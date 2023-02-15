Мысли вслух командира

Легендарный командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, у которого скоро пойдет уже десятый год боевых действий на Донбассе. Про эгоизм

Все-таки, эгоизм - один из наших главных пороков. Даже война не в состоянии изменить наше отношение к жизни, сформированное последними десятилетиями на почве и без того не идеальной природы человека. У Высоцкого про нужные книжки не зря было спето, но те книжки, которые могли вдохновить поколение Высоцкого - усвоенные сейчас, резко снизят конкурентоспособность в современном мире.

Сейчас другие книжки, другие методики.... Успешность, успешность, успешность... Прав Андрей Кормухин: раньше делали героев, а теперь делают личностей - себялюбивых, зацикленных на себе эгоистов. Но делают не только из молодёжи - и старшее поколение, допущенное к власти и ресурсам, сполна усваивает правила нынешнего бытия... Сейчас время такое, что нужно отбросить личные интересы, но не до всех это доходит: соприкоснулся с производителями передовых на нашем небосклоне изделий военного назначения, и увидел, что своя рубашка ближе к телу.

Они делают вполне годный продукт, но настолько в малых количествах, что фронту от него - мёртвому припарка. Попытки склонить их к расширению производства до массового количества успехом не увенчиваются - это наше, это придумали мы, мы не хотим утратить контроль над своей интеллектуальной собственностью... На фронт бы таких парней - куски тел потаскать во множестве, которых могло бы и не быть, если бы в тылу эгоисты всех мастей меньше пеклись о дивидендах....

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Ответственность

Распределение ответственности - одна из основных формул организации любого масштабного процесса. Процесс управления государством построен именно на таком принципе - каждый да держит вотчину свою. Но бывают ситуации, когда этот принцип производит отрицательный эффект - как сейчас, например. Появляются категории, которые, ссылаясь на этот принцип, умывают руки от ответственности, или наоборот: есть те, кто понимает, что МО самостоятельно не вывезет такой глобальной задачи, и пытаются соучаствовать, - но им быстро указывают их место, загоняя под "хозяина положения", тем самым обнуляя возможности.

Парадигма такая: это ответственность МО, - и пусть МО само разбирается. Но позиция в верхних эшелонах МО почти всегда строится на принципе: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. На все попытки раскрыть глаза на недостатки реакция только одна - неприятия. Все пытавшиеся получили по загривку и перестали пытаться, даже депутатам было сказано: будете лезть - лишитесь неприкосновенности и сядете за диверсионную работу.

Что дальше? Что нам всем с того, что в случае отрицательного результата мы будем знать, кто виноват? Разве стоит задача подождать, пока конкретное ведомство покажет себя недееспособным, и тогда состоятся решения? Да пусть живут и здравстуют! - Дайте нам Победу! Победа в войне - это коллегиальное дело не только в плане усилий, но и в плане соразделения ответственности, а последенее требует полномочий. Нельзя, сказать всем - это не ваше дело! Нельзя становиться в позицию: я отвечаю - я сам все буду и решать. Закончится все это очередной волной мобилизации и попытками качество заменить количеством. А это в свою очередь неизбежно отразится на внутреннем состоянии России, чего и добивается запад, и может привести к тяжёлым последствиям.

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Наш потенциал

При современных способах обнаружения любая тактика должна быть подкреплена возможностью быстрого поражения артсредств противника. Статистика показывает, что девяносто процентов наших потерь происходит в результате действий артиллерии, и следовательно - она наш основной враг. Я не беру во внимание такие ситуации, как в Макеевке, а веду речь о полевой артиллерии, с которой приходится бороться и в обороне, и в наступлении.

Приходится бороться и удаётся бороться - не одно и то же. Должен сказать, что мы так и не разработали системного средства поражения, которое бы могло долетать до артиллерии противника и поражать её с высокой долей вероятности уничтожения. Есть образцы вооружения, способные решать эту задачу, но применение их хаотично, количество их не позволяет удовлетворить потребности фронта, а если добавить сюда и низкую эффективность артразведки - картина в целом не выглядит позитивно.

