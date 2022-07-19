«Горячий» камень - 2006 — освежите память «нетвойняшкам»

КОНСТАНТИН КАЛЕДИН

Когда очередной «нетвоняшный» индивид начинает верещать о том, что Россия «напала на ни в чём не виновную Украину» или о том, что намерение в 2014 году поставить в Севастополе базу НАТО – «не доказано», я вспоминаю дорогу от Старого Крыма на Золотое Поле (кстати, именно по ней вы будете заезжать в Старый Крым, съехав с «Тавриды»). И скромный такой камень с мемориальной табличкой, напоминающей о том, как США пытались поставить здесь свою военную базу ещё в мае-июне 2006 года. И чем всё это кончилось. Кстати, не без помощи крымских татар, которых кое-кто из псевдопатриотов-провокаторов сегодня готов всем народом записать в «русофобы».

Мимо этого камня ежедневно проезжают сотни граждан России. Как из Крыма, так и с "материка". Уделяя этому памятному знаку куда меньше внимания, чем стоит: ведь он опровергает одну из самых глобальных "сказок" бандеровской пропаганды. Мимо этого камня ежедневно проезжают сотни граждан России. Как из Крыма, так и с "материка". Уделяя этому памятному знаку куда меньше внимания, чем стоит: ведь он опровергает одну из самых глобальных "сказок" бандеровской пропаганды.

ПАМЯТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ

Камень у западной обочины дороги (точные координаты не даём из соображений, о которых – ниже) достаточно скромно выглядит. Если не знать, что он там лежит – можно и пропустить. 90% автомобилистов именно так и делают – бездумно проносятся мимо.

А ведь надпись на памятном камне крайне интересная.

«Здесь будет установлен памятник, посвящённый событиям, происходившим с 27 мая по 22 июня 2006 г., пикет против учений и размещений войск НАТО в Крыму гражданами Республики Крым и г. Старый Крым.

С благодарностью участникам пикета и депутатам Старокрымского горсовета 5 созыва за гражданское мужество»

Она достойна того, чтобы привести её полностью:

Самый цимес ситуации в том, что военный полигон в тех местах действительно есть и его КПП прекрасно виден от камня. Вот только флаг там развевается - русский. Именно поэтому координат в статье – не будет. Смотрите на обочину внимательнее. А камень расположен на фоне колосящегося поля, что тоже выглядит весьма символично в сложившейся обстановке.

И если внимательно рассмотреть ситуацию тех давних лет, становится понятно, что памятник поставить не просто желательно – необходимо. И как напоминание о том, что звёздно-полосатый падальщик со своими слугами присмотрели Крым под «гнездовище» ой как не вчера. И как свидетельство того, что никакие «гегемоны» не способны воевать с НАРОДОМ, если среди этого народа нет достаточного количества предателей. Среди крымчан в 2006 году их не было.

Нет, высадить в порту Феодосии полбатальона гарнизона новой базы американцам даже удалось. И оружие со стройматериалами выгрузить — тоже. Но вот за воротами порта пиндосов ожидали крымчане. Под разными флагами, но с одной уверенностью: НАТО в Крыму — не место. Крым, знаете ли, не помойка. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ Нет, высадить в порту Феодосии полбатальона гарнизона новой базы американцам даже удалось. И оружие со стройматериалами выгрузить — тоже. Но вот за воротами порта пиндосов ожидали крымчане. Под разными флагами, но с одной уверенностью: НАТО в Крыму — не место. Крым, знаете ли, не помойка. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДАЖЕ НЕ СКРЫВАЯСЬ…

История протеста и противостояния населения Крыма и военного контингента НАТО в 2006 году – достаточно известна. К этому году американцы с непонятного похмелья уже начали чувствовать себя в Чёрном море – «как дома». И вознамерились это продемонстрировать, в мае-июне, возле Феодосии, в рамках украинско-американских военных учений «Sea Breeze -2006».

И всё бы прошло гладко, как и пять раз до этого («Sea Breeze» с 1997 года проводились пять раз и успели стать традиционными), но в приступе великодержавного идиотизма, пентагонские PR-менеджеры не нашли ничего умнее, чем опубликовать в общедоступной прессе сценарий будущих учений. И выглядит этот сценарий так.

