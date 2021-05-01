Англия – лютый враг России

Британский военачальник Фредерик Пуль в Архангельске. 1918

За последние три столетия Англия была самым страшным врагом России. Только со времен Второй мировой войны Британия разделила это место с США. Непрерывный конфликт с Англией был вызван желанием британцев править миром. Расчищая себе место «царя горы», англичане умело стравливали между собой наиболее сильные державы.

«Царь горы»

Говоря о Франции, Польше, Германии, Швеции, Турции, Японии или Китае можно отмечать и ошибки России в том или ином конфликте с этими странами. Существовали исторические, территориальные, экономические или династические причины. Это была естественная борьба народов за место под солнцем. С Англией всё было иначе.

Британцы желали править миром. Поэтому столетие за столетием натравливали на Россию Пруссию (затем Германию), Польшу, Швецию, Турцию, Персию, Францию и Японию.

Россия и Британия не имели общих границ и территориальных споров.

В частности, идея похода в Индию, чтобы вызвать там восстание против британцев, возникла в Петербурге лишь после очередной английской подлости. Когда государь Павел I понял, что его провели и просто заставили русских «таскать каштаны из огня» для Англии. Стравили Россию и Францию.

Две державы вполне могли жить если не в союзе и согласии, то, по крайней мере, сохраняя нейтралитет.

Как, к примеру, Испания, Португалия и Россия. Испанцы и португальцы также создали мировые колониальные империи, но никогда не лезли в дела России, не пытались стравить нас с соседями. Поэтому во всех без исключения конфликтах России и Англии однозначно виновата «англичанка».

Вспоминая основные вехи русско-британских отношений, можно упомянуть попытки Англии сделать Россию неравноправным торговым партнёром – от Ивана Грозного до царей династии Романовых. Именно намерение Николая I развивать русскую промышленность (политика протекционизма), что нарушало экономические интересы британцев, стало одной из главных причин появления европейских армий в Крыму.

Британия мешала России вернуться на Балтику, поддерживая Швецию в Северной войне и в последующих войнах с русскими.

Британцы натравливали на Россию Турцию, чтобы русские не вышли в Северное Причерноморье, не прорвались на Балканы, Кавказ, Средиземное море (Константинополь, проливы) и к южным морям.

Чтобы русские не закрепились на Кавказе, Англия вооружала Персию.

В Семилетней войне Британия поддерживала Пруссию.

Затем Лондон смог втянуть Россия и Францию в длительное и кровавое противостояние. Серия тяжелых русско-французских войн. Война с Наполеоном.

Русский государь Павел понял ошибку и пытался выбраться из ловушки, однако британцы организовали заговор выродившихся представителей русской аристократии. Русский рыцарь на троне пал.

Царь Александр, видимо, психологически надломленный гибелью отца, стал фигурой в большой игре Лондона. Русские стали воевать в интересах Вены, Берлина и Лондона против Франции, хотя в это время вообще не имели никаких причин драться с французами. Русские интересы на юге и востоке, вековые национальные задачи (к примеру, проливы и Константинополь) были практически забыты.

При этом Британия не забывает натравливать на нас Турцию и Иран. Англичане вооружали и готовили персидскую армию. Британские агенты на Кавказе учили черкесов, горцев воевать против России. Британцы всячески затягивали Кавказскую войну.

Традиция будет сохранена значительно позже. В 1990-е годы британский парламент будет говорить о независимости Чечни.

Россия с головой ныряет в европейские дела, становится «европейским жандармом». Тратит массу времени, ресурсов и сил, чтобы сохранить мир и порядок в Западной Европе. Всё напрасно. Нас используют. Русскими восхищаются, когда они спасают Европу от «тирании» Наполеона или Вену от восстания венгров, однако никакой благодарности.

В Крымской (Восточной) войне «мировое сообщество» – Англия, Франция, Сардиния и Турция выступают против русских. Австрия готовит армию, сковывает наши основные силы на Дунайском театре. Война с треском проиграна.

Русских стравливают с японцами

Британия мешает России занять Константинополь в 1878 году, отнимает плоды победы. Царь Александр II отступает.

Британия мешает России в Центральной Азии.

