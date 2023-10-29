"В одиночку спас сотню человек". Неизвестные страницы СВО

Военнослужащий у памятника герою Великой Отечественной войны Петру Шевченко у школы в поселке Смоляниново в ЛНР. Архивное фото

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть" — эти строки из фильма "Офицеры" о преемственности поколений ярко подтвердила специальная военная операция. Героизм советских солдат в Великую Отечественную повторяется спустя восемь десятков лет. О сходстве подвигов — в материале РИА Новости.

Жертвуя собой

Офицер спецназа Росгвардии Александр Потапов получил звание Героя России посмертно. Тридцатого августа ВСУ обстреляли Изюм из ствольной и реактивной артиллерии. Более 20 снарядов РСЗО HIMARS упали на жилые дома. Неподалеку оказалась колонна росгвардейцев, возвращавшихся с задания.

Они бросились эвакуировать людей. И снова "прилет". Старший лейтенант Потапов закрыл собой от осколков двоих мирных жителей. Его раны были смертельными.

© Фото : Команда Губернатора Подмосковья / ВКонтакте Портрет Героя России Александра Потапова, погибшего в ходе спецоперации

Росгвардия в тот день спасла 30 человек.

Звание Героя Советского Союза за аналогичный подвиг присвоили Александру Мамкину. Летчик в 1944-м участвовал в операции "Звездочка" по освобождению и эвакуации воспитанников Полоцкого детского дома.

Герой Великой Отечественной войны Александр Мамкин

На своем Р-5 он выполнил восемь ночных рейсов за линию фронта. А 11 апреля ему предстояло вывезти еще 13 человек: семерых детей в кабине стрелка, еще троих и воспитательницу — в специальном грузовом контейнере под фюзеляжем. А в подвешенных под нижними консолями крыла торпедообразных контейнерах — двух тяжелораненых партизан.

Немецкие зенитки попали в двигатель самолета, пилот был ранен в голову. Постепенно пламя добралось до кабины. По инструкции летчик должен был набрать высоту и покинуть самолет с парашютом, но Мамкин в тлеющей одежде и оплавленном шлемофоне дотянул машину до позиций Красной армии и посадил ее на лед озера Болныря. Его выбросило в снег, и он потерял сознание. Через шесть дней герой скончался, но все 13 пассажиров уцелели.

Авиация Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Самолет-разведчик Р-5 Авиация Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Самолет-разведчик Р-5

"Пусть подойдут поближе"

Старший матрос морской пехоты Олег Шипицин был кадровым военным. За плечами — Таджикистан, вторая чеченская.

Во время боев за Мариуполь его окружили вэсэушники. Он подпустил их поближе и подорвал гранату.

© Фото : официальный сайт Правительства Алтайского края. Портрет Героя России Олега Шипицина

Герой России — посмертно. В честь него назвали патрульный противодиверсионный катер, заступивший на службу в составе Черноморского флота в феврале.

За 79 лет до этого капитан Дмитрий Калинин под Анапой возвращался из разведки с 11 бойцами. Наткнулись на немцев. В бою большая часть морпехов погибли. Оставшимся командир приказал пробиваться к берегу.

Раненный в руку и ногу, он в одиночку уничтожил до тридцати солдат противника. Когда закончились патроны, взорвал гранатой себя и трех фашистов.

Памятник Дмитрию Калинину неподалеку от Варваровской щели

В окружении врагов

Уроженец Бурятии Балдан Цыдыпов с детства мечтал стать военным и пойти по стопам прадеда, сражавшегося на полях Великой Отечественной.

Мотострелковый батальон, где он служил, в конце марта 2022-го под Киевом попал под обстрел из артиллерии и пулеметов. Взвод 24-летнего старшего лейтенанта на БМП-2 замыкал колонну, и снаряд угодил прямо в эту машину. Офицер был ранен и контужен. Несмотря на это, он развернул БМП и, поворачивая башню, открыл огонь из пушки и пулемета.

© Фото : пресс-служба правительства Забайкальского края. Герой России Балдан Цыдыпов

Поразил несколько единиц техники ВСУ. Когда боекомплект закончился, прикладом автомата выбил заклинивший люк, вытащил двух раненых бойцов, оказал им первую помощь.

После этого вместе с одним из солдат занял круговую оборону и прикрывал отход остальных сил.

"Если бы я ушел, сам бы себя упрекал за то, что оставил подчиненных, поэтому не мог поступить иначе, — рассказывал потом Цыдыпов. – Умереть не боялся — боялся, что родители будут переживать, сестра, родственники…"

Бой продолжался около двух часов. Когда подоспело подкрепление, офицер был уже без сознания. В госпитале перенес 14 операций. Но его мужество позволило спасти жизни 150 сослуживцев.

© Фото : пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа. Зампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев и Балдан Цыдыпов после вручения звезды Героя России в госпитале

В феврале 1942-го подо Ржевом группа из шести разведчиков под командованием сержанта Геннадия Габайдулина попала в засаду. Все его товарищи погибли. Бой сержант вел в одиночку, несмотря на несколько ранений. Прибывшее подкрепление нашло героя тоже без сознания. Возле его огневой позиции лежали 39 трупов немецких солдат. В феврале 1942-го подоРжевомгруппа из шести разведчиков под командованием сержанта Геннадия Габайдулина попала в засаду. Все его товарищи погибли. Бой сержант вел в одиночку, несмотря на несколько ранений. Прибывшее

Узнать ближе

Подробнее об этих и других подвигах российских солдат, повторяющих героизм предков, можно узнать на выставке "Zаветам Vерны" в Музее Победы в Москве. В интерактивной экспозиции несколько десятков подобных историй.

© РИА Новости / Давид Нармания. Кадры хроники на выставке "Zаветам Vерны"

Владимиром Жогой, Ольгой Качурой, известной по позывному Корса, и многими другими. Особое внимание организаторы уделили "Саур-Могиле" — одному из самых известных мемориальных комплексов Донбасса. На выставке представлена копия фрагмента рельефа памятника с героями СВО —Владимиром Жогой,Ольгой Качурой,известной по позывному Корса, и многими другими.

Напоминают о легендарном прошлом и письма, которые отправляют с фронта бойцы. И ответы их родных. В музее, в частности, есть знаменитое письмо капитана Масловского сыну.

© РИА Новости / Давид Нармания. Рельеф на выставке "Zаветам Vерны" в Музее Победы в Москве

Тем, кто готовил выставку, приходилось рисковать жизнью. "В некоторые города заходили буквально с передовыми отрядами наших войск, — вспоминает ученый секретарь музея Виктор Сеничкин. — Это нужно для того, чтобы спасти ценные экспонаты".