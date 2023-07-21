Москва. Было — стало - 34

Кузнецкая улица (ныне Новокузнецкая) на углу с Климентовским переулком. Доходный дом купца Михаила Ивановича Бабанина. Архитектор Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее. Минувшей весной исполнилось 150 лет со дня рождения Нирнзее. Это один из его знаменитых тучерезов — в Москве дома в семь-восемь этажей считались высотными. Бабанин торговал галантерейным товаром. Как и нынешние люди с деньгами, вкладывал в московскую недвижимость, полагая, что она принесёт ему дополнительный доход. Дом Бабанина — самый высокий в Замоскворечье — был завершён в 1913 году. Сейчас бы назвали жилым комплексом. В подвалах, например, располагались прачечные для жителей. После Октябрьского переворота бабанинская собственность была национализирована. Но Михаил Иванович не застал этого — скончался в августе 1917 года. Дом стал рабочей коммуной — коммунальным жильём для рабочих. Кстати, сын Бабанина, Константин Михайлович Бабанин, стал актёром, режиссёром и организатором театра МГУ. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 100 лет. Площадь Журавлёва. В центре фотографий — бывший Театр Моссовета, или Дворец на Яузе. Советская Москва. Угол Чкалова (ныне Земляной Вал) и Карла Маркса (ныне Старая Басманная). Чёрно-белая фотография сделана в 1938 году. Нижний снимок — 85 лет спустя.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 100 лет.Площадь Журавлёва. В центре фотографий — бывший Театр Моссовета, или Дворец на Яузе.Советская Москва. Угол Чкалова (ныне Земляной Вал) и Карла Маркса (ныне Старая Басманная). Чёрно-белая фотография сделана в 1938 году. Нижний снимок — 85 лет спустя. В газете «Вечерняя Москва» он был назван домом Моссовета, но иногда его называют домом инженерно-технических работников. Построен в 1934 году. Есть данные, что в его основе жилое строение 1889 года постройки. Архитектор 11-й мастерской Моспроекта Александр Александрович Кеслер в начале 1930-х надстроил этажи и изменил фасад. На углу дома с 1934 года по сей день работает аптека. Интересно, что кровлю некогда украшали барельефы Ленина и Сталина. На Чкалова выходил сталинский профиль. В более поздние советские времена вождей сменил лозунг: «ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА». Теперь времена другие и другие лозунги: ныне здесь реклама Альфа-банка. Дом выглядит вполне современно. Обе фотографии сделаны с одной точки. Нарышкинский проезд. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1930-х. Нижний снимок — 90 лет спустя. На старинной фотокарточке вдали дом, где жил после возвращения из Парижа Александр Васильевич Сухово-Кобылин. В историю Александр Васильевич вошёл, во-первых, благодаря своим оригинальным пьесам; во-вторых, из-за таинственного убийства француженки Луизы Симон-Деманш 7 ноября 1850 года. Луиза Ивановна, как её называли в России, была любовницей Сухово-Кобылина и матерью его дочери. Она была найдена недалеко от Ваганьковского погоста. На теле были драгоценности, то есть ограбление не было целью убийцы или убийц. Следствие длилось семь лет. Сухово-Кобылин был под сильнейшим подозрением и дважды арестовывался. Но в итоге был оправдан. Виновных так и не нашли. Дом Сухово-Кобылина на Страстном бульваре был возведён в 1820-е годы. Дотянул до нашего времени, хоть и перестраивался не единожды. При Юрии Михайловиче Лужкове дом был снесён, на его месте построен «такой же, только лучше» с семиэтажным пристроем на железобетонном монолите бизнес-центр «Пушкинский дом». Обе фотографии сделаны с одной точки. Одна из более или менее сохранившихся старых московских улочек. Бывшая Большевистская, ныне Большой Предтеченский переулок. Старая фотокарточка сделана в 1930 году. Нижний снимок — с той же точки 93 года спустя.

Переулок назван по храму Рождества Иоанна Предтечи, что на Пресне. Звонница храма видна на дальнем плане двух фотографий.

Справа выделяется бывшее епархиальное училище имени Фёдора Копейкина-Серебрякова. Здание возведено в 1904 году по проекту архитектора Московской епархии Николая Благовещенского. В советские годы здесь была школа, сначала простая, затем вечерняя. Ныне здесь Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета». Бывший училищный дом в 2018 году внесён в реестр памятников. Большой Предтеченский переулок, дом 7, строение 1. 1-й проезд Кадетского Плаца (с 1924 года — 1-й Краснокурсантский проезд). Здание 1-го Московского кадетского корпуса, или Большой Екатерининский дворец. Чёрно-белая фотография сделана в 1910 году. Нижний снимок — с той же точки 113 лет спустя.