А теперь ещё раз верну вас к цифре - девяносто процентов. Только вдумайтесь, сколько жизней могло бы быть сохранено, если бы мы умели затыкать рот артиллерии противника на всех дистанциях, где бы она ни разместилась. Если вспомнить Павловку, впрочем, как и любое другое наше наступление - почти все потери от артиллерии. Мы идём в наступление, концентрируемся на участке, нас сдерживают минные поля и встречный огонь противника, от которого можно залечь. Но на закрытых позициях, вне зоны нашей досягаемости, стоят стволы и отрабатывают по нам 'учебную задачу" - как в тире. А от такого огня сильно не заляжешь - он падает сверху.

Сейчас очень много групп энтузиастов взялись за решение этой проблемы. Я контактирую с ребятами со всей страны - от Владивостока до Смоленска, - все они без какого-либо коммерческого интереса, на голом энтузиазме и за свой счёт создают отечественные разработки, которые в перспективе выведут нас из зависимости от Китая или Ирана. Да, есть сложности, - но преодолимые. Мы в очередной раз можем увидеть, какой неисчерпаемый потенциал у нашей земли. Они не рассчитывают на то, что государство их заметит и поощрит: их поощрение - результат и сохранённые жизни наших солдат.

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Про Угледар и Абрамсы

По Угледару пока критических изменений нет. Говорить о том, что мы уже на первых улицах города и ведём бои в городских условиях пока преждевременно, но постепенно подбираемся. Противник пытается выводить из города танки и обрабатывать наши передовые группы, но несмотря на наши беспилотные потери от РЭБ - действия противника мы видим и реагируем.

Теперь пару слов о танках, о которых в последнее время так много говорят. Я знаю тех, кто выдерживал попадание в танк восемьдесят второй мины, но не знаю никого, кто мог бы похвастаться, что после прилёта по танку сто пятьдесят второго снаряда экипаж продолжил бы воевать. Да, навесное попадание в танк корпус, может, и не пробьёт, но "запреградка" будет такая, что тяжёлые контузии экипажу обеспечены. Не видел ни одного украинского танка, который бы не пытался убежать от нашего огня, когда мы его нашупывали пусть и не бронебойным, но тяжёлым боеприпасом. Так что можно получить Абрамсы, - но где набрать железных человеков?

https://t.me/aleksandr_skif/2563

Городские бои

Для подавления позиций в Широкино, которое было частым гостем фронтовых сводок накануне и в начале спецоперации, и которое теперь все уже начали забывать на фоне новых инфоповодов, потребовалось только реактивных снарядов к БМ -21 тысяча двести штук. Это Широкино - пара улиц между Новоазовском и Мариуполем, - и не сказать, что этих снарядов хватило: всё равно противник не был до конца подавлен и при штурме оказал сопротивление.

Это было начало, когда всего было вдоволь. Тогда мы просили Краснополи, и нам не отказыаали; тогда один фронт шёл на запад, а второй окружал и брал Мариуполь... Но и при достатке средств "силам" приходилось напрягаться и нести потери. Когда ребята из Корпуса вывели Восток под стены Мариуполя, честно передав эстафетную палочку, - между моими позициями и первыми рядами многоэтажек было всего сто восемьдесят метров. Но только когда мы вгрызлись в первые здания и достигли паритета по высотам - противник почувствовал себя некомфортно.

Здания - это мёртвые зоны. Здания - это множество огневых точек. Здания в городе - это укрытия, которые не берёт сверху ни миномёт, ни снаряд, если сидеть не на верхнем этаже: только прямая наводка, которая не всегда возможна, потому что плотная застройка не позволяет, - и тогда только авиация (поэтому я сетовал на нехватку таких пушек, как Нона-К, которые можно было бы катать и руками, как наши деды в ту войну) Но до зданий нужно дойти и в них нужно закрепиться. Мало того - потом снабжать штурмовые группы и эвакуировать раненых по маршрутам, которые противник наблюдает и простреливает. Напомню, что моя первая штурмовая группа провела заблокированной двадцать два дня, и нам стоило больших усилий организовывать её снабжение, пока мы не собрались с силами и не продвинулись вперёд, деблокировав парней.

