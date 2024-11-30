Продолжаем открываться и развиваться

На Сахалине открыли современный агропромышленный парк

Лучший на Дальнем Востоке агропарк с оптово-распределительным центром запустили в Южно-Сахалинске. Благодаря появлению такого объекта будет обеспечена сохранность урожая местных овощей, островные сельхозпроизводители смогут расширить ассортимент продукции, а для торговых предприятий улучшат логистику поставок товаров на острова.

В нашей островной области растут объемы производства овощей, мяса, молока. Но продукцию нужно не только произвести, но и сохранить в лучшем качестве. Каждый год мы теряли ее часть из-за отсутствия современных складов. Сегодня эта давняя проблема решена. Теперь сахалинцы и курильчане могут быть уверены, что капуста, морковь и свекла, выращенные этим летом, доживут до нового урожая.

Завод «Маяк» выпускает уникальную компрессорную установку для газонаполнительных станций

Кировский завод «Маяк» (концерн «Калашников») освоил производство безмасляных компрессорных установок из российских комплектующих для оснащения автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС).

Компрессорные блоки, сжимающие метан без применения масла, сразу позволяют добиться чистоты газа и отказаться от дополнительных механизмов для его очистки после сжатия. В результате использования данного, к слову, запатентованного оборудования получается экологичное газомоторное топливо высокого качества, которое увеличивает мощность и ресурс автомобильного двигателя. При этом сама уникальная установка экономична в обслуживании.

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Новое производство спецжидкостей открылось на площадке ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области

На территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области открылось производство суперконцентратов, концентратов и ингибирующих присадок для спецжидкостей ООО «Феликс ТС» (входит в ГК «Тосол-Синтез»).

Производство создавалось около года и размещено на территории ООО «Синтез ОКА», частной площадки, входящей в состав особой экономической зоны. В настоящее время в проект вложено более 161 млн рублей, всего планируется инвестировать 212 млн рублей. Мощность производства составит 15 тысяч тонн продукции в год. При выходе предприятия на полную мощность будет создано 35 рабочих мест.

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Погрузчики «Силант» получили отечественную систему управления тяговым электроприводом

Импортозамещение компонентов электропогрузчиков «Силант» начались ещё в 2023 году. Первый образец электропогрузчика ПЭ2,0 с системой управления электроприводом производства Конструкторского Бюро «Электромаш» был представлен уже в мае этого года на главной выставке строительной техники и технологий «CTT Expo 2024», что привлекло внимание потенциальных потребителей.

До конца этого года планируем выйти на серийный выпуск электропогрузчиков с новыми компонентами, рассказал технический директор ЧЗСА Илья Дурандин.

«Что касается электродвигателя, то в этом направлении ведется активная работа по созданию собственного комплекта электропривода.

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«Калашников» запустил серийное производство гемостатических бинтов собственной разработки

Концерн «Калашников» запустил серийное производство стерильного гемостатического бинта с рентгеноконтрастной полосой нового, третьего, поколения собственной разработки, созданного на основе каолина.

Доказанная эффективность изделия при остановке артериального кровотечения — 88%, что на сегодняшний день является лучшим показателем на отечественном рынке.

Производственные мощности концерна «Калашников» позволяют выпускать от 150 000 бинтов в месяц или 1 800 000 в год. Такое количество полностью закроет потребности Министерства обороны РФ, а также гражданского сегмента рынка.

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На российский рынок вышел грузовик «Валдай 8» с двигателем «Евро-5»

Группа компаний «Современные транспортные технологии» объявила о начале продаж среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай 8» с двигателем экологического класса «Евро-5». Как сообщает пресс-служба ГК «СТТ», дизельный мотор объемом 2,5 литра принадлежит семейству G 2.5 в модификации G51B. Он имеет мощность 149,6 л.с. и крутящий момент 420 Нм.

Обновленный двигатель соответствует самым строгим нормам по токсичности отработавших газов. Это достигается за счет внедрения турбокомпрессора с электронным управлением и системы рециркуляции отработавших газов (EGR) в сочетании с каталитическим нейтрализатором и сажевым фильтром. https://sdelanounas.ru/blogs/163573/?utm_source=tg

На Ямале открылся цех глубокой переработки оленины

Новый объект заработал в поселке Тазовском. Модульный цех общей площадью почти 1 300 квадратных метров сможет перерабатывать до 700 тонн мяса северного оленя в год. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования была компенсирована правительством Ямала.

