Русская девушка-легенда, наводившая ужас на врага - её подвигами в небе восхищался весь мир

Настоящий лётчик должен любить свою профессию, свой самолёт, а самое главное — небо.

Спросите у нынешних молодых: слыхали ли они о Валентине Гризодубовой? Редко кто кивнет в ответ… Отважная летчица, единственная в нашей истории женщина, которая имела одновременно звание Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда.

Ее подвигами восхищался весь мир. Это было время романтиков. Летать выше всех, дальше всех… И она ставила рекорд за рекордом, побивая мировые достижения зарубежных асов. Откуда у этой девушки из Харькова такая безудержная страсть к небу?

Валентина Гризодубова — дочь изобретателя и одного из пионеров воздухоплавания, лётчика, авиаконструктора Степана Васильевича Гризодубова (13 июля 1884 г. — 11 декабря 1965 г.). Родился в семье чиновника канцелярии предводителя дворянства Сумского уезда. Окончил Харьковское железнодорожное училище и стал мастером-электромехаником. Заведовал электростанцией дворянского собрания Харькова, кроме того имел собственную электромеханическую мастерскую по переулку Мордвиновскому, 13, а затем по улице Мироносицкой, 91.

Родословную семьи Гризодубовых восстановил харьковский исследователь Андрей Парамонов [1,2].

Первый из Гризодубовых, Поликарп, попал в Харьков из Курской губернии в конце XVIII века, его предки были священниками.

Его правнук 40 лет прослужил в Сумах по охране правопорядка. Он не раз отличался по службе и в 1891 году был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени, что давало право потомственного дворянства.

Сын Михаила Ивановича — Василий (дед знаменитой советской лётчицы Валентины Гризодубовой) — также получил орден Святого Владимира 4-й степени на казенной службе, то есть как бы подтвердил дворянское достоинство.

Но в 1907 году при венчании Степан скрыл свой дворянский статус, поскольку дворянин не мог жениться на простой крестьянке без разрешения Государя.

Поэтому он записан в метрической книге как личный Почетный гражданин Харькова. А вот при рождении дочери Валентины в регистрационной книге родители были указаны как дворяне.

Летные истоки и тяга к небу этой семьи поразительны и ознаменованы волшебной силой синематографа. В начале прошлого века техник-электромеханик Степан Гризодубов увидел в кинохронике полет братьев Райт — творцов одного из первых в мире самолетов. И сам загорелся мечтой построить собственный аэроплан. Летательные аппараты в то время были большей редкостью, чем нынче космические корабли.

Чтобы лучше разглядеть конструкцию американских авиаторов, Степан Васильевич купил у киномехаников местного синематографа несколько кадров, запечатлевших полеты американцев. Степан задумал сам создать летательный аппарат, хотя и не имел для этого ни достаточных знаний, ни средств.

С 1908 года Степан по кинокадрам спроектировал чертежи самолета. Работал практически в одиночку, помогала ему лишь жена Надежда, разделявшая увлечение супруга, который вынуждено отказывал семье даже в мебели. Все доходы и его, и супруги, зарабатывавшей шитьем, шли на содержание семьи.

В семье Гризодубовых 10 мая 1909 года родилась дочь Валентина.

Рассказывают, что Харьковский губернатор, узнав о затее Гризодубова, презрительно сказал: «Нищий, а лезет в небо!».

Двигатели, в отличие от многих конструкторов тех лет, Степан Васильевич тоже конструировал сам. Впоследствии увлекся планеризмом. Его дочь Валя, будучи школьницей, тоже начнёт летать на планерах.

Окончание постройки первого самолёта в апреле 1911 года совпало по времени с научной экскурсией Воздухоплавательного отдела Харьковского отделения Русского технического общества (ХО РТО) в Севастополь. С.В. Гризодубов для ознакомления с существующими самолётами был включён в эту группу энтузиастов, которая прибыла в авиашколу 13 апреля 1911 года.

В качестве пассажира Гризодубов совершает несколько полётов. 16 апреля двухместный «Фарман» капитана Б.В. Макеева с Гризодубовым на борту потерпел аварию. Лётчик остался цел, а Степан Васильевич повредил себе обе ноги. Пробыв в школе пять дней, Гризодубов возвратился в Харьков.

Первый его самолет не смог подняться в воздух. Несмотря на неудачу Гризодубов продолжил работу и его третий самолет, построенный им в 1912 году полетел.

