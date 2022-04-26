Впервые поступили электровозы «Синара» и другие новости

Чайковский завод «Механика» в этом году предприятие освоило производство средств наземного обслуживания (транспортно-монтажные устройства) для новейших двигателей — ПД-14 для самолета МС-21 и ПД-8 для Sukhoi Superjet 100. Это оборудование ранее поставлялось из-за границы.

Кроме этого, компания по программе импортозамещения начала серийный выпуск силовой колёсной пары грузоподъемностью 2,5 тонны — она ранее приобреталась во Франции и имела длительный срок поставки. «Это колесо является основной частью технологической оснастки для сборки и обслуживания двигателей и средств наземного обслуживания. На сегодняшний день предприятие готово к сотрудничеству с другими компаниями и имеет большие планы по росту производства», — добавил руководитель компании.

На «Механике» отметили, что в начале 2022 года завод расширил производственные мощности и инвестировал более 30 млн руб. в приобретение комплекса для лазерного раскроя металла. До конца текущего года промышленники планируют освоить производство и изготавливать малогабаритные листогибочные прессы. Специалисты ЧЗ «Механики» уже разработали конструкторскую документацию, провели испытания и сертификацию. Кроме того, они закупили необходимые комплектующие и изготовили первую пилотную серию из шести станков.

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Чили и Аргентина приостановили поставки лития в Россию, что создало угрожающую ситуацию для российской промышленности. Насколько высок риск того, что вскоре мы останемся без аккумуляторов в автомобилях и телефонах? И как, вообще, сложилась парадоксальная ситуация, при которой мы закупаем сырьё, которого у нас самих предостаточно? Разберём эту и другие важные истории в сегодняшнем выпуске.

Охота на литий

Крупнейшие поставщики литиевого сырья в мире – это Чили, Аргентина, Боливия, Китай и Австралия. Чили и Аргентина прекратили поставки в Россию, Австралия и не поставляла, Китай сам испытывает дефицит, поэтому в поставщиках осталась лишь Боливия. В Минпромторге признали, что складывается угрожающая ситуация для российской промышленности. Литий главным образом используется в производстве аккумуляторов, но также необходим для ядерной энергетики, микроэлектроники и некоторых других сфер.

Последние годы цены на этот элемент бьют рекорды, в прошлом году они выросли на 480%, что связано с электромобилизацией западного мира. Илон Маск заявил о том, что Tesla может заняться добычей и переработкой лития напрямую и в больших масштабах, чтобы не зависеть от сторонних поставщиков.

Для России литий это не только аккумуляторы в автомобилях и бытовых устройствах, но и, что особенно сегодня важно, – в продукции военного назначения.

Как предполагается решать проблему дефицита – расскажем после сводки новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту спутник Министерства обороны.

Казанский Завод крупного панельного домостроения модернизировал цех по производству сборных железобетонных изделий и увеличил выпуск продукции на 30%.

В Саранске открыта новая производственная площадка Завода световых приборов.

На фабрике «Победа» – новая линия по производству конфет.

В Свердловской области – производство белой офисной бумаги.

В Оренбургской – комбикормовый завод .

В якутском селе Чапаево открыт учебно-лабораторный корпус Малой академии наук республики.

В Московской области – новый корпус школы на 550 мест.

В Бурятии – новая школа на 1275 мест.

В Краснодарском крае – лицей с углублённым изучением естественных и точных наук.

В Сургуте – новый корпус школы .

В Тюмени – новый корпус школы .

Новая поликлиника открыта в бурятской селе Тарбагатай.

Резервы Родины

С литием в России сложилась, прямо скажем, парадоксальная ситуация. Мы привыкли, что многие виды сырья, которыми богаты наши недра, мы добываем и продаём для переработки за рубеж. Но с литием всё наоборот – мы закупаем сырьё за границей и перерабатываем в гидрокарбонат и гидроксид лития на предприятиях в Красноярске, Новосибирске и Тульской области.

При этом собственных запасов лития нам хватит и для своих нужд, и для экспорта, но разработка их не ведётся. Даже в СССР добыча производилась только на одном месторождении, ввиду невысокого внутреннего спроса. А после распада страна полностью переключилась на зарубежные закупки.

Впрочем, осознание того, что хорошо бы иметь и свою добычу, начало приходить задолго до 2022 года.

В 2019 году «Газпром» начал разработку проекта по добыче лития из гидроминеральных рассолов Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Стартовать проект должен уже в этом году.

