Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 37

АРХАНГЕЛЫ СПЕЦНАЗА

Встань, Архангел, за мною –

так надо,

будем биться спиною к спине.

Мало шансов на жизнь у солдата,

но с тобой мои шансы вдвойне.

Ты из воинства Неба, от Бога,

я на службе России святой,

и так вышло, что наша дорога

на войне стала общей с тобой.

По земле расплодилась проказа,

и шакалов разносится вой,

знать Архангелам из спецназа

продолжать свой священный бой.

Продолжать своё ратное дело –

не отдать Небеса, земли́ Твердь

подлым душам осатанелым,

что несут разрушенья и смерть.

Мы закроем, забьём врата ада,

все оплатим счета на войне.

Встань, Архангел, за мною, как надо –

это значит спиною к спине.

Вит Дорофеев 05.01.2023

Художник Мария Циколина

https://t.me/rusich_army/7128

Здравствуйте ,,Админ,,. Хочу высказать благодарность за интересные ролики , которые Вы выкладываете в месте с Вашим боевым товарищем ,,Владленам,, и поднимаете очень важные и правельные темы. Я то-же военный человек и пришлось побывать в разных лакациях и КМД.....

Я немного рисую и хотелось, просто от сердца, поделиться с Вами своим творчеством.

https://t.me/rsotmdivision/3679

А вот другой присланный материал. Первые работы-это моя служба на Кавказе. Мой автопортрет. Командировки, учебы, разведывательно-поисковые действия... Второе-это работы над фильмом. Раскадровка, выполненная при помощи простого планшета и стилуса. Александр-действующий сотрудник ВС РФ.

https://t.me/rsotmdivision/3722

Еще немного рисунков «Немного весны» Оксид Хрома Автор: DazbastaDraw Автор: @kvggraphics Автор: @ludisinegaudio Автор: Барандаш (ВК )

На Ставрополье увековечили память труновца, героически погибшего в ходе спецоперации России на Украине

В гимназии №7 Труновского округа установили памятную доску на первом этаже школы, в которой учился Артур Цатхлангов. По окончании гимназии он поступил в Рязанское гвардейское высшее командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а 7 марта в ходе боевых действий, прикрывая боевого товарища, получил ранения, несовместимые с жизнью.

17 марта Указом Президента РФ №125 лейтенант Цатхлангов Артур Анирович посмертно получил Орден Мужества.

«Горе утраты передать невозможно, но все мы должны помнить, что именно такой ценой вершится великая Победа. Пусть преданность Артура Отечеству будет служить примером мужества и отваги для подрастающего поколения», - отметила мать Героя Бибигуль Цатхлангова.

церемонии открытия кроме педагогов, учащихся школы, семьи и друзей Артура, принял участие и партактив «Единой России».

Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания.

«Артур, как настоящий защитник своей Родины, ничего для нее не пожалел. Низкий поклон родителям за то, что воспитали настоящего мужчину, достойного сына своего Отечества. Память о его мужественном поступке навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнула сторонник Партии «Единая Россия», и.о начальника отдела образования администрации Труновского округа Елена Трунова.

https://stavropol.er.ru/activity/news/na-stavropole-uvekovec...



В ходе специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Саратовской области Дмитрий Храмов. Об этом сообщает администрация Ртищевского района.

В 2006 Дмитрий окончил школу № 9 в Ртищеве.

Сегодня, в День Героев Отечества, земляки открыли мемориальную доску погибшему. В церемонии приняли участие родные военнослужащего, глава района Александр Жуковский, педагоги школы, представители общественных организаций. Присутствующие почтили память минутой молчания и возложили цветы.

https://www.vzsar.ru/news/2022/12/09/specoperaciya-na-shkole...

Нейросеть нарисовала Иисуса Христа Несколько шевронов Это видимо в отместку на запрет Чебурашки в укропии. Ну и немного юмора Настоящий чубатый ариец! юмор. Секретны сведения из настояшшей укро-истории. Ничего не напоминает? И на этом все.

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