Есть «полуостров Золотое Руно» (не, ну нормально, американцы про миф об аргонавтах где-то слышали, а попутать Тавриду с Колхидой у них – в порядке вещей). Входил «полуостров Золотое Руно» (гусары, молчать!) ранее в состав государства Сапфир. Враждебного всему «цивилизованному миру» (вот вообще – ну никаких ассоциаций, да?). Но добрая, демократичная и пушистая страна Эмеральда (не путать с Эсмеральдой) приняла «полуостров Золотое Руно» по своё высо-о-окое покровительство. Кстати, названия городов «полуострова Золотое Руно» были как-то подозрительно знакомы крымскому уху: Евпатория, Севастополь, Симферополь… в общем, фантазии у янки, как всегда, не хватило. Но – вернёмся к сценарию. Сапфир (это кого это они «голубыми» назвали, а?) не может смириться с переходом «полуострова Золотое Руно» в состав Эмеральды и создает НДР — «Независимое движение Руно». НДР в лучших традициях Голливуда принимаются творить диверсии, убийства иностранных граждан и прочие бякости, с которыми «белая и пушистая Эмеральда» стоически мирится (громкое «гы-гы» автора). И тут НДР захватывает местный университет и его студентов – граждан стран НАТО – в заложники. И одновременно начинают просапфирные беспорядки, строительства баррикад, грабежи и массовые изнасилования. И тут Эмеральда обращается к ООН и НАТО и НАТО – «голубиная душа» приступает к «наведению порядка». С отработкой захвата военной базы «Сапфира» в Севастополе. С захватом объектов принадлежащих «Сапфиру» (адреса которых странным образом совпадали с адресами российских представительств). С «зачисткой» злобных «агентов Сапфира». С попутным обустройством под Старым Крымом – постоянной военной базы. Тем более что к тому моменту 200 американских морпехов уже «изучали русский язык» на базе ВСУ под Алуштой.

И чем-то эти намерения жителям «полуострова Золотое Руно» не понравились. А на внешнем рейде Феодосии нарисовался (хрен сотрёшь) американский сухогруз. А вот это — та самая лоханка «Advantage», доставившая в Феодосию персонал и стройматериалы для новой базы НАТО... но почему-то не пожелавшая забрать свой хлам обратно. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВСЕМ МИРОМ – ПРОТИВ ВОЙНЫ

В общем, утром 27 мая 2006 года в Феодосийский торговый порт вошёл транспортный корабль «Advantage» с грузом стрелкового оружия, техники и строительных материалов. Но вот с выгрузкой и транспортировкой – не сложилось. Ибо к 10 утра у ворот порта была развёрнута многотысячная демонстрация. Среди организаторов отметились Русская община Феодосии, Союз казаков Феодосийского региона, блок Н. Витренко и часть электората Партии регионов.

Крайне забавно выглядит попытка Геннадия Зюганова с КПРФ примазаться к этим событиям с их заявлениями, что «пикет был организован при помощи коммунистов». Во-первых, крымские коммунисты, в отличии от зюгановцев с их депутатами-банкирами и финансированием от Ходорковского, действительно - коммунисты. И никакого отношения в 2006 году к КПРФ (Капиталистической партии Российской Федерации) не имели. Во-вторых, коммунисты поддержали демонстрантов и присоединились к ним вечером 27 июня. То есть – действительно участвовали в событиях и очень активно, но организаторами таковых – всё-таки не были.

28 мая 2006 года феодосийцы с присоединившимися к ним жителями других городов Крыма заблокировали колонну автомобилей, предназначенных для вывоза груза «Advantage» с территории порта и санаторий Министерства обороны Украины, куда были заселены 250 американских морпехов, предназначенных для формирования гарнизона новой базы.

И тут исполняющий обязанности министра обороны Украины Анатолий Гриценко не находит ничего умнее, как в прямом эфире СМИ заявить, что Верховная Рада Украины указ президента Виктора Ющенко о допуске иностранных военных на территорию Украины – непременно одобрит. А груз на корабле предназначается для модернизации и переоборудования Старокрымского полигона. Как можно «модернизировать» полигон, всобачив туда постоянный гарнизон из полубатальона американских военных, в Старом Крыме поняли моментально. И блокировали к ядрене фене ещё и непосредственный въезд на полигон. Намертво. Кто был в Крыму – понимает: при кажущейся проходимости этих территорий, если ехать не по дороге, то до полигона от колонны военной техники доедут только рожки да ножки. В лучшем случае. А скорее всего – прощайте, уши, за горизонтом. Грузовики для вывоза оружия, стройматериалов и персонала для новой базы НАТО крымчане остановили голыми руками. Дважды. В Феодосии и в Старом Крыме. Через восемь лет голыми руками будут останавливать технику нацистской Украины и жители Донбасса... ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

29 мая горсовет Феодосии объявил город «территорией без НАТО».

- А что, так можно было? – радостно всколыхнулись крымские администрации. И понеслась...

