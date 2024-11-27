Что такое посттравматический синдром, и как он может изменить жизнь

Посттравматический синдром — это серьезная проблема, которую могут вызывать различные причины. Чаще всего он связан с войнами, стихийными бедствиями и чрезвычайными происшедствиями. Не стоит думать, что это удел тех, кого коснулись потрясения.

Синром может коснуться и стороннего наблюдателя. Полное название посттравматического синдрома - посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Это может быть как предвестник серьезного недуга, так и состояние, которое пройдет со временем. Когда-то его считали бичом участников боевых действий. Поэтому иногда называли «синдромом боевой усталости» и «солдатским сердцем» После отдельных военных конфликтов возникали и другие другие названия, например, В США долгое время говорили о «вьетнамском синдроме», а в СССР и России об «афганском» и «чеченском».

Симптомы у тех, кто оказался в этом состоянии, могут быть разными. Наиболее характерны повышенная утомляемость, потливость, раздражительность, скачки артериального давления. В особо тяжелых случаях бывают даже галлюцинации.

Сегодня ученые тщательно изучают это явление и уже могут немало о нем рассказать, Но относительно недавно проявления ПТРС связывали с симуляцией, нежеланием воевать и трусостью. Теперь ясно, что все не так однозначно, если речь идет о «боевой усталости».

Первые исследования синдрома

Первый шаг к пониманию природы ПТРС сделал в 1940 году психоаналитик Абрахам Кардинер. Ученый исследовал людей, сражавшихся на полях Второй мировой войны, и сделал важное открытие. Кардинер определил посттравматический синдром как Физионевроз. Его действие способно лишить боеспособности целую группу солдат. Доктор Авраам Кардинер

К 1945 году данных о военном стрессе было хоть отбавляй. Были выделены симптомы синдрома, среди которых ключевыми стали агрессия, проблемы с памятью, плохая концентрация внимания, быстрая утомляемость, депрессия, разнообразные фобии, ночные кошмары. Часто все осложняется алкоголизмом и, иногда, наркотическими зависимостями разного рода.

При этом по-прежнему считалось, что ПТРС - удел участников боевых действий. Только к концу 20 века было официально объявлено, что страдать от «боевого стресса» могут и гражданские лица. При этом необязательно даже находиться в зоне вооруженного конфликта. Синдром может вызваться любым катаклизмом, душевным потрясением и даже серьезной семейной ссорой. Но самой необычной его причиной называют так называемую «травму нынешней жизнью». Звучит страшно и непонятно, но это всего лишь изменения повседневного уклада, произошедшие без ведома человека.

Это не обязательно перемены в худшую сторону. Отмечаются ситуации, когда синдром охватывал людей, перешедших к более беззаботной жизни. Из-за этого адаптация военных к повседневной жизни проходит очень тяжело. Состояние человека может быстро ухудшаться и без помощи специалиста ему не обойтись.

Самостоятельная диагностика, лечение своими силами и полное игнорирование проблемы могут привести к очень печальным последствиям. Не секрет, что среди людей, прошедших войну или переживших катастрофы, высок процент суицидников. ПТРС в печальной статистике играет далеко не последнюю роль.

Синдром и поведение человека

Кроме этого, посттравматический синдром могут вызвать сильный психологический шок и пережитый стресс. Даже если человек не понес физического ущерба, то он получил психологическую травму. Ее тяжесть и ход развития зависит от типа личности. Есть также мнение, что появление посттравматического синдрома связано с поведением человека в экстремальной ситуации Уже установлено, что чаще страдают от синдрома те, кто впал в ступор или шоковое состояние. Выживший, но бездействующий человек попадает под действие мощнейшего стрессогенного фактора Это ощущение собственной беспомощности, способное подносить психику любого.

Человеку кажется, что от него ничего не зависит, появляется чувство обреченности. Позднее может появиться чувство «вины выжившего и зависимость от тяжелых воспоминаний. Многие думают, что могли бы как-то повлиять на ситуацию, спасти погибших, но не справились с этим. Переубедить Таких людей невероятно сложно.

