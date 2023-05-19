Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.57

Таблетка памяти

Собчак: "Сегодня мы закладываем мину под будущее всего человечества" Нам всем иногда бывает нужна таблетка для памяти. И такой таблеткой для многих может стать старое интервью первого (и единственного) мэра Ленинграда Анатолия Собчака.

Сейчас мы понимаем, насколько пророческими оказались его слова, сказанные в программе "Без ретуши" в самый разгар "войны указов" (об этом мы вам тоже как-нибудь расскажем) – в январе 1992 года. Тогда Россию от потери Черноморского флота и огромной части армии отделял один только шаг, который по счастливой случайности не сделал Борис Ельцин.

Итак, что сказал в 1992 году Собчак об Украине и Крыме:

«Я считаю, что есть один юридически возможный, правильный и справедливый вариант, юридически правильный и справедливо. Все республики и учредители, который вошли в состав [Советского] союза в 1922 году, после того, как они сами же аннулировали договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вошли в состав союза. Все остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров и принятия решений, потому что аннулировано основание»...

«Насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского военно-морского флота. Это всегда была база российского флота. И это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств. То, что складывалась веками, в один день, даже если это решили представители коммунистической номенклатуры вкупе с националистами, в один день изменить невозможно».

«Действия Украины в отношении, скажем так, советской армии и флота — это действия, которые представляют колоссальную угрозу для всего человечества в целом <…> Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой — здесь должны быть переговоры.

Но здесь нельзя и упускать время. Нельзя допускать, чтобы Украина уже создала такую армию, которую, если она создаст, она обязательно пустит в ход. Я об этом ни минуту не сомневаюсь. Я считаю, что сегодня мы закладываем мину не только под наше будущее, но и будущее всего человечества».

https://t.me/tsargradtv/41724



Эхо войны. 82-мм мина времен Великой Отечественной Войны обнаруженная на одной из позиций. История сделала круг, и вернулась в 1943 год.

https://t.me/ok_spn/24042

Всех ветеранов войны на Донбассе поздравляю.

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, который приравнивает всех участников боевых действий (ополченцев, добровольцев и т.д.) на Донбассе с 2014 года к ветеранам боевых действий, кем они собственно по факту и являлись.

О необходимости такого статуса говорилось еще с 2014-2015 года. И вот, спустя 9 лет это случилось.

https://t.me/boris_rozhin/83319

И еще одна хорошая новость.

Госдума поддержала поправку о прекращении приобретенного гражданства за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ.

Также принята поправка, в которой предусмотрена возможность прекращения приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.

https://t.me/ssigny/58859

О настоящем человеке — русский солдат из Горловки, потеряв стопу под Изюмом, полз навстречу к своим несколько дней на пределе сил. Вадим начал воевать, пойдя в отряд ополчения родной Горловки в 2014 году. На фронте «Фокс», такой он взял себе позывной, сражается все восемь лет и прошел немало опасных боев, получил награды. Год назад военная судьба закинула его под Изюм Харьковской области.

Его отряд, чтобы избежать окружения, начал отход, когда стал заканчиваться БК. Идя впереди, Вадим по воле обстоятельств остался один и наступил на фугасную противопехотную мину. Что с ним стало дальше, как он вопреки множеству обстоятельств спасся и вернулся домой, к маленькой дочке Еве, и почему собирается даже с протезом вернуться на фронт — сюжет, достойный экранизации о воле русского солдата и чуде, а первые его наметки — в эксклюзивном интервью бойца военкору Readovka Карине Басок.

https://t.me/readovkanews/57116

Хорошие новости под вечер 18 апреля.

Российские войска ликвидировали бывшего депутата Верховной Рады от партии Порошенко.

Олег Барна "прославился" тем, что хватал за задницу и причинное место Яценюка на трибуне Верховной Рады. Это был пик его карьеры. Дальше по нисходящей.

https://t.me/boris_rozhin/83321

Владимир Путин приехал в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику неспроста. И обратите внимание, что без сопровождения министра обороны Шойгу и иже с ним.

