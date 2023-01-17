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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37АРХАНГЕЛЫ СПЕЦНАЗА

Встань, Архангел, за мною – 
так надо,
будем биться спиною к спине.
Мало шансов на жизнь у солдата,
но с тобой мои шансы вдвойне.

Ты из воинства Неба, от Бога,
я на службе России святой,
и так вышло, что наша дорога
на войне стала общей с тобой.

По земле расплодилась проказа,
и шакалов разносится вой,
знать Архангелам из спецназа
продолжать свой священный бой.

Продолжать своё ратное дело –
не отдать Небеса, земли́ Твердь
подлым душам осатанелым,
что несут разрушенья и смерть.

Мы закроем, забьём врата ада,
все оплатим счета на войне.
Встань, Архангел, за мною, как надо –
это значит спиною к спине.

Вит Дорофеев 05.01.2023
Художник Мария Циколина
https://t.me/rusich_army/7128

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Здравствуйте ,,Админ,,. Хочу высказать благодарность за интересные ролики , которые Вы выкладываете в месте с Вашим боевым товарищем ,,Владленам,, и поднимаете очень важные и правельные темы. Я то-же военный человек и пришлось побывать в разных лакациях и КМД.....Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37
Я немного рисую и хотелось, просто от сердца, поделиться с Вами своим творчеством.
https://t.me/rsotmdivision/3679

А вот другой присланный материал.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Первые работы-это моя служба на Кавказе. Мой автопортрет. Командировки, учебы, разведывательно-поисковые действия...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Второе-это работы над фильмом. Раскадровка, выполненная при помощи простого планшета и стилуса.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Александр-действующий сотрудник ВС РФ.
https://t.me/rsotmdivision/3722

Еще немного рисунковНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37«Немного весны» Оксид ХромаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Автор: DazbastaDrawНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Автор: @kvggraphicsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Автор: @ludisinegaudioНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Автор: Барандаш (ВК )

На Ставрополье увековечили память труновца, героически погибшего в ходе спецоперации России на Украине
В гимназии №7 Труновского округа установили памятную доску на первом этаже школы, в которой учился Артур Цатхлангов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37По окончании гимназии он поступил в Рязанское гвардейское высшее командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а 7 марта в ходе боевых действий, прикрывая боевого товарища, получил ранения, несовместимые с жизнью.
17 марта Указом Президента РФ №125 лейтенант Цатхлангов Артур Анирович посмертно получил Орден Мужества.
«Горе утраты передать невозможно, но все мы должны помнить, что именно такой ценой вершится великая Победа. Пусть преданность Артура Отечеству будет служить примером мужества и отваги для подрастающего поколения», - отметила мать Героя Бибигуль Цатхлангова.
 церемонии открытия кроме педагогов, учащихся школы, семьи и друзей Артура, принял участие и партактив «Единой России».
Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.
«Артур, как настоящий защитник своей Родины, ничего для нее не пожалел. Низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящего мужчину, достойного сына своего Отечества. Память о его мужественном поступке навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнула сторонник Партии «Единая Россия», и.о начальника отдела образования администрации Труновского округа Елена Трунова. 
https://stavropol.er.ru/activity/news/na-stavropole-uvekovec...

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37В ходе специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Саратовской области Дмитрий Храмов. Об этом сообщает администрация Ртищевского района.
В 2006 Дмитрий окончил школу № 9 в Ртищеве.
Сегодня, в День Героев Отечества, земляки открыли мемориальную доску погибшему. В церемонии приняли участие родные военнослужащего, глава района Александр Жуковский, педагоги школы, представители общественных организаций. Присутствующие почтили память минутой молчания и возложили цветы.
https://www.vzsar.ru/news/2022/12/09/specoperaciya-na-shkole...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37

Нейросеть нарисовала Иисуса ХристаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Это видимо в отместку на запрет Чебурашки в укропии.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Ну и немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Настоящий чубатый ариец!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37юмор. Секретны сведения из настояшшей укро-истории.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37Ничего не напоминает? И на этом все.

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героиплакатыСветлана Митленко

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