Совсем иначе обстоят дела у тех, кто ведет себе активно. Те, кто помогает другим, оказывает первую медицинскую помощь и выполняют разную важную и нужную работу, менее подвержены ПТРС. Они получают контроль над ситуцией или хотя бы ощущение частинного контроля. Это помогает им справиться со стрессом или избавиться от его длительных и разрушительных последствий.

Психологические травмы и люди, вовлеченные в них

В нашем обществе шок и стресс не считается чем-то опасным и травмирующим. Принято думать, что если человек выжил и серьезно не пострадал, причин для депрессий и шока у него нет. Но это ошибка. Известно огромное количество случаев, когда после экстремальных ситуаций человек не смог справиться с ситуацией до конца жизни. Психологи утверждают, что шок может получить не только пострадавший. В ходе катаклизмов, природных, техногенных или военных, психологическую травму могут получить пять групп людей.

• В первую группу входят сами пострадавшие и их ближайшие родственники;

• Вторая группа - это дальние родственники и самые близкие друзья;

• Третья группа спасатели, медики скорой помощи, полицейские и вообще все те, кому по долгу службы пришлось иметь дело с ЧП;

• Четвертая это посторонние очевидцы, присутствовавшие при шокирующей ситуации;

• Пятая, самая многочисленная группа - наблюдающие за трагедией и ее последствиями телезрители и читатели новостей.

Все эти люди становятся непосредственно травмированными ситуацией или оказываются в зоне риска резонансного психологического стресса,

Последствия травмы не только плохие

Событие, травмирующее психику человека может нарушить его судьбу. Оно способно перевернуть ее уклад, лишить удовольствия от жизни. Эксперты в области психологии утверждают, что чем больше времени прошло со времени ужасного события, тем больше сил и времени уйдет на ликвидацию последствий. Поэтому откладывать в «долгий ящик» обращение за психологической помощью не стоит. Важно помнить, что после ликвидации посттравматического синдрома, зачастую происходит удивительное. Люди наполняются новыми жизненными силами и обнаруживают в себе возможности, о которых ранее не подозревали.

Происходит переоценка старого жизненного уклада. Разрушается вера в неуязвимость и бессмертие человека. Это дает огромный стимул к жизни и развитию. Человек находит в себе новые ресурсы, ведь фраза «что нас не убивает, делает нас сильнее» абсолютно справедлива.

На третий год спецоперации мы не готовы к последствиям войны — проблема ПТСР не рассосется сама собой, а количество жертв посттравматического расстройства увеличится.

В Архангельске мужчина, вернувшийся из зоны спецоперации, устроил погром в автобусе из-за начавшихся галлюцинаций на фоне ПТСР.

В архангельском автобусе №43 мужчина схватил молоток для выбивания стекол при эвакуации и начал крушить салон изнутри — он разнес одно из окон и напал на девушку, которая изначально ехала вместе с ним. Прямо во время движения автобуса мужчина распылил огнетушитель и начал угрожать пассажирам — водитель остановился, люди выбежали на улицу, а в салоне остался только сам "дебошир" и его испуганная спутница.

Как сообщают местные СМИ, причина такого поведения — галлюцинации, которыми мужчина страдает из-за посттравматического расстройства — он совсем недавно вернулся из зоны боевых действий. На кадрах есть момент, где он стоит за спиной у девушки и что-то кричит пассажирам — в эти минуты мужчина думал, что прикрывает свою знакомую и спасает от привидевшейся ему опасности.

Пострадавших в результате инцидента нет, очевидцы утихомирили "дебошира" и передали полиции, которая доставила его на допрос и выясняет все обстоятельства произошедшего. Садиться в машину правоохранителей он не хотел, показывая удостоверение ветерана боевых действий. С ним работали на момент происшедствия медики и полиция.

https://t.me/readovkanews/88222

Инцидент с галлюцинациями участника СВО в автобусе — болезненная встреча нашего общества с последствиями войны. Большая часть населения уверена, что проблема рассосется сама собой: ПТСР якобы лечится временем, алкоголем и общением с близкими. Но это не так — посттравматический синдром требует долгого и качественного лечения. Если мы не поменяем подход к реабилитации вернувшихся бойцов, то столкнемся с катастрофическими результатами собственного бездействия.