Хотя потом объяснили, что Шойгу и Герасимов не сопровождали Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область, потому что их появление втроем слишком рискованно,

По мнению экспертов, с точки зрения морально-психологического воздействия этот визит показал, что Верховный главнокомандующий находится со своим войском, живёт нуждами солдат, уверен в победе и ничего не боится. Кроме того, это прямое указание Западу, что российские войска готовы для отражения любых угроз.

https://t.me/tsargradtv/41149

Путин посетил штаб российской группировки войск в Херсонской области. Путин - на совещании в штабе группировки войск «Днепр»: Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича Теплинского высказать свои соображения. Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили.

Подаренные военным иконы «Спас Нерукотворный» — копии иконы, принадлежавшей русскому министру Петру Ванновскому. Ванновский возглавлял военное министерство при Александре III. И эту икону именно царь подарил своему министру.

Ванновский "внёс значительный вклад в совершенствование мобилизационной готовности войск, усиление регулярной кавалерии, создание боевых и продовольственных запасов в районах сосредоточения на случай войны, строительство новых и реконструкцию старых крепостей и укреплений на западной границе и др.".

Под его руководством на вооружение армии была принята трёхлинейная винтовка образца 1891 года, осуществлён переход артиллерии на бездымный порох, введена новая форма одежды, улучшен быт войск и материальное положение офицеров, проведены ряд крупных военных манёвров. Ванновский добился пересмотра военно-судебного производства и Дисциплинарного устава в сторону ужесточения наказаний в армии. Преобразования затронули и подготовку офицеров: военные гимназии были преобразованы в кадетские корпуса, сокращён курс общественных наук, введены должности офицеров-воспитателей.

Существует всего 2 копии (и это одна из них). Оригинал передадут в главный храм Вооруженных сил.

https://t.me/c/1801542020/4156

https://t.me/c/1801542020/4163

Известный блогер Сергей Колясников (Zergulio) отметил не только факт самой поездки, но и указал на её скрытые смыслы. В том числе и на возвращение генерала Теплинского.

- Отличная новость. Во-первых, прямо подтверждает возвращение Теплинского, - высказался Колясников.

- Во-вторых, теперь Верховный лично контролирует организацию обороны, сделав выводы из бравурных докладов по итогам уже второго "наступления" Герасимова.

https://t.me/tsargradtv/41087

В этот же день Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР Рабочие поездки Путина в штабы «Днепр» и «Восток» заранее не готовились, сообщает пресс-служба Кремля.

https://t.me/c/1801542020/4159

Несколько мыслей по поводу визита Верховного Главнокомандующего в Херсонскую область и ЛНР. Разбор Рыбаря.

*Путин публично посетил Херсонскую область, куда — публично, по крайней мере, — не добирались ни министр обороны Шойгу, ни начальник Генштаба Герасимов.

*В пресс-релизах Кремля сделан отдельный акцент на командующем ВДВ Теплинском и начальнике штаба Сухопутных войск Лапине. Оба уходили «в отпуск», равносильный отставке, из-за несогласия с ходом СВО и принятыми решениями. Обоих вернули — и вероятнее всего, вопреки желаниям Шойгу и Герасимова.

*Лапин командует группировкой войск Нацгвардии «Восток» в ЛНР — структурным формированием Росгвардии. Мало того, что это подтверждение возвращения Лапина в зону СВО, так и перебрасывание его на другую группировку с другими задачами. Значит ли это, что Лапин туда отдан на усиление или же потому, чтобы избежать конфликтов с руководством МО, — непонятно.

*Визит Верховного Главнокомандующего накануне украинского контрнаступления — это шаг, призванный вдохновить личный состав перед началом полномасштабных боевых действий.

https://t.me/rybar/45951

До окончания СВО осталось немного — Бородай Депутат Госдумы, глава союза добровольцев Донбасса Александр Бородай о завершении спецоперации на Украине.

"Осталось уже не очень много, и события, может быть, ближайших полутора-двух месяцев будут определяющими. Дело в том, что это контрнаступление, которое планируют наши противники – это для них практически последняя возможность что-то отыграть", – заявил депутат.

https://t.me/c/1801542020/4160

Тем временем на Киев продолжают обрушиваться все возможные кары небесные. На левобережной части столицы Неньки сейчас так. И это не только кары небесные виноваты. Просто старые городские коммуникации не выдержали почти девять лет бездействия мэра Кличко и сделали ему ручкой.