На предприятии будут производить полуфабрикаты, колбасы, тушенку, снеки, сыровяленую оленину, всего около 200 наименований. Оборудование цеха позволяет заготавливать мясо в вакуумной упаковке, поэтому ямальцы смогут оценить новый вид продукции — оленину, приготовленную по технологии су-вид. Производство готовой продукции на предприятии вырастет до 500 тонн, что в десять раз больше объемов прошлого года.

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«Суксунский оптико-механический завод» автоматизировал производство средств индивидуальной защиты

«Суксунский оптико-механический завод» (СОМЗ) закупил современное оборудование и автоматизировал производство средств индивидуальной защиты (СИЗ). В ассортименте выпускаемых предприятием СИЗ под торговой маркой «РОСОМЗ» более 1000 видов продукции.

Инвестиции в модернизацию производства составили почти 870 млн рублей. Из них 543 млн рублей в виде льготных займов предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 86 млн рублей — региональный ФРП Пермского края.

Обновление парка оборудования позволило повысить производительность труда, сократить издержки приблизительно на 5% и снизить долю импорта на отечественном рынке средств защиты. https://sdelanounas.ru/blogs/163611/?utm_source=tg

Новый свинокомплекс запущен в Рязанской области

ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию свинокомплекс «Моловский в Кораблинском районе Рязанской области.

Заселение свинокомплекса началось в декабре 2023 года. К настоящему времени помещения заселены на 70%, поголовье превысило 50 тыс. голов.

Полностью заполнены участки воспроизводства, репродукции и доращивания, доукомплектовывают секции откорма. Первый опорос прошёл 16 мая. Поставлять свинину на мясоперерабатывающий завод, принадлежащий ГК, предприятия начнут в ноябре.

Вывести комплекс на полную мощность планируется в декабре этого года.

Инвестиции в проект можно оценить в 4-5 млрд рублей.

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В Дагестане запустили новую молочную ферму полного цикла

В Дагестане на базе ООО «АлиЯк», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, в Сулейман-Стальском районе запустили новую ферму.

Ее производительность составляет 3 тонны молока в сутки. Производимое молоко поставляется в социальные учреждения республики.

Проект фермы полного цикла включает в себя выращивание молодняка, содержание коров, автоматизированное доение, производство продуктов и переработку мяса и молока.

Проект реализуется за счет собственных средств.

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В аэропорту Туры открыли новое здание для обслуживания вертолётов

В столице Эвенкии на севере Красноярского края 14 октября открылось новое административное здание для административного, лётного и технического персонала авиакомпании «Красавиа». Службы занимаются обслуживанием приборов и агрегатов вертолётов.

Из аэропорта Туры ежедневно выполняются рейсы в 10 населённых пунктов Эвенкии, среди которых отдалённые поселки, не имеющие альтернативного транспортного сообщения. Также вертолёты возят грузы, почту и выполняют санитарные вылеты.

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Открыто движение по новому разъезду 3536 км на перегоне Сектали – Эанга в Хабаровском крае.

Построили его, чтобы разводить встречные и попутные поезда на этом однопутном участке магистрали.

Всего строители уложили 2,5 км пути и 8 стрелочных переводов. Для защиты инфраструктуры от паводков насыпь в некоторых местах подняли до 4,8 м, обустроили водоотводные канавы. В общей сложности переработали больше 70 тыс. м³ грунта.

Чтобы сохранить местную экосистему, после завершения всех работ высадим вдоль перегона почти 1 тыс. саженцев лиственницы Гемлина.

Завершение модернизации всей линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на которой расположен новый разъезд, позволит увеличить её провозные возможности до 48,6 млн тонн.

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Производство литийионных батарей началось в индустриальном парке "Руднево"

Компания «Пасека», входящая в группу компаний «ГАСКАР», начала производство литийионных аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов на территории индустриального парка «Руднево» в московской особой экономической зоне «Технополис Москва».

Вложения в проект составили более 200 миллионов рублей, создано свыше ста новых рабочих мест.

Компания «Пасека» до конца этого года планирует изготовить 90 тысяч литийионных аккумуляторных батарей на производственной площадке в индустриальном парке «Руднево.

В настоящее время на предприятии разрабатываются и производятся литийионные аккумуляторные батареи для БПЛА. При их создании учитываются параметры мощности, массы и емкости. https://sdelanounas.ru/blogs/163645/?utm_source=tg

В Бердске открыли хлебокомбинат после большой реконструкции

16 октября в мире отметили День хлеба. К этой дате одно из старейших хлебопекарных предприятий Новосибирской области закончило масштабную реконструкцию.