Россия все еще не готова к этому вызову — на третий год СВО рабочих инструментов для решения проблемы нет. Людей с ПТСР лечат в тех же госпиталях, где до этого им отрезали конечности или, сообщали, что они никогда не смогут ходить или видеть родных своими глазами. Бойцам нужна бесплатная длительная реабилитация в комфортных условиях, ничем не напоминающих о фронте. Уже сейчас необходимо создавать специализированные места в масштабах всей страны.

Делать это нужно было еще вчера, но случившееся в автобусе Архангельска еще раз доказывает, что ситуация доведена до предела: откладывать решение проблемы с ПТСР мы больше не имеем ни права, ни возможности. Если инструменты для помощи бойцам не будут созданы прямо сейчас, то Россия в перспективе нескольких лет столкнется с куда более страшной реальностью, чем обстоятельства, в которые поставила наше общество сама спецоперация.

Хотя работы в этом направлении предстоит сделать еще очень много, каким-то инициативам уже дали ход. Так, 17 октября между Паралимпийский комитетом, движением «Здоровое Отечество» и компанией «Единый регулятор азартных игр» было подписано соглашение на сумму 1 млрд рублей о сотрудничестве по поддержке ветеранов СВО. Всё это происходило в рамках соревнований «Герои нашего времени», которые сегодня посетил президент России Владимир Путин.

В итоге, выделенные средства пойдут на реабилитацию и социальную адаптацию раненых военнослужащих в специальных центрах, физкультурно-спортивных клубах и негосударственных организациях системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. При этом «Единый регулятор азартных игр» обязуется оказывать консультационную и иную поддержку.

В целом приятно видеть, что в подобных мероприятиях задействуются не только профильные медицинские учреждения, но также спортивные структуры и публично-правовые компании. Это позволяет более комплексно решать обозначенные задачи и в дальнейшем создать условия для всестороннего обеспечения соцподдержки ветеранов СВО.

https://t.me/rybar/64518

Есть еще один важный момент ожидания общества.

Многие коллеги искренне убеждены, что в обозримом будущем с фронта вернутся десятки тысяч добрых и немножко злых русских мужиков и вот они-то наведут порядок с диаспорами, беспределом иностранных специалистов и безнаказанностью тожероссиян. Позволим себе в этом усомниться. Поскольку есть в новейшей истории уже аж три примера:

1. Россия 90-х. Афганцы. Много они порядка навели? Нет. На это время пришёлся расцвет этнических ОПГ, в первую очередь кавказских. Между собой, бывало, они рубились (за кормовую базу), но общую картину это не меняло. А потом афганцы сгинули куда-то. По естественным и не очень причинам. А диаспоры, читай, этнические ОПГ - остались. Видоизменились только слегка. Интегрировались, адаптировались и инфильтровались. В первую очередь во власть и в силовые структуры.

2. Украина середины-конца 10-х (Россия активно косплеит именно это время и место). АТОшники. Тоже было много разговоров вида "ща они вернутся с войны, наведут порядок в стране и разберутся с олигархами". Ну как, навели? Нет. Потолком всей их политико-экономической активности стало открытие сети кафешек "PizzaVeterano". Позже её основателя пристрелили в Мариуполе.

3. Россия 2000-х. Ветераны чеченских войн. Дадим слово современникам:

Константин Крылов, реалии 2004-го года:

"Те же кавказцы не так просто зал*паются. Их агрессивность, их готовность и умение мочить русских - это не просто "выражение эмоций" (хотя и это тоже), а основа национальной бизнес-стратегии. Например, обычной практикой является скупка с/х сырья у русских крестьян "чёрными" "оптовиками", по бросовым ценам - поскольку не продавший может пожалеть о своей несговорчивости. То же самое касается и всех остальных "чёрных" бизнесов: в их основании всегда лежит насилие или угроза насилия. Немотивированность агрессии тоже полезна: репутация кавказцев как жестоких и опасных людей (а, следовательно, и уважение к ним) только укрепляется.

