Москва. Было — стало - 24

Продолжаем путешествие...

Вид на Яузскую улицу от Солянки. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1934 году. Нижний снимок — 88 лет спустя. Кажется, что эта часть улицы сохранилась. Но в 1937 году из-за расширения дороги был снесён Никола в Кошелях — на правом краю старой фотографии — храм Николая Чудотворца, что у Яузских ворот. В 1940-е на Яузской насыпали эстакаду, выходящую на Астаховский мост. Поднялся уровень дороги. Слева на верхнем фото виден трамвай (в народе — «Аннушка») — выезжает с Яузского бульвара. По центру двух снимков колокольня церкви Святой Живоначальной Троицы в Серебряниках. Она была возведена на деньги Афанасия Абрамовича Гончарова, прадеда Натальи Николаевны Пушкиной. Большой дом Гончаровых стоит подле церкви. Обе фотографии сделаны с одной точки. Смоленский вокзал на Тверской заставе был начат строительством в апреле 1869-го; закончен к открытию Московско-Смоленской железной дороги, которое прошло 19 сентября 1870-го. Через год дорогу дотянули до Бреста. Смоленский вокзал стал Брестским.

6 мая 1896 года в Москву на коронацию приехали Николай II и Александра Фёдоровна. Царский поезд прибыл на Смоленский вокзал. Перед этим архитектор Кекушев построил здесь деревянный императорский павильон.

В 1910–1912 годах вокзал был перестроен и расширен по проекту Ивана Ивановича Струкова. В год столетия победы над Наполеоном Брестский вокзал и Московско-Брестская дорога (по этому направлению гнали из столицы французов) стали Александровскими — в честь императора Александра I. После этого вокзал ещё раз менял имя, пока, уже при советской власти, не стал Белорусским.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Большая Ордынка. Верхний снимок — 1909 год. Нижняя фотография — 113 лет спустя.

Дом на первом плане возведён в 1817-м. В течение своей двухвековой жизни он перестраивался не единожды. Первыми его владельцами была семья Киреевских.

На втором плане двух снимков виден храм Иверской иконы Божией Матери. Бросается в глаза, что колокольня храма заметно отличается от прежней. В советские годы храм был закрыт. Здесь был клуб Второго авторемонтного завода (ВАРЗ). Колокольня была снесена и восстановлена уже в наше время.

В 1875-м дом купил Тимофей Саввич Морозов для своей дочери Анны. В тот год она вышла замуж за Геннадия Фёдоровича Карпова. Морозовы владели домом вплоть до революции. В советские годы в доме заседал народный суд. Сейчас — офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы на Кремлёвской набережной, у Дома правительства.

В 1859 году на Москве-реке встал Большой Каменный мост. В отличие от старого, действительно каменного, новый мост был из чугуна — первый в Москве чугунный мост. В конце 1930-х он разобран, а новый мост передвинут чуть ближе к Кремлю.

Старый Каменный мост начинался от улицы Ленивка и выходил на Всехсвятский переулок (от него осталась ныне лишь дорожка у Дома на набережной). В середине 1930-х за два года на Москве-реке было построено десять мостов — столько же, сколько в старой Москве за 50 лет, писал Евгений Симонов в брошюре «Мосты и набережные столицы».

Москва-река. Чёрно-белую фотографию сделал Роджер Фертон в 1852 году. Современный снимок — 170 лет спустя. Движение по новому Большому и Малому Каменным, Большому и Малому Краснохолмским, Устьинскому и Крымскому мостам открыто в марте 1938-го.Москва-река. Чёрно-белую фотографию сделал Роджер Фертон в 1852 году. Современный снимок — 170 лет спустя.

Перед вами первый Большой Каменный мост. Памятник инженерной мысли XVII века.

Большой Каменный мост также называли Всесвяцким: он был возведён в 1690-е, в правление царевны Софьи, и представлял собой грандиозное сооружение с внушительной шестивратной башней на Замоскворецкой стороне. В башне были тюремные камеры, куда часто попадали пьянчуги, ошивавшиеся у Винного двора и уличённые в нелегальной торговле водкой (по обе стороны моста никогда не затихала торговля).

Мост был сооружён по модели Анце Ягана Кристлера, мастера из Страсбурга. Спустя 160 лет, при Александре II, Всесвяцкий был снесён по ветхости. Хотя какая там ветхость. Он был так крепок, что пришлось взрывать. На старых опорах встал первый чугунный мост.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Зубовская площадь. Верхний снимок сделал в 1935 году знаменитый фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин.