По одной из самых хитрых версий свидомых, этот потоп из-за сильного паводка. Паводок сильный из-за того, что воду не сбрасывают. Не сбрасывают – копят воду. Ее хотят использовать… в наступлении.

https://t.me/tsargradtv/41161

Киев уходит под воду Когда страной правят клоуны, некому подсказать, что пришло время открывать шлюзы. В Киеве дотянули с рядовыми процедурами и теперь весеннее половодье грозит превратиться в полноценное наводнение.

Сначала подтопило низменности, а когда открыли наконец шлюзы, оказалось, что службы не справляются с объемом воды. Набережные уходят под воду, а конца потоку все нет.

https://t.me/tsargradtv/40947

"Я не крыса, я пойду".

Волгоградец Джамбулат погиб, прикрыв собой боевых товарищей. Джамбулат отучился на сварщика. После окончания обучения он успел поработать на разных должностях. Последнее место работы - крупный продуктовый магазин в Москве. Там Джамбулат был комплектовщиком - сортировал продукты и готовил их к продаже.

-Когда только все это началось, он сразу ждал повестки, - говорит его жена - Переживал, что она все никак не приходит. Говорил: "Я - не крыса, я пойду".

После походов в военкомат в итоге - его призвали, он оказался на передовой.

На фронте он погиб 17 марта 2023 года. Как говорят сослуживцы, квадрокоптер летел в сторону Джамбулата и других бойцов, он прикрыл грудью других товарищей, пожертвовав собой.

https://t.me/c/1801542020/3884

Бронеавтомобили «Тигр-М СпН» и К-53949 «Тайфун-К» 4х4 с дистанционными боевыми модулями на Запорожском направлении.

https://t.me/ok_spn/24003

Результат работы морпеха 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Хищник, и его комментарий о работе с ПЗРК «Игла». Угледарское направление. Сам Хищник уже награжден двумя орденами Мужества, и имеет на своем счету четыре сбитых Су-25, и один Ми-8 ВСУ.

https://t.me/ok_spn/24050

Сергей (позывной “Абрамыч”) рассказал о том, что сейчас к ним в военную часть привозят и гражданских. Потому что в больницах на Сватово-Кременном направлении катастрофически не хватает медиков. Сергей говорит, что он единственный травматолог в медсанчасти и самое страшное для него заболеть. “Захвораю – кто людей, бойцов будет лечить?” “Врачи, вы здесь нужны бойцам как никогда” – военный врач-травматолог обратился к коллегам. Сергей (позывной “Абрамыч”) рассказал о том, что сейчас к ним в военную часть привозят и гражданских. Потому что в больницах на Сватово-Кременном направлении катастрофически не хватает медиков. https://t.me/tsargradtv/41211

Русские актёры ушли на фронт в зону СВО. И это лучший ответ "испуганным патриотам".

В последнее время мы так много рассказываем об "испуганных патриотах", бросивших Россию, что становится тошно. Актёры, как известно, после начала спецоперации были особенно на слуху. То один гадость о русских скажет, то другой… Но сегодня нам хотелось бы назвать имена тех звёзд, что оставили на время гражданскую карьеру и отправились на фронт.

Вот вам факты - имена и цитаты бойцов в зоне СВО, которые блистали на экранах в известнейших лентах.

Сослан Фидаров (известен вам по фильмам "9 рота", "СМЕРШ", "Вратарь Галактики"... в фильмографии 62 картины): "Для бойца важно, чтобы ты встал рядом в окопе с оружием - человек из телевизора. Он понимает тогда, что мы все вместе - артисты, учителя, электрики, трактористы - все собрались, засучили рукава и защищаем все вместе свою страну".

Михаил Мамаев (известен вам по фильмам "Виват, гардемарины!", "Ошибка следствия", "В ожидании чуда" - в фильмографии 56 картин): "В главных ролях у меня будут только актеры моего поколения, мои братья по духу. Таких здесь, на донбасской земле, немало, уж поверьте".