"Они такие... было б за что, вообще бы убили, наверное".

https://t.me/russkiegramoty/27923

Дмитрий "Гоблин" Пучков, реалии 2010-го года:

"Только в Москве в настоящее время проживает больше миллиона азербайджанцев, которым независимость от Москвы уютнее переживать в Москве. Образовались гигантские диаспоры, внутри которых, как и во всех остальных социальных группах российского общества, буйным цветом цветут коррупция, мздоимство, воровство и этнический бандитизм".

https://t.me/russkiegramoty/19850)

Что-то в этих (и во всех других) летописях нет ни единого упоминания о ветеранах и о том, как они наводили порядок. "Сотни тысяч ветеранов Чеченской войны ходили по улицам русских городов кто в штатском, кто в милицейской форме, и реагировали "как на войне" - это фантазия, городская легенда, не более. Не в последнюю очередь основанная как раз на известной сцене из "Брата", прекрасно отражавшей массовый запрос русского народа.

https://t.me/russkiegramoty/28213

Зато в это самое время случились Кондопога (https://t.me/russkiegramoty/27539) и Манежка (https://t.me/russkiegramoty/14655). В одном случае оборзевших в край тожероссиян - убийц и вымогателей, выгнали из города его жители, причём о каком-то заметном участии в этом русском бунте ветеранских организаций ничего не известно. Во втором потерявших всякие берега братух-борцух жёстко поставили на место футбольные фанаты. После чего, так уж совпало, любой правый русский движ начали прессовать, а 282-я как раз и приобрела дурную славу "русской" статьи.

Вот такая суровая действительность. С надеждой вида "скоро, скоро вернутся мужики из окопов" она не коррелирует примерно никак.

Ветераны СВО, получающие штрафы за "дискредитацию армии", как бы намекают.

Нижегородского нацбола Рамазана Сулейманова, вернувшегося из зоны СВО (был добровольцем), оштрафовали по статье о дискредитации армии.

Поводом стала проведенная нижегородцем и его сторонниками акция в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина, которому вменяют экстремизм. Суд оштрафовал Сулейманова на 20 тысяч рублей.

А сейчас нацбол отбывает наказание в виде исправительных работ по делу об оскорблении судьи.

https://t.me/russkiegramoty/28223

Ликвидировать этнопреступность, выжечь калёным железом все эти рассадники ваххабизма, обнулить диаспоры и загнать в стойло всех привилегированных, упивающихся своей вседозволенностью тожероссиян может только государство, власть. При наличии соответствующей политической воли и реального административного и силового ресурса.

А больше никто, никак и ни при каких обстоятельствах. Но у нас свободная страна - надеятся на что-то/кого-то ещё, в том числе и на ветеранов, никто не запрещает. Хотя, по большому счету, им самим нужна помощь от общества!

https://t.me/russkiegramoty/50598

Приведу только ближайшие случаи.

"Прекратите, нет!": В Петербурге в очередной раз напали на ветерана СВО 14 октября Когда мужчина отвлекся на крик и развернулся, бородатый специалист по ударам исподтишка зашел ему за спину и атаковал. Пропустив первые удары, ветеран СВО был ошеломлен и лишен возможности защититься, даже когда он упал и не представлял никакой опасности, нападавший продолжал избивать его ногами, пиная по голове. Причина конфликта пока неизвестна.

Крышу сорвало от безнаказанности, творят чего хотят, а если прижмет, то диаспора "порешает".

https://t.me/Georgiypoems/4018

16 октября офицера ВС РФ убили в Солнечногорском районе Московской области — тремя выстрелами в боковое стекло его кроссовера. Меньше недели назад погибший вернулся с зоны СВО.

Всё произошло сегодня около 9 утра в деревне Меленки. Неизвестный минимум три раза выстрелил в окно двери автомобиля, за рулём которого сидел местный 44-летний Никита К. Водитель упал на руль замертво, а машина продолжила ехать и врезалась в забор дома.

На месте работают эксперты, ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Расследование на контроле подмосковной прокуратуры.

https://t.me/mash/58508

Так что... делайте выводы сами.