С Праздником, товарищи! С днём Советской Армии!

Несокрушимая и легендарная

До 1991 года 23 февраля вместо Дня защитника Отечества отмечали День Советской армии, но в самом начале, с 1922 года по 1946, эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии».

С 1990 года нам постоянно внушают, что армию в Российской Империи развалили большевики. Но даже Деникин был иного мнения: «Когда повторяют на каждом шагу, что армию развалили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие».

Большевики-красноармейцы.

В основном, все это строится на утверждениях, о том что получившие власть большевики уже на следующий день приняли Декрет о мире. Суть его — «немедленный мир без аннексий и контрибуций». Замечу, что такое предложение вполне соответствовало интересам Петрограда и Берлина, но для государств Антанты, мечтавших о разделе Германии, России и Турции, декрет был как кость в горле. Поначалу Германия согласилась на переговоры с Россией, но ввиду отказа Антанты даже рассматривать ленинский проект тоже вышла из переговорного процесса. Нарушив соглашение о перемирии от 1 (14) января 1918 года, 18 февраля кайзеровские войска перешли в наступление на Псков, Юрьев, Ревель и Нарву.

Немецкие солдаты ведут бои в Пскове. фото датируется 1918 годом.

В ночь на 19 февраля Совнарком выразил германскому военно-политическому руководству протест против действий немецкой армии, а также согласие с озвученными ранее в Брест-Литовске условиями мира. Ответа не последовало: он поступит, но позднее. Засветло состоялось крупное совещание ЦК большевистской и левоэсеровской партий с участием военспецов старой Русской армии. Ленин выступил за активную борьбу.

21 февраля был сформирован Комитет революционной обороны Петрограда и принят знаменитый декрет «Социалистическое отечество в опасности!»

Пункт 2 декрета гласил: «Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови». В столице на следующий же день началась организация 1-го корпуса РККА и воинских отрядов для переброски в угрожаемом направлении — прежде всего к Пскову. На момент его занятия противником только питерцы-добровольцы увеличат ряды РККА на 9 750 человек. Лозунги «Все к оружию!», «Все на защиту революции!» ознаменуют 23 февраля, тогда же провозглашённого Днём защиты социалистического отечества.

Красноармейцы тем же вечером вечером 23 февраля встретили противника на подступах к Пскову, на реке Череха, и ввязались в бой. Войск верные советской власти в Пскове составляли: Красная гвардия (численностью до роты), две роты и пулемётная команда латышских стрелков и полк Красной армии из числа солдат 12-й армии, ранее ушедшей от Двинска. Командовал полком офицер старой Русской армии в чине штабс-капитана А.И. Черепанов. Невзирая на пулемётный и даже артиллерийский огонь, они обстреливали шедшие вперёд немецкие цепи и сами поднимались в контратаку. Как позже описывал сражение Черепанов - бойцы действовали очень умело, например о командире 7-й роты написал : «Посмотрим, сколько вас на фунт сушёных пойдёт! — подбегая к неприятельскому солдату, крикнул Будаков. Словно на учениях по штыковому бою, ловким движением ротный своей трёхлинейкой отбил винтовку врага и — «вперёд прикладом бей!» — грохнул его по голове. Бойцы, увлечённые примером командира, смяли первую цепь неприятеля, начали преследовать отступающих…». Однако этой бой, вероятно, всё же состоялся на следующий день. 2-й красноармейский полк в итоге был вынужден отступить к городу — отступить в порядке, а не бежать в отличие, увы, от множества солдат 12-й армии. Заодно приводились в негодность пути сообщения со столицей.

В Пскове нарастал хаос, выплёскивавшийся в погромы. Советское руководство эвакуировалось из города на станцию Торошино в 20 верстах (чуть более 21 км). С боями через Псков сумела прорваться часть латышских стрелков. Встречать немецкие войска стрельбой уже на улицах было суждено горстке красногвардейцев. «Товарищи, мы сможем умереть» — передавал их девиз вырвавшийся из города писарь В.С. Лемзаль. Его свидетельство изображает граничащую с безумием обстановку в Пскове, воцарившуюся после захвата города немцами в ночь на 25 февраля: накануне вечером красноармейцы «громко хлопнули дверью», взорвав пироксилиновый склад близ Пскова. В результате было уничтожено до 270 рядовых и офицеров неприятеля. Утром «продажная буржуазия», как подчёркивал Лемзаль, подносила хлеб-соль немцам, а те душили выданных населением большевиков удавками. Духовенство молилось за царя. Ходили слухи об убийстве Ленина в Петрограде.

Красноармейский отряд, 1918 год.

Ленин тем временем спорил до хрипоты с ВЦИКом относительно нового германского ультиматума, полученного пять суток спустя после сообщения Совнаркома.

