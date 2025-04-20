Как Никита Карацупа и его Ингусы 12 лет ловили контрабандистов в приморской тайге

История жизни самого известного пограничника Советского Союза

Есть пограничники, которые, высматривая чужие следы, в итоге оставляют собственный след в истории и в памяти народа. Об их подвигах рассказывают детям, передавая легенды из поколения в поколение. В Приморском крае без героев государственного масштаба не обошлось, и понятно почему: протяжённость границы довольно большая, вокруг — три государства.

Главным защитником рубежей России считается служивший в нашей Полтавке Никита Карацупа.Никита Карацупа Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Из пастухов в следопыты

Никита Карацупа — легенда среди пограничников. Он посвятил свою жизнь охране границ страны и стал примером для многих. За 20 лет на дальневосточной границе Никита и его овчарка Ингус задержали 338 нарушителей, уничтожили 129 шпионов и участвовали в 120 боевых столкновениях. Он также обучил около тысячи следопытов, а наработанный им опыт служебного собаководства востребован и в настоящее время.

Вряд ли Никита Карацупа в 7 лет пророчил себе такое будущее. В этом возрасте он стал сиротой, сначала попал в детдом, а потом сбежал и стал бродягой. Он скитался по деревням и работал пастухом, чтобы заработать немного денег. У Никиты появилась собака по имени Дружок, и он научился дрессировать её так, что она могла сама пасти овец и защищать их от волков. Здесь впервые проснулся врождённый талант Карацупы.

Позже он начал работать в колхозе, а после призыва в армию его жизнь резко изменилась. В детстве он встретил пограничника, который рассказал ему о службе и подарил книгу о собаках. Это вдохновило Никиту стать пограничником.

В итоге в военкомате Никита Карацупа попросился в погранвойска, но военком не хотел его туда определять. Никита Карацупа. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Никита Федорович описывает этот эпизод в автобиографической книге "Жизнь моя граница":

"Бодро я вошел в кабинет военкома и сразу же попросил: "Направьте меня в пограничные войска". Военком разгладил пышные усы, оглядел меня, щуплого, низкорослого, усмехнулся: — Мал ты ростом, — и стал перебирать какие-то бумаги, не обращая на меня внимания. Я чуть не расплакался от досады, но взял себя в руки: не уйду, пока своего не добьюсь, так решил и сказал военкому: — Так это даже лучше, что я мал ростом: нарушители не заметят, когда я буду в дозоре. — Что? — военком поднял голову, внимательно на меня посмотрел и весело засмеялся. — Находчивый ты парень! Находчивый".

Так Никита Федорович уехал из Казахстана на Дальний Восток — в октябре 1932 года приехал на службу в село Полтавка Приморского края.

Никита был в полном восторге от своей части — заставы, расположенной в живописной излучине реки, среди красивых сопок. Здесь стояла высокая наблюдательная вышка, были конюшни и вольеры для собак. Ему выдали новое обмундирование, и все его встретили радушно.

"Красноармейцы стали для меня братьями, а начальник заставы — вроде отца родного", — писал он в автобиографии.

Теперь молодому Карацупе предстояло учиться пограничному делу. В школе ему объясняли, как "читать" следы и стрелять из винтовки. Развивали слух и зрение, устраивали спортивные тренировки и кроссы. Бойцы зачитывали специальную литературу и изучали опыт лучших пограничников, много спорили о тонкостях своей профессии.

Особенное внимание Никита уделил изучению запахов. Поняв, что на службе может оказаться без собаки, он решил развивать собственное обоняние — и это действительно ему пригодилось. По его воспоминаниям, он запомнил около 240 различных запахов. Среди них были запахи контрабанды, такие как кожа, одеколон, спирт, резина, а также запахи цветов, деревьев и животных — всего, что встречалось на границе. Никита Карацупа и Ингус в дозоре. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Карацупа освоил распознавание множества следов — как людей, так и животных. Он научился даже выявлять тех, кто пытался подделать следы животных. Он постоянно записывал свои наблюдения, что помогало ему распознавать хитрости нарушителей границы. Со временем Никита мог по следам определить не только число нарушителей, но и понять, что они несли, с какой скоростью двигались, а иногда даже представить, как они выглядели.