Поэтому всё так непросто с городами и городками, особенно в нашем нынешнем положении, когда мы подсели на диету. Не ждите от наших парней чудес и не сотрясайте воздух легковесными заявлениями. Слушаешь рассуждения о том, что взятие того или иного населённого пункта чуть ли не откроет прямую дорогу на Киев, и думаешь: взятие очередного городишки откроет путь к взятию следующего - путь трудный и кровавый Когда сторона готова сопротивляться - другой стороне может не хватить армии, чтобы далеко пройти, преодолевая городок за городком. Конечно, это не должна быть наша стратегия.

https://t.me/aleksandr_skif/2567

Про вред "приглаживания"

Продолжать думать об утверждении, что Украина - не Россия, - никогда не лишне. Тут много граней, и каждая - хороший повод провести сравнение. Зачем? А просто затем, что многое, воспринимаемое украинцами, как отличие, свойственно и многим в России. Украинцы эволюционировали в своём отрицании дальше и глубже, но и в самой России много таких, кто с радостью при удобном моменте отрекутся от того, что они русские. Не дай Бог нам проиграть - и улицы заполнятся отреченцами, которые под знамёнами каких-нибудь навальнят будут доказывать, что с них спроса нет - они к русским даже генетически не относятся, а в общем и целом - носители западных ценностей.

Почему это так проникает, что даже на нашей стороне находится много таких, кто нюхает под хвостом у нашего жизненного противника и тычет нас носом в наше "несоответствие мировым трендам"? Сегодня, разбирая эту тему с другом, для придания большей образности я вспомнил одну ситуацию.... Был у меня приятель, который в довоенное время затеял покупать у белорусов кондитерку. Белорусы тогда забрали у частников фабрику Спартак, и вместе с Коммунаркой стали обладателями первоклассного шоколадного производства. Там было всё, как батька любит - всё по советским ГОСТам. Какао-бобы покупали в Южной Америке, перерабатывали, делали какао-порошок, какао-масло, а отходы - всякие хвостики и шелуху - назвали "какао-велла" и продавали.

Масло и порошок шли на собственную кондитерку, объём экспорта порошка был лимитирован, а вот всю эту срань под названием "какао-велла" с удовольствием скупали донецкие фабрики типа Киев-конти, пичкали красителями и ароматизаторами - и во множестве продавали в то время, как натуральный белорусский продукт шёл не очень хорошо из-за более высокой цены. Приятель обратился к одному тертому бизнесмену за вливаниями, чтобы нарастить оборотку и сделать продукт более массовым, но тот отказал: сказал, что не верит в успех.

Он сказал, что обывателю в массе своей не очень важно, из чего сделано изделие: сладкое, вкусное, дешёвое, - зачем переплачивать? Именно потому, что изделие по внешним признакам соответствовало запросу, и хоть и было говном, но говном дешёвым - распространялось оно хорошо. А в это время натуральный продукт плохо шёл, потому что он не мог быть таким дешёвым, как говно, и его продавать было сложнее....

Россия несёт в себе истинные ценности, но им тяжело конкурировать с дешёвым говном, которое пипл хавает, не задумываясь над тем, что то, что в него входит, мало отличается от того, что из него выходит. Что называется - проблема маркетинга. Как и в истории с конфетами - у нас тоже много поддельного. Да простят меня авторы чудо-стихотворения в духе окон Роста - но в страдающем и воюющем Донецке строчки на огромной растяжке "Вместе мы большая сила - вместе мы страна Россия" на центральном проезде - смотрятся не в унисон с настроениями людей. "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой" - этому поверят. Поверят закопченным и забинтованным героям на билбордах, а не фото а-ля на паспорт.... Да, правда, - наш натуральный "химсостав" мы подать и "продать" не умеем. Пытаемся гнаться за их обертками, но и тут не преуспеваем (слава Богу) - в вопросах производства говна, простите, нам до них далеко.

https://t.me/aleksandr_skif/2568

Эмоции надо держать в узде

Вчера (31.01) на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов - рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизовснняе не смогли избежать своей участи. Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца. Тут прибалты выступили за отказ от красных линий в войне с Россией... Может, пора вернуться к разговорам о ТЯО? Отказ так отказ, - чего мелочиться? Насколько бы я ни считал себя гуманным, но воспринимать такие заявления спокойно не могу, и в порыве эмоций готов разнести это гнездо к такой-то матери... Но нельзя: эмоции - не лучший советчик.