В этом году исполняется ровно 250 лет, как на фундаменте старого дворца Аннегноф (московская резиденция императрицы Анны Иоанновны) в 1773 году был заложен новый Екатерининский дворец по проекту князя Петра Васильевича Макулова и итальянского архитектора Antonio Rinaldi. Впрочем, спустя всего шесть лет, в 1779-м, стены и фундамент были разобраны, а в 1782–1783 годах здание выстроено заново. Работами опять ведали итальянцы. При Павле I во дворце разместились казармы Московского гарнизонного полка. В войну с Наполеоном дворец был разрушен и восстановлен лишь спустя 11 лет. Официально Московская императорская резиденция была перенесена в Кремль только в 1825 году. С тех пор дворец занимал Кадетский корпус.

В советские годы была продолжена военно-учебная традиция. С 1937-го здесь Военная академия механизации и моторизации РККА имени Сталина, ныне Военная академия бронетанковых войск имени маршала Малиновского. Здание конторы бывшего Ново-Сухаревского рынка нашего великого архитектора Константина Степановича Мельникова закрывается на реставрацию. Конторский дом в Большом Сухаревском переулке будет отреставрирован архитектурным бюро Gorlenko Studio и станет площадкой для культурных мероприятий творческого сообщества «Мира». Работы планируют завершить в 2025 году, к столетию постройки.

Здание в виде сложного треугольника по проекту Мельникова было возведено в 1925 году. Рынок закрыт в 1930 году, потому контору большую часть её почти столетней жизни пользовали разные организации. В 1940 году здесь было отделение милиции, потом администрация автодормехбазы, столовая. Здание постоянно надстраивали, пристраивали, меняли фасад, что хорошо видно при сравнении фотографий. Бывшая контора давно нуждалась в реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет. 1913 год, Патриарший переулок.

На первом плане слева дом, принадлежавший Гавриилу Аслановичу Тарасову. Проектировал в 1909 году архитектор Жолтовский. Дом был закончен в 1912-м. Иван Владиславович, чьё сердце, по всей видимости, принадлежало Италии, построил в стиле Ренессанса. Дом очень похож на Палаццо Тьене в городе Виченца.

Тарасов был одним из учредителей товарищества мануфактур братьев Тарасовых, чей офис размещался в «Боярском дворе» на Старой площади. Братья были этническими армянами (настоящая фамилия Торосян) и разбогатели на торговле тканями. Товарищество владело ватной фабрикой в Армавире и магазинами на Юге России.

Гавриил Асланович в доме пожить не успел — скончался в 1911 году незадолго до окончания строительства. Наследники тоже жили здесь недолго — грянула революция. В советские годы в доме находился Верховный суд СССР. До войны — посольство Третьего рейха. Известный граф Шуленбург отсюда утром 22 июня 1941 года поехал докладывать Вячеславу Молотову о начале войны. С 1979 года по сей день тут — Институт Африки. Автозаводская площадь. Южный вестибюль станции метро «Завод имени Сталина» (ныне «Автозаводская»). Чёрно-белая фотография сделана в послевоенные 1940-е годы. Нижний снимок — около 75 лет спустя.

Станция была открыта 1 января 1943 года, то есть 80 лет назад. Она была в составе третьей очереди метрополитена. Проектировал архитектор Алексей Николаевич Душкин. За работу он получил Сталинскую премию. 5 июля 1956 года станция была переименована в «Автозаводскую». Незадолго до этого был переименован сам завод. Ему было присвоено имя Лихачёва. Был ЗИС, стал ЗИЛ.

Вестибюль в 1961 году был встроен в жилое здание. Обычная практика той поры. Как сообщает канал «Мир метро», в 1992 году станцию планировалось переименовать в «Симоново» или «Симоновскую слободу», однако этого не произошло.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Старосадский переулок. Недалеко от перекрёстка с Маросейкой. Чёрно-белая фотография сделана из Армянского переулка в 1913 году Эмилем Готье-Дюфайе. Современная фотокарточка сделана с той же точки спустя 110 лет.