Некоторое время спустя ему подобрали коня, но здесь возникли проблемы — из-за небольшого роста Никиты сложно было найти подходящего скакуна. Но с собакой не повезло еще больше — все уже были разобраны до его приезда. Никита очень переживал из-за этого, ведь он любил животных и мечтал о своем преданном друге.

"Завидовал я товарищам, наблюдал, как они дрессируют овчарок, и тяжело вздыхал. Когда же мне выпадет такое счастье? Если меня готовят настоящим следопытом, значит, собаку дадут. Но когда? Когда закончу пограничную школу? Я хотел ее получить сейчас. Чтобы на заставе сразу же начать службу. Ведь для подготовки собаки нужно много времени...", — писал он в автобиографии.

Но однажды ему повезло. Возвращаясь с наряда, он нашел двух полуслепых щенят под мостом. Никита без всякого разрешения унес их в часть и спрятал на складе в столовой. Конечно, это не осталось в тайне. Начальник заставы вызвал его на разговор, и они решили, что один щенок станет напарником Никиты и будет получать довольствие, а второго заберет к себе сам начальник. Так у Никиты появился первый четвероногий помощник, которому он дал имя Индус за его темный окрас. Первый пес Никиты Карацупы — Индус. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Никита Федорович за свою жизнь имел пять служебных собак (по официальной версии, а по неофициальной — до 12). Всех он называл одним и тем же именем. В 1950-х годах, когда о Карацупе и его четвероногом друге начали писать в газетах и показывать по ТВ, "сверху" попросили изменить кличку Индус. Это произошло из-за улучшения отношений между СССР и Индией, и собака Никиты Федоровича стала Ингусом.

Истории из нарядов: Стой! Кто идет?

После школы Карацупа и его верный питомец начали службу на границе в Приморье, на заставе Полтавка Гродековского отряда. Именно здесь Никита проявил себя во многих подвигах.

Первый пошел

В автобиографии Никита Федорович рассказывает о множестве задержаний, каждое из которых было рискованным и опасным, ведь у диверсантов не было ничего терять. Вот одна из его первых историй о пойманном нарушителе:

"Было это ранним утром. Густой туман стоял — ничего не видать. Вытянешь пальцы — они скрываются в молочной пелене. Я нес службу дозора. Было тихо. Вдруг я почувствовал — встрепенулся Ингус. Карацупа и Ингус в 1930-е. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Я приложил ухо к земле, прислушался. Откуда-то справа послышался еле уловимый хруст сухой ветки. Кто-то шел. Я замер. Прежде всего нужно разобраться: свой это или чужой? Шаги раздаются ближе. Они торопливые, сбивчивые. Так пограничники не ходят. Все ясно: чужой! Один вопрос решен. Нужно решить другой: куда, в каком направлении идут нарушители? Еще не видя их, я уже определил: их двое. Понял, что пройдут мимо. Значит, надо перебраться правее, чтобы с ними встретиться.

Я сделал несколько шагов в сторону, замаскировался и стал ждать. Ингус чутко прислушивался и посматривал на меня, словно спрашивал:

— Ну что же ты медлишь?

— Молчать! — тихо приказал я ему. — Слушай.

Ингус, поводя ушами, в нетерпении перебирал лапами.

Нарушители вышли прямо на меня. Они на мгновение растерялись: не ожидали такой встречи. Реакции их можно было позавидовать: я еще не успел сказать слова, хотя готов был к встрече, как они бросились в разные стороны. Я побежал за одним, Ингус — за другим.

Туман мешал ориентироваться. Нарушителям он помогал, а мое движение задерживал. По примятой траве я следил, куда держал путь нарушитель. Сделав несколько сот шагов, я остановился, прислушался и бросился на звук трещавшего валежника.