Прежние условия мирного договора более не устраивали Берлин. Будучи хозяином положения, он диктовал новые, куда более тяжёлые. На их рассмотрение, принятие или отказ советскому руководству отводилось двое суток, на день больше — для скрепления подписью, а ещё две недели — на ратификацию. Лидер большевиков настаивал на принятии выдвинутых условий и хоть был в этом мнении не одинок, но и поддержали его далеко не все. Ранним утром 24 февраля члены ВЦИК проголосовали следующим образом: 116 голосов — за, 85 — против, 26 — воздержались.

26 февраля в Псков прибыла советская делегация, включая будущего и. о. наркома иностранных дел Г.В. Чичерина и Л.М. Карахана. Однако даже большевистское руководство не смирилось с потерей Пскова, равносильной занесённому над Петроградом клинку.

Псковский отряд — реванш Пехливанова

Возвратившийся в столицу ещё в январе бывший полковник Пехливанов утром 25 февраля получил несколько сообщений: о занятии Пскова «незначительными силами» немцев, о назначении его начальником Псковского отряда, а также задачу — предположительно силами из пяти батальонов (по 12 пулемётов в каждом) и трёх артиллерийских батарей отбить город. Сводный отряд включал в себя и нижних чинов старой Русской армии, и бойцов Красной гвардии с красноармейцами. «Удивительно, что эти разнородные революционизированные силы были готовы подчиняться приказам бывшего офицера Генерального штаба», — отмечает доктор исторических наук А.В. Ганин.

Уже после полудня того же дня первый эшелон Псковского отряда, 700 солдат РККА и красногвардейцы с тремя пулемётами, отбыл в Лугу с Варшавского вокзала. Готовился к немедленной отправке и в 18:30 выступил для защиты Луги и второй эшелон. Третий же толком не удалось организовать по ряду причин: неподчинение одних солдат, неявка других, отсутствие гранат в боезапасе батареи. Наконец, сам Пехливанов добрался до Луги днём 26 февраля. По итогам совещания на месте было принято решение выслать к Пскову разведывательный эшелон и перевести остальные силы со штабом на станцию Струги Белые между Лугой и Псковом.

И.Г. Пехливанов с дочерью. 1918 год.

«Командир отряда обоснованно осторожничал, считая, что силы неравны и вверенных ему войск достаточно только для разведки. Чтобы действовать более активно, Пехливанову были нужны ещё четыре эшелона отряда, бронепоезд, бронедивизион и конница», — пишет А.В. Ганин. Подкрепление и бронепоезд прибыли в течение 27 февраля, но противник всё равно обладал заметным превосходством в численности пехоты и артиллерии, не говоря уже о пяти кавалерийских полках. Немцы готовились к обороне занятого города, а Бонч-Бруевич из столицы подталкивал Пехливанова к активным действиям.

Один из первых боёв Псковского отряда с неприятельской заставой близ станции Черняковицы состоялся поздним вечером 1 марта в 10 верстах (10,5 км) от Пскова. Кровь пролилась с обеих сторон. У Яхново красный разведывательный отряд напал на немецкий разъезд, убив несколько солдат противника и взяв пленных, в том числе двоих русских. Их как предателей ждал расстрел. Кроме того, бойцы Пехливанова заставили отвернуть немецкие аэропланы над Стругами Белыми.

Встревоженный молчанием командира Псковского отряда Бонч-Бруевич адресовал ему одну телеграмму за другой. Сосредоточение основных сил завершилось. К ним поступило и пополнение, включая огнемётчиков, но на последних Пехливанов положиться не мог: в направленному к Пскову решением комитета батальоне любой желающий мог «уйти по-английски». Как на грех, на мосту у Торошино ещё и сошёл с путей паровоз бронепоезда.

Ситуацию несколько упрощали продолжавшиеся в городе беспорядки. Псковский отряд даже успел оказать помощь оружием стихийно возникшему партизанскому движению. 2 марта был обстрелян и на сей раз сбит вражеский аэроплан. 3 марта солдаты Пехливанова в бою не только вынудили немцев отступить, но и закрепились в четырёх верстах от Пскова. Отряд под звучным наименованием «Волчья стая» оказался атакован полутора сотнями самокатчиков противника, потерпел поражение и отступил с потерями в живой силе и материальной части — велосипедах, стрелковом оружии и т. д. Тогда же над Торошино метким огнём был подбит ещё один аэроплан. Но… В тот же день состоялось подписание «похабного» Брест-Литовского мирного договора.

Отряд Красной Гвардии рабочих Путиловского завода Петрограда, принимавший участие в боях под станцией Торошино. 1918 год.

О том как Ленин построил свою армию.

