Опять про двадцать пять

В Воронеже задержали с амфетамином первого замначальника региональной таможни. Как сообщает источник "Известий", 40-летний Евгений Филипенко забрал закладку с наркотическим веществом на Московском проспекте. В свертке оказался амфетамин массой 1,18 грамма.

Возбуждено уголовное дело.

https://t.me/izvestia/123850

За недостроенные школы и детсады

В Омске перед судом предстанут бывший замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства области Владимир Сычев (на фото) и бизнесмен Дмитрий Шестаков по делу о взятке. По данным следствия, Сычев допустил срыв сроков строительства четырех школ и трех детских садов, а также принял две взятки.

Шестков передал ему сумму в размере 1 млн 900 тыс. рублей за покровительство и помощь в получении своевременной оплаты работ по контрактам, другой предприниматель — 200 тыс. за содействие в прекращении искового производства.

https://gorod55.ru/news/2023-02-27/omskogo-eks-zamministra-s...

Дело про камеры

Экс-глава администрации Кирова Илья Шульгин осужден на 2,5 года по делу о поставке 20 специальных технических средств фото- и видео фиксации для контроля дорожного движения на сумму более 21 млн рублей. При приемке техсредств было выявлено их несоответствие заданию аукциона, однако они были приняты по указанию экс-главы города.

Первый приговор был еще летом, но условно. Затем областной суд постановил пересмотреть дело заново. Сроки стали чуть меньше, но реальными.

https://kirovpravda.ru/byvshiy-gradonachalnik-kirova-ilya-sh...

Ковид-хищение

Замглавы Минимущества Ставрополья Евгения Мосина задержана по подозрению в хищении 2,7 млн руб. при закупке масок и других средств индивидуальной защиты для проведения ЕГЭ в 2020 году, во время первой волны пандемии коронавируса.

44-летняя чиновница находится на посту замглавы ведомства с января 2019 года. В сентябре 2018 года ее наградили почетной грамотой губернатора Ставрополья за безупречную и эффективную службу в органах исполнительной власти региона.

https://bloknot-stavropol.ru/news/zamglavy-minimushchestva-s...

Обвинение по двум статьям УК: терроризм и незаконное хранение оружия

Гособвинитель просит суд назначить 20 лет колонии строгого режима бывшему руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Михаилу Музраеву, обвиняемому в поджоге дома главы региона Андрея Бочарова, квалифицированном как теракт.

Музраева задержали вместе с бизнесменом Владимиром Зубковым, который в определенных кругах известен как Зубок, в июне 2019 года. В ходе расследования была установлена причастность к преступлению пятерых членов ОПГ, которую возглавлял бизнесмен Евгений Ремезов.

Генерал СК руководил следственным управлением по Волгоградской области с 2007-го по 2018 год. А до этого 11 лет занимал должность заместителя областного прокурора. Еще раньше он работал в разных отделах прокуратуры и занимался расследованием особо тяжких преступлений.

https://v102.ru/news/116473.html

Вывели в колонию

Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец получил 8,5 года за хищение 171 млн руб путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Приговоры по этому делу были вынесены начальнику одного из отделов банка Анне Гетто и директору коммерческой структуры Вадиму Жукову.

Все, отметим, происходило не вчера — в период с февраля по август 2015 года.

По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов.

https://bloknot-rostov.ru/news/eks-glave-rostovskogo-filiala...

За покровительство

Экс-замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина признали виновным в получении взяток в особо крупном размере и отправили в колонию строгого режима на 13 лет. В обвинении речь шла о взятках от подрядчика за покровительство с контрактами.

Белавкина задержали в июне 2021 года, сорвав при этом заседание коллегии министерства. Челябинский губернатор Алексей Текслер уволил Белавкина с должности замглавы областного Минстроя лишь за две недели до вынесения ему обвинительного приговора суда.

https://t.me/VersiaRu/21935

Растрата и мошенничество на металлоконструкциях

Бывший директор "Муромэнергомаша" и советник главы Дагестана Эраст Матаев получил 6 лет за мошенничество и растрату 30 млн руб. Мещанским районным судом Москвы предприниматель признан виновным в особо крупной растрате, а также в мошенничестве.