Лазутчик, гонимый страхом, резко свернул в сторону, и я вышел ему наперерез. Остановился, жду за кустом. Вот он бежит по тропе, тяжело дышит. Я приказал: "Стой! Руки вверх!". Материалы выставки к 100-летию Н. Ф. Карацупы. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Тот упал, перевернулся, хотел откатиться в сторону. Но я навалился на него, заломил руку с зажатым пистолетом. Диверсант вырвался, разжал мои пальцы и потянулся к моему горлу. Пятерня как щупальца.

Я изловчился, двинул его кулаком в висок. Лазутчик обмяк, расслабился. Я воспользовался этим. Еле перевалил его. Связал на спине руки. Перевел дыхание, скрутил ноги. Подняться нет сил. Выдохся. Нарушитель был сильнее меня: в плечах пошире и ростом повыше. Пришлось с ним повозиться. Все силы израсходовал. А подниматься надо. Надо спешить на сердитый лай овчарки. Пошатываясь, пошел туда, где лаял Ингус.

Раздвинул ветки и увидел второго лазутчика. Тот лежал, распластав руки, а Ингус стоял рядом, ощетинив шерсть. И когда поверженный делал малейшее движение, овчарка бросалась к нему, злобно рыча. Материалы выставки к 100-летию Н. Ф. Карацупы. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Я сразу обратил внимание, что рядом с нарушителем лежит пистолет. На запястье лазутчика следы зубов Ингуса: значит, он успел упредить выстрел.

Я отбросил ногой пистолет диверсанта, связал его и повел туда, где лежал его напарник. Конечно, мне пришлось бы туго, если бы рядом не было Ингуса, моего верного друга и помощника".

Было много и других историй. О своей службе и богатом опыте Карацупа написал книгу "Записки следопыта", о жизни легендарного пограничника снят документальный фильм "Следопыт".

Этот номер не прошел

На границе лазутчики действительно очень сообразительны, и каждый пойманный нарушитель — это как маленькая победа разума. Вот один интересный случай из Полтавки.

Однажды пограничного солдата укусила ядовитая змея, хотя раньше их здесь никогда не видели. Карацупа понял, что что-то не так, и решил выяснить, откуда она могла взяться. После расследования он обнаружил, что японцы использовали ветер, чтобы отправлять ядовитых змей к нам через море в специальных коробках. Узнав об этом, пограничники получили задание уничтожать такие "посылки" и быть осторожнее с змеями. Так Никита Федорович помог спасти своих товарищей. Книги о Никите Карацупе. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

А вот еще один случай, когда он задержал диверсантов, собирающихся взорвать мост. Эти нарушители притворялись рыбаками, но Карацупа, который сам любил рыбалку, заметил, что они неправильно насаживали червяка на крючок. В результате он быстро разоблачил их и задержал!

Зря оголилась жена контрабандиста

Конечно, Карацупа не смог поймать всех нарушителей, которые пытались пересечь границу во время его дежурств. Одним из самых сложных был контрабандист, с которым у Никиты Федоровича связана интересная история.

Однажды Карацупа снова преследовал этого контрабандиста, но так и не смог его поймать. След привел его к дому, где жил преступник, но тот успел скрыться. Никита сильно разозлился. И тут появилась жена контрабандиста. Она открыла дверь, стала насмехаться и, повернувшись спиной, приподняла ночную рубашку, демонстрируя "пятую точку". Карацупа не сдержался и выстрелил в стену, пытаясь выпустить свой гнев. Но пуля отразилась и случайно задела женщину. Экспозиция в Музее пограничного Управления ФСБ по Приморскому краю. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia

Говорят, это вызвало настоящий скандал, но всё уладили только потому, что Карацупа уже стал легендой пограничников. В конце концов, он все-таки поймал того контрабандиста.