Эдуард Захарук ("Борщи", "День выборов-2", в карьере больше театральных работ на сценах нескольких театров): "Я несколько раз пытался организовать выезд в зону СВО и поддержать боевой дух военных. Но каждый раз что-то не складывалось. И я принял решение уйти добровольцем, так я принесу больше пользы и своим соотечественникам, и делу, за которое боремся".

На самом деле, в зоне СВО работает целый звёздный десант. Это не только те, кто взял в руки оружие и оказался на передовой. Огромную поддержку оказывают и артисты на сцене, а также те, кто занимается волонтёрской деятельностью. Среди них актёр театра и кино и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, Григорий Лепс, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Денис Майданов, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Родион Газманов и многие, многие другие. Русские актёры в зоне СВО

https://t.me/rsotmdivision/6601

https://t.me/tsargradtv/41119



На фото справа по центру бывший Генерал-лейтенант полиции Александр Кандиков, обычным сержантом воюет

https://t.me/zloy_zhurnalist/3814

Когда в Россию приходит война, Россия не испытывает недостатка в героях. И в бой идут не только те, "кому положено". Но и те, кто, казалось бы, имеет полное право остаться дома.

Один из таких прекрасных и великих русских людей - Александр Кандиков. Генерал-лейтенант полиции на пенсии, он добровольцем пошел на фронт. Ему 54 года. Он воюет в разведке в звании сержанта. Он не смог спокойно смотреть на то, как в бой идут старые товарищи, бывшие подчиненные и просто русские люди. Специальное звание, награды и заслуги позволяли остаться дома. Русский дух послал этого человека на передовую. Пока такие люди есть в нашем народе - наш народ жив. Пока героический дух ведет на фронт юных и зрелых, мы непобедимы. Как русский человек, я хотел бы пожать руку Александру Кандикову. Ему и каждому из наших воинов хочу пообещать: мы вместе сделаем все возможное для нашей русской победы. На фронте и в тылу. https://tsargrad.tv/articles/ne-smog-smotret-kak-gibnut-parn...

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, служивший добровольцем в зоне специальной военной операции, погиб. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов. "В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов", - сообщил Коновалов, добавив, что погибший отправился добровольцем ЧВК "Вагнер" в феврале этого года.

По словам главы региона, Иванов геройски погиб при исполнении воинского долга.

46-летний Дмитрий Иванов был избран в Верховный совет в 2018 году. Входил в состав комитета парламента республики по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям.

https://t.me/rabotaembrat/5835

"Каждый хирург реализует себя по максимуму" О работе хирургов на Запорожском направлении рассказал корреспонденту "Известий" Роману Польшакову врач-хирург медицинского батальона Валентин. "Боевая травма немного изменилась по сравнению с тем же самым Чеченским конфликтом, и это, конечно, профессиональный рост. Когда нарабатывается опыт, все уже знают, как лечить, что с этим делать — время оказания медицинской помощи сокращается", — рассказал врач.

Валентин также отметил, что до середины февраля было около 15 операций в день, сейчас же среднее количество хирургических вмешательств в день составляет 5-7 операций. На данный момент в госпитале людей нет, и поступает минимум пациентов.

https://t.me/izvestia/128553

Красиво догорающий Хамви ВСУ. Северское направление.

https://t.me/boris_rozhin/83129

Друзья, в последнее время я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «АХМАТ», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов. Вот вам наглядный пример того, как бойцы умело использовали боеприпасы, уничтожая врага и оставаясь в выгодном положении, обдумывая каждый выстрел и шаг.

Завладев всей необходимой информацией о численности противника, выявив их позиции и основные доты, откуда производились обстрелы, подпустив поближе вражеские ударные силы, командир нашей группы под позывным «Малой» вызвал огонь на себя. В военном деле это означает, что боец осознанно готов умереть. Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг. Воспользовавшись этим моментом, найдя брешь в позиции врага, "Малой" сумел вывести своих бойцов из окружения, чем проявил настоящее мужество и героизм.