Вдали виден шпиль лютеранского собора Святых Петра и Павла. На тот момент едва исполнилось восемь лет с окончания его постройки. Справа на двух снимках храм Косьмы и Дамиана.

На старом кадре слева видна часть палисадника усадьбы семьи Хитрово. В 1913 году здесь будет заложен дом. Он хорошо виден на современной фотографии. Большую часть 110-летней жизни дома в нём будет работать известный чайный магазин, ныне давно закрытый.

Угловой дом на втором плане двух снимков был возведён ещё в XIX веке. Первый жилой дом на Покровке с лавками на первом этаже. В 1913 году здесь размещалась музыкальная школа Г.А. Шмидт. Большой Конюшковский переулок. Кинотеатр «Пламя» в 1967 году. Современная фотография с той же точки. Кинотеатра больше нет, но открыт супермаркет.

Кинотеатр на два зала (540 мест) был заложен в памятный день 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, вместе с известной высоткой на площади Восстания (ныне Кудринская). Впрочем, в тот день были заложены все сталинские высотки столицы. Проектировали Михаил Васильевич Посохин и Ашот Ашотович Мндоянц.

Открылось «Пламя» 13 марта 1955 года, 68 лет назад, показом легендарной картины «Укротительница тигров». Сама высотка начала заселяться в апреле того же года.

Стоимость билетов варьировалась от 10 до 30 копеек. Вечерние и последние сеансы самые дорогие: 40-50 копеек. Здесь же работали два буфета — на каждый кинозал. В красном зале можно было курить. Сейчас даже представить сие невозможно.

В наше время кинотеатр был закрыт. Нерентабельно. Открылся пивбар «Кружка», потом «Пятёрка», теперь «Магнит». Исторические интерьеры были уничтожены. На фасаде бывшего кинотеатра до сих пор сохранились монументальные маскароны, напоминающие о прошлом. Зубовская площадь. Вид в сторону Пречистенки. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок — с той же точки 110 лет спустя.

Сегодня Зубовская площадь — это большая десятиполосная проезжая часть Садового кольца. До 1930-х здесь сходились два бульвара — Смоленский и Зубовский. Между ними находилась собственно сама площадь.

На первом плане старинной фотокарточки справа виден красивый дом с надписью «Аптека». Это дом Мальцова, в котором размещалась Зубовская аптека доктора Ивана Андреевича Валика. Дом стоял в торце Зубовского бульвара. Он был снесён в 1935 году при расширении Садового кольца.

За аптекой виден доходный дом Константина Степановича Шекаразина. Слева на двух снимках — доходный дом, который во всех справочниках называют домом Кунина-Матвеевского. Обратите внимание, что по Пречистенке, пересекая Зубовскую площадь, ходил трамвай. Современная фотография сделана во дворе жилого дома №2, что стоит на Земляном Валу. Одинокая колокольня на втором плане двух снимков — всё, что осталось от большого храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в бывшей Казенной слободе. Храм стоял в самом конце Покровки.

Его возвели здесь ещё в XVII веке, а в 1770-х Матвей Федорович Казаков построил величественный и очень изящный храм.

В конце 1930-х шедевр московского классицизма начали разбирать. Но не успели — началась война.

Колокольня чудом сохранилась. Её приспособили под парикмахерскую. Затем внутри работали мастерские.

Всю войну на месте уничтоженного храма был пустырь. Только в 1945 году построен жилой дом по проекту архитектора Александра Георгиевича Туркенидзе. Теперь только звонница напоминает о прошлом. Пушкинская площадь (бывшая Страстная). На чёрно-белой фотографии первый корпус редакции газеты «Известия». Рядом дом Римских-Корсаковых. 1932 год. Нижняя фотокарточка сделана почти с той же точки 91 год спустя. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Пушкинская площадь (бывшая Страстная). На чёрно-белой фотографии первый корпус редакции газеты «Известия». Рядом дом Римских-Корсаковых. 1932 год. Нижняя фотокарточка сделана почти с той же точки 91 год спустя.

Здание «Известий» было заложено в 1925 году. Проект архитектора Бархина. Герш Беркович жил прямо напротив строительной площадки и наблюдал за ходом до самого окончания работ. Здание завершили к юбилею Октябрьской революции в 1927 году. Около года корпус стоял пустым, и только осенью 1928 года сюда переехали редакция и типография.