Ленин четко сформулировал необходимость создания новой армии: победа первого социалистического «государства в условиях враждебного капиталистического окружения возможна лишь при условии создания мощной армии нового типа». Ленину впервые в истории, что называется, в одном пакете удалось параллельно решить две, казалось бы, несовместимые задачи — полную демобилизацию старой армии и формирование новой. Ленин объяснил ситуацию следующим образом: «Военная история говорит яснее ясного, что подписание договора при поражении есть средство собирания сил».

Декрет Совнаркома о создании РККА

Еще 28 (15) января 1918 года Ленин подписал декрет Совнаркома о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и учреждении при Наркомате по военным делам Всероссийской коллегии по организации и управлению РККА. Членами этой структуры были назначены Еремеев, Мехоношин, Крыленко, Трифонов, Юренев. А первым наркомом обороны в Советской России стал член партии с 1901 года Николай Ильич Подвойский. Тогда же из питерских рабочих началось формирование Первого корпуса РККА, который состоял из 10 батальонов, пулеметного и конного полков, тяжелого артдивизиона, легкой артбригады, мортирного дивизиона, трех авиаотрядов, мотоциклетной, инженерной и автомобильной частей. Именно эти части приняли участие в знаменитых боях с немцами под Псковом и Нарвой, а также у Витебска и Орши.

Красноармейцы, 1918 год

19 марта 1918 года председателем Высшего военного совета стал Лев Давидович Троцкий, который до срыва переговоров в Бресте был наркомом иностранных дел и в отличие, например, от Маркса, Энгельса и Ленина никогда не интересовался военным делом. Исключение - поездка в Румынию в 1912—1913 годах, когда он по заданию редакции «Киевской мысли» писал о балканских войнах, при этом ни разу не побывав на передовой.

Примечательно, что до 1990 года советские историки замалчивали роль Троцкого в создании Красной Армии. Ну а затем появились многочисленные статьи, в которых утверждалось, будто не Ленин, а именно Лев Давидович создатель Красной Армии. Я не очень люблю Троцкого, но не сказать о его роли в создании РККА невозможно.... Это конечно утверждать, что именно Троцкий был архитектором будущей великой армии нельзя, Ленин не мотался по фронтам на бронепоезде, но он ежедневно держал на контроле ход боевых действий. Кстати ленинская библиотека в Кремле насчитывала свыше 80 книг по военному делу, а «около-военных» книг было еще больше — 156.

Впереди на белом коне

Ну а Троцкий? Спору нет, Лев Давидович был великолепным организатором, хотя, как уже отмечалось, мало что смыслил в военном деле. Но специфика гражданской войны как раз и предполагает героя на белом коне во главе вооруженного народа. Тулоном Троцкого стал волжский городок Свияжск, где председателю Реввоенсовета удалось остановить отступление красных и далее 10 сентября 1918 года взять Казань у белочехов.

По фронтам Гражданской войны Троцкий перемещался на собственном поезде из 15 вагонов и двух локомотивов. Сам Лев Давидович обитал в вагоне, принадлежавшем ранее министру путей сообщения. Личная охрана Троцкого состояла из 30 латышей. На платформах перевозили бронеавтомобиль, несколько легковых автомашин и даже самолет. Ну а главное, поезд был оснащен сверхмощной для того времени радиостанцией, которая ловила даже Париж.

Троцкий действовал по принципу кнута и пряника. Каждый из его приездов на фронт обычно сопровождался массовыми расстрелами командиров-красноармейцев. В составе поезда председателя Реввоенсовета имелся также специальный склад подарков. Например, в 1919 году для представительских функций было отгружено 180 пудов шоколадных конфет. Впрочем, Лев Давидович премировал бойцов и командиров не только конфетами, но и серебряными портсигарами, часами и даже валенками, а, случалось, мог подарить и свой собственный браунинг. Но как ни странно, появление поезда Троцкого на фронтах в большинстве случаев содействовало успехам Красной Армии.

Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий

Итак, 23 февраля 1918 года ознаменовалось лишь небольшим тактическим успехом у Пскова, который вряд ли был бы отмечен историками, если он не стал бы первым боем новой, созданной буквально с нуля, армии. Через 18 месяцев численность Красной Армии достигла 3 млн человек, а к середине 1920 года — 5 миллионов. Замечу, что никогда численность белых армий одновременно не превышала 300 тысяч.

Важно еще и то, что в 1918 году впервые в истории России вместо феодальной была создана бессословная армия. Из армии ушли в небытие термины «ваше сиятельство», «ваше высочество», «ваше благородие», «ваше высокоблагородие» и др. Впервые в истории России генерал и рядовой вне службы стали равны - и в театре, и в трамвае.



https://telegra.ph/Nesokrushimaya-i-legendarnaya-02-23

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