Британцы начинают принимать русских революционеров, чтобы при возможности использовать их против Российского государства. Эта традиция сохранилась и до настоящего времени. По-прежнему различный российский мусор, предатели и воры скрываются в Лондоне. С Темзы выдачи нет.

В начале XX столетия британский лев «подружился» с японским драконом, чтобы натравить Японскую империю на Поднебесную и Россию. Британцы вместе с американцами вооружили японских самураев современным оружием, помогли создать флот. Профинансировали войну против России. Япония стала тараном, направленным против России (Как англосаксы стравили Россию и Японию). При этом англосаксы используют Японию в этой же роли вплоть до настоящего времени.

Одновременно в России начали создавать мощную «пятую колонну», организовывать, направлять и финансировать революционные и демократические движения. Либеральная и социалистическая (марксизм) идеология использовались для разрушения Российской империи. Англия помогла организовать Первую русскую революцию. Это была репетиция будущей Первой мировой войны и Революции 1917 года. Лондон готовил Россию Романовых к закланию.

Тут необходимо вспомнить, что именно Лондон и Вашингтон породили «международный терроризм». Его породил англо-американский союз власти, спецслужб и капитала. Породил, направил и испытал в России.

Англия – это родина международного террора. Поэтому, когда с 2001 года Запад во главе с США начал лицемерно бороться с терроризмом, включая «черный» (радикальный) исламизм, он его же и породил. В частности, англосаксонские спецслужбы использовали джихадистов ещё во время Афганской войны против России-СССР.

Россия и Германия: стравить!

Англия сделала всё, чтобы разрушить потенциальный союз России и Германии, который мог успешно противостоять англосаксам. Столкнуть русских и немцев, главных конкурентов Британии в Европе и мире. Операция прошла с успехом.

Германцев и русских провели, стравили (Главными врагами России, ограбившими её, были Англия и США).

При этом Лондон с самого начала войны не собирался делиться с Россией плодами победы. В частности, отдавать России Босфор и Константинополь. Лондон собирался уничтожить и ограбить своих конкурентов внутри западного мира – германский мир. Разрушить, расчленить Австро-Венгерскую и Германскую империю. Перестроить мусульманский мир (Османская империя). И главное – решить «русский вопрос».

Задача была с успехом реализована. Российская империя уничтожена, частично расчленена. Англия стала одним из главных организаторов кровавой братоубийственной Гражданской войны. Поддерживала национал-сепаратистов – от Финляндии до басмачей в Туркестане.

Англичане оккупировали и планировали включить в свою империю земли Русского Севера, часть Закавказья (нефть Баку) и Туркестана.

Британцы виновны в гибели миллионов русских людей в ходе Смуты. Только проект красной России (большевизм) спас державу и народ от полной гибели.

Тогда англосаксы сделали ставку на фашизм и нацизм в Западной Европе. Создали проект «Гитлер». Помогли нацистам захватит власть, а бесноватому фюреру отдали почти всю Европу, чтобы он пошёл на Восток (Как хозяева Запада развязали Вторую мировую войну; Почему Англия и Франция действовали в интересах Гитлера и США).

Правда, тут Британия постепенно уступает США. Вторая мировая война привела к закату Британской империи, разрушению её колониальной империи. Лондон становится младшим партнером в связке Англия – США.

В дальнейшем Лондон стал одним из зачинщиков Третьей мировой войны, известной как холодная.

После этого Англия практически непрерывно затевала «горячие» локальные войны. Вьетнам, Бирма, Индонезия, Корея, Аравия, Кения, Оман, Йемен, Египет и т.д.

Вплоть до настоящего времени Англия в составе НАТО воевала против народов Ирака, Югославии, Афганистана и многих других стран.

Да и последняя война на Южном Кавказе в Нагорном Карабахе не обошлась без британцев, которые негласно стояли за Турцией.

Таким образом, хотя Англия сама старалась не вести полномасштабной войны против России (кроме Восточной войны), но тайная война между двумя великими державами не прекращалась никогда.

Лондон всегда был враждебен в отношении России – царской, советской или демократической. Британцы всегда пытались столкнуть нас с соседями.

Эта борьба продолжается и в наши дни.