⠀Дорогой БРАТ, командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов @AptiAlaudinovAKHMAT, оперативно вывез ребят на безопасное место, где им теперь оказали необходимую медицинскую помощь.

Я очень рад, что ребята вырвались из окружения живыми. Безусловно, своими действиями они показали, что в спецназе «АХМАТ» служат настоящие воины, которым по плечу задачи любой сложности. Поздравляю бойцов с возвращением! Вот они, ГЕРОИ!

АХМАТ-СИЛА!

https://t.me/RKadyrov_95/3534

США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после инцидента с дроном Reaper, свидетельствуют данные портала Flightradar24 .

Как следует из треков в архиве Flightradar24, последний раз американский Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма 21 марта. С тех пор стратегические беспилотники США, базирующиеся на Сицилии, больше не заходили в воздушное пространство над Черным морем. При этом весь предыдущий период, с самого начала спецоперации, они совершали в среднем восемь-десять разведывательных полетов в месяц.

А сколько понтов было после случая с беспилотником!

Мы будем продолжать полеты на Черным морем! Мы увеличим количество разведывательных полетов! Никто не смеет диктовать нам, где летать!

Короче, НАТО - это слабые , трусливые, крикливые понтовщики! Теперь можно смело их мочить! Ничем, кроме яростного крика, они не ответят!

https://t.me/proofzzz/10176

Жил в Санкт-Петербурге, потом переехал в Крым и теперь на СВО защищает свой дом. Боец с позывным «Барселона» в прошлом футболист и болельщик. Мяч привёз даже в зону спецоперации: «Иногда между собой, когда время есть свободное, полчасика, можем попинать». «Футбол — это не просто бегают 22 человека за мячом, — рассуждает он. — Футбол — это мышление: открыть, ускориться, занять выгодную позицию, отдать точную передачу или крикнуть команде, как надо действовать». Тот же принцип, по его словам, действует и на поле боя.

https://t.me/zarussia_1/13007

В Киеве отобрали землю у посольства России и выделили 100 гектаров земли под новое кладбище для ВСУшников. С запасом берут. Один из главных итогов президентства Зеленского - на Украине возник острый недостаток кладбищ.

https://t.me/boris_rozhin/83536

Моменты войны Моменты войны

https://t.me/boris_rozhin/83519

Российская армия продвигается на Краснолиманском направлении Ивановские десантники ВДВ РФ за два дня продвинулись на 500 метров и освободили 6 опорных пунктов ВСУ. Из них два были сильно укреплены. Украинские военнослужащие отступили, бросив тела своих убитых "побратимов". Часть из них оказались заминированными.

https://t.me/boris_rozhin/83577

Англичанка гадит.

Сегодня эти дебилоиды ввели санкции против пяти россиян, участвовавших в деле изменника Кара-Мурзы: судьи, двух следователей и двух сотрудников ФСБ. Им запрещено ездить в Лондон и пить там английский чай (который индийский).

По этому поводу красиво высказался наш дорогой Медвед. Приводим его пост полностью:

«Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда. Дело даже не в конкретном «кейсе», а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу.

Всё-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как бишь его, Сунака, имени не помню) создаёт весьма причудливых тварей.

Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия.»

За Посейдон, короче! А за Британию не чокаясь!

https://t.me/proofzzz/10201

Снайперская пара армейского спецназа России в лесах Кременной. Фото @SlavjanskijRubezh Из рабочих инструментов - SSG 08 в калибре .338, и ТПН-1ТОД для наблюдения и фиксации работы.

https://t.me/ok_spn/24070

Хищник, командир зенитно-ракетной батареи 155-й гв. отдельной бригады морской пехоты ТОФ, выпускник ДВОКУ 2018 года. На СВО с 17 марта 2022 года, участвовал в штурме Мариуполя, Попасной Берестового, Лисичанского НПЗ. А далее работа в Павловке и Угледаре.

Батарея Хищника имеет внушительный список сбитых целей - 2 крупных БПЛА, 2 вертолета Ми-8, Ми-24, а также 6 штурмовиков Су-25. Про Ми-24 сам Хищник говорит, что достоверного подтверждения нет, так как вертолет ушел в тыловой район противника, и, предположительно, упал.

