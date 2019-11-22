Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев

В беззаботном советском прошлом было принято считать жанр мультипликации чисто детским. Даже если ежик терялся в экзистенциальном тумане, а бандито-гангстерито были полны отрицательного обаяния. Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут"

Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины. Заход на деликатную и щекотливую тему исторической памяти "через Альпы" — через представителей масскультуры — прием иезуитски эффективный.

Молодые неокрепшие умы, подпевая Олегу "Фаготу" Михайлюте, будут "прожигать" себе матрицу мировоззрения в тех местах, на которых делает акцент автор текста Артем Полежака. А на чем не делает, то останется за границами этого краткого курса истории Украины.

"Хватит смотреть на собственное прошлое с грустью и сожалением, украинцам есть чем гордиться! А что будет дальше — зависит от тебя!" — говорят создатели клипа.

А нам будет интересно посмотреть на прошлое через критическую призму анализа некоторых эпохальных событий. В том числе тех, которые авторы поделки — пусть живут долго и счастливо до Страшного суда истории — не считают эпохальными.

Итак, видео начинается с большого взрыва, который вряд ли может считаться исключительно принадлежащим истории какого-нибудь одного этноса. Далее упоминаются трипольцы и киммерийцы — без всякой привязки к Украине. Потом на экране возникают восточные славяне — поляне, северяне и другие древляне, которые либо бьют супостата, либо (за неимением оного) идут брат на брата. Здесь надо отдать должное присущему рэперской культуре сарказму, который не чужд и ТНМК. Нарушая всякую хронологию, в повествование внедряются Апостол Андрей, Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь.

Вся эта свистопляска из легендарных и исторических персоналий не мешает сказать, что киевские князья ходили на Византию, учились бояться Бога, в результате чего Владимир сбросил Перуна и покрестил Русь.

Мимоходом упомянуты воинственный Святослав Храбрый, начитанный Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, который "слушался маму и носил шапку". Пока не навалилась монгольская орда. Далее следует исторический кульбит, в ходе которого сражается "один в поле воин" Данила Галицкий, благодаря чему (?) растет сила Литовского княжества, а на Украину (?) в образе девушки в цветастом венке со всех сторон посягают уже польское панство, орда (!) московская и татарское басурманство.

Далее в клипе казаки начали оборонять Украину, Богдан Хмельницкий задружился с царями и "спорол фигню" (в мультфильме у него вырастают ослиные уши и надламывается в нескольких местах булава, напоминая поникший мужской орган), а на горизонте появляются конные Довбуш, Кармелюк, Зализняк и Гонта. Эта четверка всем известных народных мстителей и государственных преступников вместе никогда не собиралась, но совокупно натворила много примечательного.

Интересно, что Довбуша как-то укрыл Баал-Шем-Това — основателя хасидизма, получив за это трубку от опрышка, участника повстанческого движения Закарпатья, однако этого эпизода в мультфильме нет, как нет в истории Украины более чем весомого вклада еврейского населения — разве что кто убережется от погрома и даст потомство, отмеченное Нобелевской премией.

Кстати о погромах. Это же про Гонту и Зализняка великий Шевченко писал в поэме "Гайдамаки". Эти два исторических персонажа возглавили восстание против польской католической шляхты, названное "Колиивщина" (колии — специалисты по заколке свиней, живодеры). После взятия Умани (известный центр хасидизма) погибло не менее двух тысяч поляков, в том числе женщины, дети, старики. Повстанцы вырезали в Умани всё 30-тысячное еврейское население. Борцы за христианскую веру, как свидетельствует историк Карамзин, вспарывали животы женщинам, бросали туда кошек, глумились над трупами, запрещая их хоронить. Понятное дело, что авторы анимационной истории этот сюжет тоже опустили.

Зато упомянули Петра Могилу — основателя академии и "первого хипаря в Европе" философа Григория Сковороду. Сопоставили время рождения Пушкина и написание Котляревским "Энеиды" — дескать, Александр Сергеевич еще в колыбели качался и слова внятного произнести не мог, а тут уже какой труд был совершен украинским пиитом! Умалчивая при этом, что труд сей — перевод по сути русской версии "Энеиды" Вергилия, а не оригинальное произведение.

