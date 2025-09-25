Как боярин Алексей Шеин стал первым генералиссимусом России

Этот государственный деятель застал только самое начало правления Петра Великого, но именно он во многом и стал символом его первых успехов. Он символизировал старую московскую Русь – это ему первому Петр отрубил бороду. Но именно он же стал первым генералиссимусом России. Это – боярин Алексей Семенович Шеин.

Долгое время во всех биографиях утверждалось, что родился он в 1662 году, однако теперь историки с уверенностью говорят – это произошло на десять лет раньше. Иначе как объяснить, что отец, боярин Семен Иванович Шеин уже в 1652 году на радостях отписал часть имений своему сыну Алексею?

Сумели подсчитать и примерную дату рождения. Точно неизвестно, но логическая цепочка исследователей здесь такая: свои именины Алексей Шеин всегда праздновал 5 октября в день московских чудотворцев Петра и Алексея. В этот день всегда приносил именинный пирог патриарху. По традиции имя новорожденному давали на седьмой день, следовательно можно предположить, что датой появления на свет было 28 сентября.

Потомок старинного московского боярского рода, известного русским летописям с XIII века, правнук Михаила Борисовича Шеина, выдающегося полководца и защитника Смоленска в царствование Алексея Михайловича, которого несправедливо обвинили в измене и казнили в 1634 году как государственного изменника. Все дело в том, что русские войска под его командованием были разбиты в битве под Смоленском и в этом обвинили командующего Шеина.

Вся семья подверглась опале, была сослана в Понизовые города. Однако род постепенно восстановил свое положение.

Царь Алексей Михайлович.

Хотя Шеиным еще долго поминали «провинность» прадеда, пока цари Петр и Иван не издали указ, в котором говорилось, что никакой измены Михаила Борисовича не было. Вероятно, казнь и опала семьи в 1634 году стали результатом придворных интриг. Тем не менее это обстоятельство во многом определило характер будущего генералиссимуса – свою карьеру он делал осторожно, выверяя каждый шаг и поступок.

Отец, Семен Иванович, скончался рано и мать, Евдокия Ивановна, в девичестве Пронская, вторично вышла замуж за влиятельного князя Черкасского. Дед, Иван Петрович Пронский, был Рюриковичем, а значит очень знатным человеком. Его влияние усиливалось тем, что стал еще и дядькой, воспитателем, Алексея Михайловича. Так что неудивительно, что внук Алексей Семенович занял вполне приличную должность при дворе – стольник царевича. Женой стала княжна из рода Долгоруковых.

Таким образом Алексея Семеновича Шеина можно смело относить к высшей аристократии московского государства. Его имя упоминается в различных документах того времени, особенно после воцарения Алексея Михайловича. Так в «Разрядах» только за 1672 год сказано, что он смотрел за столом на царских пирах, был рындой (личной охраной) на приемах послов, сопровождал царя практически во всех его поездках.

Следующим шагом в карьере стало воеводство в Тобольске в 1680 году. По возвращении оттуда в 1682 году получил чин боярина несмотря на молодость. В это время мы видим подпись Шеина под государственными документами, включая такой важный указ об отмене местничества. Потом воеводство в Курске.

С детства готовившийся к военному поприщу, один из самых образованных русских людей того времени, в течение семи лет прослужив воеводой, он участвует в двух Крымских походах 1687 и 1689 годов, командуя новгородскими полками. Эти походы во главе с князем Василием Васильевичем Голицыным, подготовленные в спешке, были предприняты Россией после того, как она присоединилась к коалиции в составе Австрии, Венеции и Польши (Священной Лиги), воевавшей с Турцией. Походы через безлюдное и безводное Дикое поле окончились отступлением. Обошлось без крупных сражений. Но они показали, что России без серьезных преобразований нельзя будет победить даже крымских татар.

Мы не знаем какую сторону принял Алексей Шеин во время противостояния царевны Софьи и Петра. Но, судя по всему, его симпатии лежали на стороне сына Алексея Михайловича – ведь не зря и сам прошлый царь, и старший брат, царь Федор Алексеевич, именно на Петра возлагали свои надежды, а этим государям Шеин служил верно.

Молдодой Пётр

Это подтверждает тот факт, что уже с первого дня самостоятельного царствования Петра Шеин участвует во всех его «потехах» со всей серьезностью и явно считает делом полезным. Он также как Петр полагал, что России необходимо обзаводиться собственным флотом, сопровождал царя в его поездке в Архангельск.

Когда уже сам Петр затеял Азовские походы, то принял активное участие в них. Вот Второй Азовский поход и стал его звездным часом. Если в первом командование было доверено «консилию» из Лефорта, Головина и Гордона, то во Втором походе Петр назначает единоличного командующего – ближнего боярина Алексея Шеина.