18 апреля Хищник сбил свой 4 (из 6 общих) «Грач». В тот день подразделение наблюдало за воздушной обстановкой в районе Угледара, от старшего офицера поступила команда о готовности номер 1. Через некоторое время цель появилась в воздухе, Хищник сработал из ПЗРК «Игла», несмотря на отстрел ловушек, ракета нашла цель. Далее было зафиксировано попадание и место падение Су-25. Вся работала проходила под артиллерийском и танковым обстрелом со стороны ВСУ, а также БМП.

Также Хищник добавляет, что этот результат стал своеобразной местью противнику за прошедший день. Накануне помещение, где находились морпехи было обстреляно с танка прямой наводкой, а одно из попаданий пришлось в место расположения. Как итог – 2-300 со стороны морпехов, один из них тяжелый. Парням оказали первую помощь и эвакуировали в тыл, оба остались живы.

https://t.me/ok_spn/24077

«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях Твоих.»

https://t.me/rusich_army/8489

Переданный Украине ЗРК Hawk прибыл в страну без радаров, — издание Foreign Policy. Отмечается, что действие систем ПВО Украины распространяется только на несколько городов.

https://t.me/Crimeanprachka/21666

Янтарь и наша Маруся

https://t.me/rusich_army/8413

Очень удобная вещь как «установка ПТУРа» на машину или квадроцикл. Быстро стрельнул и скрылся.

https://t.me/rusich_army/8518



Комплекс РЭБ «Поле-21» научился сбивать американские бомбы JDAM Радиолокационная система быстро вычисляет как высокоточные планирующие авиаснаряды, так и противорадиолокационные ракеты HARM, которые были вмонтированы в истребители МиГ-29, состоящие на вооружении ВСУ.

https://t.me/c/1801542020/4285

Из Чечни в зону СВО отправились подразделения 94-го полка Росгвардии Об этом сообщил глава Республики Рамзан Кадыров.

Кроме этого, бойцы отправились на передовую с 14 автомобилями «Урал» и 10 «Патриотами», которые были переданы из Фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

https://t.me/c/1801542020/4303

Специалисты ЦВО освоили способы ремонта и восстановления арторудий, а также замены неисправных стволов в полевых условиях в зоне спецоперации https://t.me/boris_rozhin/83670

Уничтоженный внутренним взрывом танк Т-72М1 ВСУ https://t.me/infantmilitario/97051

Сто мирных жителей погибли, еще 382 человека поучили ранения из-за ударов ВСУ по территории Донецкой Народной республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Только с начала этого года украинскими боевиками убиты 100 мирных жителей, 382 получили ранения", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://t.me/izvestia/129112

Компания, производящая украинские флаги, оказалась российским юридическим лицом Об этом стало известно по выписке налоговой службы Украины за 2022 год.

Сообщается, что запрос на поставку флагов взлетел 60 раз в сравнении с предыдущими периодами. Производства компании "Триколор" находятся на территории Украины, подконтрольной Киевскому режиму, России и Ростовской области (главный офис) больше 10 лет из-за дешёвой рабочей силы. При необходимости задействовать все мощности было принято решение запустить выпуск во всех филиалах предприятия.

Компания стала одной из самых успешных по выручке на рынке Украины по рекламно-производственному профилю в 2022 году.

https://t.me/verysexydasha/11231

В Подмосковье 24 апреля упал дрон-камикадзе с 17 кг взрывчатки, сообщает источник Shot. По информации издания, это случилось в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Упавшим аппаратом оказался UJ-22 Airborn украинского производства, у него закончилось топливо в баке. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США – пластичным взрывчатым веществом С-4. Судя по тому, что беспилотник был начинён 17 кг взрывчатки, предполагалось поражение какого-то крупного, вероятно, защищённого инфраструктурного объекта.

https://t.me/rosich_ru/40432

Новое развлечение бандерлогов. Памятников почти не осталось, принялись за церкви. Рагули сожгли православный храм УПЦ в Черновицкой области Украины. "Подожгли храм профессионально, без шансов на спасение", — сообщили в местной епархии.

https://t.me/rosich_ru/40442

Но есть там другие.