Свой первый полет Валентина Гризодубова совершила с отцом в… 2,5 года. Кроха была привязана к отцу за его спиной ремнями, когда аэроплан взлетел с харьковского ипподрома.

Мама Вали, Надежда Михайловна, мечтала, чтобы дочка стала музыкантом. Гризобудова закончила консерваторию, и когда через годы она садилась за рояль, то даже профессионалы восхищались ее игрой.

Началась Первая мировая война. Осенью 1915 года Гризодубов был призван в армию. Узнав, что он — авиаконструктор, начальство направило его в авиационную часть, затем был переведён в Петроградскую школу военных лётчиков при Императорском Всероссийском аэроклубе, где и работал. В начале в бригаде по сборке и ремонту авиамоторов «Gnome» и «Le Rhone», а вскоре был назначен в бригаду по установке моторов на аэропланы. Подал рапорт в школу военных лётчиков.

15 мая 1916 года — сдал испытания на звание лётчика (пилота) и переведён в группу для обучения на боевых аппаратах.

8 июня 1916 года — получил диплом пилота-авиатора № 374 и остался работать при школе пилотом-преподавателем.

В ноябре 1916 года — демобилизуется по состоянию здоровья.

А в 1919 году, когда из Украины были изгнаны немцы, Клим Ворошилов — командующий Первой конной армией красных — назначил Степана Васильевича начальником ремонтных мастерских Харьковского авиапарка. Коннице была нужна поддержка с воздуха. Впоследствии на базе тех мастерских вырос Харьковский авиазавод, где строились истребители Поликарпова, затем — большие гражданские самолеты Туполева, а позже Антонова.

В 1919–1920 годах командовал мастерскими Харьковского авиапарка, восстанавливал самолёты для Красной Армии.

С 1924 года руководил секцией планёрного спорта и маломощной авиации ОСОАВИАХИМа Украины и Крыма. Один из организаторов планеризма в стране.

Степан Гризодубов вместе с дочерью участвовал в знаменитых слетах в Коктебеле на горе Клементьева, куда приезжали со своими планерами Сергей Королев, Сергей Ильюшин, Олег Антонов и другие знаменитые в будущем конструкторы и летчики.

А вот начальник «Укрвоздухпути» Василий Юнгмейстер — прекрасный летчик, герой Гражданской войны — планеров не признавал. Он считал, что любой самолет должен летать только с двигателем. В 1940 году Степан Васильевич построил мотопланер, однако двигатель к нему не закончил и испытывал его в безмоторном полёте.

Из-за конфликта с В. Юнгмейстером Гризодубов ушел из авиамастерских и долгие годы работал инженером в НИИ гигиены труда и профзаболеваний, где создавал контрольно-диспетчерскую аппаратуру для разных отраслей промышленности, а также сконструировал три типа аэросаней. В годы войны эти ревущие машины с десантниками, вздымавшие воздушной струей от винтов тучи снега, приводили в трепет фашистов. Немцы думали, что русские создали новые быстроходные танки.

С ранних лет кумиром маленькой Вали была первая русская летчица Лидия Виссарионовна Зверева, еще гимназисткой летавшая на воздушном шаре, а в 1911 году получившая звание пилота.

Валя Гризодубова стремилась во всем подражать Зверевой. Она тоже решила стать летчицей и в 14 лет совершила свой первый самостоятельный полет на планере в Коктебеле, на слете планеристов. После окончания средней школы Валентина Гризодубова поступила в Харьковский технологический институт. Параллельно окончила музыкальное училище по классу рояля и была зачислена в консерваторию.

Кстати, родной брат ее матери Владимир Комаренко был известным в Харькове музыкантом, основал первую в городе детскую музыкальную школу. В годы войны он спас от уничтожения библиотеку нот местной консерватории. Уже после освобождения харьковчане поделились сохранившейся нотной партитурой с киевскими коллегами. Ведь киевская консерватория была разгромлена фашистами.

Когда в 1928 году в Харькове открыли школу пилотов гражданской авиации ОСОАВИАХИМа, Валентина поступила в нее в первом наборе и через три месяца окончила, получив звание пилота. Для продолжения обучения летному мастерству в Харькове не было возможностей, и Гризодубова в 1929 году поступила в Пензенскую школу летчиков-инструкторов. Затем занималась планерным спортом, работала летчиком-инструктором в Тульской авиационной школе, обучая других искусству пилотирования.

