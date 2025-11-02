Юз Алешковский и Макаревич о фашизме Сталина

Ещё одна невинная жертва сталинских репрессий выискалась. Либеральная интеллигенция с придыханием вспоминает великого барда Юза Алешковского. Который только и открыл народу всю правду о злодее Сталине. Из Нью-Йорка, вестимо, открыл. Ещё одна невинная жертва сталинских репрессий выискалась. Либеральная интеллигенция с придыханием вспоминает великого барда Юза Алешковского. Который только и открыл народу всю правду о злодее Сталине. Из Нью-Йорка, вестимо, открыл.

Якобы страшно притесняла его советская власть, а он же сам лагерник.

Но вопреки Кей-Джи-Би, песни его ушли в народ. Помните «товарищ Сталин, Вы большой учёный»?

У него и более жгучие сочинения были. Не просто так Андрей Макаревич (иноагент) с ним целый альбом «Окурочек» записал. Вот, например, как Сталин играет с дочкой (ну не совсем Сталин, как выяснится, когда у него усы отпадут):

«И сказала Светлана,

с большим удивлением глядя:

Ты не папа - ты вредитель,

шпион и фашист».

И чужой, нехороший,

от страха трясущийся дядя

откровенно признался:

Я секретный народный артист».

Не знаю, что там в писаниях Юза Алешковского было гениального и что народного. Довольно банальные блатные песни, густо пересыпанные матерком. И с изрядной ненавистью к советской власти, как без этого.

Гораздо интереснее за что же посадили мистера Юза. Ну к этому мы ещё вернёмся. Там сама компашка поражает не меньше.

Потому что прежде чем сбежать в штаты в 1979 году Алешковский публиковался в подпольном альманахе Метрополь. Нет, это не совсем самиздат, впервые напечатана эта антисоветчина, опять же, в штатах.

Издавал за бугром сей альманах антисоветский писатель Василий Аксёнов. Родной сынок лагерной сиделицы с муженьком из высших партийных эшелонов – Евгении Гинзбург. Которая «Крутой маршрут», та самая.

А совсем недавно признали иноагентом антироссийского журналиста Митю Алешковского. Это прямой внучек того самого Юза-Иосифа Алешковского.

Маму Мити тоже все знают, это «историк» Тамара Эйдельман. Тоже, по странному совпадению, беглый из страны иноагент и обличительница Сталина.

Лично у меня почему-то на языке крутится нехорошее словечко «кубло». Не знаю почему. Никакой же связи со всей этой ранее антисоветской, а теперь и антироссийской братией. Правда?

Ладно, мы же про великого антисталинского барда Алешковского. Свою судьбу он художественно рисует в песне про слепого попрошайку.

Мол, били страшно чекисты беременную им матушку, вот такая беда и приключилась. По голове, видимо, сапогами попали:

«Я белого света не видел.

Отец был эсером, и вот

Ягода на следствии маму обидел:

он спать не давал ей четырнадцать суток,

ударил ногою в живот.

А это был, граждане, я, и простите

за то, что сегодня я слеп,

не знаю, как выглядят бабы и дети,

товарищ Косыгин, Подгорный и Брежнев,

червонец, рябина и хлеб».

Примерно так же и писались все эти лагерные мемуары. Вот это не давали спать четырнадцать суток и прочая чепуха. Конечно же, это художественная правда от Алешковского. В смысле, лютая выдумка.

Реальность гораздо банальнее. Так мило распевающийся на два голоса с Макаревичем Юз в лагере-то был. Только не злое ЧК его туда загнало.

Кстати, никакой он не Юз. При рождении звали мальчика Иосиф Хаимович. Юз появился уже потом, на театральных попойках. А выпить Юз был, как вспоминали друзья, очень не дурак.

Родился в Красноярске, но потом отца перевели в столицу. Служил отец в армии, но по интендантской части. Склады, довольствие.

В Москве Юзик оказался раздолбаем. После шестого класса из школы отчислен.

После Победы уже, в 1947 году призвали на срочную. Отправился во флот, на Дальний Восток.

Вот там-то товарищ краснофлотец и отличился. С компанией перепились и угнали Волгу. А потом ещё и с патрулём подрались.

Есть байка, что машина принадлежала секретарю краевого комитета партии. Мол, почти за политику сел. Но никаких подтверждений этому нет. Чистая уголовка.

В итоге четыре года отработал в лагере. Это ещё при живом Сталине. Я так напомню, что Сталинский уголовный кодекс военному человеку с оружием до высшей меры сулил за вполне рядовую уголовку.

Нет, серьёзно, там, где обычный хулиган или бандит максимум десятку могли получить, человек при исполнении вплоть до высшей меры. Да, сурово, но дали погоны и винтовку – не позорь форму. С военного человека и спрос особый.