XIX век, по версии мультипликаторов, был временем сплошного гнобления украинского народа — нет Запорожской Сечи, нет Гетьманщины, одни страдания, пока не родился Кобзарь. То есть нет прирастания украинских земель вследствие трех разделов Речи Посполитой, нет переноса Высочайшим указом императора Павла I контрактовой ярмарки из Дубно в Киев, что дало новое дыхание провинциальному центру Малороссии, нет войны с Наполеоном и восстания декабристов (изрядная часть которых входила в Южное общество), нет, в конце концов, Крымской войны! Значит, нет в краткой украинской историографии украинского Крыма — он получается по этой мультяшной истории Украины был или татарским, или российским.

Далее упоминаются Валуевский циркуляр и Эмский указ, а строительство железных дорог не упоминается. Упоминаются Марко Вовчок, Михайло Старицкий, Гулак-Артемовский, Нечуй-Левицкий, Гринченко, Стефанык, Руданский, Гребинка, Франко, Коцюбинский и Леся Украинка — все сплошь персоны гуманитарные, более того — мастера устного и письменного слова. И это в период бурного промышленного роста, освоения рудных и угольных залежей, привлечения иностранного капитала для строительства шахт, металлургических заводов, машиностроительных производств и всего того, что дало мощный толчок экономическому развитию всей территории тогдашней Украины. Но нет пока в краткой истории страны Алчевских и Горлова, Граффа и Симеренко, Терещенко и Городецкого — их знает небольшая часть настоящих патриотов своей земли. Остальным, видимо, достаточно ориентироваться на пламенных революционеров.

В XX веке, по версии музыкальных историков, Украина оказалась в эпицентре борьбы "всех против всех" — сначала ее, в ходе Первой мировой войны, делили империи, а потом — Петлюра, Махно, Винниченко и Скоропадский. Вследствие чего победителем в ситуации стала "красная чума", случились Расстрелянное Возрождение и Голодомор… А всеобщая грамотность не случилась, не случилась электрификация страны, не случились Днепрогэс, Харьковский тракторный и еще много чего, что до сих пор не могут доприватизировать "новые украинцы". Зато — в рифму, видимо, — упомянуты участники восстания в Холодном Яру и бойцы у станции Круты. Для Алексея Стаханова, Паши Ангелиной и прочих передовиков производства украинского тогда Донбасса рифмы не нашлось.

Дальше — круче. На витрину достижений выносится танк Т-34. Он действительно был создан в КБ Харьковского танкового завода. Но уже после того, как приказом наркома тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе в Харьков из КБ Ленинградского танкового завода был переведен Михаил Кошкин с опытом работы над проектами среднего танка. Только ТНМК это не так интересно, как нарисовать танки, изгоняющие немцев справа налево и бегущих за ним воинов — нет, не в советской форме! — а в похожих на "конфедератки" головных уборах УПА. Которые, как сказано, боролись на два фронта, пока Германия с Советским Союзом выясняли, чья возьмет.

И тут — 1946 год, опять голод, опять Сталин, после чего, по ходу пьесы, приходит "украинец Горбачев". Чему тут больше удивляться — решать читателю. Можно тому, что Михаила Сергеевича записали в щирые украинцы. А можно тому, что в повествовании — провал в 40 (!) лет, в течение которых были послевоенное восстановление Крещатика и сотен городов Украины, миллионы квадратных метров бесплатного жилья для простых тружеников, первый полет человека в космос под руководством уроженца Житомира Сергея Королева, Институт кибернетики в Киеве, автобусный завод и завод телевизоров во Львове, и прочая, и прочая, и прочая.

Зато независимость с 1991 года — минуя разрушителей социалистического строя Кравчука и Кучму, а также казнокрада с чистыми руками Ющенко — сразу перешла в противостояние с Януковичем. Рисуются коктейли, шины и прочие атрибуты охлократии. И тут надо обратить внимание на то, что расстрел протестующих из Небесной сотни изображен выстрелами из отеля Украина — то есть в полном соответствии с версией антимайданных следователей. Не улика, конечно, но подсознательное признание.

Дальше, понятное дело, по сценарию война на востоке и призывы к славе Украины и к славе героев.

Краткое содержание этой микроисторической саги можно описать несколькими словами: распри, борьба за независимость, притеснения, война. А про строительство, созидание и развитие хорошо пелось раньше — в гимне УССР.

Сейчас — другая задача. Ибо, как пишут сами производители, "эта песня является частью проекта «Так работает память».

Но тут уж, как говорится, у кого как. У некоторых жителей Украины она все же работает не по-мультяшному, не избирательно, а системно.

Али Серенадин

https://ukraina.ru/exclusive/20191121/1025742066.html