Сегодня лишь доходный дом Константина Степановича Шекаразина (слева на двух снимках) напоминает, что мы в одном и том же месте. В 1935 году были выкорчеваны Смоленский и Зубовский бульвары, а также снесены постройки расширяемой проезжей части Садового кольца. Красивые развалины, что на чёрно-белой фотографии, — это снос дома, замыкавшего аллею Зубовского бульвара. Обратите внимание, что по Пречистенке (в советские годы — Кропоткинская) идёт трамвай.

Страстная площадь. Верхний снимок — начало XX века. Нижняя фотография с той же точки 110–115 лет спустя. Площадь изменилась до неузнаваемости с тех пор, как разрушен Страстной монастырь. В этом году 85 лет, как обитель была уничтожена. Обе фотографии сделаны с одной точки.Страстная площадь. Верхний снимок — начало XX века. Нижняя фотография с той же точки 110–115 лет спустя. Площадь изменилась до неузнаваемости с тех пор, как разрушен Страстной монастырь. В этом году 85 лет, как обитель была уничтожена.

На той стороне, где сейчас памятник Пушкину, стояла великолепная колокольня с надвратной церковью Алексия Человека Божия. Её проектировал архитектор Михаил Доримедонтович Быковский на рубеже 1840-х и 1850-х.

До закрытия и разрушения монастырь был превращён в военный комиссариат, потом в архив, а в 1928 году — в «Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР». Колокольню эти музейщики использовали как тумбу — вешали на неё агитки, афиши и портреты вождей. На месте сломанного монастыря долго был пустырь, а спустя 13 лет встала статуя Пушкина и был организован сквер.

Вдали слева виден дом Ивана Дмитриевича Сытина. На 75-м году жизни его передвинули на 33 метра, на угол с Настасьинским. Никитские Ворота. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1935 году. Нижний снимок — 87 лет спустя. Дом, что по центру верхней карточки, стоял в конце аллеи Никитского бульвара. Это доходный дом Николая Аполлоновича Колокольцева. До революции в нём была лечебница, в советские годы — аптека.

К сожалению, площадь за последние 100 лет лишилась многих исторических построек. Она сильно пострадала в октябре 1917 года, то есть ровно 105 лет назад. Здесь был настоящий ад. Несколько дней постоянных пожаров и обстрелов. Шли тяжёлые бои между революционными боевиками и юнкерами Александровского училища. Почти все дома в округе были разбиты артиллерией, немало сгорело. Например, полностью сгорел соседний дом Коробковой.

На верхнем снимке справа видна главка колокольни храма преподобного Феодора Студита. В 1937 году колокольня будет сломана. Её восстановят только в 1980-е годы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Вадковский переулок. Чёрно-белая фотография сделана в 1911-м. Нижний снимок 111 лет спустя. Один из самых красивых домов предреволюционной Москвы. Проектировал и строил Александр Устинович Зеленко в 1907-м.

Архитектор трудился по заказу известного в своё время педагога Станислава Теофиловича Шацкого. Тот занимался воспитанием детей из бедных и неустроенных семей; организовал общество «Сетлемент» по образцу североамериканских детских общин. В доме была обсерватория, кружки, библиотека, театр.

В 1908 году Шацкий арестован по подозрению в распространении среди несовершеннолетних подозрительной информации. В том же году педагог организовал новое общество «Детский труд и отдых».

После революции здесь размещалась опытная станция по народному образованию, затем Дом пионеров. Сейчас — офисы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Кузьминки. Перед вами объект культурного наследия федерального значения. Померанцевая оранжерея. Чёрно-белая фотографии сделана, вероятно, в 1910-х. Нижний снимок — около 110 лет спустя.

Оранжерея возведена в 1811–1815 годах. Строили Доменико и Алессандро Жилярди по заказу семьи Голицыных. Они владели усадьбой Влахернское с 1757 года. Отец и сын Жилярди использовали египетские мотивы в оформлении оранжереи. В начале XIX века тема Египта была популярна.

