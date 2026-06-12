Что можно «снять» со спутника?

На фото: станция радиоразведки в Чабанке под Одессой. (Фото: из архива автора)

В феврале 2023 года американские СМИ взорвались сенсацией: Китай запустил воздушный шар, который пересек Тихий океан до Аляски, потом через Канаду до штата Монтана, где проводил радиоэлектронную разведку базы ВВС и шахт ядерных ракет.

Американская пресса с помощью политиков разгоняла истерику. Госдепартамент уверенно заявил, что аэростат был оснащен оборудованием для разведки и сбора данных.

Китай заявил США протест, отверг все обвинения в шпионаже, и обвинил Вашингтон в чрезмерной реакции. Пекин ответил, что это был метеозонд, отклонившейся от маршрута.

Как ни странно, но американцы, обвинив в агрессивности Китай, совсем забыли, как 70 лет назад буквально «бомбардировали» шарами-шпионами Советский Союз. Зимой 1955−1956 годов они организовали специальную разведывательную операцию — запуск в наше воздушное пространство сотен дрейфующих аэростатов-разведчиков.

Аэростаты стартовали с территории ФРГ и Великобритании.

Наш Генеральный штаб прекрасно понимал, что главными объектами, которые интересовали разведку США, были ракетные полигоны под Волгоградом и в Средней Азии, а также Семипалатинский исследовательский центр ядерного оружия.

Справиться с шарами-разведчиками было сложно, так как они имели очень малую радиолокационную видимость. Тем не менее справились. Уже в феврале 1956 года американцы прекратили запуск аэростатов. На фото: авиаконструктор изобретатель Lockheed Келли Джонсон (слева) и Фрэнсис Гэри Пауэрс. (Фото: lockheedmartin.

Однако это был только первый этап, разработанной ЦРУ сложнейшей разведывательной спецоперации. За ней последовали полеты самолетов-разведчиков. Один из этих провальных полетов Гарри Пауэрса закончился. На фото: советский адвокат Михаил Ильич Гринев (слева) и американский летчик Френсис Гарри Пауэрс, обвиняемый в шпионаже против СССР, (справа) во время вынесения приговора на открытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР в Колонном зале Дома союзов, Москва, 1960 год. (Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС) На фото: председатель Военной коллегии Верховного суда СССР Виктор Валерьянович Борисоглебский (в центре на дальнем плане) во время оглашения приговора в Колонном зале Дома союзов на открытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР по делу американского летчика Френсиса Гарри Пауэрса, обвиняемого в шпионаже против СССР, 1960 год. (Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС)

Однако американцы не собирались отказываться от своей шпионской программы. Начиналась эпоха космической разведки. И надо отдать должное США: они использовали эту возможность первыми, и, как говорится, по полной. На фото: открытое заседание военной коллегии Верховного суда СССР по уголовному делу американского шпиона Френсиса Гарри Пауэрса в Колонном зале Дома союзов. Члены семьи Пауэрса осматривают вещественные доказательства по делу, выставленные в зале заседаний, 1960 год. (Фото: Савостьянов Владимир, Стужин Алексей/ТАСС) На фото: вещественные доказательства по уголовному делу американского летчика Френсиса Гарри Пауэрса, обвиняемого в шпионаже против СССР, на открытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР в Колонном зале Дома союзов. Самолет-разведчик Lockheed U-2 под управлением Г. Ф. Пауэрса был сбит советскими ПВО 1 мая 1960 года над Свердловском. (Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС)

Уже в 1956 году на авиабазе Райт-Паттерсон в Дейтоне над проектом разведывательного спутника трудилась группа инженеров-конструкторов. Работы по созданию спутника-шпиона подстегнул запуск в 1957 году в Советском Союзе искусственного спутника Земли.

В феврале 1958 года президент Дуайт Эйзенхауэр утвердил обновленную программу запуска спутников. Руководство этой шпионской программой было доверено Центральному разведывательному управлению. На фото: президент США Дуайт Эйзенхауэр осматривает капсулу с Discover 13, 15 августа 1960 года. (Фото: eisenhowerlibrary.gov)

Проект был сверхсекретным. В качестве легенды прикрытия ЦРУ использовало идею запуска якобы научного биоспутника «Дискаверер».

Упорная работа дала свои плоды. В августе 1960 года «Дискаверер-13» отработал штатно. Американцы стали массированными темпами развивать свою шпионскую космическую программу. В 1961 году США вывели на орбиту 32 спутника. На фото: возвращаемая капсула Discoverer XIII, которая вместе с крышкой и парашютом была поднята к северу от Гавайев ВМС США 11 августа 1960 года, став первым искусственным объектом, поднятым с орбиты. (Фото: airandspace.si.edu)

Перед нашими спецслужбами стояла задача понять, что за спутники летают над территорией СССР, научиться отличать активно действующие аппараты от ступеней ракет-носителей и спутников, прекративших свою работу. Следовало разобраться в предназначении каждого аппарата и определить степень угрозы, которую он несет с собой.

Радио- и радиотехническая разведка были в числе первых, кто осуществил слежение за иностранными космическими аппаратами.

Горячим сторонником привлечения радио- и радиотехнической разведки к подобной работе стал заместитель начальника управления ГРУ генерал Михаил Рогаткин. На фото: Михаил Иванович Рогаткин - создатель и основатель советской системы радиопомех, которая сегодня носит название службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). (Фото: psuti.ru)

В предвоенные годы Михаил Иванович был начальником лаборатории Научно-исследовательского института связи и особой техники РККА. Во время войны — заместитель начальника отдела радиоразведки Разведывательного управления Генштаба. Он возглавил работу по формированию первых частей радиопомех.

