот так выглядел до разбора купола

Ни одного точного чертежа купола не сохранилось. Для реставрации использовали только фотографии и эскизы.

Дома, исчезнувшие с карты Петербурга Доходный дом Кольцова («Дом-сказка»)

«Сказке» пришёл конец в годы блокады. Зимой 1942 года разгорелся пожар, с которым обессиленные горожане боролись несколько дней. Отстоять удалось только дворовые флигели.

Спас-на-Водах Храм на Английской набережной, 76 был взорван в 1932 году. Сейчас на его месте находится часовня, в которой выставлены уцелевшие мозаики.

Немецкая реформатская кирха Возвели в 1865 году, а в 1929 году храм упразднили, в нём разместилось общежитие. Через несколько лет церковь перестроили в Дворец культуры работников связи. Река Мойка у Юсуповского дворца, фото 1900 года,

Храм прекрасно собирал, центрировал пространство набережной, превращая её в замечательный ансамбль. А его стройная башня с тонким шатром эффектно контрастировала с обычными зданиями. И сейчас...

Липовая аллея у Гостиного двора Высажена в 1948 году специалистами еще дореволюционной школы, пережившими блокаду. 44 липы, год полного снятия блокады Ленинграда.

Уничтожена в 2001 году в рамках обновления Невского проспекта к 300-летию города. С тех пор ни одна попытка (а их было 4) что-либо там посадить успехом не увенчалась.

Грустно, что такую красоту потеряли...

И снова Питер. На этот раз Сенная площадь Фото 1955 года

Раньше здесь стоял храм Спас-на-Сенной — одна из самых выдающихся церквей города. Она была построена по проекту Растрелли в стиле барокко и взорвана в 1961 году в рамках антицерковной кампании. Понимаете? Не 20, не 30-е, а уже 60-е! Вот так выглядит сейчас

Угол Невского проспекта и Думской улицы Сложно узнать место на фотографии мгновенно, теряешься, видя столько зелени. Ленинград БЫЛ очень зелёным городом! А теперь ставят в кадках деревья, они начинают желтеть и их убирают с глаз долой. зато денег в очередной раз "намоют" те, кто это продвигает.

Введенский канал у Витебского вокзала 1950

Канал засыпали, потому что его стены состояли не из гранитных камней, а из потемневших бревен.

Время превратило брёвна в органные трубы серо-голубоватого цвета, а вода порой приобретала тепло-зелёный оттенок, удивительно с ним гармонирующий. Теперь вместо канала дорога.

Зеленинский сад в Санкт-Петербурге 1930

Между Ропшинской и Большой Зелениной улицами расположены остатки Зеленинского сада. В советское время это была большая зеленая зона, украшенная фонтаном со скульптурами, но сейчас от него ничего не осталось, а часть Зеленинского сада отдали под парковку и жилой дом. Вот такое "чудо" сегодня

Сейчас расскажу не про сам Питер и не совсем снесли, но покинутые людьми места - это точно. Деревня призрак

Русская Америка – это пять рабочих поселков в Кировском районе Ленинградской области известны как Назия, Назья. Здесь в 30-х годах прошлого столетия специалисты из США организовали добычу торфа, но извлечь большую прибыль отсюда им помешала Вторая мировая война. Разработки месторождения советская власть продолжала до 60-х годов, а в 80-х было объявлено, что запасы исчерпались. Пока шла добыча торфа, поселки или скорее «объекты служебного назначения», так как статус самостоятельных населенных пунктов они так и не получили, не просто жили, а процветали. В каждом из пяти селений постоянно проживало от 300 до 500 человек, а в сезон, на заработки, приезжало еще около 5 тысяч. Многие жители имели хорошие двухэтажные дома, некоторые – даже кирпичные. В былые времена связь между населенными пунктами обеспечивала узкоколейная железная дорога, которая действовала вплоть до 90-х. Именно в этот период местных жителей, которые еще оставались здесь, переселили в ближайший поселок. Сегодня это запустенье может заинтересовать любителей мрачных историй и прогулок по безлюдным местам.

Ж/д станция Жихарево Балтийский вокзал, 1873-1889 гг. Гатчина. Снесен в 1889 году.Чертежи здания были опубликованы в журнале «Зодчий» в 1877 году. А вот фотографии фрагментов здания появились в том же журнале лишь в 1890 году. Это было вызвано тем, что здание постройки 1873 года в 1889 году снесли. А детали разобранного фасада были так красивы, что решили сохранить хотя бы их рисунки и фотографии. В этом же номере журнала была опубликована смета расходов по сооружению первого здания станции.