Здесь выращивались фрукты. Собственно Померанцевая — от названия одного из сортов апельсина. В 1890-х здание было несколько перестроено. С 1918-го до 2000-х в Кузьминках работал научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии. В 2007 году в оранжерее случился пожар. С тех пор — вот уже 15 лет — уникальный памятник заброшен и медленно разрушается.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы так часто показываем не самые лучшие перемены старой Москвы, что порой хочется увидеть уголки, не изменившиеся за последние 120 лет. Вот такой уголок перед вами. Покровский бульвар. Чёрно-белая фотография сделана в 1901 году. Нижний снимок — 111 лет спустя. На втором плане Практическая академия коммерческих наук. Бывший дом семьи Дурасовых.

Возведён по проекту великого Матвея Фёдоровича Казакова в 1790-х годах. Заказчик — Алексей Николаевич Дурасов, разбогатевший после женитьбы на Аграфене Ивановне Мясниковой, дочери известного уральского заводчика. Дом горел в Великом пожаре. С 1840-х здесь разместилась Практическая академия коммерческих наук. Обучались купеческие отпрыски делам торговым, да не только торговым. В 1918 году Советская власть академию упразднила. С 1932-го дом заняла Военно-инженерная академия имени Куйбышева. С 2006 года — Высшая школа экономики.Обе фотографии сделаны с одной точки. Павловская улица. Корпус №1 Павловской больницы. Одна из старейших московских лечебниц. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1900-х годах. Нижний снимок — 110–120 лет спустя.

Больница открыта в сентябре 1763-го по велению Екатерины II во ознаменование исцеления цесаревича Павла Петровича. В следующем году — 260 лет беспрерывной работы. Предназначалась для бедных. Первые больничные корпуса — деревянные — сгорели.

В кирпиче строил Матвей Фёдорович Казаков. Больница — последнее творение великого мастера. По недоразумению Казаков будет отстранён от работ, а нашествие французов, эвакуация в Рязань и весть о пожаре, уничтожившем город и дело жизни, добили его здоровье. Казаков скончался осенью 1812-го.

Больница, впрочем, не пострадала. В 1830-е её достраивал Доминико Жилярди. Ворота, что на фото, теперь закрыты, въезд в больницу со стороны 1-го Павловского переулка. Теперь это городская больница №4.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дача Строгановых на Яузе. Чёрно-белая фотография сделана в начале прошлого века. Нижний снимок — весной этого года. Разница между снимками больше 100 лет.

Мы завершаем нашу трёхдневную серию по московскому классицизму дачей Строгановых. Хотя вот уже почти 200 лет эта постройка не принадлежит знаменитой фамилии, москвичи до сих пор называют её строгановской.

Генерал-губернатор Москвы Сергей Григорьевич Строганов, сын сподвижника Петра I, получил обширный участок на Яузе в 1751 году по дарственной. Считается, что дом проектировал и строил Родион Родионович Казаков. Дача предназначалась только для проживания летом. Зимой практически не использовалась.

В 1828-м дачу выкупила купеческая семья Алексеевых. Дом был несколько перестроен сразу после покупки и 30 лет спустя. Появился второй этаж. Сейчас здесь институт телевидения и радиовещания «Останкино».

Обе фотографии сделаны с одной точки. В октябре 1930 года на Большой Ордынке начала работу первая в Москве автоматическая телефонная станция — Замоскворецкая (она же чуть позже Кировская). Верхняя фотография сделана, вероятно, в том же 1930-м. Нижний снимок — 92 года спустя.

После ввода АТС при подъёме трубки телефона слышался гудок, а не голос барышни.

Здание — типовой проект архитектора В.В. Патека. Такие же станции возведены на Бакунинской и на Арбате (они сохранились). Первые советские АТС строились по контракту с Ericsson. Оборудование поставлял завод «Красная заря» (бывший Русскiй Эриксонъ, кстати).

Какое-то время здесь размещались также почта и телеграф, но потом они покинули здание. Номера, подключённые к Кировской АТС, начинались с литеры В плюс пять цифр. Например, В 3-47-37.

Закрыта АТС в 1998-м. У здания нет охранного статуса. Это значит, что собственник может снести его, как это было с исторической Таганской АТС.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Старая Божедомка (она же улица Дурова). Чёрно-белая фотография сделана в 1910-х. Над главным входом читается ТЕАТРЪ КРОШКА. Так назывался по первости уголок Дурова.

Дом построил Август Егорович Вебер в 1890-е, но выглядел он несколько по-другому. В 1908-м здание выкупил Владимир Леонидович Дуров. Позже он заказал перестроить здание архитектору Николаю Дмитриевичу Поликарпову. Кроме театра КРОШКА здесь разместился естественно-научный музей и лаборатория по изучению животных. Изначально представления в театре были для взрослых. Затем появились спектакли для детей.