В 1934–1935 годах служила в агитационной эскадрилье имени Максима Горького на Центральном аэродроме в Москве. Совершала агитационные перелеты по городам и селам Украины, Белоруссии, Башкирии, Киргизии, Закавказья. И часто в далеком селении, где никогда еще не видели самолета, жители дивились не только прилету стальной птицы, но еще и тому, что ею управляет женщина.

Валя Гризодубова неслучайно попала в героическую тройку девушек, совершивших знаменитый дальний беспосадочный перелет. Она шла к рекорду чередой своих вершин. В октябре 1937 года на небольшом спортивном самолете она за полчаса преодолела 100 километров со скоростью 218 километров в час, побив рекорд американки Аннеты Джинсон (около 199 км/ч.). Через 2 дня Гризодубова побила рекорд американки Моури.

На двухместном спортивном гидроплане Гризодубова со своим бортмехаником Екатериной Слобоженко поднялась с Москвы-реки и пролетела 100 километров со скоростью 200 км/час (рекорд американки на самолете такого же класса равнялся 127 км/час). Через полчаса неутомимая Гризодубова опять поднялась, на этот раз на одноместном гидросамолете. Теперь уж «не повезло» другой американской рекордсменке — Маргарите Тэннер, пролетевшей 100 километров со скоростью 167 км/час. Советская летчица прошла такое же расстояние со скоростью 190 км/час.

Верно подмечено: одним махом Гризодубова побила сразу три женских авиационных рекорда. А вскоре ее полет со штурманом Мариной Расковой по маршруту Москва — Актюбинск дал стране и 4-й рекорд. За 7 часов 23 минуты летчицы на спортивном самолете преодолели по прямой 1444 км, почти в 2 раза превысив международный женский рекорд.

Большим событием в жизни страны явился рекордный перелет женского экипажа на самолете «Родина»(АНТ-37бис).

Утром 24 сентября 1938 г. с одного из подмосковных аэродромов поднялся в воздух двухмоторный авиалайнер конструкции П. Сухого. Его пилотировали начальник корабля Валентина Гризодубова — бывший инструктор аэроклуба, второй пилот Полина Осипенко и штурман Марина Раскова, кроме того получившая путевку в небосвод в Центральном аэроклубе. Цель полета — побить важный женский рекорд дальности, принадлежавший француженке Дюпейрон (4360 километров).

Беспосадочный перелет происходил в сложной метеорологической обстановке. Летчицам пришлось преодолевать грозовые фронты и туманы, лететь ночью на громадный высоте. Через 26 часов 29 минут авиалайнер «Родина», пройдя по прямой 5908 километров, совершил посадку на Дальнем Востоке в районе Кэрби, на берегу реки Аргунь.

Исторический перелет стал уже шестым мировым рекордом Вали Гризодубовой. Правда, радость от грандиозного достижения летчиц омрачилась трагедией. Женский экипаж самолета «Родина» немного не дотянул до Хабаровска. Гризодубова мастерски посадила машину в тайге, на болото, предварительно велев Расковой прыгать. Марина прыгнула, Осипенко — не успела.

Девушек искали десять дней, и в процессе поисков погибли по нелепой случайности два других экипажа — в общей сложности 16 человек. Ни в чем не повинная Гризодубова болезненно переживала случившееся.

В дальнейшем судьбы летчиц сложились по-разному. Полина Осипенко погибла в 1939 году во время тренировок, Марина Раскова — в 1943-м…

2.11.38 г. за осуществление героического беспосадочного дальнего перелёта по маршруту Москва — Дальний Восток, установление женского международного рекорда дальности полёта по прямой и за проявление при этом выдающиеся мужество и выдержку первой среди женщин нашей страны Гризодубовой Валентине Степановне было присвоено звание Героя Советского Союза и выдана денежная премия 25 тыс. рублей. После учреждения медали «Золотая Звезда» ей была вручена медаль № 104.

Гризодубова также получила престижную квартиру в профессорском корпусе Академии Жуковского у Ходынки. Плюс «Опель». И 25 тысяч рублей. Кстати, после разговора Гризодубовой со Сталиным то же самое, помимо ордена, получил конструктор самолета АНТ-37 «Родина» Павел Сухой.