По либеральной легенде, ещё в лагере Алешковский принялся сочинять антисоветский блатняк. Слабо представляю себе как лагерник при живом Сталине распевает вот эдакое:

«За что сижу, я сам про то не знаю,

Но прокуроры, видимо, правы.

И вот сижу я в Туруханском крае,

Где при царе бывали в ссылке вы.

В чужих грехах мы сходу сознавались,

Этапом шли навстречу злой судьбе.

Но верили вам так, товарищ Сталин,

Как, может быть, не верили себе».

Это не просто глумление над вождём. Это прямая статья 58-10, антисоветская агитация и пропаганда. Это сразу новый срок, ну зачем врать-то?

Понятно, вся эта антисоветская лабуда выплеснулась на страницы только после 1979 года. Когда гражданин сбежал в США и принялся ковать себе репутацию борца против советской власти.

Но увы, время диссидентов прошло. В 1979 году уже за это виллы и нобелевские премии не давали. Слишком много желающих торгануть Родиной стали в американскую очередь.

Нет, Алешковский очень старался. Не вылезал с экстремистского ныне Радио Свобода. Даже собственные передачи там вёл! Высокое доверие!

Книжки он там пишет соответствующие. Лютейшую антисоветскую пропаганду. Да-да, в Америке пишет. Я знаю, считается, что написана вся эта гадость ещё в Союзе, а там, за бугром, только издана. Но позвольте не поверить. Нет, писалось это на американской земле и хорошо, если не под диктовку ЦРУ.

Ну так, для понимания. Например, книжка «Николай Николаевич». Вор, лагерь, потом сельхозинститут. И постоянные рассказы как академик Лысенко задушил генетику. Как страдают при Сталине настоящие учёные от партийных мракобесов.

Примерно о том же люто антисоветский роман «Кенгуру». Там и вовсе товарищ Сталин поучаствовал в сюжете.

А вот романчик Алешковского «Карусель». Это про лютейший антисемитизм советской власти. От которого единственный выход – бежать без оглядки за рубеж. Вы помните как притесняли евреев? Я вот тоже не помню.

Или романчик из восьмидесятых «Рука». Очень хорошо лёг бы в сценарий фильма «Мумия» про Ленина и Мавзолей. Потому что в романе автор прямо обзывает коммунизм «современным проявлением абсолютного сатанизма». Нравится?

Знаете, что самое страшное? Пока Алешковский жил и творил в Союзе, ничего такого из под его пера не лилось. Хуже того, его «Детская литература» издавала год за годом. Да по его книжкам неплохое детское кино снято!

Это же он написал «Кыш, Двапортфеля и целая неделя» и «Кыш и я в Крыму». Это его «Два билета на электричку» в 1964-м и «Черно-бурая лиса» в 1967-м. Хорошие, вполне советские книжки для ребят.

А какое кино по его сценариям снималось! «Вот моя деревня» про друзей пионеров, начитавшихся Шерлока Холмса и решивших стать деревенскими детективами. Почти Том Сойер с Геком Финном, отлично же.

Или фильм «Аварийное положение». Как в деревне грипп свалил всех учителей. И шефство над ребятами в школе берёт простой, но с житейской сметкой шофер. Хороший и добрый фильм.

Картина про «Кыша и Двапортфеля», вообще, шедевр. Это про советских первоклашек. Двапортфеля он потому, что ростом не вышел, два портфеля в вышину и есть. Да милейший щенок Кыш, которого воспитывать и воспитывать.

У меня в голове не укладывается. Как можно было писать такие истории, а за пазухой такой камень держать. Как только вырвался на капиталистические «свободы», так сразу полилась лагерная «правда» пополам с матершиной. Как подменили.

«Юмористическая» песенка про Сталина и дочку кончается «весело». Артиста, притворявшегося двойником Сталина, расстреляли. А сам вождь:

«В тот же час в тёмной спальне от ревности белый

Симпатичный грузин демонстрировал нрав.

Из-за пазухи вынул воронёный наган парабеллум

И без всякого-якова в маму Светланы пиф-паф...

В лагерях проводили

Мы детство счастливое наше,

Ну а ихнего детства отродясь не бывало хужей.

Васька пил на троих

С двойниками родного папаши,

А Светлана меняла,

Как перчатки меняла мужей».

Противно? Лично мне очень. Где книжки про щенка Кыша и где вот эти лагерные стенания. На месте гражданина Макаревича, мне не то что альбомы записывать, стоять было бы противно в Нью-Йоркском ресторане, где они договорились свой «Окурочек» записать.

Нет, извините, не был никаким народным поэтом и никаким гениальным сочинителем Юзик Алекшковский. Уголовник, матершинник и антисоветчик. И если советские книжки ему хоть удавались, то вот с песнями совсем швах.

Скучные у него песенки как нацистская листовка. Даже на самокрутки не годятся. Мнение моё, не обязательно правильное. И опять на языке почему-то вертится… Кубло.