В 1919 году Дуров передал свой театр на баланс Наркомпроса, читай государства. Описать историю уголка Дурова в двух абзацах сложно. В конце 1970-х старая улица Дурова была фактически уничтожена. К старому зданию тогда же пристроен новый корпус — большая сцена.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Сыромятнический гидроузел на Яузе. Набережная Академика Туполева. Когда-то на фасаде насосной станции работал очень красивый пристенный фонтан. Фотография, что слева, сделана в 1940-м. Современный снимок — спустя 82 года.

Гидроузел возведён перед войной в трёх километрах от устья Яузы. Изначально планировалось поставить на реке четыре гидроузла. Это была часть грандиозного плана Водного кольца Москвы. Успели построить только один гидроузел. Проектировал Георгий Павлович Гольц. В 1920-е годы архитектор успел пожить в Италии, проникся античной архитектурой. У Гольца получилось сооружение в древнеримском стиле. Фонтан тому свидетельство. К сожалению, он давно не работает и разобран.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом 2-й гильдии купца Михаила Ивановича Рогаткина-Ежикова на Большой Полянке и то, что от него осталось. Это разные здания.

Верхняя, чёрно-белая фотография сделана относительно недавно, в конце 1980-х. Нижний снимок — 30 лет спустя. Деревянный дом возведён в 1816-м, когда Москва отстраивалась после Большого пожара. Это был главный дом большой усадьбы с садом и флигелями. Ныне большую часть территории этой усадьбы занимает сквер Ислама Каримова.

В 1990-е дом пришёл в аварийное состояние и долгое время ждал реставрации. В 2001 году он был снесён. В 2012-м на месте был возведён очень похожий новодел, но спустя пять лет новый собственник изуродовал фасад ради панорамных окон. Там был ресторан.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Лужнецкая и Андреевская набережные с разницей около 110 лет. Чёрно-белая фотография сделана, возможно, в 1910-х годах. Нижний снимок — летом 2022 года.

Вдали на старинной карточке виден Сергиевский мост Московской окружной железной дороги. Его красивая стальная арка сохранилась; она теперь украшает Пушкинский пешеходный мост. В начале 2000-х рядом возведена новая переправа — Андреевский мост. Старый Сергиевский — разобран.

Лужнецкая (или Лужницкая) набережная приобрела свой нынешний вид в 1950-х. На противоположной стороне сохранилась Андреевская богадельня. На нижнем снимке в кадр лезет высотка Российской Академии наук.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Равноапостольного и благоверного князя Владимира в Старых Садах. Чёрно-белая фотография сделана в 1882-м. Современный снимок — ровно 140 лет спустя.

Храм стоит здесь с седой древности, и сказать, когда он точно построен, нельзя. Великий князь московский Василий I где-то здесь поставил свой летний дворец. Рядом — домовый храм во имя Владимира. Известно, что перестраивался он не раз после пожаров, разбирали его по ветхости и собирали заново.

В 1922 году из храма были изъяты ценности — несколько десятков килограммов золота и серебра. В 1933-м храм был закрыт и разрушен наполовину: снесены главки и купол, уничтожено убранство. Помещение отдано исторической библиотеке. В 1980-м произошёл сильный пожар, после чего храм начали медленно восстанавливать. В 1991 году он был передан церкви.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Ленинский проспект. В 1914 году, когда был сделан чёрно-белый снимок, он назывался Большой Калужской улицей. Обратите внимание на красивый трамвайный столб. Трамвай шёл до Калужской площади и до Воробьёвых гор. В 1936 году линия была закрыта.

По центру двух снимков больничный корпус. Точнее, отделение для венерических и кожных больных имени Любимова при 2-й Городской больнице. Проектировал красивое здание Александр Фелицианович Мейснер. Строительство было начато ровно 110 лет назад, в 1912-м, и закончено через год. Деньги на строительство и оборудование пожертвовала купеческая семья Любимовых. Потому больница носит имя главы семейства Михаила Ивановича Любимова. Он скончался за три года до начала работ и завещал деньги на благотворительность.

Спустя больше века здесь по-прежнему медицинское учреждение: Московский научно-практический центр дерматологии и косметологии.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петербургское шоссе. Ныне Ленинградский проспект. Чёрно-белая фотография сделана в начале прошлого века. Нижний снимок — около 120 лет спустя.