В названии самолета фигурируют инициалы Андрея Николаевича Туполева. Но в 1938-м, когда состоялся перелет, корифей отечественного авиапрома сидел в заключении, так как был осуждён из-за своих злоупотреблений и недосмотров, допущенных в ходе командировки в США при приобретении документации на американские самолёты.

При Сталине личная ответственность за порученный участок работы для любого руководителя носила совершенно конкретный и персональный характер.

В 1939–1941 годах депутат Верховного Совета СССР В.С. Гризодубова занимала должность начальника Управления международных авиалиний Гражданского Воздушного Флота.

В Великую Отечественную войну В. Гризодубова была командиром корабля Московской авиагруппы особого назначения. В 1941 году вступила в ВКП(б). Возглавляла Антифашистский комитет советских женщин. Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (1942 год).

Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года по октябрь 1943 года, командовала 101 Авиаполком авиации дальнего действия (АДД). За май 1943 года лично совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 — ночных) на самолёте Ли-2 на бомбардировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных грузов на передовую и для поддержки связи с партизанскими отрядами. В 1943 году присвоено звание полковника.

В своей книге «Самолеты летят к партизанам (Записки начальника штаба)» (М.: Политиздат, 1964) Александр Верхозин рассказывает, что полк Гризодубовой снабжал партизан не только оружием и боеприпасами. На партизанских базах выгружались из самолетов кинопередвижки и новые кинофильмы, политическая и художественная литература, газеты, листовки.

В партизанское село Дуброва на грузовых парашютах было сброшено оборудование типографии, а также приземлилась наборщица М. Почкаева. Накануне вечером она работала в одной из московских типографий, а утром оказалась у партизан. Вскоре после приземления она стала набирать первый номер газеты для населения оккупированных областей.

В отдельных случаях, когда в некоторых отрядах создавалось критическое положение с питанием, страна посылала народным мстителям и продовольствие. Большое значение имело и своевременное обеспечение партизан медикаментами, медицинским оборудованием, квалифицированными врачами, а крупные соединения — походными госпиталями.

А 14 июня Валентина Гризодубова лично вылетела с грузом боеприпасов к житомирским партизанам, в соединение генерала Сабурова и осталась на день у партизан. «Увидев у себя прославленную летчицу, — пишет А. Верхозин, — хозяева проявили такое гостеприимство, что, если бы она стала выполнять все пожелания, с которыми к ней обращались партизаны, улететь ей не пришлось бы и в следующую ночь. Повидаться с командиром полка „партизанских летчиков” на аэродром приехали известные вожаки украинских партизан — генералы А.Ф. Федоров, В.А. Бегма и другие командиры соединений и отрядов.

В этот день у А.Н. Сабурова находилось 8 экипажей: самолеты стояли замаскированными в лесу, прилегающем к площадке.

Фашисты и не подозревали, что у них в тылу работает в буквальном смысле слова аэропорт, который каждую ночь принимает и выпускает более десяти самолетов.

Комиссары соединений Дружинин, Богатырь и другие организовали совместный митинг. Выступавшие внесли предложение просить штаб партизанского движения Украины наградить подполковника В.С. Гризодубову медалью „Партизану Отечественной войны” 1-й степени. Присутствовавшие на митинге представители штаба тут же под общий гул одобрения вручили Валентине Степановне партизанскую награду».

С осени 1943 года В. Гризодубова командовала 31-м Гвардейским бомбардировочным авиационным полком, летчики которого участвовали в Белорусской операции 1944 года, бомбили войска противника в районах Бобруйска, Рогачева, Полоцка, Борисова, Орши, Лиды.

На одном из юбилейных вечеров Валентины Степановны маршал авиации Евгений Савицкий показывал трофейный немецкий плакат с изображением Гризодубовой на фоне горящих немецких городов с надписью: «Бандиты эскадры Героя Советского Союза Гризодубовой бомбят мирные немецкие города!»

За ее голову была назначена крупная сумма. Самое интересное, что Валентина Степановна командовала мужским авиаполком дальней авиации. Мужчины слушались ее беспрекословно и называли матушкой. Хотя строгой, но справедливой «матушке» было всего 32 года.

Валентина Степановна отличалась характером взрывным, отчаянным и, если уж что-то решала, шла напролом — неспроста она занималась в юности боксом. Могла себе разрешить поступки дерзкие, куда больше опасные, чем перелет на Дальний Восток.

