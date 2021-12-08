О спорт – ты бред! Теперь на олимпиадах можно ставить точку

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новую концепцию "справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий". Согласно документу, "ни один спортсмен не может быть исключён из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий". А далее, мол, пусть решает каждая национальная федерация – кого считать мальчиком, а кого девочкой. По общей оценке экспертов, такой "ход" способен полностью закрыть тему женского спорта.

Новые олимпийские нормы вступят в силу сразу после Игр-2022, которые состоятся в Пекине в феврале следующего года ещё по прежним правилам. Международный олимпийский комитет заявил, что теперь "трансженщинам" – то есть биологическим мужчинам, которые "идентифицируют" себя женщинами, не придётся снижать уровень тестостерона в крови ниже 10 наномолей на литр, как было в предыдущих директивах МОК.

В остальном декларация МОК полна откровенного словоблудия. Так, в ней говорится, что внедрение новых принципов должно происходить в рамках "комплексного подхода, основанного на уважении международных прав человека, убедительных доказательствах и консультациях со спортсменами". При этом чиновники комитета советуют "соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью и благополучию спортсменов".

"Баба с яйцами"

Такую, скажем мягко, пургу "специалисты" МОК, по их признанию, разрабатывали десять лет, "проведя консультации более чем с 250 спортсменами и представителями мира спорта". В результате – каждая национальная федерация по конкретным видам спорта будет разрабатывать свои правила "полового распределения". То есть первичные половые признаки перестают быть "железным" аргументом женской или мужской лиг.

Из критериев исключается и такое вещество, как тестостерон – основной половой гормон, который синтезируется из холестерина клетками семенников у мужчин и лишь в небольших количествах - яичниками у женщин. Он обуславливает агрессию, темперамент и выносливость при физических нагрузках. Поэтому искусственное повышение его в крови всегда справедливо считалось допингом.

Более того, неоднократно возникали "разборки" с теми биологическими женщинами, у которых вследствие природных отклонений уровень тестостерона приближался к мужскому. Так, двукратная олимпийская чемпионка по бегу из Южной Африки Кастер Семеня, внешне неотличимая от мужика, с огромным уровнем тестостерона, просто не оставляла шансов своим соперницам на дорожке.

Расследование Международной ассоциации легкоатлетических федераций выявило отсутствие у спортсменки матки и яичников и, наоборот, присутствие в организме мужских яичек. То есть Кастер Семеня – женщина наполовину: своеобразный сбой природы. В итоге вердикт Спортивного арбитражного суда фактически закрыл Семене возможность участвовать в женских легкоатлетических соревнованиях. По новым же правилам МОК он теоретически может быть пересмотрен.

КАСТЕР СЕМЕНЯ. ФОТО: NIKKU VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / GLOBALLOOKPRESS.COM

Также теперь может не волноваться и мужеподобная Кристин Мбома из Намибии, выигравшая серебряную медаль Олимпиады в Токио в беге на дистанции 200 метров. Уровень тестостерона в её организме тоже запредельно высок для женщины.

Хочешь победить? Запишись "девочкой"

Но такие случаи, действительно, "особая статья" – их немного. А вот так называемые "трансгендеры", то есть мужики, внешне переделавшие себя в баб, а то и не переделывавшие, а просто так себя "идентифицировавшие", теперь могут запросто ломануться в женский спорт. А если они ещё и профессиональные спортсмены, то имеют все шансы заткнуть за пояс настоящих женщин в любом "силовом" виде спорта. Ведь давно доказано, что мужчины имеют огромное преимущество перед женщинами в большинстве видов спорта. Например, в скорости бега на длинные дистанции это преимущество исчисляется в 10-12% , а в силе удара в боксе – до 150%. Аналогичны показатели и для всех видов тяжёлой атлетики.

Так уж устроила природа. Причём дело не только в тестостероне, а в самом строении скелета, мускулатуры. Но по новым рекомендациям МОК уже не трансгендерам или интерсексам, как вышеупомянутая Семеня, придётся доказывать в судах, что у них нет преимуществ благодаря мужскому телу, а женщинам-спортсменкам убеждать, что нечестно соревноваться с мужиками в женском обличии.

