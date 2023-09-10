11 сентября 1877 года родился Феликс Эдмундович Дзержинский

«Рыцарь революции»: как Феликс Дзержинский стал одним из самых разносторонних руководителей в истории СССР

146 лет назад родился революционер и советский государственный деятель Феликс Дзержинский, широко известный как создатель органов госбезопасности РСФСР и Советского Союза. Параллельно Дзержинский отвечал за развитие железнодорожного транспорта и народного хозяйства, за борьбу с беспризорностью и многие другие направления государственной политики. О реальной деятельности и достижениях Феликса Дзержинского — в материале RT. Феликс Дзержинский РИА Новости

11 сентября 1877 года родился революционер и советский государственный деятель Феликс Дзержинский.

Подполье и каторга

Феликс Дзержинский родился в мелкопоместной дворянской семье преподавателя физики и математики. Его отец умер от туберкулёза в 1882 году, когда Феликсу было всего пять лет.

«Всё, что связано с детством, юностью и молодостью Дзержинского, изучено плохо. В его биографии есть много белых пятен», — отметил в разговоре с RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

Известно, что некоторое время Дзержинский был ревностным католиком и даже собирался вступить в орден иезуитов. Но затем его взгляды резко изменились. Он увлёкся марксистскими идеями и в 1896 году стал одним из организаторов Социал-демократической партии Литвы, которая десять лет спустя влилась в состав РСДРП. В том же 1896 году Дзержинский ушёл из последнего класса гимназии, чтобы полностью посвятить свою жизнь политической деятельности. Вскоре он занялся революционной пропагандой в Ковно (современный город Каунас, Литва), выпуская там подпольную газету.

«Дзержинский искренне поддерживал идеи освобождения людей труда от власти капитала, обеспечения крестьян землёй и ликвидации самодержавия», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В 1897 году Дзержинский был арестован. За революционную деятельность его сослали на три года в Вятскую губернию. Однако через некоторое время он оттуда бежал и занялся восстановлением разгромленной властями социал-демократической организации в Варшаве.

В 1900 году Дзержинского опять арестовали и отправили в ссылку, но он снова бежал и вернулся в Польшу.

Дзержинский принимал активное участие в революционных событиях 1905 года, во время которых вновь попал в руки правоохранительных органов и был заточён в Варшавскую (Александровскую) цитадель. Макет Александровской (Варшавской) цитадели © Wikimedia Commons

Освободившись по амнистии, Дзержинский вскоре стал делегатом четвёртого съезда Российской социал-демократической рабочей партии, вошёл в состав ЦК РСДРП и познакомился с Владимиром Лениным.

В дальнейшем, вплоть до 1917 года, Дзержинский неоднократно попадал под арест. В общей сложности он провёл в тюрьмах, на каторге и в ссылке около 11 лет. Находясь в местах лишения свободы, он заболел туберкулёзом.

Во время Февральской революции Дзержинский был освобождён из Бутырской тюрьмы и вскоре вошёл в состав Московского комитета, а затем и ЦК РСДРП(б).

Чекист и хозяйственник

По словам Михаила Мягкова, Дзержинский был убеждённым сторонником прихода большевиков к власти в России путём вооружённого восстания. Во время Октябрьской революции он был членом Военно-революционного партийного центра и Петроградского военно-революционного комитета. Именно он в октябре 1917 года командовал взятием главного почтамта и телеграфа, а затем руководил красногвардейцами, охранявшими Смольный.

«Дзержинский обеспечивал охрану периметра, соблюдение внутреннего режима, работу телохранителей», — пояснил Александр Крушельницкий.

После Октябрьской революции Дзержинский стал членом Всероссийского центрального исполнительного комитета и одним из организаторов Народного комиссариата внутренних дел.

В конце 1917 года руководство большевиков подняло вопрос о необходимости создания в Советской России собственной спецслужбы — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). По словам историков, Дзержинского сочли идеальной кандидатурой на пост её председателя.