30 мая «территорией без НАТО» объявил себя пгт Ленино. К Старому Крыму между тем подошла колонна автомашин с молдавскими номерами… ну как подошла, так и встала. Зря они так. Солхат (Старый Крым) как-никак древняя столица Крымского ханства. Традиции давать по шее здесь сохранились в полном объёме… усилившись за счёт русскоязычной части населения. Которая следуя принципу «не будите русского медведя, даже если он - украинский» тоже включилась в противостояние.

1 июня в Симферопольском аэропорту приземлился борт с 110 американскими специалистами в гражданском. Вообще «специалисты» собирались ехать на Старокрымский полигон, но после первого же знакомства на выходе из аэропорта с «встречающей делегацией» крымчан, отчего-то передумали. И поехали в Алушту в санаторий «Дружба»… где уже через сутки местный персонал прекратил обслуживать американскую шушеру. Так что мыть сортиры и стряпать американцам пришлось себе самим. В этих нечеловеческих условиях эмиссары НАТО отчаянно загрустили. 2 июня свои территории "без НАТО" объявили городской совет Алушты и поселковый совет Партенита. Стало ясно, что любая попытка реализовать «Морской бриз» чревата тем, что «полуостров Золотое Руно» реально перейдёт на нейтральное положение относительно «государства Эмеральда». На протестующих натравили МВД и СБУ и тут… «Территорией без НАТО» объявили свой город депутаты Харькова! 4-5 июня антинатовское «домино» покатилось по всей Украине. В частности, протесты развернулись в Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Николаеве. Президент Ющенко в буквальном смысле бился в истерике. Памятный знак о событиях 2006 года стоит и в Феодосии. И тоже ждёт момента, чтобы наконец превратиться в полноценный памятник ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГЕРОИЧЕСКИЙ ДРАП

Перелом наступил 6 июня, когда Верховный Совет Автономной Республики Крым объявил весь полуостров «НАТО free». Единственным, что смогла выдавить из себя обалдевшая от такого «здрасьте» киевская власть – истерический вскукарек МВД Украины, что-де против всех участников пикетов «возбуждены административные дела».

Ну, может что-то там у МВД Украины и возбудилось… Но вот у эмиссаров НАТО – всё упало. И 11-12 июня 2006 года они героически покинули территорию Крыма и Украины, оставив 6 «козлов отпущения», охранять выгруженный груз. Ещё раньше технично «рассосалась» из-под Старого Крыма колонна грузовиков с молдавскими номерами.

Как описывал эти дни один из шести оставшихся американских морпехов:

« - Мы чувствовали себя обезьянами в зоопарке. На нас ходили смотреть, показывали пальцами, и мы впервые жалели, что у нас в руках оружие. Было понятно, что если оружие по случайности окажется направлено на местного жителя, нас просто разорвут в клочья. Это не было похоже ни на одну миссию, в которой я участвовал. И МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ НИКАКУЮ НАГРАДУ, НАМ ДАЖЕ НЕ СКАЗАЛИ «СПАСИБО». А, между тем, мы готовы были расцеловать русских моряков, которые вывезли нас из этого ада. Даже не смотря на их насмешливые взгляды и снисходительные замечания».

Да-да, господа. Американский груз был вывезен на российском сухогрузе… на СУДНЕ. Именно – судне. Не корабле. Кто понимает – осознает, какое это было унижение для янки. На весь Мир.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен никак не может понять, за что США в Крыму так ненавидят: ну, подумаешь, не хотели они поставить в Крыму базу НАТО... как минимум два раза, в 2006 и 2014 годах... ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен никак не может понять, за что США в Крыму так ненавидят: ну, подумаешь, не хотели они поставить в Крыму базу НАТО... как минимум два раза, в 2006 и 2014 годах... ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Памятный знак об этом событии стоит не только близ Старого Крыма. Такой знак установлен и в Феодосии. И он тоже ждёт своего памятника.

Почему так важно по-настоящему и полноценно увековечить события тех славных дней? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить наглое заявление генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, данное в прямом эфире телеканала «Интер» (Украина) 7 августа 2014 года:

« - Что за смешные обвинения? НАТО никогда не собиралось создавать военные базы на Украине…»

Американские политики – лжецы, в совершенстве овладевшие «искусством» хуцпы – сверхнаглости. И именно поэтому их крайне необходимо систематически возить рылом по их собственным экскрементам. До них всё равно не дойдёт, но строить из себя «чистеньких ангелочков» уже не получится. Именно поэтому монументы в память того, как народ Крыма в 2006 году не пустил базу НАТО на свою землю – должны быть. И – как можно скорее.

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