Рядом стоял дом Римских-Корсаковых, более известный как дом Фамусова из-за Александра Сергеевича Грибоедова. Он бывал здесь очень часто. Читал вслух хозяевам и гостям. Захаживал сюда и другой Александр Сергеевич, Солнце Русское, Пушкин. Историческое здание, пережившее французскую оккупацию и пожар 1812 года, было разобрано в конце 1960-х ради строительства нового корпуса газеты «Известия». Цирк на проспекте Вернадского может быть разобран. На месте будет разбит парк рядом с новым цирковым зданием. Такую архитектурную концепцию опубликовал канал «Стройка — и точка. Реконструкция цирка обсуждалась ещё несколько лет назад. Однако, впервые заявлен проект с полным демонтажом исторического здания.

Цирк на Вернадского был заложен в 1964 году на пустыре на Воробьёвых горах. Проектировали два архитектора Яков Борисович Белопольский и Ефим Петрович Вулых. Планировалось закончить строительство к 50-летию Октябрьской революции, в ноябре 1967 года. Но стройка встала на несколько лет. Цирк был открыт только в апреле 1971-го.

Зданию более полувека — это памятник советской модернистской архитектуры. Сносить его, и даже обсуждать возможный снос, недопустимо.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в половину века. Военная Москва. Крымская площадь. Чёрно-белая фотография сделана в октябре 1941 года. Современный кадр — летом 2023-го, то есть почти 82 года спустя.

Здесь всё так же, как было. Только эстакада, возведённая в 1960 году, чуть изменила облик площади. Центр Москвы от налётов авиации Люфтваффе прикрывал 9-й полк ПВО. Они ставили аэростаты заграждения. На снимке — газгольдеры. Огромные ёмкости для хранения водорода — заправлять аэростаты. Такой газгольдер вмещал 125 куб.м. По штатному расписанию на каждый полагалось восемь человек. Но на фотографии одну из махин ведут только четыре военнослужащих. На углу, у Провиантских складов (там была автобаза Генштаба), встала полуторка. Вдали на Крымский мост въезжает одинокий троллейбус. Тревожно...

Обе фотографии сделаны с одной точки. Тверская-Ямская недалеко от перекрёстка с Садовой-Триумфальной. Верхний кадр — фототипия 1903 года. Современная фотография с той же точки ровно 120 лет спустя.

Красивое здание на двух снимках — доходный дом Ивана Васильевича и Степана Васильевича Хомяковых (племянники известного поэта и славянофила Хомякова). Дом был возведён в 1880-х на месте старой гостиницы, которая также принадлежала дворянской семье Хомяковых.

На первом этаже магазины. На оставшихся четырёх — квартиры состоятельных. Здесь жил известный Шарль Омон. После 1917 года многие жильцы бежали. Большие квартиры (зачастую с богатой обстановкой) были разбиты на комнаты для семей рабочих и совслужащих. В 1941 году в дом попала немецкая бомба, он сильно пострадал.

Когда под площадью Маяковского строили тоннель в 1960 году, по фасаду пошла трещина; его планировали снести, даже выселили жильцов. Но до сноса не дошло. Кто помнит ресторан «София» на первом этаже?

На старинной фотографии над кровлей парит ветряк — рекламная конструкция. В советские годы кровлю также использовали для рекламы и агиток. В 1990-е, например, стоял огромный экран, величиной чуть меньше фасада. Сейчас дом великолепно смотрится. На чёрно-белой фотографии Сергиевский храм в селе Коньково. На современном кадре церковь Святой Троицы в районе Коньково. Один и тот же храм. Вплоть до закрытия в 1930-е годы он носил имя Сергия Радонежского. По храму называлась деревенька Сергиевское-Коньково. Рядышком сельцо Коньково-Троицкое. За ними — первая почтовая станция Тёплые Станы. Ещё в XIX веке обе деревни были объединены. В 1960 году Коньково вошло в состав Москвы.

Перед войной Сергиевский храм был закрыт и сильно повреждён: сбиты купол, кресты, разобрана звонница. После войны использовался Институтом физики Земли Академии наук СССР как лаборатория для опытов.

К 1970-м храм представлял собой практически развалины. Уже в наше время началось восстановление, но повторно освятили его во имя Святой Троицы.

Кстати, недалеко бьёт чудотворный источник, найденный ещё Сергием Радонежским. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Комиссариатский переулок. Храм Космы и Дамиана в Нижних Садовниках. Чёрно-белая фотография сделана в 1889 году. Нижний снимок — 134 года спустя.