По инициативе генерала Рогаткина в радиотехническом полку Прибалтийского военного округа, в некоторых других частях провели эксперимент — изучили возможность приема радиоизлучений бортовых средств спутников-шпионов. Оказалось, сделать это совсем нетрудно даже с помощью обычных штатных радиоприемных устройств.

Важно было узнать возможности разведывательных аппаратов США, ответить на вопрос, который волновал всех: что же видят американцы на нашей территории из космоса, срабатывает ли система маскировки или она бессильна перед всевидящим орбитальным оком.

Это говорило о том, что пришло время создавать специальную систему технических средств разведки иностранных космических аппаратов.

Искать наиболее быстрые пути

Что требовалось от системы? Прежде всего, чтобы она путем анализа радиоизлучений спутников-шпионов определяла предназначение аппарата и его жизнеспособность, а также вела радиоперехват информации, сбрасываемой на Землю. Системе было присвоено наименование «Звезда».

Задачи, стоящие перед новой системой, были поистине грандиозными. Но и вопросы были такого же порядка. Стали искать на них ответы. Специалисты развернули несколько направлений — оптическое, радиолокационное и радиотехническое.

«В конце 1963 года я обратился в ГРУ Генерального штаба, так как именно оно занималось проблемами радиотехнической разведки, где нашел (редкий случай!) полную поддержку заместителя начальника управления радио- и радиотехнической разведки генерал-майора Михаила Ивановича Рогаткина, — вспоминал начальник отдела распознавания иностранных ИСЗ (искусственных спутников Земли) научно-исследовательского института № 45 (ЦНИИ-45) доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Александр Горелик — Совместными усилиями ГРУ ГШ и КГБ при поддержке 4-го ГУМО, было инициировано принятие постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании системы радио- и радиотехнической разведки в составе трех пунктов и Центра обработки информации».

Поскольку предназначение «Звезды» состояло в том, чтобы перехватывать радио- и радиотехническую информацию, которую американские спутники-шпионы сбрасывают на свои приемные станции, пункты системы следовало разместить в крайних точках нашей страны — на западе и востоке.

На западе рассматривали три точки: Калининград, Венспилс, Мукачево. Остановились на Венспилсе. На востоке сначала выбрали Чукотку. Но когда все детально просчитали — транспортные расходы, суровый климат, решили перенести пункт в Приморье, в Яковлевку. Место дислокации центрального объекта откуда и будет вестись управление всей системой определили в Московской области.

Началось строительство основных сооружений и, в первую очередь, в Венспилсе. А пока объекты строились, требовалось искать наиболее быстрые пути доступа к спутниковым линиям радиосвязи.

Информация стоила бессонных ночей

В районе Одессы, в Чабанке, на территории радиотехнического полка, возвели станцию разведки и радиоперехвата спутниковых систем с антенной в 12 м, которая, по расчетам ГРУ, должна была вести радиоперехват, как военных, так и коммерческих систем спутниковой связи. Так появилась «Звездочка».

«В 1971 году станция „Звездочка“ была готова, — рассказывал мне генерал Петр Шмырев, один из участников программы — Сформировали небольшую по численности воинская часть, которую возглавил В. Рождественский. Долго не удавалось добиться реального приема сигнала… Все было ново, не апробировано на практике. Приходилось решать одно уравнение со многими неизвестными».

Это самое уравнение решал и офицер радиоразведки инженер Юрий Крестовский. На фото: полковник Евгений Крестовский был назначен руководителем оперативного заказа по изготовлению станции разведки американского стратегического спутника. (Фото: из архива автора)

Вот что о той большой научной и инженерной работе вспоминал сам Юрий Вениаминович:

«Вопросам освоения принципиально новых источников разведсведений в 6-м управлении ГРУ всегда уделялось первостепенное значение. Когда стало известно, что США готовит к запуску три стационарных искусственных спутника Земли ДСЦС-2 военного назначения в зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов, ЦНИИ-18 Министерства обороны поставил задачу разработать и изготовить комплект аппаратуры для приема этих ИСЗ. По ДСЦС-2 данные практически отсутствовали. Я возглавил был назначен руководителем оперативного заказа по изготовлению станции разведки американского стратегического спутника. Аппаратуру удалось сделать в короткое время, меньше чем за год. Примечательно, что ее собрали полностью на отечественной базе, ни одной иностранной детали. Техника была доставлена в Чабанку. Стали монтировать. Монтаж шел сложно, но главные трудности случились потом. Начался мучительный поиск спутника. Сигнал искали пять суток. Сначала в зоне Атлантики, потом в зоне Индийского океана. Не нашли. После этого стали осуществлять сканирование по частоте и в пространстве, по тут же разработанный собственной методике. А в Москве кто-то уже поторопился и доложил, мол, станция смонтирована. А коли смонтирована, почему нет результатов ее работы? И нам каждый день из управления идут депеши одна за одной: ускорить, усилить и т. д. Наконец, после недельного бессонного поиска удалось впервые принять сигналы американского военного стратегического спутника ДСЦС-2. А какая была информация, передаваемая по каналам спутника! Откровенно говоря, она стоила бессонных ночей: американцы докладывали о деятельности Государственного департамента, стратегического авиационного командования. Все это мы, разумеется, отправили в Москву».

А строительство «Звезды» шло своим чередом. Центр разведки иностранных космических объектов в Венспилсе вступил в строй в 1975 году. Потом был сдан в эксплуатацию пункт на Дальнем Востоке в Яковлевке, за ним — в Закавказье в Казахе.

Система «Звезда» эффективно функционировала, интенсивно развивалась и совершенствовалась в последующие годы.

Михаил Болтунов

Источник: svpressa.ru

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