По данным следствия, гендиректор «Муромэнергомаша» заключил договор с московской строительной компанией ООО «АКстрой». По контракту муромское предприятие обязалось изготовить и поставить металлические конструкции в общей сложности на 212 миллионов рублей. Но получив от заказчика 165 миллионов рублей за первую партию изделий, Матаев передал металлоконструкции только на 126 миллионов рублей. Разницу, как посчитало следствие, присвоили Матаев и его сообщники.

В отношении Матаева уже возбуждалось уголовное дело: в 2015 году его автомобиль заехал на пешеходную зону на московском Арбате, прохожая стала снимать это нарушении ПДД на мобильный телефон, Матаев, выйдя из машины, вырвал телефон, разбил его об асфальт и несколько раз ударил женщину. Но уголовное делопроизводство тогда было прекращено в связи с примирением сторон.

https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/byvshiy-direktor-zavoda-m...

Помощь пассажирам. По предварительной договоренности

Главный дознаватель ФТС , иными словами начальник управления таможенных расследований и дознания, Александр Кизлык получил 10 лет за содействие в контрабанде валюты. Он помог рязанскому бизнесмену и жене посла РФ в Кении, вывозившим за границу крупные суммы валюты без декларации. При обыске у Кизлыка нашли валюту на общую сумму около 80 млн рублей, драгоценности, антиквариат, иконы слитки золота и серебра — их впоследствии изъяли в пользу государства. У Кизлыка в собственности был также особняк в Мытищах площадью 450 кв. м. В ходе проверки выяснилось, что экс-глава управления приобрел его за 999 тыс. рублей при рыночной стоимости около 23 млн рублей.

Осуждены четыре сообщника генерал-лейтенанта ФТС . В частности, его заместитель Алексей Серебро получил семь лет общего режима.

Сам Кизлык вину отрицает и заявляет, что действовал в рамках закона.

Управление, которым руководил Александр Кизлык, занимается предварительным расследованием преступлений в сфере таможни и должно передавать информацию о них следователям.

https://iz.ru/1477286/elena-balaian-iana-shturma/ne-dosmotre...

По подозрению в мошенничестве на сумму в 10 млн рублей задержан уже давно живущий в Москве Андрей Либер - сын известного брянского судьи и экс-главы управления мировой юстиции Брянской области Бориса Либера. Ранее он неоднократно задерживался за езду в нетрезвом виде и нарушение правил ПДД.

https://newsbryansk.ru/fn_1296858.html

Деньги просто уходили

В Новосибирске арестовали директора "НСК-Инвест" Сергея Степанова из-за обмана дольщиков строительства многоквартирного дома на 84 млн рублей. Взятые на себя обязательства скандально известный застройщик регулярно не выполнял и необоснованно затягивал сроки строительства.

https://www.nsktv.ru/news/crime/glavu_zhsk_nsk_invest_sergey...

Сдан бывшим подчиненным

Бывший вице-губернатор по строительству Ленобласти Михаил Москвин арестован за получение взятки на 8,5 млн руб. Сдал Москвина его бывший подчиненный, депутат областного ЗакСа Даниил Федичев. Федичева задержали по делу о злоупотреблении полномочиями 2 марта, но после суд отпустил его под домашний арест.

С 2017 до осени 2021 года Федичев возглавлял созданную Москвиным «Дирекцию комплексного развития территории Ленобласти» (ДКРТ) и был членом его команды. ДКРТ до боли напоминает фонд, в который застройщики должны были сдавать деньги, если не смогут договориться между собой о строительстве инфраструктуры.

https://www.rbc.ru/spb_sz/05/03/2023/6404c07c9a79470d427463f...

Бывший

Задержан бывший мэр Белгорода Антон Иванов по подозрению во взятках в особо крупном размере. Местное издание «Фонарь» сообщает, что Иванова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что экс-чиновник мог быть задержан в другом регионе, а перед этим пытался покинуть страну.

https://www.kommersant.ru/doc/586361

Бывший начальник одного из отделов Управления капстроя Евпатории пойдет под суд за злоупотреблением должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в апреле 2020 года ведомство и одна из коммерческих организаций заключили контракт на ремонт танцевального класса, зрительного зала и фасада Мирновского дома культуры. - В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, подписал акты об их приемке, - отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма. В результате действий бывшего чиновника, на счет фирмы необоснованно перевели больше двух миллионов рублей. По материалам дела, на экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а в отношении подрядной организации - по четвертой части статьи 159 (Мошенничество). Чиновник также обязан возместить причиненный материальный ущерб.

https://t.me/evpa_chp/9100

В Москве задержаны генерал и полковник ФТС за взятку в 3,8 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева.