Она неоднократно ходатайствовала о людях, пострадавших от репрессий и доносов.

Когда НКВД отправило на Колыму Сергея Королева, Валентина Степановна вместе с другим знаменитым летчиком — Михаилом Громовым не один месяц добивалась перевода Королева в Москву, в туполевское КБ, которое тоже работало за решеткой, но условия там были лучше. Это время у нее дома жила мама Сергея Павловича. Хотя помогать «врагам народа» и их родственникам было рискованно.

Гризодубова ходила в Кремль заступиться за Сергея Королева, с большим трудом добралась до Поскребышева и взяла с него обещание, что он всенепременно передаст ее заявление Сталину.

«…Спасибо большое вам за сына, за то, что смог эти 20 лет воротить своей работе — всему смыслу его жизни.

…Не приди вы на подмогу, не отзовись в тот памятный вечерок, когда я, не зная адреса Вашего, измученная поисками, вся промокшая насквозь, робко просила вашу маму впустить меня, кто знает, тот, что день космонавтики мы праздновали бы нынче.

Никогда не позабыть мне Вашего участия, а по характеру вы потому что не из слезливых, и Вашего отношения более того ко мне лично. Оно давало мне уверенность, поддерживало влечение к борьбе». (Из письма матери С.П. Королёва М.Н. Баланиной лётчице В.С. Гризодубовой.)

Благодаря стараниям В.С. Гризодубовой и М.М. Громова Королева сначала перевели в ЦКБ-29 НКВД, в Туполевскую бригаду, затем в Казань — на должность Главного конструктора по летным испытаниям, а 24 июля 1944 года Сергей Павлович был досрочно освобожден. После этого Валентина Степановна не раз говорила: «Самое трудное — не вытащить человека из тюрьмы, а восстановить его в правах: вернуть жилье, работу…» Во многих случаях это ей удавалось.

Дочь и внучка Королева ездили к Валентине Степановне уже после смерти великого конструктора поклониться за её заступничество.

После войны гвардии полковнику Гризодубовой предложили командовать авиадивизией. Она отказалась: «Ни одного дня в мирное время я в армии находиться не буду». И добилась создания уникального НИИ, где создавалась и испытывалась новейшая авиационная электроника — закладывалась основа всепогодной ракетоносной реактивной авиации.

С 1946 года Гвардии полковник В.С. Гризодубова — в запасе. С 1946 года была заместителем начальника НИИ-17 по лётной части. Её подразделение проводило испытания радиоэлектронной аппаратуры для Военно-воздушных сил и гражданской авиации. Она лично принимала участие в испытательных полётах по испытанию и доводке разрабатываемого в НИИ-17 радиолокационного оборудования.

Под руководством Гризодубовой были успешно проведены лётные испытания всей самолетной аппаратуры, разработанной в институте, в том числе панорамный радиолокатор «Кобальт» и станции перехвата и прицеливания: «Торий», «Коршун», «Изумруд», «Сокол» и другие. Летно-испытательная база пополнялась кадрами и техникой.

В 1963 году по личной инициативе Гризодубовой был создан уникальный Научно-исследовательский лётно-испытательный центр (НИЛИЦ) на аэродроме Солнцево, который она и возглавила.

Степан Васильевич Гризодубов ушёл из жизни 11 декабря 1965 года.

В 1963–1972 годах была начальником лётно-испытательного центра НИИ. Валентина Степановна дала путёвку в жизнь целому ряду лётчиков-испытателей. Благодаря ей попал в ЛИИЮ а впоследствии стал первым пилотом «Бурана» Игорь Петрович Волк, испытатель, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза [3].

С 1972 года — заместитель начальника Московского НИИ приборостроения (после реорганизации НПО «Вега») по лётной части. Где проработала до 1993 года.

6 января 1986 года за большие заслуги в развитии авиации удостоена звания Героя Социалистического Труда.

Личная жизнь Валентины Степановны, увы, была не слишком счастливой [4].

С мужем она разошлась, сын Валера умер в пятьдесят лет — он страдал «известным российским недугом», как ныне называют пьянство. Говорили, что этим же страдал и муж Гризодубовой, известный лётчик Виктор Соколов, с которым она вынуждена была развестись ещё во время войны из-за его хронического пьянства.