Прерванная на шесть лет, в том числе из-за внутренних русских неурядиц, война возобновилась Азовским походом 1695 года, где Шеин - к тому времени ближний боярин, один из трех командующих, наряду с Ф.А. Головиным и Ф.Я. Лефортом. Но и этот поход не принес победы. Был нужен флот. Флотилию, способную блокировать Азов с моря, построили через год, и в 1696 году военные усилия увенчались победой. Во втором Азовском походе Петр - командующий флотилией, Шеин - командующий сухопутными восками. Он проводит против Азова "правильную осаду" и в июле турецкая крепость пала. За двадцать дней до капитуляции Петр, привыкавший к иностранным терминам, присваивает Шеину чин генералиссимуса, что соответствовало в тогдашней русской системе чину "воеводы большого полку".

Шеин тщательно проанализировал причины неудачи Первого похода и осаду мощной крепости вел уже по всем правилам военного искусства. Даже иностранные инженеры, которых из Европы «выписал» Петр, не понадобились – они прибыли лишь к концу осады 1696 года. Впрочем, иностранцы тогда пригодились, но другие – артиллеристы. Они оказались искуснее наших на тот момент.

19 июля 1696 года Азов сдался и это была огромная победа. За взятие Азова царь Петр присвоил Шеину в России звание генералиссимуса. Не ограничиваясь лишь прославлением своего верного слуги, царь пожаловал ему вотчину в 305 дворов, драгоценный кубок, кафтан золотого шитья и специально отчеканенную медаль.

Своей победой старорусский боярин эту честь полностью оправдал, и таким образом стал первым генералиссимусом уже новой России.

Позднее Петр I назначил Шеина главнокомандующим всей армией, командующим артиллерией, конницей и главой Иноземского приказа. Вскоре после этого Шеин опять в Азове. Он руководит восстановлением крепости, строительством гавани в Таганроге. Победа над Азовом не прекратила войну с Турцией. Территория между Доном и Кубанью - тоже ханские владения. В августе 1697 Шеин отбивает нападение двадцатитысячного татарско-ногайского-калмыцкой орды, отбрасывая ее до Кагальника. В 1698 году организовал первую в России навигацкую школу.

В этот год в Европу отправляется русское "Великое посольство". Его основной задачей первоначально и было создание широкой анти-турецкой коалиции. Петр участвует в нем под именем Петра Михайлова. Во главе правительства в Москве поставлен князь Ромодановский. Шеин - главнокомандующий армией, возглавляет Пушкарский, Иноземный и Рейтарский приказы, фактически он военный министр.

В июне 1698 года - самочинный поход четырех стрелецких полков с литовского рубежа на Москву. Вместе с генералом П. Гордоном в коротком бою под Воскресенским монастырем (ныне г. Истра) Шеин разбивают бунтовщиков. Он быстро проводит следствие, в результате которого предается казни 122 участника бунта, 140 наказываются кнутом, около двух тысяч высылаются в дальние города страны.

Но спешно возвратившийся из Европы Петр заподозрил в стрелецком возмущении политический заговор, интриги сестры Софьи, бывшей правительницы. Он счел наказания мягкими, а казнь поспешной. Вспыльчивый по натуре, 28-летний царь на обеде у Лефорта набросился на Шеина, обвинив его в плохом розыске и даже во взятках. Страсти так накалились, что Петр ранил шпагой Ромодановского, Зотова и Лефорта, пытавшихся успокоить царя.

Говорят, скандал не имел для Шеина серьезных последствий. Но история сохранила эпизод, когда на второй день после возвращения из Европы Петр решил обрить ближних бояр на европейский манер. Первым под царские ножницы попал Шеин. Уверяют, с его же согласия. И все-таки, это был видимый знак опалы за "стрелецкий розыск", и, надо полагать, небезосновательный. Возможно, Шеин не хотел больших репрессий против стрельцов, которых спровоцировали сторонники бывшей правительницы. К тому же, оставаясь русским боярином, Шеину, скорее всего, далеко не все иноземные заимствования были по душе. Во всяком случае, современники утверждают, что Шеин не скрывал своих разногласий с Петром, и они часто спорили.

И все-таки взятие ими Азова прорубило дверь к Черному морю. Результатом успешных действий армии стал Константинопольский договор о мире 3 (14) июля 1700 года, который положил конец войне с Османской империей и позволил Петру начать Северную войну. Но Алексей Семенович Шеин об этом уже не узнал – он скончался. После непродолжительной, но тяжелой болезни 12 февраля 1700 года генералиссимус Алексей Семенович Шеин скончался в Москве в возрасте тридцати восьми лет, навсегда войдя в историю как боярин-генералиссимус.

Похоронен Шеин в Троице-Сергиевой лавре.

Хотя о воеводе Шеине сохранились весьма скудные, отрывочные материалы, все-таки нет сомнения, что он принадлежал к первому по времени составу "птенцов гнезда Петрова", когда все еще только начиналось. И это предположение имеет серьезное доказательство. Его оставил нас сам Петр Великий. Сохранились его слова, сказанные незадолго до кончины. Император задумал возвести памятник Шеину, Гордону и Лефорту:

"Сии мужи верностью и заслугами вечные в России монументы".

Увы, этот замысел так и не был реализован.

https://pikabu.ru/story/pervyiy_russkiy_generalissimus_boyar...

https://tobolsk-city.ru/about_tobolsk/area/291/3178/

https://weekend.rambler.ru/people/54992317-kak-boyarin-aleks...