Космодамианский храм построен ещё в 1650-х годах почти одновременно с другим замоскворецким Космодамианским храмом, что стоял на Большой Полянке.

Стройная шатровая колокольня была поставлена в 1690-м. В советские годы храм был закрыт. Постановлением Мособлисполкома от 12 июля 1931 года передан Моссельпрому для организации столовой. Но в 1932-м церковь была снесена. В память о ней осталось название близлежащей Космодамианской набережной.

На освободившемся месте в конце 1930-х был возведён шестиэтажный жилой дом с магазинами военно-строительного отдела Московского военного округа.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Васильевская площадь (ныне Васильевский спуск). Колоризированная открытка 1910-х. Современный кадр с той же точки около 110 лет спустя.

Старинный фотоснимок, хоть и раскрашенный вручную, передаёт цвет, каковой носили стены и башни Московского Кремля до начала XX века. Они были не красные, а белые. Побелка слезала с Кремля постепенно. Например, ещё в середине 1930-х Водовзводная башня была почти вся белой. Лишь после войны, к 800-летию, Кремль был приведён в привычный нам вид.

Что касается Васильевской площади, то в годы Советской власти она исчезла из московской топонимики и стала частью Красной площади, хотя, конечно, никогда ею не являлась. При Юрии Михайловиче Лужкове, в 1995 году, эта территория была названа Васильевским спуском, потому что от богатой некогда площади сохранился только рельеф.

Застройка Васильевской площади пошла под снос из-за строительства Большого Москворецкого моста в начале 1930-х годов. Новый мост был передвинут, что потребовало уничтожения Васильевской площади и Москворецкой улицы вплоть до Покровского собора, включая храм Николая Чудотворца Москворецкого. На верхнем снимке видны Торговые ряды Васильевской площади и трамвай, который курсировал через Красную площадь с 1909-го по 1930 год.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы у Беклемишевской башни Кремля в октябре 1917 года. Между фотографиями 105 лет.

На башне хорошо заметны следы артиллерийского обстрела — последствия недельных столкновений, что шли в центре города с конца октября по начало ноября. У Кремля и в округе была интенсивная перестрелка — несколько дней постоянной канонады и пожаров. Тяжёлые бои между революционными боевиками и юнкерами Александровского училища. Почти все окна в домах у Кремля были выбиты. Немало домов разрушено артиллерией, также немало сгорело. В Кремле пострадали Беклемишевская, Никольская, Спасская башни, колокольня Ивана Великого, Патриаршая ризница, Малый Николаевский дворец, кремлёвские храмы.

На чёрно-белом снимке хорошо видны остатки побелки. Стены и башни раньше красили в белый цвет Доходный дом купеческой семьи Осиповых на углу Раушской набережной и улицы Балчуг был возведён в самом конце 1890-х годов по проекту замечательного архитектора Александра Васильевича Иванова. На первом этаже ресторан. На втором и третьем квартиры для художников. Из окон прекрасный вид на Кремль и Покровский собор, что на Рву. Здесь жили Куинджи, Васнецов.

В 1912 году дом был перестроен по проекту архитектора Владимира Дмитриевича Глазова. После революции тут работал Мосторг. В 1928-м открыта гостиница «Новомосковская». Трест «Моснадстрой» дважды наращивал дом. К 1932 году он стал семиэтажным. В 1939 году гостиница стала общежитием Наркомата иностранных дел СССР. В 1957 году здесь снова гостиница, но уже под названием «Бухарест». В конце 1980-х австрийский строительный консорциум «Австрой Баугезельшафт» перестроил бывшую гостиницу. Она стал первым пятизвёздочным отелем в Москве «Балчуг Кемпински».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет. Ветошный ряд с Ильинки. Старинный кадр — открытка 1902 года. Современная фотография с той же точки 120 лет спустя.

В 1957 году Ветошный переулок был переименован в проезд Сапунова. В честь командира роты двинцев, погибшего на Красной площади во время жестоких боев в октябре 1917 года. В 1992-м переулку возвращено прежнее имя.