Обыски проведены как в здании таможенного управления на рабочих местах, так и дома у высокопоставленных сотрудников ФТС. Изъято около 40 миллионов рублей. По делу о получении крупной взятки проходят также два бизнесмена, которые давали взятки. Сегодня всем фигурантам изберут меру пресечения. Кроме того, в Петербурге задержан начальник отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования за взятку в 300 тысяч рублей. А в Приволжье была задержана таможенница спустя всего три дня после начала работы.

Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова по делу о взятке, сообщает корреспондент РЕН ТВ.

https://t.me/izvestia/125847

Три миллиарда рублей пополнили карманы мошенника, который ушел от ответственности. 47-летний москвич Валерий Елисеев набрал в госбанках – Сбере и ВТБ кредитов на 2,2 млрд рублей, у Промсвязьбанка и Русского ипотечного банка увел полмиллиарда и 150 миллионов назанимал у других фирм. Кредиты возвращать отказался, деньги припрятал и пытается откупиться от правосудия.

Пострадавшие обратились в Арбитражный суд г. Москвы, который признал Елисеева банкротом и принял решение о реализации его имущества. Такового нашлось совсем недостаточно для покрытия убытков – несколько объектов недвижимости и доли в трех ООО. В ходе торгов были выручены деньги лишь в размере 6,5% нанесенного ущерба.

Прокуратура возбудила против Елисеева уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвинительное заключение по завершении расследования в начале 2022 года было направлено в Щербинский районный суд Москвы. Но Елисеев явился в суд не с пустыми руками, а предварительно занес взятку. Судья Тихомирова Е.А., ведшая дело, старательно отработала занос. Она выпустила мошенника из СИЗО под домашний арест, год затягивала дело, а потом просто вернула его в прокуратуру. Действовала Тихомирова так грубо и неприкрыто, что привлекла интерес правоохранительных органов.

Кстати, младший брат Валерия Елисеева Игорь Елисеев несколько лет назад вместе с подельниками был уличен в коррупционной схеме, которую провернули в Московском областном суде. Схема была раскрыта оперативниками, засветилась в ней судья Меншутина Е.Л., 15-миллионная взятка, а также старший брат – Валерий Елисеев и даже их отец, также имевший проблемы с законом.

Сейчас постановление Щербинского райсуда по кредитному делу обжаловано прокуратурой, апелляционная жалоба подана в Московский городской суд. Предстоящий процесс наверняка вызовет повышенный интерес правоохранительных органов.

https://antimafia.org/news/20317-mochennik_valerij_eliseev_n...

Депутату-миллиардеру из ЗакСа Ленобласти Руслану Гайсину в ближайшее время не стоит возвращаться с берегов солнечного Кипра в Россию. Иначе есть вероятность того, что долгие месяцы Руслан проведет в местах куда менее приятных. Все просто - сегодня ВЧК-ОГПУ рассказывал о том, как правоохранители пришли с обыском к бизнес-партнеру Гайсина бизнесмену Олегу Смолину. Уголовное дело, по которому уже арестован бывший зампред областного Комитета финансового контроля Олег Зинченко касается хищения земель в элитном Всеволожском районе 47-го региона. После обыска в квартире Смолина увезли на допрос в Следком и собирались закрывать на двое суток с последующим выходом на арест, но… внезапно просто отпустили. Что очень странно, ведь Смолин был гендиректором во многих предприятиях девелоперского холдинга Гайсина «Сити 78», и именно его подписи стоят под массой бумаг, качающихся весьма сомнительных схем с землей. Но дело объясняется просто - Олег решил не играть в героя и не стал выгораживать своего старшего партнера Гайсина, который на самом деле и принимал все решения в преступных схемах. Олег быстро и легко дал все нужные показания, и отправился домой, к жене и ребёнку. А вот скравшийся от следственных действий на Кипре Гайсин получил еще один весомый довод держаться от матушки России подальше. Ему это не сложно - Руслан долларовый мультимиллионер, о чем, конечно, не сильно спешил рассказывать в своих депутатских декларациях. Впрочем, это хорошо для некоторых очень влиятельных персон из областного правительства - ведь только наивный может подумать, что Гайсин действительно договаривался о решении земельных вопросов с каким-то зампредом комитета.

https://t.me/De1taNews/6474

Немного позитива. Новости из Госдумы.