Трудно узнать сегодня в четырёхэтажном жёлтом здании известный когда-то всей архитектурной Москве цинко-литейный художественно-строительный завод «Георг Поль». Фасады некоторых доходных домов по сей день украшают изделия фирмы «Георг Поль» — богатые металлические узоры и барельефы (их часто путают с лепниной).

Над заводом парила металлическая фигура — горгулья — своеобразная реклама продукции. Надпись на боковой стене выполнена также из металла.

По справочнику «Вся Москва» владельцем завода значился инженер Илья Платонович Шур. В советские годы дом был пристроен и надстроен, но кажется, что общего своего облика окончательно не потерял.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом-коммуна Текстильного института, что на улице Орджоникидзе и 2-м Донском проезде. Чёрно-белая фотография сделана в 1930-м. Нижний снимок — 92 года спустя.

Проект архитектора Ивана Сергеевича Николаева. Строительство начато в 1929-м. Закончили за год. Это было новое применение архитектуры как социальной технологии. Общежитие даже называли машиной для жилья, ибо планировка была заточена под строгий распорядок дня студентов. Роль личных комнат играли кабины для сна.

Корпус возводился на стальной конструкции на заклёпках (никакой сварки). Николаев даже ожидал ареста. Неожиданно его стали критиковать за нерациональное использование тогда дефицитной стали. Конструктивистские дома порой строились из навоза и палок, а тут сталь.

Общежитие было немного перестроено в 1960-е, а несколько лет назад фактически отстроено заново с сохранением архитектурного замысла. До сих пор смотрится как современное.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине, что стоял когда-то на нынешней улице Баррикадной.

Храм появился ещё в те времена, когда тут было село Кудрино. В 1713-м старая деревянная церковь была разобрана. Началось строительство нового храма. Из-за наложенного Петром I запрета на кирпичное строительство (весь кирпич должен был идти в Петербург) работы затянулись более чем на 10 лет.

После Отечественной войны 1812 года появились трапезная и высокая колокольня. Храм был закрыт в 1931-м, приговорён к сносу и уничтожен в приснопамятном 1937-м. Спустя 12 лет на Кудринской площади была заложена высотка. Из-за неё поменялся рельеф. Сегодня лишь фасад Вдовьего дома справа напоминает, что мы находимся в одном и том же месте. Козицкий переулок. Чёрно-белая карточка сделана в 1912 году. Нижний снимок — 110 лет спустя. Двухэтажный дом, что на первом плане двух фотографий, стоял рядом с Сергиевским храмом. Построен в 1780-х по проекту великого зодчего Матвея Фёдоровича Казакова. Архитектор не успел закончить из-за смерти хозяина, генерала Шестакова. Дом был завершён в 1790-е. С тех пор не менялся.

В последующие годы дом переходил от владельца к владельцу. Хозяином был князь Борис Андреевич Голицын; он сдавал здесь квартиры. Последний частный владелец — архитектор Михаил Осипович Лопыревский. У него снимал жильё историк Василий Осипович Ключевский. С 1880-х здесь работала Московская городская типография. С советских времен — Государственный институт искусствознания. Памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Уголок Москвы, где ничего не меняется много десятилетий. Медовый переулок. Верхняя фотография из советского журнала «Жилищная кооперация» за 1928 год. Нижний снимок сделан спустя почти столетие.

Здесь всё как было век назад. Ну разве что четырёхэтажный корпус стал шестиэтажным. Это дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества (РЖСКТ) «Бауманский строитель». В первые два десятилетия советской власти квартирный вопрос решали надстройкой старых и новых домов. Удивительно, что в первые советские годы уже сложился узнаваемый коробочный стиль, который господствует вплоть до сегодняшнего дня.

Кстати, в этом доме жил Фридрих Артурович Цандер, учёный, всю жизнь посвятивший себя теме полёта на Марс. Он сконструировал первые реактивные ракетные двигатели, занимался проектированием прототипов космических челноков — ракетопланов. В минувшем августе исполнилось 135 лет со дня его рождения.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Архитектор Иван Владиславович Жолтовский построил это красивое здание на Скаковой аллее (прежнее название Беговая аллея) в 1905 году. Старинная фотография сделана, вероятно, после окончания работ. Здесь разместилось правление Скакового общества. Рядом в то время было два ипподрома: беговой и скаковой.