Может, злоупотреблял алкоголем, потому что не мог равнодушно относиться к ее славе? Не каждый летчик-истребитель сможет хладнокровно относиться к тому, что его жену постоянно приглашают «в Кремль с супругом»… Кстати, Полина Осипенко о приеме в Кремле в 1938 году вспоминала так: «В зал вошли члены правительства и наш Иосиф Виссарионович. Мы с Мариной кинулись к нему. Расцеловали. Валя постеснялась…» Конечно, непросто находиться рядом со звездой, какому мужчине это понравится?..

Уже будучи в солидном возрасте, даже постепенно теряя зрение, Валентина Степановна потрясающе водила машину. Ей подчинилось небо, чего ей было бояться на земле? На Ленинградке гонщицу знали. Рулила она блестяще, отличалась фантастической реакцией, при этом опасных ситуаций на дороге не создавала, так что гаишники на шалости прославленной летчицы закрывали глаза.

Вспоминает М.С. Листов, лётчик- испытатель, воспитанник Гризодубовой [5]: «В НПО “Вега” Валентина Степановна получала зарплату замдиректора по лётным испытаниям, но в кабинете на Кутузовском бывала не часто — ездила на аэродромы, работала дома. Была доплата за Золотую звезду Героя. Плюс военная пенсия. Всех этих денег ей одной хватило бы с лихвой. Но дом Гризодубовой никогда не был пуст.

Рекордным оказался день присуждения ей звания Героя Соцтруда — тогда в квартире побывал 141 человек. Десятками приходили и в другие дни.

А такого хлебосольства, как у нее, я больше нигде не встречал. Если намечался юбилей или праздник — еще и к Валерию Павловичу отправляла меня с записочкой. Это был ее знакомый кок с подводной лодки.

Он работал в ресторане неподалеку и для Валентины Степановны, конечно, готовил отменно. Боже упаси, чтобы человек ушел от нее, не поев или хотя бы не выпив чаю. Ничего не жалела, все выставляла на стол. Кремлевский паек (говорили, семья из трех человек могла питаться им в течение месяца) улетал за неделю.

Бывало, спросит вечером: “Пойди посмотри, что у нас в холодильнике”. — “Ничего, Валентина Степановна”. — “А пенёнзы (так она в шутку называла деньги) есть?” Найдет где-нибудь в подкладке НЗ — я бегу в обычный магазин: двести граммов сыра, колбаски… А она достанет из холодильника залежавшийся торт, добавит коньяка или варенья, прокрутит в мясорубке, перемешает, слепит, чем-то посыплет… Вот и весь кремлевский паек.

Некоторые, зная, что у Валентины Степановны можно хорошо поесть, без зазрения совести совершали набеги на ее холодильник. А ехали к ней со всей страны. Скольких людей она вызволила из тюрьмы, скольким помогла встать на ноги, поступить в институты, защитить диссертации…

Ночью, если раздавался звонок, с палочкой шла открывать дверь. И только когда человек входил, спрашивала: “Кто Вы?” Никого не боялась — ни на земле, ни в воздухе!

Она была жесткой женщиной… Но никогда не отключала телефон. Однажды ей предложили переехать в цэковский дом с охраной. Она возмутилась: “Подите вы! Ко мне по сто человек в день приходят — что же, они все анкеты у вас будут заполнять?” Так и прожила всю жизнь на Ленинградке. В последние годы у нее было лишь два платья. Одно — черное, из звездной ткани “Искорка” — надевала дома, когда приходили важные гости. А на голове всегда был черный ободок — давний подарок Долорес Ибаррури.

На приемах Валентина Степановна бывать уже не могла — из-за чрезмерного веса передвигалась с большим трудом. При этом сама садилась за руль, ехала к министрам решать вопросы, и чиновники спускались к ней в машину. На “Волге” гоняла до последних дней. Даже с гипертоническим кризом…

Вот только лечиться она не любила. И не жаловала “кремлевку”, полагая, что где полы паркетные — там врачи анкетные. Когда открылась язва, ее положили именно туда, в нелюбимую больницу. Говорят, правильный диагноз поставили не сразу».

Она скончалась через сутки после дня рождения — 28 апреля 1993 года.

В ее родительском доме в Харькове ныне действует музей, а в Москве на Кутузовском проспекте установлен памятник — храбрая девушка в летном комбинезоне, унтах и с планшетом идет к своему самолету — ставить новый рекорд.