Принято решение распустить Молодежный парламент. Напомним, формировался он в основном из мажоров, блатных, любовниц и сынков региональных чиновников.

Ничем полезным не запомнились.

Только регулярно фотографировались в здании Госдумы и мечтали, что скоро станут депутатами.

Вместо старого молодёжного парламента появится новый со спецификой времени. Золотую молодёжь теперь заменят на тех, кто "служил в армии" (один из критериев), а также имеет реальный опыт работы депутатом в регионе. Масштабная чистка.

https://t.me/vchkogpu/37145

Суд наложил арест на имущество семьи Чебановых (https://t.me/vchkogpu/37183). Им грозит до 20 лет

10 марта 2023 г. арбитражный суд Ставропольского края наложил арест по иску ОАО «Вэлан» (https://t.me/vchkogpu/31799) на имущество Олега Чебанова и Аркадия Чебанова, (https://t.me/vchkogpu/31799) а также бывшего генерального директора ОАО «Вэлан» Александра Ушакова - в сумме 5 076 539 618,82 руб.

Обеспечительные меры приняты до вступления в силу судебного акта по делу № А63-2726/2023 о взыскании убытков с Чебановых и Ушакова, причиненных ими ОАО «Вэлан».

В материалах иска указывается, что Олег Чебанов и Александр Ушаков создали преступную модель реализации продукции ОАО «Вэлан» через посредников по заниженной стоимости. Средства, которые аккумулировались на «фирмах-присосках» ООО «ТД «Вэлан» и ООО «Вэлан», выводились на подконтрольных лиц через мнимые сделки. В частности, как уже ранее сообщалось, директором ООО «ТД «Вэлан» Олегом Чебановым реализована схема ухода от налога на прибыль в сумме 262 625 873 руб. путем создания фиктивного документооборота на общую сумму 1 313 129 367 руб. На этом основании возбуждено уголовное дело от 17 декабря 2021 г.

Выездная налоговая проверка официально установила факты заключения фиктивных сделок на сумму 1 313 129 367 руб.

Александру Ушакову также инкриминируется ущерб, причиненный ОАО «Вэлан» в результате незаконного самопремирования, в сумме 1 400 700 руб.

Аркадий Чебанов (отец Олега Чебанова), известный рейдер и лидер ОПС (https://otr-online.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-rassleduyut-...) , (https://otr-online.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-rassleduyut-...) являлся и является с точки зрения ГК РФ (п. 3 ст. 53.1) контролирующим ОАО «Вэлан» лицом, так как имел фактическую возможность управлять компанией через родственные связи и взаимные доверенности.

В настоящий момент Олег Чебанов задержан и находится в СИЗО г. Пятигорска. Аркадий Чебанов скрылся от правосудия и находится в федеральном и международном розысках по запросу ФСБ РФ. Его супруга - экс-судья Лариса Чебанова. Им грозит до 20 лет, в том числе по ст. 210 УК РФ (создание ОПС - организованного преступного сообщества).

Деятельность ОПС стала широко известна благодаря эффективной работе правоохранительных органов и архиву аудио-записей переговоров, которые вел Аркадий Чебанов для подстраховки и которые обнародовал (https://t.me/vchkogpu/31736) «ВЧК-ОГПУ». (https://t.me/vchkogpu/31736)

На коррупционные связи ОПС Аркадия Чебанова с отдельными силовиками обратили внимание (https://versia.ru/deputat-gosudarstvennoj-dumy-rf-artyom-kir...) Агентство журналистских расследований и депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов. По мнению (https://otr-online.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-rassleduyut-...) парламентария, (https://otr-online.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-rassleduyut-...) требуется проверить правоохранителей, которые могут быть в сговоре с Чебановым.

Понимая, что все участники ОПС очень скоро будут задержаны, а имущество арестовано, семья Чебановых еще в прошлом году начала активно вывозить (https://t.me/vchkogpu/31799) средства за границу, используя в том числе особый статус экс-судьи Ларисы Чебановой.

Как сообщил источник в суде, после вынесения определения о наложении ареста на имущество и денежные средства (в том числе те, что будут приходить на счета), Чебановы приняли решение обойти судебный запрет: проводить денежные средства и собирать авансовые платежи на третьих лиц. В частности, на подконтрольное (https://t.me/compromat_gru/49427) Михаилу Чебанову (брату Аркадия Чебанова) ООО ТД «Сигма».