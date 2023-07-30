Весенние коллекции 1980‑х в журналах «Ригас Модес» и «Силуэт»

В эпоху, когда качественная одежда была в дефиците, а найти вещь по фигуре представлялось трудным испытанием, на помощь приходили модные журналы. Одновременно они служили источником вдохновения и информации о мировых трендах. Среди изданий, которые ценители моды и красивой одежды передавали из рук в руки и листали часами, стоит отметить журналы «Ригас Модес» (Rigas Modes) и «Силуэт» (Siluett).

«Ригас Модес» выходил в Латвии с 1952 года. Изначально в нём печатали рисованные иллюстрации, затем — профессиональные фотосессии с манекенщицами. Номера выходили четыре раза в год, тираж достигал 200 тысяч экземпляров. Этого было вполне достаточно для Латвии, но остро не хватало для всего Советского Союза — а спрос на «Ригас Модес» всегда превышал предложение. Некоторое время в журнале работала дизайнер Ольга Грохольцева. О ней известно не так много: до Второй мировой войны она жила в Харбине, потом переехала в СССР и возглавила Рижский дом моделей. Сестра Ольги регулярно присылала ей журнал Vogue из Сан-Франциско. Возможно, это одна из причин, почему латвийская мода всегда звучала в унисон с мировой, а публикации на эту тему были превосходными.

Таллинский дом моделей, в свою очередь, с 1958 года издавал такой же популярный и стильный журнал «Силуэт». За исключением раздела «Вокруг света», где печатали фотографии из западных изданий, эстонский «Силуэт» производили собственными силами. Например, в съёмках участвовали эстонские модели, а фотосессии проводили в городах и на природе. Большинство фасонов продолжали западные тренды, однако модельеры не просто копировали их — они переосмысляли общемировую практику, дополняли её собственным видением и национальным колоритом. Эстетичные фотографии в «Силуэте» сочетались с изящными фешен-иллюстрациями. Каждый выпуск сопровождался набором выкроек и приглашал читательниц шить одежду своими руками. На пике популярности «Силуэт» выходил тиражом 52 тысячи экземпляров на эстонском языке и до 300 тысяч — на русском.

Публикуем подборку фотографий весенних коллекций из журналов «Ригас Модэс» и «Силуэт» 1980‑х годов. В кадре все главные тренды последнего советского десятилетия: «космические» костюмы, клетка, объёмные плечи и не только. Виктория Мокина

https://vatnikstan.ru/archive/rigas-modes-i-siluet/

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