https://t.me/aleksandr_skif/2570

Про переименования

Конечно, всё, что связано с предателями Родины, как Власов, или нацистскими прихвостнями, как Бандера - нужно стирать с лица земли. Но кидаться в масштабные переименования, как-будто именно это залог нашей победы - это поступать, как фокусник, который намеренно к чему-то привлекает ваше внимание, чтобы вы чего-то не заметили, чего вам не должно замечать. Помните, я сделал нашумевшую публикацию о восстановлении памятников Ленину в Херсоне, в которой подверг это решение сомнению? Где сейчас Херсон и что с этими памятниками? Не подталкиваю вас к мысли, что тут присутствует какая-то мистика, все совпадения, конечно же, случайны, - но лично я бы сначала довёл общую ситуацию до развязки, а потом путём народного голосования, как было с аэропортами, выбирал бы новые-старые названия улиц и городов.

https://t.me/aleksandr_skif/2572

Убить инфраструктуру?

Мне нередко задавали вопрос: как удары по инфраструктуре влияют на боеготовность украинской армии? На этот вопрос можно ответить только гипотетически, потому что ни степени разрушений, ни важности для армии поражаемых обьектов мы доподлинно не знаем, а наш собственный опыт выживания в условиях, когда ни электричества, ни мобильной связи, ни водопровода, ни привычного транспортного сообщения в местах, где мы воюем - нет, - показывает, что это не так и критично.

Мы привыкли воевать при минимуме ресурсов - хватало бы топлива для транспорта и генератороа, да БК и дров к буржуйкам - остальное на морально-волевых. Противник адаптирован не меньше нашего, поэтому удары по инфраструктуре мгновенного результата не дают. Куда ценнее для фронта было бы уничтожение колонн, которые, как позавчера, идут на помощь противнику; уничтожение эшелонов с техникой, которые разгружаются на ж/д станциях, складов с БК и складов с ГСМ....

Правда, есть ещё один способ - бить по кошелькам. Если начать бить по карману украинской элиты - эффект может быть гораздо более ощутимым. Попасть в порт или металлургический завод куда проще, чем в эшелон, и урон может быть таким, что теряющие свои активы и доходы соучредители ООО "Украина" почувствуют, что такое война, на своей шкуре. До этой поры им всё равно, сколько "быдла" отправлять на фронт.

https://t.me/aleksandr_skif/2574

Победа, другого пути нет

Представим, что вам нужно доставить жизненно важное лекарство в точку Б, и добираться вам предстоит... пусть, на велосипеде. По дороге у вас пробилось колесо, порвалась цепь, свело судорогой ногу, или ещё чего приключилось, - но вы должны добраться, и вы хоть ползком, но добираетесь. Или вот другая ситуация: вы запланировали велопробег в ту же точку Б, чтобы прогнать организм, но где-то на полдистанции с вами тоже что-то приключается, и вы поворачиваете обратно с мыслью, что в следующий раз вы обязательно дотянете до конца...

Тут разница в целеполагании: в первом случае преодолеть дистанцию любым способом - значит добиться решающего результата; во втором случае преодоление, его способ и связанные с ним последствия и есть результат, и не важно, на каком этапе вы остановитесь - вас удовлетворит даже частичный результат, тогда как в первом случае это невозможно.

Применительно к войне её участники разделились на эти две категории. Одним победа настолько жизненно важна, что хоть на брюхе, но они будут ползти в её направлении. Для других участие в процессе - это способ извлечь вторичные дивиденды. Последним проиграть вроде как и не доставит удовольствия, но и не поставит вопрос ребром.

Если для Донбасса и его защитников проигрыш смерти подобен, то для многих, кого на войну погнала невозможность сидеть в стороне от большого замеса, потому что пацаны затыкают пальцами - поражение станет поводом сетовать на несовершенство мира долгими зимними вечерами. Я не говорю уже о той категории, которой война сулит прямые выгоды.

И здесь вывод простой: чем больше тех, для кого поражение фатально - тем больше вероятность победы. Хочу напомнить, что в нынешней ситуации всё именно так: не останется никого, кроме откровенных врагов, по кому поражение не проедет асфальтным катком , и если кто-то ещё думает, что можно свернуть с дистанции и вернуться - тот ооочень наивен.

https://t.me/aleksandr_skif/2575