Есть легенда, что очень давно переулок между Никольской и Ильинкой назывался Истерийским. Это фонетически искаженное греческое слово Εστιατόρια (естиатория), которое можно перевести как ресторан. Рядом в то время была греческая кофейня. По свидетельству Алексея Александровича Мартынова, в 1773 году здесь работал кабак с прозвищем Ветошная Австерия, по близости Ветошного ряда. Само название Ветошный ряд пошло, вероятно, из-за того, что здесь торговали старой и ветхой одеждой. Сейчас бы назвали секонд-хэнд.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петровское-Разумовское. Вязовая улица (ныне Прянишникова). Подпись под старинной фотографией: Здание станции по испытанию сельскохозяйственных машин и орудий. 1913 год. Заведовал станцией Василий Прохорович Горячкин. Талантливый русский учёный, создатель нового направления науки, которую он назвал земледельческой механикой.

Горячкин был учёным секретарём Московского сельскохозяйственного института (будущей Тимирязевки). Он настоял,чтобы студентов принимали исходя из подготовки и талантов, а не по сословному или имущественному цензу. С 1919-го по 1922 годы Василий Прохорович был ректором Петровской сельскохозяйственной академии.

Кстати, он же спроектировал здание испытательной станции, которую сам и возглавил. Горячкин разработал классические формулы для расчёта силы тяги плугов, мощности и производительности молотильного барабана. Он же изобрёл более 30 оригинальных измерительных приборов. Гений, одним словом. Сегодня в этом здании его музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет. Вестибюль станции «Серпуховская» (с июня 1961 года — «Добрынинская»). Чёрно-белую фотографию сделал фотокор ТАСС Леонид Андреевич Великжанин. Современный кадр 72 года спустя.

«Серпуховская» была открыта 1 января 1950 года. К Первомаю 1951-го появилось мозаичное панно в виде туркменского ковра с портретом Ленина, гербом СССР и гербами 16 союзных республик. Художники — Григорий Иосифович Рублёв и Борис Вячеславович Иорданский. Перед мозаикой встал монумент «Товарищ Сталин за трибуной» скульптора Дмитрия Петровича Шварца. В годы хрущёвской десталинизации памятник был демонтирован.

Рублёв и Иорданский также создали на «Серпуховской» несколько мозаик с портретами Сталина. Они были изменены. Но об этом в другой раз.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Колпачный переулок. Дом барона Андрея Львовича Кнопа. Чёрно-белая фотография сделана в 1905 году. Современный кадр с той же точки 118 лет спустя.

Кноп был сыном известного Людвига Кнопа, этнического немца родом из Великобритании. Он занимался поставками английской пряжи и текстильного оборудования в Россию. Завёз первые паровые машины для текстильных фабрик в конце 1830-х и навсегда остался в Москве. Получил русское имя — Лев Герасимович — и подданство.

Жили они рядом с кирхой Святых апостолов Петра и Павла. После смерти Льва Герасимовича в 1894 году его сыновья Теодор и Андреас (Фёдор и Андрей) разделили папино наследство, в том числе участок в Колпачном. В 1900 году Андрей Львович возвёл дом в английском стиле. Архитектор Карл Васильевич Трейман.

После революции Кнопы эмигрировали. Бывшие дома семьи были переданы Украине. Здесь размещалось постпредство УССР. Затем долгое время — Московский областной и городской комитет ВЛКСМ. В начале 1990-х его заняли другие комсомольцы: здесь был дом приёмов ЮКОСа. Сейчас здание принадлежит кому-то (через кипрский офшор). Сдаётся в аренду. Новое шоссе (ныне Тимирязевская улица). Храм Апостолов Петра и Павла в Петровском-Разумовском. Старинный кадр, вероятнее всего, сделан в конце 1890-х. Современная фотография почти с той же точки более 120 лет спустя.

Петропавловский был возведён в 1690–1691 годах чаяниями Анны Леонтьевны Нарышкиной в помин своего мужа боярина Кирилла Полуектовича Нарышкина. Кто зодчий — неизвестно. Храм фактически был домовой церковью усадьбы Нарышкиных, а затем Разумовских. Он пережил нашествие французов 1812 года, был разорён и к моменту приобретения казной бывшего имения Разумовских пребывал в состоянии ветхом (сейчас бы сказали — аварийном). Церковь также стала домовой при Петровской земледельческой и лесной академии; была реставрирована и немного пристроена по проекту Николая Леонтьевича Бенуа. Пишут, что была сырой и потому затратной, ибо ремонтировалась весьма часто.