Вот как это описано в книге «Старая Гатчина. Летопись и очерки медицинской жизни»:

«В самом начале января 1890 года в Гатчине открылся новый обширный вокзал Балтийской железной дороги, построенный в течение лета и осени минувшего года.

Главное здание возведено в два этажа и венчается красивыми башенками. Весь наружный фасад, как вокзала, так и платформы, изящно отделан резьбой в русском стиле.

Весь второй этаж предназначен для служащих на этой станции. Сюда из старого здания, предназначенного к сносу, переместилась амбулатория 4-го врачебного участка Северо-Западной железной дороги. Врач участка доктор Ненсберг и фельдшер Гомин с удовольствием начали обживать новое обширное помещение своего заведения». Рядом с новым зданием вокзала, справа от него, в 1890 году, по проекту всѐ того же Петра Купинского, был возведён Царский павильон. На приложенной фотографии Царского павильона, в левой нижней части видна тень от здания вокзала.

Оба эти здания просуществовали до Великой Отечественной войны. 17 августа 1937 года между Ленинградом и Гатчиной началось регулярное движение электропоездов. Ушли в прошлое дым, сажа и запах гари от паровозов; вагоны поездов стали комфортабельнее и светлее.

Во время войны здания вокзала и Царского павильона были разрушены; прекратилось движение электричек.

Введенский собор лейб-гвардии Семеновского полка. Здание было заложено 22 августа 1837 года, к 1839 году основные работы были закончены. 21 ноября 1842 года в присутствии Николая I состоялось освящение церкви.

8 марта 1932 года по решению Леноблисполкома собор был закрыт. В 1933 году, несмотря на то, что здание имело статус памятника архитектуры, оно было разрушено.

А вот это снесли давно. Но все-равно жалко. 23 декабря 1827 года у Симеоновского моста открылся крупнейший в России цирк.

Он был построен по проекту архитектора С. Л. Шустова (на месте нынешнего «Цирка на Фонтанке»). Цирк стал первым стационарным сооружением для выступлений артистов в Санкт-Петербурге. К 1842 году здание пришло в ветхость и было сломано. Как-то уж слишком быстро обветшал. А здание было очень красивым.

Санкт-Петербург. Столица Российской Империи.

Площадь Восстания образца 1910 года

Тогда – Знаменская площадь. На месте снесённого в 1936 году храма Знамения Пресвятой Богородицы сегодня располагается вестибюль станции «Площадь Восстания».

В центре – памятник Александру III (сейчас находится во дворе Мраморного дворца). На его месте установлен обелиск «Городу-герою Ленинграду».

Питер Печальная судьба храма на Сенной Каменную церковь на Сенной площади заложили в середине XVIII века. Церковь была достаточно массивной, а внутри ее украшал высокий иконостас и престол.

В 1961 году, во времена хрущевской антирелигиозной кампании, церковь взорвали. После этого, на месте храма построили вестибюль станции метро "Площадь Мира".

В настоящее время церковь пытаются восстановить: в начале XXI века построили небольшую часовню.

Из последних новостей. В Санкт-Петербурге планируют варварскую реконструкцию гостиницы Русь Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект реконструкции гостиницы Русь в центральном районе города. Само здание было построено в 1980-х годах в стиле советского модернизма (брутализма) и представляет архитектурную ценность. Недавно же КГА представил проект «реконструкции» здания гостиницы, согласно которому ценный образец советского модернизма превратится в безликую стекляшку.

Памятник русско-французской дружбе В течение 26 лет, с 1891 по 1917 года, Россия и Франция были очень близки.

В конце XIX века Франция была в сложном положении в плане международных отношений. И единственным союзником в геополитических трениях для страны стала Россия.

Так возник военный, экономический, политический и культурный союз. Франция стала одним из наших крупнейших инвесторов.

Памятник открыли в 1902 году во славу такой грандиозной дружбе. Девушка, символизировавшая Республику получала от мужчины в допетровском костюме цветы. Памятник стоял на Михайловской улице вплоть до революции. Ну а потом его просто снесли... за ненадобностью.