Разные версии, как Карацупе дали Героя

В 1936 году Карацупе вручили орден Красной Звезды. В это время в Приморье побывали журналисты "Комсомольской правды", которые искали интересные истории о героях ордена. Благодаря статьям корреспондента Евгения Рябчикова, Карацупа стал известным на всю страну и настоящим народным героем. Его уважали не только дети и юноши, мечтавшие стать пограничниками, но и известные военные.

В мае 1944 года Никиту Федоровича перевели в Белорусский пограничный округ, где он помогал восстанавливать западную границу и сражался с бандитами и сторонниками нацистов. С 1952 года он служил в штабе Закавказского пограничного округа. Экспозиция в Музее пограничного Управления ФСБ по Приморскому краю. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia

В 1957–1961 годах Карацупа оказался во Вьетнаме, где активно помогал создавать местные пограничные войска. В 1961 году он вышел в запас, а в 1962 году ушел на заслуженный отдых и устроился работать в хозотдел московского НИИ "Пульсар".

Вот, что писала "Комсомольская Правда" в материале "Как "Комсомолка" сделала Карацупу Героем всего Советского Союза" от 30 апреля 2010 года:

"Он был так скромен, что никто даже не догадывался, что рядом с ними несет трудовую вахту всесоюзная легенда. Ходил в штатском. И вдруг узнали! Пульсаровцы возмутились: оказывается, Карацупа не Герой Советского Союза! Да быть такого не может. Сразу возник вопрос: почему?

Выяснилось, что к Герою Карацупу еще до войны представляли, но бумаги где-то затерялись. И неспроста: Никита Федорович хотя и был молчалив, зато ерепенист. Он писал докладные прямо в Москву о положении на границе, и это, понятное дело, верховному начальству очень не нравилось.

Но теперь подошло время "Комсомолке" вновь выступить на охрану чести своего героя. Рябчиков организовал коллективное письмо от пульсаровцев: как же так, почему Карацупа не Герой?! Письмо газета напечатала. Пошли массовые отклики. Мы собрали их в мешок и отправили в ЦК КПСС. Хрущев самым активным образом нас поддержал, но тут Хрущева сняли.

Рябчиков прорвался к председателю Президиума Верховного Совета СССР тов. Микояну, и тот, в очередной раз удивившись тому, что Карацупа не Герой, газету поддержал и доложил Брежневу. Тот тоже удивился и тоже поддержал. А дело ни с места. Никита Карацупа. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

И вот однажды... Шел вечер в клубе Дзержинского на Лубянке, и "серый кардинал" Политбюро Суслов в своем выступлении упомянул Карацупу. Уже покидая сцену, он наткнулся на поджидавшего его Рябчикова, который, собравшись с духом, выпалил: "А Карацупа до сих пор не Герой!". Суслов: "Не может быть!". Рябчиков молча развел руками.

Указ о присвоении звания Героя замечательному человеку Никите Федоровичу Карацупе вышел 21 июня 1965 года".

Но есть и другая версия, как Никита Карацупа стал Героем Советского союза. Вот, что писала газета "Граница России" в №26 от 1994 года в материале Александра Парамонова:

"Героем Советского Союза он стал, уже закончив службу в погранвойсках. История эта во многом примечательна.

Как-то в Музей погранвойск (тогда еще работающий) заглянул "главный снабженец страны" Анастас Микоян, только что вознесенный на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

— А вот это стенд нашего прославленного следопыта, задержавшего почти пятьсот нарушителей границы, — рассказывали сановному посетителю сотрудники музея. — Вот чучело его любимой собаки, вот гимнастерка…

— Надо же, пятьсот нарушителей! — восхитился Микоян. — Вот, каких Героев Советского Союза растит наша партия!

— Да, но Никита Федорович — не Герой Советского Союза, — осторожно поправили Микояна сопровождавшие лица.

— Как?! — изумился глава государства. — Такой человек — и не Герой?! Нужно немедленно поправить!

