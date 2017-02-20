Россия Владимира Путина — (7 серия)

Не могу не поделиться фильмом

Андрея Караулова

Россия Владимира Путина.

Но начать хочу с 7-й снрии, как наиболее, по моему мнению, интересной и ёмкой.

Владимир Полеванов, сменивший Чубайса на посту главы Госкомимущества, должен был сесть в тюрьму. Такие требования выставили американцы. Черномырдин с Чубайсом заводили на него 11 уголовных дел. Однако все они рассыпались. Владимир Полеванов расскажет, как остановил приватизацию оборонных предприятий и морских портов, и почему этим фактом были страшно недовольны американцы. Как оплачивалось западом диссидентское движение. История жизни одного из самых ярких критиков советской системы – Александра Зиновьева.

Источник: http://politikus.ru/video/87496-rossiya-vladimira-putina-film-andreya-karaulova-vse-serii.html

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