Петропавловский храм был закрыт в первое десятилетие Советской власти, в 1927 году. Приспособить его под что-то другое не удалось. Весной 1934 года он был уничтожен. По бывшим апсидам был пущен трамвай. Он ходит по сей день. В ушедшем июне исполнилось 78 лет со дня кончины архитектора Пантелеймона Александровича Голосова. Старший брат другого выдающегося русского зодчего Ильи Голосова; он построил немало в Москве и городах Советского Союза. Но самая главная его постройка в столице — комбинат газеты «Правда». Он был возведён в 1930-1934 годах.

Большой памятник конструктивизма, построенный специально для выпуска главной газеты страны. Улица, на которую комбинат выходит, бывшая 2-я Ямского поля, была переименована в 1930-е в улицу Правды. Кроме собственно газеты «Правда», здесь располагались редакции множества других советских газет. Например, «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Сельская жизнь».

После пожара 2006 года комбинат выселен и не эксплуатируется. В 2017 году два корпуса были снесены. Главный корпус обладает (пока) охранным статусом объекта культурного наследия и снести его нельзя. Памятник истории и архитектуры выставлен на продажу.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 88 лет. Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). Дом владельца ресторана «Яр» Алексея Акимовича Судакова. Чёрно-белая фотография сделана в 1911 году. Современный кадр — 112 лет спустя.

Архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон. Говорят, что изначально он строил для себя, но продал Судакову. Эрихсон также проектировал «Яр» и построил для Судакова доходный дом рядом с рестораном.

Алексей Акимович был незаурядным человеком. Бывший официант и мойщик посуды, он стал известен на всю Россию как держатель самых известных ресторанов. В Петербурге Судакову принадлежал легендарный «Медведь». Алексей Акимович не забывал, кто он и откуда. Разбогатев, он построил несколько школ на родине в Угличском уезде Ярославской губернии, помогал односельчанам.

Дом Судакова не сохранился — снесён в советские годы. Долгое время на его месте был сквер с доской почёта Фрунзенского района. Несколько лет назад здесь построена высотка Alcon Tower.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Смоленский бульвар. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Современный кадр с той же точки 110 лет спустя.

Посмотрите на одноэтажный дом на углу 1-го Неопалимовского переулка. Это типовая постройка. Очень похожий дом барона Владимира Ивановича Штейнгейля сохранился на углу Хрущовского и Гагаринского переулков.

Здесь жил великий русский инженер и гениальный изобретатель Владимир Григорьевич Шухов. Даже если вы не знаете о нём, то о шуховских башнях слышали наверняка. В августе мы будем отмечать 170-летие со дня рождения Шухова.

Владимир Григорьевич купил дом в 1904 году, а покинул его осенью 1918-го по предписанию Советской власти. Жить стало негде. Он переехал к другу в квартиру на углу Архангельского и Кривоколенного переулков. Дом в Неопалимовском переулке был снесён 1935 году при расширении Смоленского бульвара. На этом месте в 1944 году встал семиэтажный жилой корпус. В самом начале июля 1961 года на Пушкинской площади открылся кинотеатр «Россия». 9-го числа стартовал 2-й Московский международный кинофестиваль. «Россия» стала его главным залом.

Чёрно-белая фотография сделана весной 1961 года. Строительство в самом разгаре. Спешат закончить к сроку. Современный кадр — май 2023-го, то есть 62 года спустя.

Кинотеатр был заложен в 1957-м. Говорят, что архитекторы Юрий Шевердяев, Дмитрий Солопов и Эльмира Гаджинская взяли за основу мысль Константина Степановича Мельникова, воплощённую при строительстве Клуба Русакова. На момент открытия «Россия» была самым большим кинозалом в Европе.

На том фестивале летом 1961 года были показаны 82 фильма из 51 страны мира. Большой приз разделили японский «Голый остров» режиссёра Канэто Синдо и советское «Чистое небо» Григория Чухрая. Ныне здесь театр мюзикла.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Лубянский проезд. Лубянский сквер (ныне Ильинский). Чёрно-белая фотография сделана в 1912 году для одного московского журнала. Подпись под фото гласит: Новая площадка для тенниса в центре г. Москвы. Играть в комфортную среду в столице умели уже в начале XX века.

На втором плане старинной фотографии видны купол и звонница храма Спаса на Глинищах. Он был уничтожен в 1932 году. На его месте встал знаменитый дом жилкооператива «Военный строитель», более известный как Дом лётчиков. Здесь жил самый известный военный лётчик СССР Анатолий Константинович Серов. Он погиб в авиакатастрофе в мае 1939 года. Лубянский проезд долгие годы носил его имя: проезд Серова.