Вскоре появился соответствующий указ, и Микоян самолично вручил Карацупе Золотую Звезду". Никита Карацупа на 50-летии Гродековской заставы. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

За свою жизнь Никита Федорович получил множество наград: орден Ленина, два Ордена Красного Знамени и разные медали. В его честь названы школы, библиотеки, речные переправы и пограничные заставы во Вьетнаме и Индии. По приказу начальника войск Тихоокеанского пограничного округа он был назначен почетным пограничником той заставы, где служил первые десять лет. В родном селе ему установили бюст Героя.

Во Владивостоке, в музее Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (ул. Семеновская, 27), есть выставка, посвященная Никите Федоровичу Карацупе.

Любовь Никиты Карацупы

В том же 1941 году Никита встретил восемнадцатилетнюю медсестру Марию. Она очень любила танцы, а вот Никита не умел танцевать, да и ухаживать тоже. Но он решил, что Мария будет только его. Другие поклонники, узнав, что у них конкуренция с легендарным пограничником, в панике разбегались. Так что Марии ничего не оставалось, как ответить взаимностью на знаки внимания Никиты. Скоро они поженились, и как показало время, она не ошиблась с выбором — более верного и надежного спутника, чем Никита Федорович, ей было не найти.

Как рассказывала Мария Ивановна, в быту Никита Федорович был непривередлив. Единственной слабостью сурового старшины оставалась любая живность — он то и дело приносил домой птенчиков, ежей и так далее. А еще Карацупа звонил по телефону своим собакам. И те выполняли команды хозяина, не видя его!

Легенда в запасе

В 1970-1980-х годах, будучи на пенсии, Никита Федорович часто посещал встречи с ветеранами, пионерами и пограничниками. В 1972 году он стал гостем на пятидесятилетнем юбилее Гродековского погранотряда и был очень уважаемым человеком среди всех. Встречи Никиты Карацупы ст пионерами. Фото: Из фондов Музея Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

В 1980-х годах произошёл интересный случай, который наглядно демонстрирует его скромность. Он описан в книге Николая Сысоева "Легендарный Гродековский" (на нее ссылается Анатолий Смирнов в книге "Пограничный следопыт"):

"Однажды его, почетного президента Московского клуба моржей, пригласили на открытие сезона. Как водится, понаехали журналисты, поглазеть на действо прибыли и иностранцы. Один из них показал на пожилого военного в полковничьей шинели и папахе и поинтересовался: "Он что, тоже будет нырять в прорубь?". Да нет, ответили любопытному туземцу, это наш почетный президент.

Никита Федорович этот разговор услышал и начал степенно снимать шинель. На парадном кителе блеснули Звезда Героя и многочисленные награды. Наши моржи всполошились и еле уговорили Карацупу отойти от полыньи.

— Вы что, действительно собирались прыгать в ледяную воду? — спросили его.

— Конечно, не мог же я опозориться перед какими-то иностранцами, — ввернув крепкое словцо, ответил ветеран".

Никита Федорович Карацупа умер в ноябре 1994 года.

Школа следопытов, заложенная Никитой Федоровичем, продолжает действовать и в настоящее время. Его имя служило, служит и еще долго будет служить примером в деле патриотического воспитания молодежи.

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И ещё:

В московском метро на станции «Площадь революции» в нишах зала расположены 76 бронзовых скульптур. Скульптор Матвей Манизер создал образы советских людей, но самый известный из них, пожалуй, — пограничник с собакой. По сложившейся примете (идущей от студентов-бауманцев) прохожие трут собаке нос – на удачу, — но вряд ли кто догадываются о том, кто скрывается за этой фигурой.

В конце 1930-х годов, когда создавались эти скульптуры, газеты много писали о знаменитом пограничнике Никите Карацупе и его собаке Индусе. Фотографии пограничника с его верным псом вдохновили скульптора Манизера и послужили прообразами его скульптурных героев. Источник Фарфоровая статуэтка Пограничник Карацупа и го собака Индус. 1930-е годы

А вот в подмосковной Электростали памятник Никиты Карацубы был, к сожалению, утерян: