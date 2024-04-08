Стена и лазейки

По всей вертикали, начиная с Госплана и кончая рабочим местом, идет борьба между управляющими и управляемыми за назначение плана. Управляемые пытаются получить как можно меньший план по выпуску продукции и как можно больше включить в план затрат.

В 1977 году в статье «Цветные рынки и советская экономика» Арон Каценелинбойген заявил, что «экономика СССР» на самом деле представляет собой «совокупность рынков», реализующих и дополняющих централизованный механизм планового управления, и предложил подробную классификацию рыночных отношений в якобы тотально планируемом советском хозяйстве — от «красного» рынка к «черному».

Искусство участников советской экономической системы и заключалось в том, чтобы обменять имеющиеся у них резервные излишки на недостающие.

«К примеру, звонит начальник отдела снабжения данного завода своему знакомому начальнику отдела снабжения другого завода и спрашивает его: «Иван Петрович, нет ли у тебя такого профиля металла тонн этак 10?» На что Иван Петрович отвечает: «Дорогой Евсей Абрамович, конечно, для тебя найдется. Но что дашь мне взамен? Есть ли у тебя, скажем, подшипники такого диаметра?» В ответ следует: «У меня их нет, но я попытаюсь узнать у Виктора Иосифовича и перезвоню тебе».

Это перераспределение осуществляется по подобию рыночного механизма…» — делал вывод профессор Каценелинбойген.

Tolkachi

Оценить масштабы полуформальных процессов снабжения можно, обратившись к докладу «Феномен «толкачей» в советской экономике во второй половине ХХ в.» экономиста Константина Гулина (Вологодский государственный университет), представленного на XXII Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.

В научной литературе термин «толкачи» появился в 1952 году, когда американские социологи, беседуя с так называемыми «перемещенными лицами» из СССР, узнали о феномене «толкачей» — «полутеневых» агентов по снабжению (supply expediters). Толкачи были призваны обеспечивать и ускорять поставки на предприятия материалов, сырья, комплектующих.

Толкачи были одним из важнейших элементов неформальных хозяйственных связей в сфере распределения и товарного обмена. Их деятельность позволяла поддерживать относительную устойчивость общественного производства в условиях дефицита материальных ресурсов. Одновременно деятельность толкачей позволяла поддерживать мнимую устойчивость советской экономической системы, избегая ее реформирования.

По данным Константина Гулина, к концу 1970-х годов к деятельности толкачей были причастны десятки тысяч человек… Так, по результатам проверки на 33 предприятиях, проведенной в 1976–1977 годах Комитетом народного контроля СМ СССР, выяснилось, что на эти производства тогда приезжали более 204 тысяч человек, причем 70% из них направлялись по вопросам отгрузки сырья, материалов, запасных частей, комплектующих и готовой продукции. За шесть месяцев Горьковский автомобильный завод посетили 34,6 тысячи человек. Московские спекулянты. Фото: Шогин Александр / Фотохроника ТАСС