«Дзержинский был старым революционером, отличавшимся крайними взглядами и имевшим репутацию ответственного работника», — подчеркнул в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Александр Арсентьев.

20 декабря 1917 года Дзержинский официально возглавил ВЧК и руководил ею, а затем созданным на её базе Государственным политическим управлением с небольшими перерывами до 1926 года. Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин РИА Новости

В задачи ВЧК входила борьба со шпионажем, с диверсиями, контрреволюционными выступлениями, саботажем, заговорами и мятежами. В дальнейшем к этому перечню добавились борьба со спекуляциями и должностными преступлениями, охрана транспортных перевозок и государственной границы, а также разведка.

«Чекисты были живыми скрепами советской государственности. Они были преданы делу и себя абсолютно не жалели. Сейчас я работаю над книгой о деятельности чекистов в первые годы становления советской власти и просто поражён тем, сколько из них погибли на своём посту», — подчеркнул в разговоре с RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

По его словам, сам Дзержинский полностью соответствовал занимаемой им должности.

«Это был человек, который не отдыхал, не знал покоя, постоянно находился в движении. Он не просто числился на тех должностях, которые занимал, а вкладывал в них душу», — отметил Колпакиди. Грамота о присвоении Дзержинскому звания почётного чекиста © Wikimedia Commons

При этом Дзержинский был довольно жёстким человеком. Он заявлял, что «либеральное чувство жалости и абстрактной справедливости наносит огромный вред делу борьбы с преступностью, не отвечает задачам защиты классовых интересов трудящихся». Поскольку Дзержинский был одним из руководителей реализации политики красного террора, часть историков подвергают его жесточайшей критике.

«Он был жестоким, эгоистичным и холодным руководителем палаческого типа, а ВЧК — самой страшной организацией. Спецслужбы должны быть скальпелем, а они были топором», — заявил Александр Крушельницкий.

Однако, по мнению Михаила Мягкова, возлагать ответственность за красный террор на одного Дзержинского и делать из этого выводы о его личности некорректно.

«Ответственность за красный террор лежит сразу на всём руководстве большевиков. Что же касается лично Дзержинского, то это был абсолютно чуждый коррупции человек, ответственно относившийся к любому порученному ему вопросу и веривший в свои идеалы», — подчеркнул Мягков. Феликс Дзержинский РИА Новости

По словам экспертов, при личном участии Дзержинского в годы Гражданской войны и после её завершения был ликвидирован ряд антибольшевистских организаций, сорваны подрывные акции эмигрантских центров, подавлены Тамбовское и Кронштадтское восстания.

Руководство РСФСР (а затем и СССР) давало Дзержинскому различные государственные поручения, часть из которых не были напрямую связаны с его основной деятельностью. Он был наркомом внутренних дел, наркомом путей сообщения, председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. Дзержинский лично руководил Комитетом обороны Москвы, Военным советом войск внутренней охраны республики, Главным комитетом по всеобщей трудовой повинности. Под его началом велась борьба с движением Нестора Махно на Украине.

Кроме того, Дзержинский был инициатором и первым председателем детской комиссии ВЦИК, практически победившей беспризорность в СССР. В начале 1920-х годов он руководил ликвидацией топливного кризиса в Донбассе, а затем был членом Особенного временного комитета по науке при Совнаркоме и председателем комиссии по борьбе со взяточничеством. Феликс Дзержинский РИА Новости

Во главе ВСНХ Дзержинский проводил эффективную политику, направленную на снижение промышленных цен, восстановление металлургии и повышение производительности труда. При этом он считал необходимым «подведение научной базы под производственные процессы».

Дзержинский поддерживал введение Новой экономической политики, кооперацию и экономическую конкуренцию. Он защищал интересы крестьянства, добиваясь снижения цен на необходимую селу промышленную продукцию.

В партийной работе Дзержинский придерживался консервативных взглядов и жёстко критиковал деятельность оппозиции в рядах большевиков.

«Если оценивать личный вклад различных людей в создание и становление СССР, то Дзержинский будет, по моему мнению, на третьем месте после Владимира Ленина и Иосифа Сталина», — заявил Александр Колпакиди.