Смелый и опасный шаг… Жители села Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил один из украинских телеграм-каналов. Селяне единогласно высказались за сохранение мемориала. Они заявили, что памятник посвящен их погибшим односельчанам, а не просто «советскому солдату». «Демонтируя памятник воинам-освободителям, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь», — говорится в ответе главы местного сельсовета Мыхайло Мушки. Документ направлен в Закарпатскую обладминистрацию.

Очень смелый шаг в условиях существующего бандеровского режима. Вряд ли власти простят закарпатским крестьянам подобное неповиновение в вопросе декоммунизации.

https://t.me/tsargradtv/41599?single

Военнослужащие 76-й гв. дшд ВДВ в лесах Кременной. Фото @komdiv_76

https://t.me/ok_spn/24100

Именные крылатые ракеты Р-500 комплекса Искандер-К.

https://t.me/Ugolok_Sitha/13139

Работа Зеленского на благо Кривого Рога, где он родился. Работа Зеленского на благо Кривого Рога, где он родился.

https://t.me/Soldierline/16027

Бронепоезд "Байкал" в зоне СВО. Бронепоезд "Байкал" в зоне СВО.

Видео: https://t.me/genshtab24

«У нас один «трёхсотый» за всё время. Нас тогда очень сильно накрывали, тащили его полтора километра...» Эти разведчики, с начала СВО работавшие на Луганском направлении, освобождавшие Мариуполь, теперь выполняют задачи на Южно-Донецком фронте. Позывной "Жук", мобилизованный. Позывной "Халк", мобилизованный.

Сегодня большая часть из них — мобилизованные, но запасники уже овладели всеми знаниями, как и контрактники. А боец с позывным Халк и вовсе сам себе модернизировал снаряжение, чтобы увеличить боекомплект. По его словам, стрелять приходится так много, что иногда лопаются глушители на автоматах от перегрева.

https://t.me/vgor999/6125

Моменты войны. Моменты войны.

https://t.me/boris_rozhin/83658

Участник СВО из Башкирии взял в плен американского наемника

Об этом пишет «Туймазинский вестник». Недавно в Карамалы-Губеевской школе организовали встречу с бывшим выпускником, участником СВО.

Боец с позывным Муха рассказал школьникам подробности боя, во время которого ему вместе с боевыми товарищами удалось взять в плен двух человек. Один из них оказался американским наемником.

«Дело было ранней весной. Был бой, наше отделение — это 10 человек — прорывалось на вражескую территорию. Надо сказать, что наши окопы и окопы противника были совсем рядом, нас разделяли какие-то 200-300 метров. Под огнем мы пробрались к вражеским окопам и увидели двух противников, один из них был американцем. Взяли их — они просто не успели в нас выстрелить. Забрали у них оружие, передали в штаб зашифрованным текстом о наличии пленных. Из штаба тут же отправили бойцов — они забрали пленных в штаб, а мы продолжили бой», — рассказал боец.

Муха попросил детей добросовестно учиться.

https://t.me/tsargradtv/41494

Робот «Уран-6» в деле: российские саперы уничтожили более 180 противопехотных мин в поселке Золотое в ЛНР Чаще всего страдают местные жители. Вот этот мотоцикл подорвался на мине. Водитель сразу насмерть, пассажир тяжело ранен. Шестнадцать мин на одном квадратном метре приходится обезвреживать российским саперам в Донбассе. Они расчищают путь специалистам, которые тянут электричество и газ в населенные пункты, чтобы там как можно скорее восстановилась обычная жизнь. Помогает в разминировании новейший роботизированный комплекс «Уран-6». Он не только бережет жизни военнослужащих инженерных войск, но и ускоряет решение важной задачи в разы. После робота сапперы еще раз все проходят с миноискателями, чтоб удостовериться в полной безопасности разминированной местности. И только после это к работе приступают ремонтные бригады.

https://t.me/boris_rozhin/83433

Ну и несколько портретов питомцев наших ребят за ленточкой Подпись: Хозяин нашего блиндажа.

И на сегодня все.

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