В общем, большой привет феминисткам: за что боролись, на то напоролись. Следуя логике моковцев, почему бы не поставить под сомнение возрастные группы в спорте? Если, например, 30-летний дядя "самоидентифицирует" себя как 15-летнего подростка? А ещё, допустим, и "чувствует" себя девушкой. Долой дискриминацию, даёшь олимпийские медали!

Характерно, что при провозглашении общей "половой толерантности" дискриминируемым оказывается именно женский спорт. Ведь вряд ли кому-то из женщин-трансгендеров – то есть решивших, что они мужчины, – придёт в голову идти соревноваться в мужские спортивные лиги!

А примеры псевдоженщин типа "штангистки" из Новой Зеландии Лорел Хаббард (Гэвина Хаббарда), соревновавшейся со "слабым полом" на минувшей Олимпиаде в Токио (правда, неудачно) могут стать массовыми. И массово "удачными". Обратные случаи практически исключены. Нашумевшая как "первый трансгендер" и завоевавшая олимпийскую медаль в Токио канадская футболистка Ребекка Куинн только собирается "переделаться" в мужика, а пока выступает как женщина в женской же футбольной команде.

РЕБЕККА КУИНН. ФОТО: ACTION FOTO SPORT / ZUMAPRESS.COM / GLOBALLOOKPRESS.COM

Кстати, представитель пресс-службы МОК, который озвучивал новые принципы, впал в ступор после вопроса журналиста – будут ли отстраняться от Олимпиад национальные федерации, не принявшие предложенных правил игры?

Вопрос отнюдь не праздный. Как и в случае с унизительным лишением национального флага и гимна, олимпийцам России предстоит сделать выбор: а стоит ли участвовать в таких игрищах, где принципы "чистого спорта" а ля Пьер де Кубертен давно остались в прошлом? А в настоящем – коммерческая гонка, политический балаган и цирк с переодеваниями? Если избрать главной целью участие во что бы то ни стало, то, очевидно, придётся дать "партийное задание" ряду спортсменов, назвавшись девушками, усилить собой профильные женские лиги. Стыдно? А что делать: Родина требует медалей!

Игры сумасшедших

На "историческое" решение Международного олимпийского комитета в наших СМИ уже появились отклики известных людей. Так, бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов аттестовал новую концепцию МОК как "глупость и тупость".

У нас есть соревнования для людей с ограниченными возможностями. В чём проблема создать такие же соревнования для трансгендеров? Пусть там мучаются, и не надо смешить людей,

– сказал он изданию Metaratings.ru.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка-конькобежка Светлана Журова также считает, что для трансгендеров должны быть отдельные соревнования, что, впрочем, станет возможным, если таковых окажется "много". При предложенных правилах "самоопределения" трансгендеров в олимпийском спорте, по её словам, "может начаться хаос". Другой парламентарий Виталий Милонов назвал участие трансгендеров в соревнованиях "крахом мирового спорта":

Людям с острыми психическими заболеваниями участвовать в Играх нельзя. Возможно, МОК стоит задуматься о создании специальных Олимпийских игр для сумасшедших.

А сенатор Алексей Пушков и вовсе предсказал скорое уничтожение олимпийского движения.

Что с того?

В этой пренеприятной истории есть один парадоксальный нюанс. А именно: нет худа без добра. Большой спорт, давно утративший смысл развития физической культуры народа, демонстрации силы и красоты нации на международной арене, превратился в бизнес-лавочку и кормушку для чиновников.

По крайней мере для традиционной России и русского народа все эти позорные Олимпиады без национальных символов, но бок о бок с извращенцами, стали токсичным действом. Поэтому нынешний удар МОК по женскому спорту может быть во благо. Не лучше ли нашим женщинам начать стремиться не к медалям в силовых видах спорта, а к созданию семьи, деторождению, профессиональным успехам в других сферах? А если "спорт превыше всего" – то, пожалуйста, получайте хитрых мальчико-девочек и соревнуйтесь с ними. Бесам на потеху.

https://tsargrad.tv/articles/ja-ne-baba-ne-muzhik-olimpijski...