За полгода модернизировали тестомесы, печи, для изготовления нарезных батонов построили отдельный цех. Также на заводе открыли новую столовую. Для водителей обновили автопарк, закупили сотню хлебных фургонов.

В новом цехе каждый час выпекают больше трех тысяч батонов. Оборудование полностью автоматизировано: аппарат замешивает тесто, приводит в форму, настаивает его и выпекает в огромной туннельной печи высотой 24 метра. Ссвежую выпечку упаковывают и отправляют на прилавок. При комбинате теперь работает магазин. https://sdelanounas.ru/blogs/163643/?utm_source=tg

В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие Центра водных видов спорта "Волна" https://sdelanounas.ru/blogs/163650/?utm_source=tg

А в Уфе открылся Дворец фехтования https://sdelanounas.ru/blogs/163648/?utm_source=tg

В Якутии ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода https://sdelanounas.ru/blogs/163657/?utm_source=tg

В Перми открыто движение по мосту через реку Иву https://sdelanounas.ru/blogs/163656/?utm_source=tg

Суперкомпьютер «Сергей Годунов» Института математики СО РАН стал в два раза мощнее

Специалисты группы компаний РСК завершили плановую модернизацию суперкомпьютера «Сергей Годунов» в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН). В итоге суммарная пиковая производительность этого вычислительного комплекса достигла 114,67 Терафлопс (триллионов операций в секунду) — из них 75,87 Тфлопс на центральных процессорах и 38,8 Тфлопс на графических ускорителях. Проект модернизации выполнен на средства гранта для обновления приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

https://sdelanounas.ru/blogs/163681/?utm_source=tg

В Уфе открыли новое мебельное производство На территории индустриального парка «ПромЦентр» в Уфе состоялось торжественное открытие нового производственно-складского здания и запуск производства мебели компании ООО «Мебельные решения».

Проект направлен на развитие производственного потенциала региона и повышение уровня занятости. Компания уже предоставила работу 130 сотрудникам и планирует увеличить их количество до 500.

Индустриальный парк «ПромЦентр» представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью 94 600 кв. м, соответствующий современным стандартам. В его составе благоустроенные производственные, складские, торговые и офисные помещения. На текущий момент все производственно-складские площади парка полностью заняты.

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Открыто движение по двухпутной вставке на перегоне БАМа Тас-Юрях – Юктали в Амурской области

Её построили на линии Хани — Тында, одном из напряжённых участков БАМа.

Всего в ходе работ уложили 3,2 км пути, 2 стрелочных перевода. Возвели мост и водопропускную трубу.

Перегон находится в зоне высокой сейсмической активности, поэтому при строительстве применяли специальные методы по укладке земполотна, а мост оборудовали сейсмоустойчивыми элементами — демпферами и боковыми упорами.

Скалы вдоль пути стянули металлическими сетками, они помогут защитить инфраструктуру от возможных камнепадов.

Завершение модернизации линии Хани — Тында позволит увеличить её провозную способность до 54,6 млн тонн к концу 2024 года.

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«Элсиб» отправил турбогенератор ТФ-110-2У3 на Читинскую ТЭЦ-1. https://sdelanounas.ru/blogs/163702/?utm_source=tg

В Мелитополе после капремонта открылся областной онкодиспансер

Сообщается, что медцентр оснащен новейшим оборудованием, в нём укомплектованы три операционные, открыто отделение абдоминальной хирургии на 30 коек, реанимационное отделение и кабинеты амбулаторного приема врачей-специалистов.

С февраля для пациентов будет доступен новый компьютерный томограф, современный рентген-комплекс, УЗИ-аппараты и другая высокотехнологичная медицинская техника.

Открытие онкологического диспансера позволит в полтора раза увеличить количество онкологических больных, которые смогут получать лечение в стационаре.

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В дагестанском селе Кумух открыт детсад на 120 мест https://sdelanounas.ru/blogs/163705/?utm_source=tg

Тихоокеанская железная дорога: на финишной прямой

Проложено 488 км Тихоокеанской железной дороги.

Общая протяжённость ТЖД составляе 531 км, а с учётом разъездов и станций 626 км. К настоящему времени построено 78% дороги.

Из 19 станций и разъездов полностью готовы 14.

Практически построен первый пусковой комплекс станции Порт Эльга.

На терминале по перевалке угля завершено строительство причала № 1, смонтирована технологическое оборудование.

Готовность причала № 2 составляет 90%, причала № 3 — 35%, причала № 4 — 20%.

При проектировании причала учтены экологические требования — в угольный морской терминал сырьё будет поступать после обработки специальным составом, предотвращающим смерзание и пыление.

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