Также в текущем году должна была начаться добыча соединений лития из углеводородного сырья силами «Иркутской нефтяной компании».

К сожалению, сроки реализации проектов сдвигаются из-за проблем с госрегулированием. Законопроект о поддержке проектов рассматривается, но пока не принят. Теперь после демарша Аргентины и Чили появилась реальная надежда на то, что бюрократические преграды будут сняты. Однако и в этом случае на запуск добычи уйдёт 2-3 года.

Впрочем, есть ещё один, более быстрый вариант. Добывать литий можно и из отходов. Ещё в 2017 году НИТУ «МИСиС» объявил о начале работы первой в мире экспериментальной установки по получению соединений лития из отходов флюоритных месторождений и отработанных литий-ионных источников тока.

Технология, по заявлению научной группы, оказалась вдвое дешевле существующих аналогов. Установка расположена на экспериментальном полигоне в Приморском крае. Планируется запустить промышленное производство лития на отвалах месторождений Уссурийского края, где за 20 лет таким образом можно добыть более 40 тыс. тонн карбоната лития, а также на Завитинском месторождении. Для этого тоже необходимо сначала упростить госрегулирование, но развернуть такое производство можно довольно быстро.

Таким образом, ситуация с литием хоть и угрожающая, но не безнадёжная. Спасибо предкам за то, что передали нам богатую землю. И всё, что сейчас тормозит процесс, – это наша собственная нерасторопность. Победить её нам вполне по силам.

Теперь о других важных новостях импортозамещения.

Сделали сами!

Компания «Газпром бытовые системы» запустила в Пермском крае производство новой линейки встраиваемой бытовой техники «DARINA». В текущем году здесь будет выпущено более 40 тыс. стационарных плит, варочных поверхностей и духовых шкафов новой серии. На предприятии трудится около 1 тыс. человек, в разработку модельного ряда новой линейки и штамповую оснастку станков вложено 200 млн рублей.

На сегодня это самое крупное производство газовых и электрических плит в России. Всего же в стране производят около 3 млн плит в год, из них 420 тыс. единиц в год выпускает Чайковский филиал «Газпром бытовые системы». Поставлена задача увеличить производство в полтора раза в ближайшие годы.

В производстве на 95% используются российские комплектующие, за исключением некоторых электронных деталей турецкого и китайского производства. В дальнейшем они будут заменены продукцией Ижевского радиозавода.

В два раза увеличить производство готовой продукции смог калининградский завод «Балтийская звезда» за счёт запуска собственного производства рам и вилок. Благодаря этому уровень локализации вырос с 30% до 50%, а завод стал третьим в России, который производит велосипеды на основе собственных рам.

С помощью нового оборудования совокупное производство велосипедов на предприятии выросло со 100 тысяч до 200 тысяч в год. Также компания расширила линейку детских и подростковых велосипедов.

В 2021 году 55% рынка велосипедов в России занимали зарубежные производители. Расширение производства в Калининграде позволит снизить зависимость от импорта ещё на 10%. При этом стоимость калининградских велосипедов на 10%-20% ниже зарубежных аналогов.

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в Госкорпорацию «Роскосмос», в сжатый срок заменил на отечественные все основные комплектующие , которые требовались для производства вагонов.

В прошлом году старейшее российское вагоностроительное предприятие, которое действует уже 121 год, увеличило объём производства на 62%. Всего же здесь произведено 28 тыс. вагонов, завод является мировым рекордсменом по количеству произведенных трамвайных вагонов одной модели. Нет сомнений, что теперь его продукция будет ещё более востребованной.

Теперь о героях.

Время Человека

В Твери 44-летний строитель Роман Левченко прогуливался с собакой у реки. Вдруг его внимание привлекли детские крики. Роман увидел в ледяной воде двух тонущих девочек.

Мужчина действовал решительно . На дереве он обнаружил тарзанку, отвязал её, зашёл в воду и бросил первой тонувшей. Девочка уцепилась, и её удалось вытащить.

Вторая находилась дальше от берега, Роман зашёл ещё глубже, толкнул к ней бревно, чтобы та могла ухватиться, и аккуратно вытянул на безопасное место. Девочки успели замёрзнуть и выбиться из сил. Роман дождался приезда спасателей, передал пострадавших и ушёл домой. Никому ничего не рассказывал, только жене пришлось объясняться, почему одежда промокла, а уже она придала эту историю огласке.

Настоящие герои всегда скоромные.

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