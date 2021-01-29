Шутки о великом и могучем русском языке 

Когда иностранцы начинают учить русский язык, они рискуют сойти с ума. Хотя что там говорить, далеко не всем русским людям удается досконально выучить родной язык. Все-таки не зря его называет «великим и могучим».
Когда иностранцы начинают учить русский язык, они рискуют сойти с ума. Хотя что там говорить, далеко не всем русским людям удается досконально выучить родной язык. Все-таки не зря его называет «великим и могучим».
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