20 июля 1926 года во время заседания Объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в Москве Феликс Дзержинский скончался от сердечного приступа. По словам Александра Арсентьева, существует версия о его отравлении, но объективно она ничем не была подтверждена.

«Дзержинский — рыцарь революции без страха и упрёка. Ему приписывают слова о том, что у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце, и он, будучи пламенным революционером, судя по всему, в это искренне верил. Сегодня можно критиковать его за многое с высоты нашего времени, но нельзя забывать, в каких сложнейших для страны обстоятельствах ему приходилось действовать», — подытожил Михаил Мягков.

Святослав Князев, Максим Лобанов

https://russian.rt.com/science/article/1046651-feliks-dzerzhinskii-vchk

Феликс Дзержинский, каким он был

h ttps://ru tube.ru/vi deo/dddf6150359e7e4c52af135eb63a2be3/ Выражая свою любовь Дзержинскому, товарищ Сталин, прощаясь с ним, сказал: Выражая свою любовь Дзержинскому, товарищ Сталин, прощаясь с ним, сказал:

«После Фрунзе — Дзержинский.

Старая ленинская гвардия потеряла еще одного из лучших руководителей и бойцов. Партия понесла еще одну незаменимую потерю.

Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь весь пройденный путь Дзержинского — тюрьмы, каторгу, ссылку, Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, восстановление разрушенного транспорта, строительство молодой социалистической промышленности, — хочется одним словом охарактеризовать эту кипучую жизнь: горение. Горение и геройская отвага в борьбе с трудностями.

Октябрьская революция поставила его на тяжелый пост, — на пост руководителя Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией. Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской революции. Гроза буржуазии — вот чем был Феликс Дзержинский.

«Мирная эпоха» — Дзержинский горит, налаживая расстроенный транспорт, а затем в качестве председателя Высшего Совета Народного Хозяйства горит на работе строительства нашей промышленности. Не зная отдыха, не чураясь никакой черной работы, отдавая все свои силы, всю свою энергию делу, которое ему доверила партия, — он сгорел на бурной работе в пользу пролетариата.

Прощай, герой Октября!

Прощай, верный сын партии!

Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!»

Было время...

Памяти Ф.Э.Дзержинского

Было время, в трудах неистовых

Выгорая, как угольки,

На постах от сердечных приступов

Умирали большевики.



Никаких бриллиантов свёртками,

Никаких счетов и квартир,

Всё наследство – шинель с гимнастёркою

Да свободный от рабства мир…



Вы же ненависть вашу множите,

Буржуазные господа,

Потому, что вы так не можете!

Не сумеете никогда!

Андрей Шигин

https://stihi.ru/2018/07/21/2084 Памятник Ф.Э.Дзержинскому в Кисловодске. Открыт в 1957 году. Скульптор С.Д.Меркуров Памятник Ф.Э.Дзержинскому в г.Луганске. Установлен в центре города к 50-й годовщине создания ВЧК 18 ноября 1967 года. Памятник Ф.Э.Дзержинскому в Уфе. Установлен в 1987 году. Автор - ленинградский скульптор Альберт Серафимович Чаркин Памятник Ф.Э.Дзержинскому на главной площади г. Дзержинска Нижегородской области. В Краснодаре установили бюст основателя органов безопасности страны Феликса Дзержинского. В Смоленске два года назад прошел торжественный митинг, посвященный 144-летию со дня рождения Феликса Дзержинского. Памятник основателю ЧК Феликсу Дзержинскому открыли в центре Симферополя после реставрации. Монумент восстановили на частные средства. В Ижевске активисты движения "Генеральское собрание" установили бюст Ф.Э.Дзержинского у здания, в котором расположен их офис (ул. Коммунаров,216). В Гусь-Хрустальном после реставрации на постамент в сквере у школы №10 вернули памятник Феликсу Дзержинскому. Награда «Почетный участник специальных программ» для современных чекистов, учреждена к столетию контрразведки в 2017 году.

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