Беговое общество заседало недолго. С началом Первой мировой войны скачки почти не проводились, а после революции и вовсе прекратились. Общество было распущено. Долгое время здание находилось на балансе Военно-морского флота. Здесь работал штаб авиации ВМФ СССР.

Внутри сохранились росписи выдающегося художника Игнатия Игнатьевича Нивинского. В 2016 году дом Скакового общества был включён Мосгорнаследием в реестр памятников. Несмотря на статус объекта культурного наследия, здание выглядит очень запущенным.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 117 лет. Улица Щепкина, бывшая 3-я Мещанская. Чёрно-белая фотография — 1913 год. Нижний снимок — 109 лет спустя.

Перед вами гинекологическое отделение Старо-Екатерининской больницы. Теперь это корпус №5 (педиатрическое отделение). На втором плане виден больничный храм иконы Божьей Матери Всех Скорбящих радость. В советские годы он был серьёзно перестроен, снесены купола.

Старо-Екатерининская была крупнейшей больницей прежней Москвы. Полтора десятка корпусов. Почти каждому присвоено имя мецената, на чьи деньги он был построен. Гинекологический корпус носил имена Александра Павловича и Екатерины Васильевны Кавериных. Богатый фабрикант и меценат с женой пожертвовали деньги на строительство больничного корпуса, а также на возведение храма.

Теперь здесь Московский областной научно-исследовательский клинический институт (сокращённо МОНИКИ).

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петербургское шоссе. Нынешний Ленинградский проспект. Чёрно-белая фотография сделана в 1910-е. Нижний снимок — 110 лет спустя.

Перед вами красивый двухэтажный теремок в популярном тогда неорусском стиле — Бюро похоронных процессий Козырева. Оно располагалось по соседству с табачной фабрикой Самуила Садуковича Габая. Фабричный забор хорошо виден слева.

В те годы шоссе представляло собой настоящую пастораль. Город фактически заканчивался за Тверской заставой. Едва замощённая дорога, ямы, заросли, палисадники. Трудно это всё представить сейчас.

В конце 1930-х эту часть проспекта начали застраивать. Теперь на месте фабрики Габая и бюро Козырева жилые дома №10 и 12.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Житная улица. Чёрно-белую фотографию сделал в 1912-м или 1913 году Эмиль Готье-Дюфайе. Нижний снимок сделан спустя 109–110 лет.

Ничего из того, что вы наблюдаете на старинной фотокарточке, не сохранилось. Точка съёмки определена по старой трассировке улицы и по Якиманскому полицейскому дому (в советские годы — отделение милиции №2). Видите слева каланчу на углу Житной и Казанского переулка.

В конце 1960-х вся нечётная сторона Житной была снесена. Отныне здесь нет построек с нечётными номерами. Чётная сторона также была снесена, но застроена.

Белая высотка на первом плане предназначалась для Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. Ныне тут находится Минюст РФ.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Сретенка на углу с Последним переулком. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1973 году. Нижний снимок — почти полвека спустя.

В датировке старой фотокарточки помогает афиша кинотеатра «Уран». Фильм «Ждём тебя, парень» вышел на экраны в декабре 1972 года.

На углу с Последним переулком стоит известный магазин «Табак». В советские годы интерьеры табачных магазинов нередко оформляли в чёрно-красно-золотых тонах. Это повелось с дореволюционных времён.

Напротив табачного — аптека (левый край старой фотографии). Спустя 50 лет нет ни кинотеатра «Уран», ни магазина «Табак», ни аптеки.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Малая Грузинская. Чёрно-белая фотография сделана в 1914-м. Современный снимок — 108 лет спустя. Перед вами Музей русских древностей Петра Ивановича Щукина; ныне биологический музей имени Тимирязева.

В этом году — ровно 160 лет со дня рождения Адольфа Эрнестовича Эрихсона. Великолепный архитектор, он оставил в Москве добрую память о себе. С 1896-го по 1898-й Эрихсон и Василий Николаевич Башкиров выстроили на красной линии Малой Грузинской краснокирпичный терем для музея Щукина. Первый корпус музея во дворе чуть ранее построил архитектор Фрейденберг. В 1905-м Щукин подарил свою коллекцию и здания Императорскому Российскому историческому музею, а сам остался хранителем своих древностей вплоть до кончины в 1912 году. После революции в тереме было даже студенческое общежитие, но с 1934 года здесь биологический музей имени Тимирязева, основанный ровно 100 лет назад. Обе фотографии сделаны с одной точки. ___________

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